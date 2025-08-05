Спортивные сумки с логотипом оптом

Спортивные сумки с логотипом
Вместительные модели с отделением для обуви и плечевым ремнём. Для команд, клубов и выездных мероприятий. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- Печать и вышивкалоготип на боковине и торце
- Для обувиотдельная секция в модели
Спортивные сумки с логотипом — модели
Модели на 30–60 литров: с отделением для обуви, вентиляцией и усиленным дном.
- Сумка спортивная Mondelo арт. OBO7616S160в наличии 10 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Шелкография, DTF или вышивка от 1 464 ₽цена без нанесения
- Гермосумка Survivor арт. O10049701в наличии 10 000+ шт Закрытие скруткой, не пропускает воду Вышивка, шелкография или DTF от 862 ₽цена без нанесения
- Сумка-рюкзак Lacroix арт. AGMO2042S102в наличии 10 000+ шт Мягкие регулируемые лямки Тиснение или УФ-печать логотипа от 2 440 ₽цена без нанесения
- Хлопковая спортивная сумка арт. NNTEU9-532971в наличии 50 000+ шт Вместительное основное отделение Шелкография, DTF или вышивка от 318 ₽цена без нанесения
- Гермосумка Aleta арт. OBO7531S101в наличии 10 000+ шт Окошко для телефона и карабин Вышивка, шелкография или DTF от 510 ₽цена без нанесения
- Сумка спортивная Balmor арт. AGBO7198S1255в наличии 10 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 1 998 ₽цена без нанесения
- Сумка спортивная Master арт. O938502в наличии 5 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 1 140 ₽цена без нанесения
- Сумка спортивная Novak арт. AGBO7170S160в наличии 5 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 2 311 ₽цена без нанесения
- Спортивная сумка Canary арт. OBO71219002в наличии 10 000+ шт Прочные ручки для переноски Вышивка, шелкография или DTF от 3 041 ₽цена без нанесения
- Сумка спортивная Gym арт. HG16814/30в наличии 1 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 2 499 ₽цена без нанесения
- Спортивная сумка San Jose арт. NNTEU15-337858в наличии 1 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 3 377 ₽цена без нанесения
- Спортивная сумка Rhine арт. NNTEU15-584913в наличии 1 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 8 266 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни спортивных сумок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Отделение для обуви и мокрых вещей
- Вышивка, шелкография или светоотражающая плёнка
- Цвет изделия под клубные цвета
- Именная вышивка для каждого участника
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем спортивные сумки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать спортивные сумки
- 01Материал
Плотный полиэстер и оксфорд служат годами, спанбонд и хлопок дешевле и экологичнее.
- 02Размер и объём
Под ноутбук, комплект участника или спортивную форму — от этого зависит модель.
- 03Нанесение
Шелкография выгодна на тираже, DTF даёт полноцвет, вышивка выглядит дороже всего.
- 04Цвет изделия
Подбираем по фирменному стилю: на светлом дешевле печать, тёмное практичнее в работе.
Как нанести логотип на спортивную сумку
- ШелкографияСтойкое нанесение на текстиль и спанбонд, выгодна на больших тиражах.
- DTF-печатьПолноцвет с градиентами и мелкими деталями, подходит для малых партий.
- Машинная вышивкаПремиальный вариант: логотип нитью не стирается и выглядит дорого.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль изделия.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль, спанбонд
|1–4 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|DTF-печать
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|сложные логотипы и малые партии
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотный текстиль
|до 12 цветов
|от 5 дней
|деловые модели и мерч сотрудников
|Термоперенос
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|небольшие тиражи и сложные формы
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 50 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 7 дней
|фирменные шевроны и бирки
- Мин. сумма заказа30 000 ₽ по разделу сумок
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрочноОт 1 дня под дату мероприятия
Цены на нанесение логотипа на спортивные сумки
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сумки с логотипом
- Рюкзаки с логотипом
- Рюкзаки под нанесение
- Рюкзак на заказ
- Рюкзаки и сумки
- Сумки на заказ
- Портфели на заказ
- Портфель с логотипом
- Шопперы с логотипом
- Смотреть
все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают спортивные сумки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч сотрудникамФирменные сумки и рюкзаки в корпоративных цветах.
- КонференцииКомплект участника: сумка с материалами, блокнотом и ручкой.
- ВыставкиПромо-раздача посетителям стенда.
- Подарки партнёрамДеловая модель с вышитым логотипом в подарочной упаковке.
- Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
- Спорт и тимбилдингСумки для команды на выезды и соревнования.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сумок и рюкзаков
Рюкзаки, портфели, конференц-сумки, спортивные и промо-модели — 13 видов в разделе.
Как заказать спортивные сумки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С спортивными сумками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Спортивные сумки с логотипом оптом
Производим спортивные сумки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Полиэстер 600D, отделение для обуви, карманы для бутылки и мелочей, плечевой ремень, объём 30–60 л. Вышивка, шелкография, DTF-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Спортивная сумка — экипировка для корпоративных команд, фитнес-программ и спортивных клубов: с ней ходят на тренировки и соревнования, и логотип виден в зале и на выездах. Компании берут её для корпоративных спортивных лиг и как подарок в ЗОЖ-программах.
Что должно быть
Отдельное отделение для обуви с вентиляцией — не даёт грязной обуви пачкать форму и снижает запах. Боковой карман для бутылки воды. Карман для телефона и ключей, чтобы не искать их на дне. Плечевой ремень и ручки для переноски. Объём 30–40 л — для фитнеса, 50–60 л — для командных видов спорта и выездов с формой.
Нанесение
Вышивка на боковой панели живёт долго и выдерживает частое использование. Если сумка должна читаться издалека, как в командном мерче, берут крупный принт шелкографией или DTF. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о спортивных сумках
Какой минимальный тираж и сумма заказа?
Работаем тиражами от 30 штук и от 30 000 ₽. На больших партиях цена за единицу заметно ниже — рассчитаем под ваш объём.
Спортивные сумки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из сумки и нанесения. В каталоге модели от 318 ₽ (хлопковая спортивная сумка) до 8 266 ₽ (Rhine) без нанесения, стоимость логотипа зависит от способа, цветности и тиража. Пришлём расчёт под вашу модель, макет бесплатно.
Спортивные сумки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Печать на своём производстве занимает от 3 дней, вышивка — от 5 дней. Точный срок зависит от модели и тиража. Если сумки нужны команде к соревнованиям или выезду, возможен срочный заказ от 1 дня — уточните у менеджера.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража: готовим бесплатный макет и визуализацию логотипа на боковине или торце сумки. Производство запускаем после вашего утверждения, смена макета после запуска стоит 1 000 ₽ за тираж.
Спортивные сумки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Вышивка на боковой панели живёт долго и выдерживает частое использование. Если сумка должна читаться издалека, как в командном мерче, берут крупный принт шелкографией или DTF-печатью. Подскажем вариант под модель и тираж.
Можно подобрать цвет изделия под бренд?
Да, подбираем цвет спортивной сумки под фирменный стиль или цвета команды из доступных расцветок моделей. На тёмных сумках практичнее в работе, на светлых печать дешевле. Результат покажем на бесплатной визуализации.
Доставляете в другие города?
Да, отправляем по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки входит в расчёт. Можно забрать заказ самовывозом с производства в Екатеринбурге, ул. Черепанова, 28Б.
Работаете с рекламными агентствами?
Да, работаем с рекламными агентствами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Для корпоративных лиг и ЗОЖ-программ ваших клиентов подберём модели и нанесение, визуализацию согласуете до запуска. Условия уточнит менеджер.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Пришлите реквизиты, и менеджер подготовит договор.