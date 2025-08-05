Спортивные сумки с логотипом оптом

Производим спортивные сумки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Полиэстер 600D, отделение для обуви, карманы для бутылки и мелочей, плечевой ремень, объём 30–60 л. Вышивка, шелкография, DTF-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Спортивная сумка — экипировка для корпоративных команд, фитнес-программ и спортивных клубов: с ней ходят на тренировки и соревнования, и логотип виден в зале и на выездах. Компании берут её для корпоративных спортивных лиг и как подарок в ЗОЖ-программах.

Что должно быть Отдельное отделение для обуви с вентиляцией — не даёт грязной обуви пачкать форму и снижает запах. Боковой карман для бутылки воды. Карман для телефона и ключей, чтобы не искать их на дне. Плечевой ремень и ручки для переноски. Объём 30–40 л — для фитнеса, 50–60 л — для командных видов спорта и выездов с формой. Нанесение Вышивка на боковой панели живёт долго и выдерживает частое использование. Если сумка должна читаться издалека, как в командном мерче, берут крупный принт шелкографией или DTF. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.