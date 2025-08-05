Спортивные сумки с логотипом оптом

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Спортивные сумки с логотипом

Вместительные модели с отделением для обуви и плечевым ремнём. Для команд, клубов и выездных мероприятий. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 30 штукминимальный тираж
  • Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
  • Печать и вышивкалоготип на боковине и торце
  • Для обувиотдельная секция в модели
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Спортивные сумки с логотипом — AEPRINT
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Спортивные сумки с логотипом — модели

Модели на 30–60 литров: с отделением для обуви, вентиляцией и усиленным дном.

  • Сумка спортивная Mondelo с логотипом
    Сумка спортивная Mondelo арт. OBO7616S160в наличии 10 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Шелкография, DTF или вышивка Эко-хлопок 320 г/м²24 л5 цв. от 1 464 ₽цена без нанесения
  • Гермосумка Survivor с логотипом
    Гермосумка Survivor арт. O10049701в наличии 10 000+ шт Закрытие скруткой, не пропускает воду Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер5 л3 цв. от 862 ₽цена без нанесения
  • Сумка-рюкзак Lacroix с логотипом
    Сумка-рюкзак Lacroix арт. AGMO2042S102в наличии 10 000+ шт Мягкие регулируемые лямки Тиснение или УФ-печать логотипа Экокожа30×50×18 см5 цв. от 2 440 ₽цена без нанесения
  • Хлопковая спортивная сумка с логотипом
    Хлопковая спортивная сумка арт. NNTEU9-532971в наличии 50 000+ шт Вместительное основное отделение Шелкография, DTF или вышивка Хлопок 140 г/м²46×38 см3 цв. от 318 ₽цена без нанесения
  • Гермосумка Aleta с логотипом
    Гермосумка Aleta арт. OBO7531S101в наличии 10 000+ шт Окошко для телефона и карабин Вышивка, шелкография или DTF Рипстоп3 л3 цв. от 510 ₽цена без нанесения
  • Сумка спортивная Balmor с логотипом
    Сумка спортивная Balmor арт. AGBO7198S1255в наличии 10 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF RPET 300D30 л3 цв. от 1 998 ₽цена без нанесения
  • Сумка спортивная Master с логотипом
    Сумка спортивная Master арт. O938502в наличии 5 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D25 л4 цв. от 1 140 ₽цена без нанесения
  • Сумка спортивная Novak с логотипом
    Сумка спортивная Novak арт. AGBO7170S160в наличии 5 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D65×33×34 см3 цв. от 2 311 ₽цена без нанесения
  • Спортивная сумка Canary с логотипом
    Спортивная сумка Canary арт. OBO71219002в наличии 10 000+ шт Прочные ручки для переноски Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D53 л от 3 041 ₽цена без нанесения
  • Сумка спортивная Gym с логотипом
    Сумка спортивная Gym арт. HG16814/30в наличии 1 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер45×21×20 см3 цв. от 2 499 ₽цена без нанесения
  • Спортивная сумка San Jose с логотипом
    Спортивная сумка San Jose арт. NNTEU15-337858в наличии 1 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D30 л от 3 377 ₽цена без нанесения
  • Спортивная сумка Rhine с логотипом
    Спортивная сумка Rhine арт. NNTEU15-584913в наличии 1 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF Нейлон35 л от 8 266 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни спортивных сумок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Отделение для обуви и мокрых вещей
    • Вышивка, шелкография или светоотражающая плёнка
    • Цвет изделия под клубные цвета
    • Именная вышивка для каждого участника
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Спортивные сумки с логотипом: ещё модель 1Спортивные сумки с логотипом: ещё модель 2Спортивные сумки с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем спортивные сумки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать спортивные сумки

  • 01Материал

    Плотный полиэстер и оксфорд служат годами, спанбонд и хлопок дешевле и экологичнее.

  • 02Размер и объём

    Под ноутбук, комплект участника или спортивную форму — от этого зависит модель.

  • 03Нанесение

    Шелкография выгодна на тираже, DTF даёт полноцвет, вышивка выглядит дороже всего.

  • 04Цвет изделия

    Подбираем по фирменному стилю: на светлом дешевле печать, тёмное практичнее в работе.

Как нанести логотип на спортивную сумку

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 30 шт.минимальный тираж
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль изделия.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Шелкографияхитот 50 шт.по запросутекстиль, спанбонд1–4 цветаот 3 днейбольшие тиражи, простые логотипы
DTF-печатьот 10 шт.по запросутекстильполноцветот 3 днейсложные логотипы и малые партии
Вышивкаот 10 шт.по запросуплотный текстильдо 12 цветовот 5 днейделовые модели и мерч сотрудников
Термопереносот 10 шт.по запросутекстильполноцветот 3 днейнебольшие тиражи и сложные формы
Сублимацияот 30 шт.по запросусветлая синтетикаполноцветот 5 днейрисунок по всей площади
Нашивкаот 50 шт.по запросулюбой материалполноцветот 7 днейфирменные шевроны и бирки
  • Мин. сумма заказа30 000 ₽ по разделу сумок
  • ОбразецСогласуем до запуска тиража
  • СрочноОт 1 дня под дату мероприятия

Цены на нанесение логотипа на спортивные сумки

В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.

Прайс-лист PDF
ТиражПринт A5Принт A4Принт A3
10 шт
50 шт
100 шт
300 шт
1 000 шт

Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF

Шелкография, Вышивка, Термоперенос, Сублимация, Нашивка — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Согласование образцадо запуска тиража
  • Смена макета1 000 ₽ за тираж
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Сумки с логотипом: работа AEPRINTСумки с логотипом
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  • Рюкзаки и сумки: работа AEPRINTРюкзаки и сумки
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    все работы    200+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают спортивные сумки

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Мерч сотрудникамФирменные сумки и рюкзаки в корпоративных цветах.
  • КонференцииКомплект участника: сумка с материалами, блокнотом и ручкой.
  • ВыставкиПромо-раздача посетителям стенда.
  • Подарки партнёрамДеловая модель с вышитым логотипом в подарочной упаковке.

  • Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
  • Спорт и тимбилдингСумки для команды на выезды и соревнования.
  • Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды сумок и рюкзаков

Рюкзаки, портфели, конференц-сумки, спортивные и промо-модели — 13 видов в разделе.

Смотреть все виды сумок

Как заказать спортивные сумки

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С спортивными сумками часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Спортивные сумки с логотипом оптом

Производим спортивные сумки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Полиэстер 600D, отделение для обуви, карманы для бутылки и мелочей, плечевой ремень, объём 30–60 л. Вышивка, шелкография, DTF-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Спортивная сумка — экипировка для корпоративных команд, фитнес-программ и спортивных клубов: с ней ходят на тренировки и соревнования, и логотип виден в зале и на выездах. Компании берут её для корпоративных спортивных лиг и как подарок в ЗОЖ-программах.

Что должно быть

Отдельное отделение для обуви с вентиляцией — не даёт грязной обуви пачкать форму и снижает запах. Боковой карман для бутылки воды. Карман для телефона и ключей, чтобы не искать их на дне. Плечевой ремень и ручки для переноски. Объём 30–40 л — для фитнеса, 50–60 л — для командных видов спорта и выездов с формой.

Нанесение

Вышивка на боковой панели живёт долго и выдерживает частое использование. Если сумка должна читаться издалека, как в командном мерче, берут крупный принт шелкографией или DTF. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о спортивных сумках

Какой минимальный тираж и сумма заказа?

Работаем тиражами от 30 штук и от 30 000 ₽. На больших партиях цена за единицу заметно ниже — рассчитаем под ваш объём.

Спортивные сумки с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Цена складывается из сумки и нанесения. В каталоге модели от 318 ₽ (хлопковая спортивная сумка) до 8 266 ₽ (Rhine) без нанесения, стоимость логотипа зависит от способа, цветности и тиража. Пришлём расчёт под вашу модель, макет бесплатно.

Спортивные сумки с логотипом: сколько занимает изготовление?

Печать на своём производстве занимает от 3 дней, вышивка — от 5 дней. Точный срок зависит от модели и тиража. Если сумки нужны команде к соревнованиям или выезду, возможен срочный заказ от 1 дня — уточните у менеджера.

Сделаете образец перед тиражом?

Да, образец согласуем до запуска тиража: готовим бесплатный макет и визуализацию логотипа на боковине или торце сумки. Производство запускаем после вашего утверждения, смена макета после запуска стоит 1 000 ₽ за тираж.

Спортивные сумки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?

Вышивка на боковой панели живёт долго и выдерживает частое использование. Если сумка должна читаться издалека, как в командном мерче, берут крупный принт шелкографией или DTF-печатью. Подскажем вариант под модель и тираж.

Можно подобрать цвет изделия под бренд?

Да, подбираем цвет спортивной сумки под фирменный стиль или цвета команды из доступных расцветок моделей. На тёмных сумках практичнее в работе, на светлых печать дешевле. Результат покажем на бесплатной визуализации.

Доставляете в другие города?

Да, отправляем по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки входит в расчёт. Можно забрать заказ самовывозом с производства в Екатеринбурге, ул. Черепанова, 28Б.

Работаете с рекламными агентствами?

Да, работаем с рекламными агентствами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Для корпоративных лиг и ЗОЖ-программ ваших клиентов подберём модели и нанесение, визуализацию согласуете до запуска. Условия уточнит менеджер.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Пришлите реквизиты, и менеджер подготовит договор.

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Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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