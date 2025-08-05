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Термосумки с логотипом — практичная продукция для служб доставки, ресторанов, кафе, food-брендов, сотрудников и корпоративного мерча. Изотермические сумки подходят для перевозки продуктов и напитков, а брендирование позволяет использовать их как часть фирменной экипировки или корпоративного подарка. AEPRINT помогает подобрать термосумки из актуального ассортимента и выполнить нанесение логотипа.

Термосумки с логотипом

Брендированная термосумка подходит компаниям, которым нужна функциональная сумка с фирменным оформлением. На изделие можно нанести логотип, название компании, фирменную графику или другую информацию.

Термосумку можно использовать как рабочую продукцию для курьеров, упаковку для доставки, корпоративный аксессуар или элемент подарочного набора. Конкретная модель подбирается с учётом назначения, тиража и бюджета проекта.

Термосумки для доставки еды

Термосумки подходят службам доставки, ресторанам, кафе и другим компаниям, которые перевозят готовые блюда и продукты. Брендированная сумка позволяет одновременно использовать функциональную продукцию и размещать фирменную символику компании.

Для службы доставки можно заказать единый тираж термосумок для курьеров с одинаковым оформлением. При необходимости дизайн можно адаптировать под фирменный стиль конкретного food-бренда.

Термосумки для HoReCa

Брендированные термосумки подходят ресторанам, кафе, кейтеринговым компаниям и другим организациям сферы гостеприимства.

Их можно использовать для доставки заказов, выездного обслуживания и других задач, связанных с перевозкой продуктов и напитков. Логотип и фирменная графика помогают сохранить единый визуальный стиль бренда.

Термосумки для food-брендов

Термосумка может стать частью фирменного оформления компании, работающей с продуктами и готовой едой. Брендированную продукцию можно использовать для доставки, промоакций и рекламных кампаний.

Для сети ресторанов или нескольких брендов можно подготовить разные варианты оформления в рамках единой производственной серии.

Ланч-сумки с логотипом

Компактные ланч-сумки подходят для сотрудников и корпоративного мерча. Их можно использовать для переноски еды и напитков на работу, учёбу, прогулки и поездки.

Брендированная ланч-сумка может стать частью welcome-набора или подарочного комплекта для сотрудников.

Термо-рюкзаки с логотипом

Термо-рюкзаки подходят для задач, связанных с доставкой и переноской продуктов. Такой формат может использоваться курьерами и сотрудниками служб доставки.

На рюкзак можно нанести логотип компании или другую фирменную графику. Способ нанесения зависит от материала и конструкции конкретной модели.

Складные термосумки с логотипом

Складные модели подходят для промоакций, корпоративных подарков и мероприятий. Компактный формат позволяет использовать их в качестве практичного сувенира и включать в различные подарочные наборы.

Конкретные характеристики и возможности брендирования зависят от выбранной модели.

Термосумки для сотрудников

Брендированная термосумка может использоваться как корпоративный подарок или часть мерча для сотрудников. Ланч-сумки подходят для ежедневного использования, а более вместительные модели — для рабочих задач и поездок.

Для большой команды можно заказать единый тираж с фирменным оформлением и дополнить комплект другой корпоративной продукцией.

Термосумки для корпоративных подарков

Термосумка подходит для корпоративных подарочных наборов. Её можно объединить с бутылкой, термокружкой, контейнером, текстилем и другими товарами.

Состав набора подбирается индивидуально в зависимости от получателя, повода, количества комплектов и бюджета.

Термосумки для промоакций и мероприятий

Брендированные термосумки можно использовать на выставках, презентациях, фестивалях, спортивных и корпоративных мероприятиях.

Печать на термосумках

AEPRINT выполняет брендирование термосумок несколькими технологиями. На странице представлены DTF-печать и термотрансфер. Для подходящих поверхностей также возможно нанесение полноцветной печати.

DTF-печать подходит для сложных и многоцветных изображений. Термотрансфер может использоваться для нанесения логотипов и другой фирменной графики с заданным количеством цветов.

Конкретная технология выбирается с учётом материала термосумки, площади нанесения, макета и тиража.

Термосумки с полноцветным логотипом

Полноцветное нанесение позволяет использовать сложные макеты, изображения и графику с несколькими цветами. Такой вариант подходит для рекламных кампаний, food-брендов и мероприятий.

Перед производством макет адаптируется под поверхность конкретной модели.

Термосумки с индивидуальным дизайном

Оформление термосумки можно разработать на основе брендбука компании или подготовить специально под конкретный проект.

В дизайне можно использовать логотип, фирменные цвета, надписи, иллюстрации и другие элементы визуальной идентичности. Для курьерской службы или сети заведений можно создать единый дизайн для всего тиража.

Термосумки для курьеров

Брендированные термосумки и термо-рюкзаки подходят для курьерских служб и компаний, которые организуют доставку еды и продуктов.

Единое оформление продукции позволяет сделать курьеров визуально узнаваемыми и поддерживать фирменный стиль компании во время доставки.

Изготовление термосумок с логотипом

AEPRINT предлагает подобрать термосумки из актуального каталога и выполнить брендирование под необходимый тираж и задачу. На странице представлены DTF-печать, DTF-печать с эффектом свечения и термотрансфер с различным количеством цветов.

Стоимость нанесения зависит от выбранной технологии, тиража и конкретной модели. Например, DTF-печать на странице рассчитывается для тиражей от 5 штук, а термотрансфер — для тиражей от 50 штук.

Минимальный заказ на странице указан от 50 штук и от 30 000 ₽. Стандартный срок производства — 3–5 рабочих дней, срочное изготовление — от 1 дня.

Для продукции заказчика также доступно нанесение: распаковка и последующая упаковка изделий оплачиваются отдельно из расчёта 5 ₽ за изделие.

Термосумки с логотипом можно заказать для служб доставки, ресторанов, кафе, food-брендов, сотрудников, корпоративных мероприятий, промоакций и подарочных наборов. Конкретный вариант подбирается с учётом модели, материала, назначения, способа нанесения, тиража и бюджета проекта.

Да, изотермический слой сохраняет температуру; подберём модель под задачу — доставку или хранение.

Подходят для службы доставки?

Да, это рабочий инструмент курьера и одновременно носитель бренда на улице.