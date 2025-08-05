Термосумки с логотипом
Изотермические сумки для обедов, доставки и выездных мероприятий. Держат температуру несколько часов. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- Изотермиядержит температуру 4–8 часов
- Для доставкии для обедов сотрудников
Термосумки с логотипом — модели
Ланч-сумки на 5–10 литров, большие модели для пикника и сумки для курьерской доставки.
- Термосумка Nipex арт. HG345234/08в наличии 100 000+ шт Сохраняет напитки холодными Вышивка, шелкография или DTF от 289 ₽цена без нанесения
- Термосумка Hertum арт. HG345737/35в наличии 100 000+ шт Изотермическая подкладка Шелкография или термотрансфер от 269 ₽цена без нанесения
- Сумка-холодильник Tibu арт. AGTB7603S105в наличии 50 000+ шт Изотермическая подкладка Вышивка, шелкография или DTF от 450 ₽цена без нанесения
- Спортивная термосумка арт. NNTEU9-33241в наличии 50 000+ шт Изотермическая подкладка Вышивка, шелкография или DTF от 289 ₽цена без нанесения
- Термосумка Lans арт. HG345173/24в наличии 10 000+ шт Изотермическая подкладка Шелкография или термотрансфер от 899 ₽цена без нанесения
- Сумка-холодильник Bayona арт. OTB7086S160в наличии 10 000+ шт Изотермическая подкладка Вышивка, шелкография или DTF от 1 518 ₽цена без нанесения
- Сумка-холодильник Nordic Drift арт. TWND210.0201в наличии 10 000+ шт Застёжка roll-top, объём 15–22 л Тиснение или УФ-печать логотипа от 11 179 ₽цена без нанесения
- Сумка-холодильник Denver арт. OTB1721S147в наличии 10 000+ шт Изотермическая подкладка Тиснение или УФ-печать логотипа от 804 ₽цена без нанесения
- Сумка-холодильник с пробкой арт. TWP422.265в наличии 10 000+ шт Отделка из натуральной пробки Вышивка, шелкография или DTF от 1 380 ₽цена без нанесения
- Сумка-холодильник Marlox арт. AGTB7609S1255в наличии 10 000+ шт Изотермическая подкладка Вышивка, шелкография или DTF от 1 108 ₽цена без нанесения
- Сумка-холодильник Bismar арт. AGTB7608S1243в наличии 10 000+ шт Изотермическая подкладка Вышивка, шелкография или DTF от 853 ₽цена без нанесения
- Сумка-холодильник Breeze арт. O935951в наличии 1 000+ шт Изотермическая подкладка Вышивка, шелкография или DTF от 616 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни термосумок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Изоляция держит температуру 4–8 часов
- Печать полноцветом или шелкографией
- Цвет изделия под фирменный стиль
- Индивидуальный пошив под курьерскую службу
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем термосумки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать термосумки
- 01Материал
Плотный полиэстер и оксфорд служат годами, спанбонд и хлопок дешевле и экологичнее.
- 02Размер и объём
Под ноутбук, комплект участника или спортивную форму — от этого зависит модель.
- 03Нанесение
Шелкография выгодна на тираже, DTF даёт полноцвет, вышивка выглядит дороже всего.
- 04Цвет изделия
Подбираем по фирменному стилю: на светлом дешевле печать, тёмное практичнее в работе.
Как нанести логотип на термосумку
- ШелкографияСтойкое нанесение на текстиль и спанбонд, выгодна на больших тиражах.
- DTF-печатьПолноцвет с градиентами и мелкими деталями, подходит для малых партий.
- Машинная вышивкаПремиальный вариант: логотип нитью не стирается и выглядит дорого.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль изделия.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль, спанбонд
|1–4 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|DTF-печать
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|сложные логотипы и малые партии
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотный текстиль
|до 12 цветов
|от 5 дней
|деловые модели и мерч сотрудников
|Термоперенос
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|небольшие тиражи и сложные формы
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 50 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 7 дней
|фирменные шевроны и бирки
- Мин. сумма заказа30 000 ₽ по разделу сумок
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрочноОт 1 дня под дату мероприятия
Цены на нанесение логотипа на термосумки
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают термосумки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч сотрудникамФирменные сумки и рюкзаки в корпоративных цветах.
- КонференцииКомплект участника: сумка с материалами, блокнотом и ручкой.
- ВыставкиПромо-раздача посетителям стенда.
- Подарки партнёрамДеловая модель с вышитым логотипом в подарочной упаковке.
- Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
- Спорт и тимбилдингСумки для команды на выезды и соревнования.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сумок и рюкзаков
Рюкзаки, портфели, конференц-сумки, спортивные и промо-модели — 13 видов в разделе.
Как заказать термосумки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С термосумками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Термосумки с логотипом оптом
Производим термосумки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Изоляционный слой из пенополиэтилена, объём 5–30 л, модели-ланчбоксы и для пикника, держат температуру 3–6 часов. Вышивка, шелкография, DTF-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Термосумка сохраняет еду и напитки холодными или горячими — для обедов на работе, пикников и поездок. Компании берут её для сотрудников без доступа к столовой, для выездных бригад и как летний подарок.
Под задачу
Термосумка-ланчбокс 5–10 л — для обеда на работе и выездных сотрудников. 20–30 л — для пикника и корпоративных выездов на природу. Держит температуру 3–6 часов, с аккумуляторами холода — дольше. Для доставки еды и кейтеринга делают термосумки большего объёма с жёстким каркасом. Внутреннее покрытие из фольги легко моется.
Нанесение
Шелкография и вышивка на внешней стороне. Термосумку часто комплектуют с ланчбоксом, бутылкой и приборами в летний набор. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о термосумках
Какой минимальный тираж и сумма заказа?
Работаем тиражами от 30 штук и от 30 000 ₽. На больших партиях цена за единицу заметно ниже — рассчитаем под ваш объём.
Термосумки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из термосумки и нанесения. В каталоге модели от 269 ₽ (Hertum) до 11 179 ₽ (сумка-холодильник Nordic Drift) без нанесения, стоимость логотипа зависит от способа, цветности и тиража. Рассчитаем под вашу модель, макет бесплатно.
Термосумки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на своём производстве занимает от 3 дней, вышивка — от 5 дней. Точный срок зависит от модели и тиража. Если термосумки нужны к летнему выезду или мероприятию, возможен срочный заказ от 1 дня — менеджер проверит, успеваем ли.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража. Бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на термосумке, производство начинаем только после утверждения. Смена макета после запуска стоит 1 000 ₽ за тираж.
Термосумки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Логотип наносим на внешнюю сторону шелкографией или вышивкой. Шелкография выгодна на тираже при простом логотипе, DTF-печать подходит для полноцвета на малых партиях, вышивка выглядит дороже. Подскажем способ под материал конкретной модели.
Можно подобрать цвет изделия под бренд?
Да, подбираем цвет термосумки под фирменный стиль из доступных расцветок моделей. Цвет нанесения подбираем под логотип и показываем на бесплатной визуализации. Можно собрать летний набор с ланчбоксом и бутылкой в тех же цветах.
Доставляете в другие города?
Да, доставляем по всей России транспортными компаниями, доставку включаем в расчёт. Можно забрать заказ самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
Работаете с рекламными агентствами?
Да, работаем с рекламными агентствами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Подберём термосумки под задачу клиента — обеды сотрудников, пикник или доставку, визуализацию согласуете до запуска. Условия уточнит менеджер.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Пришлите реквизиты, и менеджер подготовит договор.
Мы производим печать на всех видах сумок и рюкзаков. Полный выбор термосумок в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Термосумки с логотипом — практичная продукция для служб доставки, ресторанов, кафе, food-брендов, сотрудников и корпоративного мерча. Изотермические сумки подходят для перевозки продуктов и напитков, а брендирование позволяет использовать их как часть фирменной экипировки или корпоративного подарка. AEPRINT помогает подобрать термосумки из актуального ассортимента и выполнить нанесение логотипа.
Термосумки с логотипом
Брендированная термосумка подходит компаниям, которым нужна функциональная сумка с фирменным оформлением. На изделие можно нанести логотип, название компании, фирменную графику или другую информацию.
Термосумку можно использовать как рабочую продукцию для курьеров, упаковку для доставки, корпоративный аксессуар или элемент подарочного набора. Конкретная модель подбирается с учётом назначения, тиража и бюджета проекта.
Термосумки для доставки еды
Термосумки подходят службам доставки, ресторанам, кафе и другим компаниям, которые перевозят готовые блюда и продукты. Брендированная сумка позволяет одновременно использовать функциональную продукцию и размещать фирменную символику компании.
Для службы доставки можно заказать единый тираж термосумок для курьеров с одинаковым оформлением. При необходимости дизайн можно адаптировать под фирменный стиль конкретного food-бренда.
Термосумки для HoReCa
Брендированные термосумки подходят ресторанам, кафе, кейтеринговым компаниям и другим организациям сферы гостеприимства.
Их можно использовать для доставки заказов, выездного обслуживания и других задач, связанных с перевозкой продуктов и напитков. Логотип и фирменная графика помогают сохранить единый визуальный стиль бренда.
Термосумки для food-брендов
Термосумка может стать частью фирменного оформления компании, работающей с продуктами и готовой едой. Брендированную продукцию можно использовать для доставки, промоакций и рекламных кампаний.
Для сети ресторанов или нескольких брендов можно подготовить разные варианты оформления в рамках единой производственной серии.
Ланч-сумки с логотипом
Компактные ланч-сумки подходят для сотрудников и корпоративного мерча. Их можно использовать для переноски еды и напитков на работу, учёбу, прогулки и поездки.
Брендированная ланч-сумка может стать частью welcome-набора или подарочного комплекта для сотрудников.
Термо-рюкзаки с логотипом
Термо-рюкзаки подходят для задач, связанных с доставкой и переноской продуктов. Такой формат может использоваться курьерами и сотрудниками служб доставки.
На рюкзак можно нанести логотип компании или другую фирменную графику. Способ нанесения зависит от материала и конструкции конкретной модели.
Складные термосумки с логотипом
Складные модели подходят для промоакций, корпоративных подарков и мероприятий. Компактный формат позволяет использовать их в качестве практичного сувенира и включать в различные подарочные наборы.
Конкретные характеристики и возможности брендирования зависят от выбранной модели.
Термосумки для сотрудников
Брендированная термосумка может использоваться как корпоративный подарок или часть мерча для сотрудников. Ланч-сумки подходят для ежедневного использования, а более вместительные модели — для рабочих задач и поездок.
Для большой команды можно заказать единый тираж с фирменным оформлением и дополнить комплект другой корпоративной продукцией.
Термосумки для корпоративных подарков
Термосумка подходит для корпоративных подарочных наборов. Её можно объединить с бутылкой, термокружкой, контейнером, текстилем и другими товарами.
Состав набора подбирается индивидуально в зависимости от получателя, повода, количества комплектов и бюджета.
Термосумки для промоакций и мероприятий
Брендированные термосумки можно использовать на выставках, презентациях, фестивалях, спортивных и корпоративных мероприятиях.
Печать на термосумках
AEPRINT выполняет брендирование термосумок несколькими технологиями. На странице представлены DTF-печать и термотрансфер. Для подходящих поверхностей также возможно нанесение полноцветной печати.
DTF-печать подходит для сложных и многоцветных изображений. Термотрансфер может использоваться для нанесения логотипов и другой фирменной графики с заданным количеством цветов.
Конкретная технология выбирается с учётом материала термосумки, площади нанесения, макета и тиража.
Термосумки с полноцветным логотипом
Полноцветное нанесение позволяет использовать сложные макеты, изображения и графику с несколькими цветами. Такой вариант подходит для рекламных кампаний, food-брендов и мероприятий.
Перед производством макет адаптируется под поверхность конкретной модели.
Термосумки с индивидуальным дизайном
Оформление термосумки можно разработать на основе брендбука компании или подготовить специально под конкретный проект.
В дизайне можно использовать логотип, фирменные цвета, надписи, иллюстрации и другие элементы визуальной идентичности. Для курьерской службы или сети заведений можно создать единый дизайн для всего тиража.
Термосумки для курьеров
Брендированные термосумки и термо-рюкзаки подходят для курьерских служб и компаний, которые организуют доставку еды и продуктов.
Единое оформление продукции позволяет сделать курьеров визуально узнаваемыми и поддерживать фирменный стиль компании во время доставки.
Изготовление термосумок с логотипом
AEPRINT предлагает подобрать термосумки из актуального каталога и выполнить брендирование под необходимый тираж и задачу. На странице представлены DTF-печать, DTF-печать с эффектом свечения и термотрансфер с различным количеством цветов.
Стоимость нанесения зависит от выбранной технологии, тиража и конкретной модели. Например, DTF-печать на странице рассчитывается для тиражей от 5 штук, а термотрансфер — для тиражей от 50 штук.
Минимальный заказ на странице указан от 50 штук и от 30 000 ₽. Стандартный срок производства — 3–5 рабочих дней, срочное изготовление — от 1 дня.
Для продукции заказчика также доступно нанесение: распаковка и последующая упаковка изделий оплачиваются отдельно из расчёта 5 ₽ за изделие.
Термосумки с логотипом можно заказать для служб доставки, ресторанов, кафе, food-брендов, сотрудников, корпоративных мероприятий, промоакций и подарочных наборов. Конкретный вариант подбирается с учётом модели, материала, назначения, способа нанесения, тиража и бюджета проекта.
Да, изотермический слой сохраняет температуру; подберём модель под задачу — доставку или хранение.
Подходят для службы доставки?
Да, это рабочий инструмент курьера и одновременно носитель бренда на улице.