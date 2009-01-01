01 Выберите наборы Отметьте сердечком несколько вариантов — они соберутся в подборку.

02 Отправьте подборку Укажите тираж и бюджет. Можно поменять предметы, цвет коробки и ложемента.

03 Получите расчёт Пришлём цену с НДС и визуализацию с вашим логотипом на изделиях и упаковке.