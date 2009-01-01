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Каталог · Новый год 2027

Новогодние наборы под заказ

86 корпоративных наборов для клиентов, партнёров и сотрудников. Соберём комплектацию под ваш бюджет и нанесём логотип на изделия и коробку.

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  • от 2 мес.изготовление под заказ
  • 86наборов в каталоге
  • логотипна изделиях и коробке
  • с НДСдоговор и закрывающие

Изготовление под заказ — от 2 месяцев от согласования макета и оплаты

  • № 001

    Зелёный офисный набор

    Зелёная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри зелёный термос, ежедневник в зелёной экокоже с застёжкой-хлястиком и зелёная ручка.

  • № 002

    Чёрный набор с зонтом

    Чёрная коробка с крышкой и светлым ложементом. Внутри чёрный термос, чёрный ежедневник с металлической застёжкой, ручка и чёрный складной зонт.

  • № 003

    Синий термос и зонт

    Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри синий термос и тёмно-синий складной зонт.

  • № 004

    Чёрно-серый набор

    Чёрная коробка с крышкой и светлым ложементом. Внутри чёрный термос, серый ежедневник с геометрическим тиснением и хлястиком, чёрная ручка.

  • № 005

    Бежевый набор со стальным термосом

    Бежевая коробка с крышкой и ложементом. Внутри термос из нержавеющей стали, серый ежедневник с металлической застёжкой и серебристая ручка.

  • № 006

    Красный набор

    Красная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри глянцевый красный термос, бордовый ежедневник с хлястиком и металлической пластиной, красная ручка.

  • № 007

    Синий офисный набор

    Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри синий термос, синий ежедневник с металлической застёжкой и синяя ручка.

  • № 008

    Синий набор с мини-зонтом

    Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри синий складной мини-зонт, синий ежедневник с клапаном и металлической пластиной, синяя ручка.

  • № 009

    Зелёный набор с зонтом

    Белая коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри зелёный складной мини-зонт, зелёный ежедневник в экокоже и белая ручка.

  • № 010

    Рыжий ежедневник и зонт

    Серая коробка с крышкой и ложементом. Внутри бежевый складной зонт, рыжий ежедневник с декоративной металлической застёжкой и ручка цвета шампань.

  • № 011

    Синий зонт, ежедневник, флешка

    Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри синий складной зонт, синий ежедневник с декоративной застёжкой, синяя ручка и флешка.

  • № 012

    Синий ежедневник и термос

    Светло-серая коробка с ложементом. Внутри чёрный термос, синий ежедневник с клапаном и металлической пластиной, чёрная ручка.

  • № 013

    Набор с визитницей

    Чёрная коробка с ложементом. Внутри чёрная визитница с металлической пластиной, брелок с кожаным ремешком и чёрная ручка.

  • № 014

    Зелёный ежедневник с флешкой

    Зелёная коробка с ложементом. Внутри ежедневник в зелёной обложке с клапаном и золотистой пластиной, тёмно-зелёная ручка, запасной стержень и металлическая флешка.

  • № 015

    Светло-зелёный набор с пакетом

    Светло-зелёная коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри ежедневник с клапаном, ручка, запасной стержень и металлическая флешка.

  • № 016

    Оранжевый набор с пакетом

    Оранжевая коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри оранжевый ежедневник с клапаном и золотистой пластиной, ручка бронзового цвета и запасной стержень.

  • № 017

    Зелёный ежедневник с пакетом

    Зелёная коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри зелёный ежедневник с клапаном и золотистой пластиной, зелёная ручка и запасной стержень.

  • № 018

    Синий набор с термосом

    Тёмно-синяя коробка с ложементом. Внутри ежедневник с голубой обложкой и синим хлястиком, синяя ручка, металлическая флешка и синий термос.

  • № 019

    Красный набор с термосом

    Красная коробка с ложементом. Внутри ежедневник в красно-бежевой обложке с хлястиком, красная ручка, металлическая флешка и красный термос.

  • № 020

    Бамбуковый набор

    Светлая коробка с крышкой и ложементом. Внутри ежедневник с бамбуковой обложкой и коричневым хлястиком, ручка с бамбуковым корпусом и термос в бамбуковой отделке.

  • № 021

    Кейс с массажёрами

    Синий кейс-чемоданчик с ручкой, замками и ложементом. Внутри массажный пистолет с насадками, массажёр для шеи и белая термокружка.

  • № 022

    Красный ежедневник с закладкой

    Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри красный ежедневник с декоративной металлической застёжкой и чёрная закладка с цветочным рисунком и кисточкой.

  • № 023

    Ручка и подставка из дерева

    Серая коробка с крышкой и ложементом. Внутри ручка с деревянным корпусом и золотистым наконечником, деревянная подставка для телефона.

  • № 024

    Синий ежедневник в красной коробке

    Красная коробка со светлым ложементом. Внутри синий ежедневник с декоративной металлической застёжкой и синяя ручка.

  • № 025

    Бамбуковый ежедневник с закладкой

    Светлая коробка с крышкой и ложементом. Внутри ежедневник с бамбуковой обложкой и коричневым хлястиком, ручка с бамбуковым корпусом и золотистая ажурная закладка.

  • № 026

    Большой чёрный набор

    Тёмно-синяя коробка со светлым ложементом. Внутри чёрный складной зонт, чёрный термос, чёрный ежедневник с хлястиком, ручка, металлическая закладка, портативная колонка и power bank.

  • № 027

    Красный набор в синей коробке

    Тёмно-синяя коробка со светлым ложементом. Внутри красный складной зонт, красный ежедневник с хлястиком и металлической пластиной, красная ручка и красный термос.

  • № 028

    Синий набор с закладкой

    Тёмно-синяя коробка со светлым ложементом. Внутри синий ежедневник с хлястиком и металлической пластиной, синяя ручка, металлическая закладка и синий термос.

  • № 029

    Рыжий ежедневник и золотой термос

    Красная коробка с золотистым бортом и светлым ложементом. Внутри рыжий ежедневник с декоративной застёжкой, ручка и золотистый термос.

  • № 030

    Красный термос и бордовый зонт

    Красная коробка со светлым ложементом. Внутри красный термос и бордовый складной зонт с чёрной ручкой.

  • № 031

    Синий ежедневник и ручка

    Красная коробка со светлым ложементом. Внутри синий ежедневник с декоративной металлической застёжкой и синяя ручка с золотистой отделкой.

  • № 032

    Чёрный набор с закладкой

    Красная коробка с золотистым бортом и светлым ложементом. Внутри чёрный складной зонт, тёмно-серый ежедневник с декоративной застёжкой, металлическая закладка с кисточкой и чёрная ручка.

  • № 033

    Красный набор с закладкой

    Красная коробка с золотистым бортом и светлым ложементом. Внутри бордовый складной зонт, красный ежедневник с декоративной застёжкой, закладка с кисточкой, красная ручка и красный термос.

  • № 034

    Набор с феном и массажёром

    Красная коробка с золотистым бортом и светлым ложементом. Внутри чёрный компактный фен с насадкой, массажёр для шеи и чёрный термос.

  • № 035

    Красный ежедневник и зонт

    Серая коробка с ложементом. Внутри бордовый складной зонт, красный ежедневник с декоративной застёжкой, золотистая закладка с кисточкой и красная ручка.

  • № 036

    Рыжий ежедневник с закладкой

    Бежевая коробка с ложементом. Внутри рыжий ежедневник с декоративной застёжкой, золотистая закладка с кисточкой, золотистая ручка и золотистый термос.

  • № 037

    Синий набор в коричневой коробке

    Коричневая коробка с ложементом. Внутри синий складной зонт, синий ежедневник с декоративной застёжкой, золотистая закладка с кисточкой, синяя ручка и тёмно-синий термос.

  • № 038

    Золотистый набор с мышью

    Белая коробка с ложементом. Внутри всё в золотистом цвете: термос, флешка, power bank, ручка, визитница, беспроводная мышь и брелок.

  • № 039

    Чёрный набор с мышью

    Белая коробка с ложементом. Внутри всё в чёрном цвете: термос, флешка, power bank, ручка, визитница, беспроводная мышь и брелок.

  • № 040

    Синий набор с мышью

    Белая коробка с ложементом. Внутри всё в синем цвете: термос, флешка, power bank, ручка, визитница, беспроводная мышь и брелок.

  • № 041

    Мятный набор с умным термосом

    Мятная коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри мятный ежедневник с металлической пластиной, ручка и термос с индикатором температуры на крышке.

  • № 042

    Серый ежедневник и чёрный термос

    Серая коробка с крышкой и ложементом. Внутри серый ежедневник с чёрной петлёй, чёрная ручка и чёрный термос.

  • № 043

    Оранжевый набор

    Коробка с оранжевым ложементом. Внутри оранжевый ежедневник с клапаном и золотистой пластиной, оранжевая ручка и оранжевый термос.

  • № 044

    Синий ежедневник с клапаном

    Синяя коробка с крышкой и ложементом. Внутри синий ежедневник с клапаном и металлической пластиной, ручка и запасной стержень.

  • № 045

    Бирюзовый набор с термобутылкой

    Бирюзовая коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри мятная термобутылка с откидной крышкой, зелёная ручка и бирюзовый ежедневник с металлической застёжкой.

  • № 046

    Рыжий блокнот на резинке

    Чёрная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри рыжий блокнот в мягкой обложке на резинке с золотистой клипсой и чёрная ручка с золотистым колпачком.

  • № 047

    Чёрный блокнот на резинке

    Чёрная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри чёрный блокнот в мягкой обложке на резинке с золотистой клипсой и чёрная ручка с золотистым колпачком.

  • № 048

    Синий набор с брелоком

    Бежевая коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри синий ежедневник с хлястиком, металлический брелок, чёрная ручка и синий футляр для карт на кнопке.

  • № 049

    Красный набор с брелоком

    Красная коробка с серым ложементом. Внутри красный ежедневник с хлястиком, металлический брелок с красным ремешком, красная ручка и красный футляр для карт на кнопке.

  • № 050

    Синий ежедневник с хлястиком

    Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри синий ежедневник с хлястиком и металлической пластиной и синяя ручка.

  • № 051

    Синий набор с зонтом

    Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри глянцевый синий термос, синяя ручка, синий ежедневник с хлястиком и тёмно-синий складной зонт.

  • № 052

    Графитовый набор с зонтом

    Чёрная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри термос цвета графит, чёрный складной мини-зонт, чёрная ручка и чёрный ежедневник с клапаном.

  • № 053

    Глянцевый термос и ежедневник

    Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри глянцевый синий термос, синий ежедневник с хлястиком и синяя ручка.

  • № 054

    Тёмно-синий ежедневник

    Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри тёмно-синий ежедневник в экокоже с металлической застёжкой-кольцом и синяя ручка.

  • № 055

    Серый ежедневник в чёрной коробке

    Чёрная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри серый ежедневник в экокоже с металлической застёжкой-кольцом и чёрная ручка.

  • № 056

    Красный ежедневник и ручка

    Красная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри красный ежедневник в экокоже с металлической застёжкой-кольцом и красная ручка.

  • № 057

    Графитовый термос и зонт

    Чёрная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри глянцевый термос цвета графит, флешка в чёрном кожаном чехле и чёрный складной зонт.

  • № 058

    Красный термос, зонт, флешка

    Красная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри глянцевый красный термос, флешка в красном кожаном чехле и красный складной зонт.

  • № 059

    Глянцевый синий термос и зонт

    Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри глянцевый синий термос и тёмно-синий складной зонт.

  • № 060

    Набор с закладками и блокнотом

    Коробка с золотистым бортом и серым ложементом. Внутри чёрная ручка с золотистой отделкой и подставкой, флешка и закладка с серыми кисточками, блокнот в оливковой обложке.

  • № 061

    Красный набор с коричневым ежедневником

    Красная коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри коричневый ежедневник, красная ручка и красный термос.

  • № 062

    Синий набор с пакетом

    Синяя коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри тёмно-синий ежедневник с рельефной обложкой, ручка, металлическая флешка и синий термос.

  • № 063

    Чёрный набор с пакетом

    Чёрная коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри чёрный ежедневник с рельефной обложкой, ручка, металлическая флешка и чёрный термос.

  • № 064

    Чёрный ежедневник с флешкой

    Чёрная коробка с крышкой и ложементом. Внутри чёрный ежедневник с рельефной обложкой, ручка, запасной стержень и металлическая флешка.

  • № 065

    Бордовый ежедневник с ручкой

    Красная коробка с крышкой и ложементом. Внутри бордовый ежедневник с рельефной обложкой, красная ручка и запасной стержень.

  • № 066

    Зелёный рельефный ежедневник

    Ежедневник в зелёной обложке с рельефной фактурой и гладкой вставкой, ляссе с металлической подвеской. Коробка и остальной состав на фото не показаны, комплектацию подберём.

  • № 067

    Синий набор с флешкой

    Синяя коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри серо-синий ежедневник с рельефной обложкой, синяя ручка, запасной стержень и металлическая флешка.

  • № 068

    Зелёный набор с флешкой

    Зелёная коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри зелёный ежедневник с рельефной обложкой, зелёная ручка, запасной стержень и металлическая флешка.

  • № 069

    Чёрный набор с флешкой

    Чёрная коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри чёрный ежедневник с фактурной обложкой, чёрная ручка, запасной стержень и металлическая флешка.

  • № 070

    Красный набор с флешкой

    Красная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри красный термос, красный ежедневник с металлической застёжкой, брелок, красная ручка и флешка в красном кожаном чехле.

  • № 071

    Чёрный ежедневник и термос

    Чёрная коробка с крышкой и светлым ложементом. Внутри чёрный ежедневник с металлической застёжкой и чёрный термос.

  • № 072

    Синий термос с ежедневником

    Синяя коробка с крышкой и светлым ложементом. Внутри синий термос, синий ежедневник с металлической застёжкой и синяя ручка.

  • № 073

    Голубой кожаный набор

    Белая коробка с серым ложементом. Внутри всё в голубой экокоже: блокнот на резинке, футляр с ручкой, малый блокнот на резинке и держатель для кабеля на кнопках.

  • № 074

    Синий блокнот с закладками

    Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри синий блокнот на резинке с золотистой клипсой, золотистая закладка с кисточкой, фигурная металлическая закладка и ручка с деревянным корпусом.

  • № 075

    Термокружка в коробке с ручкой

    Чёрная подарочная коробка с ручкой-шнуром. Внутри чёрная термокружка с ручкой и крышкой.

  • № 076

    Набор с массажёрами и браслетом

    Тёмная коробка с белым ложементом. Внутри фитнес-браслет, массажёр для шеи, массажёр для глаз, чёрный термос с индикатором температуры, чёрный блокнот на резинке и ручка.

  • № 077

    Белый набор с массажёрами

    Тёмная коробка с белым ложементом. Внутри белый термос с индикатором температуры, массажёр для шеи, массажёр для глаз и чёрный power bank с дисплеем.

  • № 078

    Термос, наушники и браслет

    Тёмная коробка с белым ложементом. Внутри чёрный термос с индикатором температуры, беспроводные наушники в кейсе и фитнес-браслет.

  • № 079

    Зелёный набор с термосом

    Тёмно-зелёная коробка с чёрным ложементом. Внутри зелёный термос, зелёный ежедневник с клапаном и золотистой застёжкой и чёрная ручка с золотистой отделкой.

  • № 080

    Чёрный набор в зелёной коробке

    Тёмно-зелёная коробка с чёрным ложементом. Внутри чёрный термос, чёрный ежедневник с клапаном и золотистой застёжкой и чёрная ручка с золотистой отделкой.

  • № 081

    Красный набор в зелёной коробке

    Тёмно-зелёная коробка с чёрным ложементом. Внутри красный ежедневник с клапаном и золотистой застёжкой, красная ручка с золотистой отделкой и красный термос.

  • № 082

    Синий кейс с массажёром

    Синий кейс-чемоданчик с ручкой, замками и серым ложементом. Внутри белый power bank с дисплеем, ручка, синяя заварочная кружка с крышкой и массажный пистолет с насадками.

  • № 083

    Красный кейс с массажёрами

    Красный кейс-чемоданчик с ручкой, замками и серым ложементом. Внутри белая термокружка, массажёр для шеи и массажный пистолет с насадками.

  • № 084

    Оранжевый кейс с массажёром

    Оранжевый кейс-чемоданчик с ручкой, замками и серым ложементом. Внутри оранжевый ежедневник с хлястиком, ручка, белая термокружка и массажный пистолет с насадками.

  • № 085

    Красный набор с глянцевым термосом

    Красная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри глянцевый красный термос, красный ежедневник с хлястиком и круглой застёжкой, красная ручка.

  • № 086

    Графитовый набор с флешкой

    Чёрная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри термос цвета графит, ежедневник в серо-чёрной обложке с хлястиком, чёрная ручка и флешка в кожаном чехле.

Как заказать

  1. 01

    Выберите наборы

    Отметьте сердечком несколько вариантов — они соберутся в подборку.

  2. 02

    Отправьте подборку

    Укажите тираж и бюджет. Можно поменять предметы, цвет коробки и ложемента.

  3. 03

    Получите расчёт

    Пришлём цену с НДС и визуализацию с вашим логотипом на изделиях и упаковке.

  4. 04

    Запуск — от 2 месяцев

    Срок считаем от согласования макета и оплаты. Чем раньше запуск, тем спокойнее к празднику.

Новогодние наборы под заказ

Изготовление под заказ — от 2 месяцев · логотип на изделиях и коробке · цены с НДС
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