Новогодние наборы под заказ
86 корпоративных наборов для клиентов, партнёров и сотрудников. Соберём комплектацию под ваш бюджет и нанесём логотип на изделия и коробку.
- от 2 мес.изготовление под заказ
- 86наборов в каталоге
- логотипна изделиях и коробке
- с НДСдоговор и закрывающие
Изготовление под заказ — от 2 месяцев от согласования макета и оплаты
- № 001
Зелёный офисный набор
Зелёная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри зелёный термос, ежедневник в зелёной экокоже с застёжкой-хлястиком и зелёная ручка.
- № 002
Чёрный набор с зонтом
Чёрная коробка с крышкой и светлым ложементом. Внутри чёрный термос, чёрный ежедневник с металлической застёжкой, ручка и чёрный складной зонт.
- № 003
Синий термос и зонт
Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри синий термос и тёмно-синий складной зонт.
- № 004
Чёрно-серый набор
Чёрная коробка с крышкой и светлым ложементом. Внутри чёрный термос, серый ежедневник с геометрическим тиснением и хлястиком, чёрная ручка.
- № 005
Бежевый набор со стальным термосом
Бежевая коробка с крышкой и ложементом. Внутри термос из нержавеющей стали, серый ежедневник с металлической застёжкой и серебристая ручка.
- № 006
Красный набор
Красная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри глянцевый красный термос, бордовый ежедневник с хлястиком и металлической пластиной, красная ручка.
- № 007
Синий офисный набор
Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри синий термос, синий ежедневник с металлической застёжкой и синяя ручка.
- № 008
Синий набор с мини-зонтом
Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри синий складной мини-зонт, синий ежедневник с клапаном и металлической пластиной, синяя ручка.
- № 009
Зелёный набор с зонтом
Белая коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри зелёный складной мини-зонт, зелёный ежедневник в экокоже и белая ручка.
- № 010
Рыжий ежедневник и зонт
Серая коробка с крышкой и ложементом. Внутри бежевый складной зонт, рыжий ежедневник с декоративной металлической застёжкой и ручка цвета шампань.
- № 011
Синий зонт, ежедневник, флешка
Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри синий складной зонт, синий ежедневник с декоративной застёжкой, синяя ручка и флешка.
- № 012
Синий ежедневник и термос
Светло-серая коробка с ложементом. Внутри чёрный термос, синий ежедневник с клапаном и металлической пластиной, чёрная ручка.
- № 013
Набор с визитницей
Чёрная коробка с ложементом. Внутри чёрная визитница с металлической пластиной, брелок с кожаным ремешком и чёрная ручка.
- № 014
Зелёный ежедневник с флешкой
Зелёная коробка с ложементом. Внутри ежедневник в зелёной обложке с клапаном и золотистой пластиной, тёмно-зелёная ручка, запасной стержень и металлическая флешка.
- № 015
Светло-зелёный набор с пакетом
Светло-зелёная коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри ежедневник с клапаном, ручка, запасной стержень и металлическая флешка.
- № 016
Оранжевый набор с пакетом
Оранжевая коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри оранжевый ежедневник с клапаном и золотистой пластиной, ручка бронзового цвета и запасной стержень.
- № 017
Зелёный ежедневник с пакетом
Зелёная коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри зелёный ежедневник с клапаном и золотистой пластиной, зелёная ручка и запасной стержень.
- № 018
Синий набор с термосом
Тёмно-синяя коробка с ложементом. Внутри ежедневник с голубой обложкой и синим хлястиком, синяя ручка, металлическая флешка и синий термос.
- № 019
Красный набор с термосом
Красная коробка с ложементом. Внутри ежедневник в красно-бежевой обложке с хлястиком, красная ручка, металлическая флешка и красный термос.
- № 020
Бамбуковый набор
Светлая коробка с крышкой и ложементом. Внутри ежедневник с бамбуковой обложкой и коричневым хлястиком, ручка с бамбуковым корпусом и термос в бамбуковой отделке.
- № 021
Кейс с массажёрами
Синий кейс-чемоданчик с ручкой, замками и ложементом. Внутри массажный пистолет с насадками, массажёр для шеи и белая термокружка.
- № 022
Красный ежедневник с закладкой
Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри красный ежедневник с декоративной металлической застёжкой и чёрная закладка с цветочным рисунком и кисточкой.
- № 023
Ручка и подставка из дерева
Серая коробка с крышкой и ложементом. Внутри ручка с деревянным корпусом и золотистым наконечником, деревянная подставка для телефона.
- № 024
Синий ежедневник в красной коробке
Красная коробка со светлым ложементом. Внутри синий ежедневник с декоративной металлической застёжкой и синяя ручка.
- № 025
Бамбуковый ежедневник с закладкой
Светлая коробка с крышкой и ложементом. Внутри ежедневник с бамбуковой обложкой и коричневым хлястиком, ручка с бамбуковым корпусом и золотистая ажурная закладка.
- № 026
Большой чёрный набор
Тёмно-синяя коробка со светлым ложементом. Внутри чёрный складной зонт, чёрный термос, чёрный ежедневник с хлястиком, ручка, металлическая закладка, портативная колонка и power bank.
- № 027
Красный набор в синей коробке
Тёмно-синяя коробка со светлым ложементом. Внутри красный складной зонт, красный ежедневник с хлястиком и металлической пластиной, красная ручка и красный термос.
- № 028
Синий набор с закладкой
Тёмно-синяя коробка со светлым ложементом. Внутри синий ежедневник с хлястиком и металлической пластиной, синяя ручка, металлическая закладка и синий термос.
- № 029
Рыжий ежедневник и золотой термос
Красная коробка с золотистым бортом и светлым ложементом. Внутри рыжий ежедневник с декоративной застёжкой, ручка и золотистый термос.
- № 030
Красный термос и бордовый зонт
Красная коробка со светлым ложементом. Внутри красный термос и бордовый складной зонт с чёрной ручкой.
- № 031
Синий ежедневник и ручка
Красная коробка со светлым ложементом. Внутри синий ежедневник с декоративной металлической застёжкой и синяя ручка с золотистой отделкой.
- № 032
Чёрный набор с закладкой
Красная коробка с золотистым бортом и светлым ложементом. Внутри чёрный складной зонт, тёмно-серый ежедневник с декоративной застёжкой, металлическая закладка с кисточкой и чёрная ручка.
- № 033
Красный набор с закладкой
Красная коробка с золотистым бортом и светлым ложементом. Внутри бордовый складной зонт, красный ежедневник с декоративной застёжкой, закладка с кисточкой, красная ручка и красный термос.
- № 034
Набор с феном и массажёром
Красная коробка с золотистым бортом и светлым ложементом. Внутри чёрный компактный фен с насадкой, массажёр для шеи и чёрный термос.
- № 035
Красный ежедневник и зонт
Серая коробка с ложементом. Внутри бордовый складной зонт, красный ежедневник с декоративной застёжкой, золотистая закладка с кисточкой и красная ручка.
- № 036
Рыжий ежедневник с закладкой
Бежевая коробка с ложементом. Внутри рыжий ежедневник с декоративной застёжкой, золотистая закладка с кисточкой, золотистая ручка и золотистый термос.
- № 037
Синий набор в коричневой коробке
Коричневая коробка с ложементом. Внутри синий складной зонт, синий ежедневник с декоративной застёжкой, золотистая закладка с кисточкой, синяя ручка и тёмно-синий термос.
- № 038
Золотистый набор с мышью
Белая коробка с ложементом. Внутри всё в золотистом цвете: термос, флешка, power bank, ручка, визитница, беспроводная мышь и брелок.
- № 039
Чёрный набор с мышью
Белая коробка с ложементом. Внутри всё в чёрном цвете: термос, флешка, power bank, ручка, визитница, беспроводная мышь и брелок.
- № 040
Синий набор с мышью
Белая коробка с ложементом. Внутри всё в синем цвете: термос, флешка, power bank, ручка, визитница, беспроводная мышь и брелок.
- № 041
Мятный набор с умным термосом
Мятная коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри мятный ежедневник с металлической пластиной, ручка и термос с индикатором температуры на крышке.
- № 042
Серый ежедневник и чёрный термос
Серая коробка с крышкой и ложементом. Внутри серый ежедневник с чёрной петлёй, чёрная ручка и чёрный термос.
- № 043
Оранжевый набор
Коробка с оранжевым ложементом. Внутри оранжевый ежедневник с клапаном и золотистой пластиной, оранжевая ручка и оранжевый термос.
- № 044
Синий ежедневник с клапаном
Синяя коробка с крышкой и ложементом. Внутри синий ежедневник с клапаном и металлической пластиной, ручка и запасной стержень.
- № 045
Бирюзовый набор с термобутылкой
Бирюзовая коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри мятная термобутылка с откидной крышкой, зелёная ручка и бирюзовый ежедневник с металлической застёжкой.
- № 046
Рыжий блокнот на резинке
Чёрная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри рыжий блокнот в мягкой обложке на резинке с золотистой клипсой и чёрная ручка с золотистым колпачком.
- № 047
Чёрный блокнот на резинке
Чёрная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри чёрный блокнот в мягкой обложке на резинке с золотистой клипсой и чёрная ручка с золотистым колпачком.
- № 048
Синий набор с брелоком
Бежевая коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри синий ежедневник с хлястиком, металлический брелок, чёрная ручка и синий футляр для карт на кнопке.
- № 049
Красный набор с брелоком
Красная коробка с серым ложементом. Внутри красный ежедневник с хлястиком, металлический брелок с красным ремешком, красная ручка и красный футляр для карт на кнопке.
- № 050
Синий ежедневник с хлястиком
Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри синий ежедневник с хлястиком и металлической пластиной и синяя ручка.
- № 051
Синий набор с зонтом
Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри глянцевый синий термос, синяя ручка, синий ежедневник с хлястиком и тёмно-синий складной зонт.
- № 052
Графитовый набор с зонтом
Чёрная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри термос цвета графит, чёрный складной мини-зонт, чёрная ручка и чёрный ежедневник с клапаном.
- № 053
Глянцевый термос и ежедневник
Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри глянцевый синий термос, синий ежедневник с хлястиком и синяя ручка.
- № 054
Тёмно-синий ежедневник
Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри тёмно-синий ежедневник в экокоже с металлической застёжкой-кольцом и синяя ручка.
- № 055
Серый ежедневник в чёрной коробке
Чёрная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри серый ежедневник в экокоже с металлической застёжкой-кольцом и чёрная ручка.
- № 056
Красный ежедневник и ручка
Красная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри красный ежедневник в экокоже с металлической застёжкой-кольцом и красная ручка.
- № 057
Графитовый термос и зонт
Чёрная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри глянцевый термос цвета графит, флешка в чёрном кожаном чехле и чёрный складной зонт.
- № 058
Красный термос, зонт, флешка
Красная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри глянцевый красный термос, флешка в красном кожаном чехле и красный складной зонт.
- № 059
Глянцевый синий термос и зонт
Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри глянцевый синий термос и тёмно-синий складной зонт.
- № 060
Набор с закладками и блокнотом
Коробка с золотистым бортом и серым ложементом. Внутри чёрная ручка с золотистой отделкой и подставкой, флешка и закладка с серыми кисточками, блокнот в оливковой обложке.
- № 061
Красный набор с коричневым ежедневником
Красная коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри коричневый ежедневник, красная ручка и красный термос.
- № 062
Синий набор с пакетом
Синяя коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри тёмно-синий ежедневник с рельефной обложкой, ручка, металлическая флешка и синий термос.
- № 063
Чёрный набор с пакетом
Чёрная коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри чёрный ежедневник с рельефной обложкой, ручка, металлическая флешка и чёрный термос.
- № 064
Чёрный ежедневник с флешкой
Чёрная коробка с крышкой и ложементом. Внутри чёрный ежедневник с рельефной обложкой, ручка, запасной стержень и металлическая флешка.
- № 065
Бордовый ежедневник с ручкой
Красная коробка с крышкой и ложементом. Внутри бордовый ежедневник с рельефной обложкой, красная ручка и запасной стержень.
- № 066
Зелёный рельефный ежедневник
Ежедневник в зелёной обложке с рельефной фактурой и гладкой вставкой, ляссе с металлической подвеской. Коробка и остальной состав на фото не показаны, комплектацию подберём.
- № 067
Синий набор с флешкой
Синяя коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри серо-синий ежедневник с рельефной обложкой, синяя ручка, запасной стержень и металлическая флешка.
- № 068
Зелёный набор с флешкой
Зелёная коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри зелёный ежедневник с рельефной обложкой, зелёная ручка, запасной стержень и металлическая флешка.
- № 069
Чёрный набор с флешкой
Чёрная коробка с ложементом и подарочный пакет в тон. Внутри чёрный ежедневник с фактурной обложкой, чёрная ручка, запасной стержень и металлическая флешка.
- № 070
Красный набор с флешкой
Красная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри красный термос, красный ежедневник с металлической застёжкой, брелок, красная ручка и флешка в красном кожаном чехле.
- № 071
Чёрный ежедневник и термос
Чёрная коробка с крышкой и светлым ложементом. Внутри чёрный ежедневник с металлической застёжкой и чёрный термос.
- № 072
Синий термос с ежедневником
Синяя коробка с крышкой и светлым ложементом. Внутри синий термос, синий ежедневник с металлической застёжкой и синяя ручка.
- № 073
Голубой кожаный набор
Белая коробка с серым ложементом. Внутри всё в голубой экокоже: блокнот на резинке, футляр с ручкой, малый блокнот на резинке и держатель для кабеля на кнопках.
- № 074
Синий блокнот с закладками
Синяя коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри синий блокнот на резинке с золотистой клипсой, золотистая закладка с кисточкой, фигурная металлическая закладка и ручка с деревянным корпусом.
- № 075
Термокружка в коробке с ручкой
Чёрная подарочная коробка с ручкой-шнуром. Внутри чёрная термокружка с ручкой и крышкой.
- № 076
Набор с массажёрами и браслетом
Тёмная коробка с белым ложементом. Внутри фитнес-браслет, массажёр для шеи, массажёр для глаз, чёрный термос с индикатором температуры, чёрный блокнот на резинке и ручка.
- № 077
Белый набор с массажёрами
Тёмная коробка с белым ложементом. Внутри белый термос с индикатором температуры, массажёр для шеи, массажёр для глаз и чёрный power bank с дисплеем.
- № 078
Термос, наушники и браслет
Тёмная коробка с белым ложементом. Внутри чёрный термос с индикатором температуры, беспроводные наушники в кейсе и фитнес-браслет.
- № 079
Зелёный набор с термосом
Тёмно-зелёная коробка с чёрным ложементом. Внутри зелёный термос, зелёный ежедневник с клапаном и золотистой застёжкой и чёрная ручка с золотистой отделкой.
- № 080
Чёрный набор в зелёной коробке
Тёмно-зелёная коробка с чёрным ложементом. Внутри чёрный термос, чёрный ежедневник с клапаном и золотистой застёжкой и чёрная ручка с золотистой отделкой.
- № 081
Красный набор в зелёной коробке
Тёмно-зелёная коробка с чёрным ложементом. Внутри красный ежедневник с клапаном и золотистой застёжкой, красная ручка с золотистой отделкой и красный термос.
- № 082
Синий кейс с массажёром
Синий кейс-чемоданчик с ручкой, замками и серым ложементом. Внутри белый power bank с дисплеем, ручка, синяя заварочная кружка с крышкой и массажный пистолет с насадками.
- № 083
Красный кейс с массажёрами
Красный кейс-чемоданчик с ручкой, замками и серым ложементом. Внутри белая термокружка, массажёр для шеи и массажный пистолет с насадками.
- № 084
Оранжевый кейс с массажёром
Оранжевый кейс-чемоданчик с ручкой, замками и серым ложементом. Внутри оранжевый ежедневник с хлястиком, ручка, белая термокружка и массажный пистолет с насадками.
- № 085
Красный набор с глянцевым термосом
Красная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри глянцевый красный термос, красный ежедневник с хлястиком и круглой застёжкой, красная ручка.
- № 086
Графитовый набор с флешкой
Чёрная коробка с крышкой и серым ложементом. Внутри термос цвета графит, ежедневник в серо-чёрной обложке с хлястиком, чёрная ручка и флешка в кожаном чехле.
Набора с таким номером нет — в каталоге номера с 001 по 086.
Как заказать
- 01
Выберите наборы
Отметьте сердечком несколько вариантов — они соберутся в подборку.
- 02
Отправьте подборку
Укажите тираж и бюджет. Можно поменять предметы, цвет коробки и ложемента.
- 03
Получите расчёт
Пришлём цену с НДС и визуализацию с вашим логотипом на изделиях и упаковке.
- 04
Запуск — от 2 месяцев
Срок считаем от согласования макета и оплаты. Чем раньше запуск, тем спокойнее к празднику.