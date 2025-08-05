Пластиковые пропуска на заказ
Карты доступа с фото, именем и должностью. С чипом под систему контроля или без — как визуальный пропуск. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпечать и персонализация у нас
- Фото и имяперсонализация каждой карты
- Чип и RFIDпод вашу систему доступа
Шаблон для макета:Пластиковая карта · 86 × 54 мм · PDFвсе шаблоны
Пластиковые пропуска — варианты исполнения
Пропуска с фото и данными сотрудника, с чипом, RFID-меткой или без электроники.
- Пропуск с фото арт. PK-PR-01хит продаж Фото, ФИО, должность, номер Персонализация каждой карты по запросуцена зависит от тиража
- С RFID-меткой арт. PK-PR-02для СКУД Бесконтактное открытие дверей Метка под вашу систему доступа по запросуцена зависит от тиража
- Временный пропуск арт. PK-PR-03для гостей Карта посетителя с цветовым кодом Печать без персонализации, нумерация по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Типы меток, цветовое кодирование зон, отверстия под клипсу и ретрактор.Не нашли нужный вариант?Опишите задачу и тираж — подберём тип карты, персонализацию и защиту.
- Персонализация: фото, ФИО, должность, подразделение
- RFID-метки под конкретную систему доступа
- Цветовое кодирование зон и уровней доступа
- Отверстие под клипсу, ретрактор или ленту
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем пластиковые пропуска на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать пластиковые пропуска
- 01Что должна уметь карта
Просто предъявляться, сканироваться на кассе или открывать двери — от этого зависит технология.
- 02Персонализация
Номер, штрих-код, имя, фото — всё, что отличает одну карту от другой в тираже.
- 03Пластик
Стандартный белый, прозрачный, металлик или с матовой поверхностью под подпись.
- 04Защита
Магнитная полоса, чип, скретч-слой или защитная печать против копирования.
Персонализация и отделка для пропусков
- Офсетная и УФ-печатьПолноцвет с двух сторон по пластику, включая фотографии.
- НумерацияСквозные номера, в том числе невидимые в ультрафиолете.
- Штрих-код и QRПечать кода с проверкой считываемости на сканере.
- Магнитная полосаЛо-ко и хи-ко полосы под ваше оборудование.
- ЭмбоссингВыдавленные символы с окрашиванием — как на банковской карте.
- Ламинация и скретчМатовая, глянцевая или скретч-слой поверх кода.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую технологию выбрать
Сравнили технологии идентификации карт.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Штрих-кодхит
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|сканер
|от 5 дней
|кассы и программы лояльности
|QR-код
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|смартфон
|от 5 дней
|считывание телефоном без оборудования
|Магнитная полоса
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|ридер
|от 7 дней
|существующее кассовое оборудование
|Чип и RFID
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|считыватель
|от 10 дней
|пропуска и системы доступа
|Нумерация
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|визуально
|от 5 дней
|учёт и привязка к клиенту
|Скретч-слой
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|стирается
|от 7 дней
|промокоды и активация
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СовместимостьПроверьте формат кода с вашей CRM
- ТиражОт 1 000 штук цена за карту заметно ниже
Цены на пластиковые пропуска
Цена зависит от тиража, типа пластика и набора персонализации. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза карту, персонализация считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Образецсогласуем до запуска тиража
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пропуски с фото
- Подарочные карты
- Карты с чипом EM-Marine
- Клубные карты
- Карты V12
- Дисконтная карта
- Подарочная карта
- Карта со штрих-кодом
- Смотреть
все работы400+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают пластиковые пропуска
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ПроизводстваПропуска сотрудникам и подрядчикам.
- Бизнес-центрыКарты доступа арендаторам.
- СтройплощадкиДопуск на объект с фото и должностью.
- Склады и логистикаРазграничение зон по уровням доступа.
- МероприятияАккредитация участников и прессы.
- Учебные заведенияСтуденческие пропуска и читательские.
- Гостевой доступВременные карты посетителям.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды пластиковых карт
Дисконтные, подарочные, клубные, пропуска, бесконтактные и скретч-карты — 8 видов в разделе.
Как заказать пластиковые пропуска
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С пропусками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Пластиковые пропуска с логотипом оптом
Пластиковые пропуска с логотипом оптом делаем от 100 штук, срок от 3 дней, с персонализацией от 7 дней. Пластик 0,76 мм — формат банковской карты. Печать полноцветом с двух сторон, персонализация номерами, штрих-кодами и QR, фото сотрудника. Бесконтактные с RFID-чипом под вашу систему доступа. Собственное производство в Екатеринбурге.
Пропуск — единственный предмет с логотипом, который сотрудник достаёт несколько раз в день и показывает другим людям: на проходной, в лифте, на встрече у клиента. Он же решает рабочую задачу, поэтому его не теряют и не выбрасывают, в отличие от любой раздатки.
Виды пропусков
Простой печатный пропуск без электроники — фото, ФИО, должность, подразделение — подходит небольшому офису и для гостевых карт. Карты со штрих-кодом или QR сканируются на турникете и в учётной системе и обходятся дешевле чипованных. Бесконтактные с RFID-чипом открывают турникеты и двери и работают с существующей системой доступа. Комбинированные объединяют чип, визуальную информацию и штрих-код на одной карте.
Персонализация
Наносим переменные данные на весь тираж: номер, имя, должность, фотография, срок действия. Печать идёт по вашему списку — каждая карта своя. Для крупных компаний делаем цветовое кодирование: свой цвет карты для сотрудников, подрядчиков, гостей и посетителей с ограниченным доступом. Охране достаточно взгляда, чтобы понять, кто перед ней.
Чип и совместимость — главное, что нужно согласовать
Карты с чипом и магнитной полосой требуют согласования с вашей учётной системой до печати. Частота чипа, формат кодирования и тип метки должны совпадать со считывателями на объекте. Проверяем это заранее и делаем пробную карту: тираж в тысячу пропусков, который не читается турникетом, — полная потеря денег и сорванный запуск.
Аксессуары к пропуску
Пропуск редко заказывают отдельно: к нему идут ретрактор с логотипом, ленты на шею, бейдж-холдеры, картхолдеры. Комплект в едином оформлении выглядит как часть корпоративного стиля, а не как набор случайных предметов. Ленты и ретракторы делаем с той же символикой, что на карте.
Частые вопросы о пропусках
Пластиковые пропуска с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук. Персонализация — нумерация, штрих-код, имена — считается отдельно от печати.
Сколько стоит карта?
Цена зависит от тиража, типа пластика и персонализации: фото, имя, нумерация, штрих-код, магнитная полоса или чип считаются отдельно от печати. От 1 000 штук цена за карту заметно ниже. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Пластиковые пропуска с логотипом: сколько занимает изготовление?
Печатные пропуска без персонализации делаем от 3 дней, с персонализацией — от 7 дней. Пропуска с чипом и RFID — от 10 дней, так как требуют согласования с вашей системой доступа. Точный срок назовём после проверки макета и списка сотрудников.
Сделаете нумерацию и штрих-код?
Да, наносим переменные данные на весь тираж: номер, штрих-код или QR, имя, должность, фото и срок действия. Штрих-код и QR проверяем на считываемость сканером. Такие пропуска сканируются на турникете и в учётной системе и обходятся дешевле чипованных.
Подойдут ли карты к нашему оборудованию?
Подберём карту под ваши считыватели: частота чипа, формат кодирования и тип метки должны совпадать с оборудованием на объекте. Проверяем это заранее и делаем пробную карту до запуска тиража — пропуска, которые не читаются турникетом, означают потерю денег и сорванный запуск.
Можно фото и имя на каждой карте?
Да, это стандарт для пропусков: фото, ФИО, должность и подразделение печатаем по вашему списку, каждая карта своя. Для крупных компаний делаем цветовое кодирование — свой цвет для сотрудников, подрядчиков и гостей, чтобы охране было достаточно одного взгляда.
Сделаете образец до тиража?
Да, перед тиражом делаем пробную карту и согласуем образец. Для пропусков с чипом проверяем его на вашем оборудовании. Макет и визуализация бесплатно, тираж запускаем только после вашего подтверждения.
Какой пластик выбрать?
Стандарт — белый ПВХ 0,76 мм формата банковской карты, он подходит для печати фото и полноцвета с двух сторон. Также доступны прозрачный, металлик и матовый пластик под подпись. Если нужен доступ через турникеты, выбираем карту с RFID-чипом под вашу систему.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Можем сделать комплект с лентами, ретракторами и бейдж-холдерами в едином стиле и отправить по всей России транспортной компанией или отдать самовывозом в Екатеринбурге.