Пластиковые пропуска с логотипом оптом

Пластиковые пропуска с логотипом оптом делаем от 100 штук, срок от 3 дней, с персонализацией от 7 дней. Пластик 0,76 мм — формат банковской карты. Печать полноцветом с двух сторон, персонализация номерами, штрих-кодами и QR, фото сотрудника. Бесконтактные с RFID-чипом под вашу систему доступа. Собственное производство в Екатеринбурге.

Пропуск — единственный предмет с логотипом, который сотрудник достаёт несколько раз в день и показывает другим людям: на проходной, в лифте, на встрече у клиента. Он же решает рабочую задачу, поэтому его не теряют и не выбрасывают, в отличие от любой раздатки.

Виды пропусков Простой печатный пропуск без электроники — фото, ФИО, должность, подразделение — подходит небольшому офису и для гостевых карт. Карты со штрих-кодом или QR сканируются на турникете и в учётной системе и обходятся дешевле чипованных. Бесконтактные с RFID-чипом открывают турникеты и двери и работают с существующей системой доступа. Комбинированные объединяют чип, визуальную информацию и штрих-код на одной карте. Персонализация Наносим переменные данные на весь тираж: номер, имя, должность, фотография, срок действия. Печать идёт по вашему списку — каждая карта своя. Для крупных компаний делаем цветовое кодирование: свой цвет карты для сотрудников, подрядчиков, гостей и посетителей с ограниченным доступом. Охране достаточно взгляда, чтобы понять, кто перед ней. Чип и совместимость — главное, что нужно согласовать Карты с чипом и магнитной полосой требуют согласования с вашей учётной системой до печати. Частота чипа, формат кодирования и тип метки должны совпадать со считывателями на объекте. Проверяем это заранее и делаем пробную карту: тираж в тысячу пропусков, который не читается турникетом, — полная потеря денег и сорванный запуск. Аксессуары к пропуску Пропуск редко заказывают отдельно: к нему идут ретрактор с логотипом, ленты на шею, бейдж-холдеры, картхолдеры. Комплект в едином оформлении выглядит как часть корпоративного стиля, а не как набор случайных предметов. Ленты и ретракторы делаем с той же символикой, что на карте.