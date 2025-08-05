Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт

Слэп-браслеты с логотипом

Браслеты, которые сами оборачиваются вокруг запястья при лёгком хлопке. 10 цветов, включая неоновые; шелкография или полноцвет; тираж от 50 штук, отгрузка от 24 часов. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 50 штукминимальный тираж
  • Срок от 24 часовпечать на готовых браслетах
  • 10 цветоввключая неоновые
  • от 49 ₽с шелкографией при 5 000 шт.
Смотреть цены Примеры работ
Слэп-браслеты с логотипом — AEPRINT
Быстрый расчёт

Ответьте на 3 вопроса — менеджер подготовит расчёт стоимости и срока.

Шаг 1 из 2
Количество
Печать
Цвет
Без обязательств и оплаты
Контактные данные

Оставьте контакты — пришлём расчёт и ответим на вопросы.

Шаг 2 из 2
Способ связи *
Ответим в рабочее время
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время и пришлёт расчёт стоимости и срока.

СберРоснефтьРЖДРосатомЕВРАЗБанк России
15 000+ компаний доверяют AEPRINTСбер, РЖД, Росатом, ЕВРАЗ, Банк России, +14
Все клиенты и кейсы

Прайс-лист на слэп-браслеты

Цены за штуку. Слэп-браслет из стали с силиконовым покрытием, стандартная ширина 30 мм.

Слэп браслеты с нанесением методом шелкографии

Слэп браслеты с нанесением методом шелкографии

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
50 шт70 ₽3 500 ₽
100 шт65 ₽6 500 ₽
300 шт63 ₽18 900 ₽
500 шт59 ₽29 500 ₽
1 000 шт57 ₽57 000 ₽
3 000 шт53 ₽159 000 ₽
5 000 шт49 ₽245 000 ₽
Добавить к заказу
Слэп браслеты без нанесения

Слэп браслеты без нанесения

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
50 шт55 ₽2 750 ₽
100 шт51 ₽5 100 ₽
300 шт48 ₽14 400 ₽
500 шт44 ₽22 000 ₽
1 000 шт42 ₽42 000 ₽
3 000 шт41 ₽123 000 ₽
5 000 шт40 ₽200 000 ₽
Добавить к заказу
Слэп браслеты с полноцветной печатью

Слэп браслеты с полноцветной печатью

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
300 штпо запросу
500 штпо запросу
1 000 штпо запросу
2 000 штпо запросу
3 000 штпо запросу
5 000 штпо запросу

Печатная форма рассчитывается индивидуально

Добавить к заказу
  • Смена цвета нанесения - 200 руб., смена макета - 300 руб.
Не нашли нужную модель или тираж?Пришлите макет и количество — подберём браслет и посчитаем точную стоимость со сроком.
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем слэп-браслеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать слэп-браслет под задачу

  • 01Цвет

    10 цветов: чёрный, белый, зелёный, фиолетовый, жёлтый, голубой, оранжевый, красный, неоновые

  • 02Печать

    Шелкография в 1 цвет — оптимально для логотипа; второй цвет +15 ₽; полноцвет — для фото и градиентов от 300 шт.

  • 03Ширина

    Стандартная — для логотипа и короткого слогана; увеличенная (+5 ₽) — для длинных надписей и QR-кода

  • 04Упаковка

    Индивидуальный пакетик (+4 ₽) — для подарочных наборов и раздачи на мероприятиях

Как нанести логотип на слэп-браслет

  • Шелкография: слэп-браслеты с логотипомШелкографияПлотный логотип в 1 цвет, стойкий к истиранию — входит в цену браслета
  • Второй цвет: слэп-браслеты с логотипомВторой цветДвухцветный логотип или слоган, +15 ₽ к цене за шт.
  • Полноцветная печать: слэп-браслеты с логотипомПолноцветная печатьФото, градиенты и мелкие детали — от 300 шт., цена по запросу
  • Смена цвета печати: слэп-браслеты с логотипомСмена цвета печатиРазные цвета логотипа внутри одного тиража, 200 ₽ за смену
  • Смена макета: слэп-браслеты с логотипомСмена макетаНесколько макетов в одном заказе, 300 ₽ за каждый следующий
  • Индивидуальная упаковка: слэп-браслеты с логотипомИндивидуальная упаковкаКаждый браслет в отдельном пакетике, +4 ₽ за шт.
  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж слэпов
  • 24 часаминимальный срок изготовления
  • 10цветов браслетов в наличии
  • 15технологий нанесения

Какой слэп-браслет выбрать

Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, печати и назначению

Вид браслетаМин. тиражЦенаПечатьМатериалСрокЛучше всего подходит
С шелкографией 1 цветхитот 50 шт.от 49 ₽/шт1 цвет10 цветовот 24 часовпромо, мероприятия, подарки
С шелкографией 2 цветаот 50 шт.от 64 ₽/шт2 цвета10 цветовот 24 часовлоготип с фирменным цветом
С полноцветомот 300 шт.по запросуполноцвет10 цветовот 5 днейфото, градиенты, детские акции
Без нанесенияот 50 шт.от 40 ₽/шт10 цветовот 24 часовраздача без брендинга
Широкийот 50 шт.от 54 ₽/шт1 цвет10 цветовот 24 часовдлинный слоган, QR-код
В упаковкеот 50 шт.от 53 ₽/шт1 цвет10 цветовот 24 часовподарочные наборы, welcome-pack
  • Тираж 50–100 шт.С шелкографией 65–70 ₽, без печати 51–55 ₽
  • Тираж от 1 000 шт.С шелкографией от 57 ₽, при 5 000 шт. — 49 ₽
  • Нужен полноцветФото и градиенты от 300 шт. — расчёт по макету

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Оставить отзыв Все отзывы
  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

    Читать на Яндекс Картах

Для каких задач заказывают слэп-браслеты

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Для детских мероприятийЯркий безопасный браслет надевается одним движением — праздники, лагеря, школы
  • Для промоакцийНедорогой сувенир с логотипом для раздачи на улице и в торговых центрах
  • Для спортивных событийБраслеты участников забегов, турниров и фан-зон в цветах команды
  • Для фестивалей и парковИдентификация гостей и зон доступа, неоновые цвета видны издалека

  • Для welcome-packДополнение к подарочному набору сотрудника или участника конференции
  • Для брендов и блогеровМерч с логотипом или слоганом для подписчиков и клиентов
  • Для аптек и клиникБраслеты-напоминания и промо для детей и родителей
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём цвет, печать и упаковку под ваш сценарий

Другие виды браслетов

Силиконовые, контрольные Tyvek, тканевые, LED и светоотражающие — под любую задачу

Смотреть все виды браслетов

Как заказать слэп-браслеты с логотипом

Шесть шагов от заявки до отгрузки.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и срокина связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор видаПредлагаем цвет, печать и упаковкув тот же день
  3. 03РасчётСчитаем браслеты, печать и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к печатибез спешки
  5. 05ПроизводствоПечатаем и контролируем качество тиражаот 24 часов
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

Со слэп-браслетами часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — единый стиль, одна доставка

Слэп-браслеты с логотипом оптом

Производим слэп-браслеты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 7 дней. Металлическая пластина в силиконовой или тканевой оболочке, фиксируется на запястье одним хлопком. Полноцветная печать, светоотражающие версии. Собственное производство в Екатеринбурге.

Слэп-браслет — игровая раздатка, которую надевают одним движением: пластина распрямляется и сама обхватывает запястье при ударе о руку. Его берут для детских праздников, спортивных событий и молодёжных акций, где нужен весёлый и заметный носитель символики.

Для каких задач

Детские мероприятия и семейные дни компании — дети надевают браслет сами. Спортивные события и болельщицкие акции. Молодёжные фестивали и промо. Светоотражающие слэп-браслеты — для безопасности детей на улице в тёмное время: их берут школы, детские сады и социальные программы. Надевается на любую руку без подбора размера.

Нанесение и безопасность

Полноцветная печать по всей длине браслета — логотип, паттерн, слоган. Металлическая пластина полностью закрыта оболочкой, края не царапают кожу. Для светоотражающих версий используется плёнка, которая возвращает свет фар. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о слэп-браслетах

Какой минимальный тираж слэп-браслетов?

От 50 штук с шелкографией или без нанесения. Полноцветную печать делаем от 300 штук — стоимость считаем по макету.

Сколько стоит слэп-браслет с логотипом?

Слэп-браслет с шелкографией в 1 цвет стоит 70 ₽ при 50 шт., 57 ₽ при 1 000 шт. и 49 ₽ при 5 000 шт. В 2 цвета — от 85 до 64 ₽, широкий — от 75 до 54 ₽, без нанесения — от 55 до 40 ₽. Индивидуальная упаковка добавляет 4 ₽, полноцвет от 300 шт. рассчитываем по макету.

Какие цвета браслетов есть в наличии?

В наличии 10 цветов браслетов, включая неоновые. Это позволяет подобрать цвет под фирменный стиль или сделать яркую раздатку для промо и мероприятий. Актуальную палитру и наличие нужного цвета под ваш тираж уточнит менеджер.

Можно ли напечатать логотип в два цвета?

Да, второй цвет шелкографии стоит +15 ₽ за браслет: при 50 шт. двухцветный слэп обойдётся в 85 ₽, при 5 000 шт. — в 64 ₽. Подходит для логотипа с фирменным цветом или слогана. Для фото и градиентов есть полноцветная печать от 300 шт.

Подходят ли слэп-браслеты детям?

Да, слэп-браслеты часто берут для детских праздников и семейных дней компании: дети надевают их сами одним хлопком, подбирать размер не нужно. Металлическая пластина полностью закрыта оболочкой, поэтому края не царапают кожу. Для прогулок в тёмное время есть светоотражающие версии.

Можно ли сделать несколько макетов в одном тираже?

Да, в одном заказе можно сделать несколько макетов: каждый следующий макет стоит 300 ₽. Также можно менять цвет печати логотипа внутри тиража — 200 ₽ за смену. Это удобно, если нужны разные надписи для команд или мероприятий.

Как подготовить макет?

Логотип присылайте в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Учтите, что поле печати на браслете узкое и вытянутое: для длинного слогана или QR-кода лучше выбрать широкий слэп. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до печати.

Слэп-браслеты с логотипом: сколько занимает изготовление?

Слэп-браслеты с шелкографией и без нанесения изготавливаем от 24 часов — печатаем на готовых браслетах. Полноцветная печать от 300 шт. занимает от 5 дней. Точный срок зависит от тиража и количества макетов, его назовёт менеджер.

Доставляете ли браслеты в другие города?

Да, отправляем браслеты по всей России транспортными компаниями, доставку посчитаем вместе с заказом. Также доступен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.