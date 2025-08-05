Слэп-браслеты с логотипом оптом

Производим слэп-браслеты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 7 дней. Металлическая пластина в силиконовой или тканевой оболочке, фиксируется на запястье одним хлопком. Полноцветная печать, светоотражающие версии. Собственное производство в Екатеринбурге.

Слэп-браслет — игровая раздатка, которую надевают одним движением: пластина распрямляется и сама обхватывает запястье при ударе о руку. Его берут для детских праздников, спортивных событий и молодёжных акций, где нужен весёлый и заметный носитель символики.

Для каких задач Детские мероприятия и семейные дни компании — дети надевают браслет сами. Спортивные события и болельщицкие акции. Молодёжные фестивали и промо. Светоотражающие слэп-браслеты — для безопасности детей на улице в тёмное время: их берут школы, детские сады и социальные программы. Надевается на любую руку без подбора размера. Нанесение и безопасность Полноцветная печать по всей длине браслета — логотип, паттерн, слоган. Металлическая пластина полностью закрыта оболочкой, края не царапают кожу. Для светоотражающих версий используется плёнка, которая возвращает свет фар. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.