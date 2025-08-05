Слэп браслеты с нанесением методом шелкографии
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|50 шт
|70 ₽
|3 500 ₽
|100 шт
|65 ₽
|6 500 ₽
|300 шт
|63 ₽
|18 900 ₽
|500 шт
|59 ₽
|29 500 ₽
|1 000 шт
|57 ₽
|57 000 ₽
|3 000 шт
|53 ₽
|159 000 ₽
|5 000 шт
|49 ₽
|245 000 ₽
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Браслеты, которые сами оборачиваются вокруг запястья при лёгком хлопке. 10 цветов, включая неоновые; шелкография или полноцвет; тираж от 50 штук, отгрузка от 24 часов. Собственное производство в Екатеринбурге.
Цены за штуку. Слэп-браслет из стали с силиконовым покрытием, стандартная ширина 30 мм.
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|50 шт
|70 ₽
|3 500 ₽
|100 шт
|65 ₽
|6 500 ₽
|300 шт
|63 ₽
|18 900 ₽
|500 шт
|59 ₽
|29 500 ₽
|1 000 шт
|57 ₽
|57 000 ₽
|3 000 шт
|53 ₽
|159 000 ₽
|5 000 шт
|49 ₽
|245 000 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|50 шт
|55 ₽
|2 750 ₽
|100 шт
|51 ₽
|5 100 ₽
|300 шт
|48 ₽
|14 400 ₽
|500 шт
|44 ₽
|22 000 ₽
|1 000 шт
|42 ₽
|42 000 ₽
|3 000 шт
|41 ₽
|123 000 ₽
|5 000 шт
|40 ₽
|200 000 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|300 шт
|по запросу
|500 шт
|по запросу
|1 000 шт
|по запросу
|2 000 шт
|по запросу
|3 000 шт
|по запросу
|5 000 шт
|по запросу
Печатная форма рассчитывается индивидуально
Брендируем слэп-браслеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
10 цветов: чёрный, белый, зелёный, фиолетовый, жёлтый, голубой, оранжевый, красный, неоновые
Шелкография в 1 цвет — оптимально для логотипа; второй цвет +15 ₽; полноцвет — для фото и градиентов от 300 шт.
Стандартная — для логотипа и короткого слогана; увеличенная (+5 ₽) — для длинных надписей и QR-кода
Индивидуальный пакетик (+4 ₽) — для подарочных наборов и раздачи на мероприятиях
Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, печати и назначению
|Вид браслета
|Мин. тираж
|Цена
|Печать
|Материал
|Срок
|Лучше всего подходит
|С шелкографией 1 цветхит
|от 50 шт.
|от 49 ₽/шт
|1 цвет
|10 цветов
|от 24 часов
|промо, мероприятия, подарки
|С шелкографией 2 цвета
|от 50 шт.
|от 64 ₽/шт
|2 цвета
|10 цветов
|от 24 часов
|логотип с фирменным цветом
|С полноцветом
|от 300 шт.
|по запросу
|полноцвет
|10 цветов
|от 5 дней
|фото, градиенты, детские акции
|Без нанесения
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|—
|10 цветов
|от 24 часов
|раздача без брендинга
|Широкий
|от 50 шт.
|от 54 ₽/шт
|1 цвет
|10 цветов
|от 24 часов
|длинный слоган, QR-код
|В упаковке
|от 50 шт.
|от 53 ₽/шт
|1 цвет
|10 цветов
|от 24 часов
|подарочные наборы, welcome-pack
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
Силиконовые, контрольные Tyvek, тканевые, LED и светоотражающие — под любую задачу
Шесть шагов от заявки до отгрузки.
Соберём весь заказ в одном месте — единый стиль, одна доставка
Производим слэп-браслеты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 7 дней. Металлическая пластина в силиконовой или тканевой оболочке, фиксируется на запястье одним хлопком. Полноцветная печать, светоотражающие версии. Собственное производство в Екатеринбурге.
Слэп-браслет — игровая раздатка, которую надевают одним движением: пластина распрямляется и сама обхватывает запястье при ударе о руку. Его берут для детских праздников, спортивных событий и молодёжных акций, где нужен весёлый и заметный носитель символики.
Детские мероприятия и семейные дни компании — дети надевают браслет сами. Спортивные события и болельщицкие акции. Молодёжные фестивали и промо. Светоотражающие слэп-браслеты — для безопасности детей на улице в тёмное время: их берут школы, детские сады и социальные программы. Надевается на любую руку без подбора размера.
Полноцветная печать по всей длине браслета — логотип, паттерн, слоган. Металлическая пластина полностью закрыта оболочкой, края не царапают кожу. Для светоотражающих версий используется плёнка, которая возвращает свет фар. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
От 50 штук с шелкографией или без нанесения. Полноцветную печать делаем от 300 штук — стоимость считаем по макету.
Слэп-браслет с шелкографией в 1 цвет стоит 70 ₽ при 50 шт., 57 ₽ при 1 000 шт. и 49 ₽ при 5 000 шт. В 2 цвета — от 85 до 64 ₽, широкий — от 75 до 54 ₽, без нанесения — от 55 до 40 ₽. Индивидуальная упаковка добавляет 4 ₽, полноцвет от 300 шт. рассчитываем по макету.
В наличии 10 цветов браслетов, включая неоновые. Это позволяет подобрать цвет под фирменный стиль или сделать яркую раздатку для промо и мероприятий. Актуальную палитру и наличие нужного цвета под ваш тираж уточнит менеджер.
Да, второй цвет шелкографии стоит +15 ₽ за браслет: при 50 шт. двухцветный слэп обойдётся в 85 ₽, при 5 000 шт. — в 64 ₽. Подходит для логотипа с фирменным цветом или слогана. Для фото и градиентов есть полноцветная печать от 300 шт.
Да, слэп-браслеты часто берут для детских праздников и семейных дней компании: дети надевают их сами одним хлопком, подбирать размер не нужно. Металлическая пластина полностью закрыта оболочкой, поэтому края не царапают кожу. Для прогулок в тёмное время есть светоотражающие версии.
Да, в одном заказе можно сделать несколько макетов: каждый следующий макет стоит 300 ₽. Также можно менять цвет печати логотипа внутри тиража — 200 ₽ за смену. Это удобно, если нужны разные надписи для команд или мероприятий.
Логотип присылайте в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Учтите, что поле печати на браслете узкое и вытянутое: для длинного слогана или QR-кода лучше выбрать широкий слэп. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до печати.
Слэп-браслеты с шелкографией и без нанесения изготавливаем от 24 часов — печатаем на готовых браслетах. Полноцветная печать от 300 шт. занимает от 5 дней. Точный срок зависит от тиража и количества макетов, его назовёт менеджер.
Да, отправляем браслеты по всей России транспортными компаниями, доставку посчитаем вместе с заказом. Также доступен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.