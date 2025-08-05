Печатаем дизайнерские визитки оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Дизайнерский картон с фактурой 300–600 г/м², тач-кавер, лён, верже, кашировка двух цветов, тиснение фольгой, конгрев, вырубка, скругление. Собственное производство в Екатеринбурге.

Дизайнерская визитка — для тех, у кого визитка часть впечатления: юристов, консультантов, архитекторов, премиальных услуг. Плотный фактурный картон и тиснение ощущаются в руке и говорят о статусе до того, как прочитают текст.

Бумага и отделка

Тач-кавер даёт бархатистую поверхность и ощущение премиума. Лён и верже — классика с фактурой ткани и полос. Кашировка склеивает два слоя разного цвета, и на срезе виден цвет. При плотности 400–600 г/м² визитка не гнётся и ощущается как карточка. Отделка — тиснение фольгой и блинт, конгрев с объёмным рельефом без краски.

Ограничение

На фактурной дизайнерской бумаге полноцветная печать передаётся приглушённо — там работают тиснение, шелкография, один-два плашечных цвета. Если нужны яркие фотографии и градиенты, лучше мелованный картон. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.