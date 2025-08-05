Дизайнерские визитки на заказ
Фактурная дизайнерская бумага, плотность до 700 г, тиснение фольгой и кромка в цвет. Для первых лиц компании. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать и отделка у нас
- До 700 гплотный картон и дуплекс
- Тиснениефольга, конгрев, цветной срез
Шаблон для макета:Визитка · 90 × 50 и 85 × 55 мм · PDFвсе шаблоны
Дизайнерские визитки — форматы и варианты
Дизайнерская фактурная бумага, дуплекс и триплекс, цветная кромка, конгрев.
- На фактурной бумаге арт. PG-DV-FKхит продаж Дизайнерский картон 300–350 г с фактурой Печать и тиснение фольгой по запросуцена зависит от тиража
- Дуплекс с кромкой арт. PG-DV-DPпремиум Два слоя картона с цветным срезом Склейка, тиснение, окрашивание кромки по запросуцена зависит от тиража
- С конгревом арт. PG-DV-KGобъёмная Рельефное тиснение логотипа Конгрев плюс фольга по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Коллекции дизайнерской бумаги, дуплекс и триплекс, цвета кромки и фольги.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Фактурная бумага чувствуется на ощупь
- Дуплекс и триплекс — плотность до 700 г
- Цветная кромка по срезу карточки
- Конгрев: рельефное тиснение логотипа
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем дизайнерские визитки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать дизайнерские визитки
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Материал
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для дизайнерских визиток
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на дизайнерские визитки
Цена зависит от формата, материала, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают дизайнерские визитки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Первым лицамВизитка руководителя и собственника.
- Архитектура и дизайнМатериал говорит о вкусе бюро.
- Юридические фирмыСтрогая подача и плотная бумага.
- Премиальные услугиСоответствие уровню цены услуги.
- РебрендингПеревыпуск визиток топ-менеджмента.
- Личный брендВизитка эксперта и консультанта.
- ВыставкиАдресное вручение ключевым контактам.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать дизайнерские визитки
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С дизайнерскими визитками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Дизайнерские визитки с логотипом оптом
Печатаем дизайнерские визитки оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Дизайнерский картон с фактурой 300–600 г/м², тач-кавер, лён, верже, кашировка двух цветов, тиснение фольгой, конгрев, вырубка, скругление. Собственное производство в Екатеринбурге.
Дизайнерская визитка — для тех, у кого визитка часть впечатления: юристов, консультантов, архитекторов, премиальных услуг. Плотный фактурный картон и тиснение ощущаются в руке и говорят о статусе до того, как прочитают текст.
Бумага и отделка
Тач-кавер даёт бархатистую поверхность и ощущение премиума. Лён и верже — классика с фактурой ткани и полос. Кашировка склеивает два слоя разного цвета, и на срезе виден цвет. При плотности 400–600 г/м² визитка не гнётся и ощущается как карточка. Отделка — тиснение фольгой и блинт, конгрев с объёмным рельефом без краски.
Ограничение
На фактурной дизайнерской бумаге полноцветная печать передаётся приглушённо — там работают тиснение, шелкография, один-два плашечных цвета. Если нужны яркие фотографии и градиенты, лучше мелованный картон. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о дизайнерских визитках
Дизайнерские визитки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Дизайнерские визитки с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от бумаги, плотности, кашировки, отделки — тиснения, конгрева, цветного среза — и тиража. Пришлём расчёт в день обращения, отделка считается отдельно от печати. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Дизайнерские визитки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Дизайнерские визитки изготавливаем от 5 дней — печать и отделка проходят на нашем производстве. Тиснение, конгрев и кашировка требуют отдельных операций, поэтому срок зависит от набора отделки. Точный срок назовём при расчёте.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Подготовим макет под тиснение и конгрев с учётом фактуры бумаги. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать?
Тач-кавер даёт бархатистую поверхность и ощущение премиума, лён и верже — классику с фактурой ткани и полос. При плотности 400–600 г/м² визитка не гнётся и ощущается как карточка, а кашировка двух слоёв даёт цветной срез. Для ярких фото и градиентов лучше мелованный картон.
Можно точный фирменный цвет?
На фактурной дизайнерской бумаге полноцвет передаётся приглушённо, поэтому фирменный цвет лучше передавать плашечными цветами, фольгой или шелкографией. Для точного попадания по Пантону есть офсет — от 1 000 штук. Менеджер подберёт способ под бумагу и тираж.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Да, делаем тиснение фольгой и блинт, конгрев с объёмным рельефом без краски, вырубку и скругление углов. Кашировка двух слоёв разного цвета даёт цветной срез. Ламинация на фактурной бумаге обычно не используется — её фактура и есть отделка.
Есть срочная печать?
Срочная печать от 1 дня возможна по договорённости только для простых вариантов. Визитки с тиснением, конгревом и кашировкой изготавливаем от 5 дней. Если дата важна, расскажите о ней сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.