Термокружки с логотипом
Нанесение логотипа на термокружки, термостаканы и вакуумную термопосуду: лазерная гравировка по металлу и УФ-печать по окружности 360°. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 10 штуксумма заказа от 5 000 ₽
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Шаблон для макета:Термос 500 мл — развёртка · 220 × 100 мм · PDFвсе шаблоны
Термокружки с логотипом на заказ
Выберите корпус и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Термостакан Mojave арт. NNTEU15-333536в наличии 100 000+ шт Крышка в комплекте Лазерная гравировка или УФ-печать от 986 ₽цена без нанесения
- Термокружка Salak арт. OMD4028S160в наличии 50 000+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка или УФ-печать от 555 ₽цена без нанесения
- Термокружка Elwood арт. NNTEU15-333531в наличии 50 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 826 ₽цена без нанесения
- Термокружка Kranston арт. AGTZ1709S155в наличии 10 000+ шт Крышка с трубочкой Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 651 ₽цена без нанесения
- Термокружка Sydney арт. NNTEU15-559269в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 5 701 ₽цена без нанесения
- Термокружка Geo арт. NNTEU15-333543в наличии 50 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 3 507 ₽цена без нанесения
- Термокружка Jetta арт. NNTEU15-329556в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 4 232 ₽цена без нанесения
- Термокружка Horan арт. OVA1728S105в наличии 10 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 714 ₽цена без нанесения
- Термостакан Canella арт. G12394.60в наличии 10 000+ шт Герметичная крышка Лазерная гравировка или УФ-печать от 440 ₽цена без нанесения
- Термостакан Presa арт. G16364.50в наличии 10 000+ шт Герметичная крышка Лазерная гравировка или УФ-печать от 641 ₽цена без нанесения
- Термокружка Kencher арт. AGTZ1589S147в наличии 10 000+ шт Универсальная модель для нанесения Лазерная гравировка или УФ-печать от 961 ₽цена без нанесения
- Термокружка Лайт 450 мл арт. O840312в наличии 10 000+ шт Крышка в комплекте УФ-печать или тампопечать от 617 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни термокружек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Гравировка и УФ-печать — подбираем под материал корпуса
- Круговое нанесение на 360° для паттернов и крупной графики
- Переменные данные: имена и должности на каждом изделии
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем термокружки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать термокружку под задачу
- 01Корпус
Сталь — под гравировку, служит годами. Окрашенный металл и пластик — под УФ-печать.
- 02Нанесение
Гравировка — сдержанно и навсегда. УФ-печать — полноцвет и сложная графика.
- 03Тираж
До 49 шт. гравировка считается от 4 500 ₽ за запуск. От 50 шт. — по цене за штуку.
- 04Упаковка
Подарочная коробка, распаковка и упаковка изделий — 5 ₽ за штуку.
Как нанести логотип на термокружку
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж термокружек
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на термокружки по тиражу, цене, стойкости и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на термокружку
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Кружки с логотипом
- Кружка с логотипом
- Кружки с дизайном
- Гравировка на кружках
- Металлические кружки
- Наборы с кружками
- Посуда с логотипом
- Посуда на заказ
- Сервиз с логотипом
- Смотреть
все работы350+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают термокружки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Welcome packАдаптация новичков и корпоративная культура с первого дня
- Подарки клиентамФункциональный сувенир, который укрепляет деловые связи
- Топ-менеджерамВакуумные модели софт-тач в подарочной коробке
- Конференции и выставкиВыделяет компанию среди экспонентов и остаётся с участником
- Корпоративный мерчЕдиный стиль внутри коллектива и поощрение сотрудников
- Подарочные наборыДополняет сеты с ежедневниками и текстилём к праздникам
- КомандировкиБренд работает на встречах и в дороге каждый день
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать термокружки с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модельна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем корпус, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С термокружками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Термокружки с логотипом оптом
Термокружки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Нержавеющая сталь с двойной стенкой и вакуумной изоляцией, объём 350–500 мл. Лазерная гравировка по корпусу — логотип в цвете металла, не стирается. УФ-печать по окружности для полноцвета. Собственное производство в Екатеринбурге.
Термокружка работает на бренд за пределами офиса: сотрудник берёт её в машину, на объект, в командировку, и логотип видят посторонние люди. Для компании это выше отдача, чем у настольной кружки, поэтому термокружки берут под подарки партнёрам и мерч для команды.
Что важно при закупке тиража
Берём модели с двойной стенкой и вакуумом: такая кружка держит горячее 4–6 часов, тогда как упрощённые варианты остывают за час и вызывают претензии от получателей. Внутренняя колба только из нержавейки — пластиковые вставки дают привкус и портят впечатление от подарка. Крышку подбираем под сценарий: поилка для повседневного использования, герметичная винтовая для командировок. Объём 350 мл помещается в автомобильный подстаканник, 500 мл берут под полный рабочий день.
Нанесение по металлу
Лазерная гравировка снимает верхний слой краски или металла: логотип получается в цвете стали, не стирается от мытья и трения о сумку. Это основной способ для термокружек. УФ-печать по окружности даёт полноцвет и градиенты, но требует бережного обращения и ручного мытья. Для корпоративных тиражей чаще берут гравировку: её невозможно испортить.
Персонализация
Гравировкой наносим имя сотрудника рядом с логотипом — без доплаты за разнообразие, но срок увеличивается. Именная термокружка перестаёт быть раздаткой: её не отдают коллеге и не оставляют в офисе. Для наград и подарков за выслугу добавляем дату или номинацию.
В наборе
Термокружку редко дарят отдельно: комплект с ежедневником и ручкой, с кофером, с пледом на зиму. Собираем в коробке с ложементом и единым оформлением. Средний чек такого набора выше, а выглядит он законченным подарком, а не случайным предметом.
Частые вопросы о термокружках с логотипом
От какого тиража можно заказать термокружки?
Заказать можно от небольших партий, минимальная сумма заказа — 5 000 ₽. Чем больше тираж, тем ниже цена за штуку: круговая гравировка стоит 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт.
Что выбрать — гравировку или УФ-печать?
Гравировка снимает верхний слой металла: логотип получается в цвете стали, не стирается от мытья и трения — это сдержанно и навсегда, подходит для стальных корпусов. УФ-печать даёт полноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу, но требует бережного ухода. Для корпоративных тиражей чаще берут гравировку.
Сколько стоит нанесение логотипа на термокружку?
Круговая гравировка стоит 89 ₽ за штуку от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. УФ-печать зависит от площади: при площади до 10 см² — от 113 ₽ при 50 шт. до 74 ₽ от 1 000 шт. Цены указаны за нанесение без стоимости изделия, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽.
Можно ли сделать нанесение по кругу на 360°?
Да, делаем круговую УФ-печать по всей окружности 360° — она подходит для паттернов и крупной графики на гладком корпусе. Тираж от 30 шт., цена от 74 ₽ за штуку, срок от 5 дней. Для нестандартных форм корпуса предложим УФ-DTF.
Можно ли нанести имена на каждую термокружку?
Да, наносим имена и должности на каждое изделие методом гравировки — к цене применяется коэффициент 1,5, тираж от 50 шт., срок от 5 дней. Для наград и подарков за выслугу можно добавить дату или номинацию. Макет с именами согласуем до запуска.
Термокружки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на гравировку и УФ-печать, круговая печать 360°, УФ-DTF и персонализация — от 5 дней. Срок зависит от тиража и наличия модели. Точные сроки назовёт менеджер при расчёте.
Можно ли сделать срочный заказ?
Сделаем всё, что позволяет производство: минимальный срок изготовления — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. Сообщите дату, к которой нужен тираж, — менеджер подберёт модель и способ нанесения, которые успеем выполнить. Макет согласуем до запуска.
Поможете подобрать модель термокружки?
Да, подберём корпус, нанесение и упаковку под бюджет и задачу. Для подарков рекомендуем модели с двойной стенкой и вакуумом, которые держат горячее 4–6 часов, с колбой из нержавейки; объём 350 мл помещается в подстаканник, 500 мл — на полный рабочий день. Расскажите о задаче — предложим варианты.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем полный пакет закрывающих документов. Оплата — безналичная по счёту. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска.
Больше наших работ в Портфолио и ВКонтакте
Термокружка с логотипом подходит для корпоративного мерча, welcome-наборов, подарков партнёрам и комплектов для мероприятий. В отличие от обычной кружки, её удобно брать с собой на работу, в поездки и на деловые встречи, поэтому брендирование остаётся на предмете, которым пользуются регулярно.
Сначала выбирают модель, затем способ нанесения
Для термокружки важно учитывать не только внешний вид, но и материал корпуса, покрытие и форму поверхности. От этих параметров зависит, какая технология нанесения даст нужный результат.
Для металлических моделей подходит лазерная гравировка. Она особенно уместна для лаконичного логотипа или надписи: изображение формируется непосредственно на поверхности металла и не требует отдельной печатной краски.
Если в макете используются фирменные цвета, фотографии или сложная графика, применяется УФ-печать. Для отдельных моделей доступна также УФ-DTF-печать и нанесение по окружности.
Круговой логотип вместо небольшой зоны на одной стороне
У цилиндрической термокружки есть дополнительная возможность — печать или гравировка по окружности. Такой вариант позволяет разместить изображение вокруг корпуса, сделать повторяющийся паттерн или использовать более крупную иллюстрацию.
При круговом нанесении важно учитывать геометрию конкретной модели. На странице AEPRINT для лазерной гравировки указана площадь изображения до 30 см² с отдельным расчётом за дополнительную площадь. Для УФ-печати стоимость также зависит от площади нанесения: предусмотрены диапазоны до 10, 25, 50 и 100 см².
Термокружки для разных корпоративных сценариев
Для welcome pack сотрудникам можно подобрать стальную модель с гравировкой логотипа. Для подарка руководителю или партнёру больше внимания уделяют покрытию, внешнему виду и упаковке. На выставках и форумах, где требуется изготовить заметный тираж, практично рассматривать модели под круговую УФ-печать.
Термокружку также можно включить в корпоративный набор вместе с ежедневником, ручкой, текстилем или другой брендированной продукцией. В этом случае цвет корпуса и способ нанесения подбирают сразу для всего комплекта, чтобы элементы выглядели как единая коллекция.
Что можно нанести на термокружку
Для лаконичного оформления достаточно логотипа или названия компании. Если задача связана с мероприятием или специальной коллекцией, на корпус можно вынести фирменную графику, иллюстрацию, паттерн или другую полноцветную композицию.
При выборе макета стоит заранее определить площадь печати. Для УФ-печати на странице предусмотрена также возможность использовать лак, а для поверхности soft touch применяется отдельный коэффициент. Это влияет на итоговую стоимость и должно учитываться ещё на этапе подготовки макета.
Тираж напрямую влияет на стоимость нанесения
Для лазерной гравировки AEPRINT рассчитывает цену по тиражу и площади изображения: предусмотрены категории от 50, 100, 300, 500 и 1 000 штук. Для УФ-печати расчёт также зависит от количества изделий и площади запечатки. При тиражах свыше 2 000 изделий для гравировки и свыше 1 000 для УФ-печати стоимость рассчитывается индивидуально.
Если используется продукция заказчика, для гравировки предусмотрен обязательный приладочный образец. При необходимости AEPRINT также может подготовить сигнальный образец или согласовать нанесение по фотографии.
Термокружки с нанесением в AEPRINT
AEPRINT выполняет брендирование термокружек на собственном производстве в Екатеринбурге. Для корпоративных заказов доступны лазерная гравировка, УФ-печать по окружности и другие варианты нанесения в зависимости от выбранной модели. Готовые заказы отправляются транспортными компаниями по России.
При расчёте достаточно определить тираж, выбрать модель или задать требования к ней, приложить макет и указать, требуется ли круговое нанесение. После этого можно сопоставить технологию, площадь печати и стоимость с конкретной задачей.
От какого тиража можно заказать термокружки с логотипом?
Заказать можно от небольших партий. Минимальная сумма заказа - 5 000 руб. Чем больше тираж, тем ниже цена за штуку. AEPRINT работает по всей России, производство в Екатеринбурге
Сколько времени занимает изготовление термокружек с логотипом?
Изготовление занимает от 3 рабочих дней. Точный срок зависит от тиража и загрузки производства - менеджер назовёт его при расчёте.
Можно ли сделать срочный заказ?
Да, срочные тиражи возможны. Сроки и условия зависят от объёма и способа нанесения - укажите при заявке желаемую дату.
Что лучше выбрать — гравировку или УФ-печать?
Гравировка подходит для металла: выглядит сдержанно, не стирается, цвет логотипа не важен. УФ-печать - для полноцветных логотипов и сложной графики. Подскажем вариант под ваш макет и модель.
Сколько стоит нанесение логотипа на термокружку?
Лазерная гравировка (круговая 30 см) - от 56 ₽ за штуку при тираже от 1000. УФ-печать по окружности - от 74 ₽ за штуку, минимальный запуск УФ-печати 3000 ₽. Печать одним цветом дешевле, с лаком - дороже.
Можно ли сделать нанесение логотипа по кругу?
Да, делаем круговое нанесение УФ-печатью на 360 градусов. Возможность проверяем по форме конкретной модели.
Можно ли нанести индивидуальные имена на каждую термокружку?
Да, наносим переменные данные - имена и должности. Для гравировки переменных данных действует коэффициент 1,5 к стоимости.
Поможете выбрать модель термокружки?
Да, подбор бесплатный. Пришлите задачу, тираж и логотип - подберём модель под способ нанесения, бюджет и срок.
Вы делаете макет или нужен готовый?
Макет подготовим бесплатно. От вас нужен только логотип или исходная графика.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами, ИП и физлицами. Оформляем договор, счёт и закрывающие документы.
Где заказать термокружки с логотипом и делаете ли доставку по России?
AEPRINT находится в Екатеринбурге и доставляет по всей России транспортными компаниями. До любого ПВЗ СДЭК - бесплатно, от 30 000 ₽ - бесплатно до транспортной компании в черте Екатеринбурга..