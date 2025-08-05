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Термокружка с логотипом подходит для корпоративного мерча, welcome-наборов, подарков партнёрам и комплектов для мероприятий. В отличие от обычной кружки, её удобно брать с собой на работу, в поездки и на деловые встречи, поэтому брендирование остаётся на предмете, которым пользуются регулярно.

Сначала выбирают модель, затем способ нанесения

Для термокружки важно учитывать не только внешний вид, но и материал корпуса, покрытие и форму поверхности. От этих параметров зависит, какая технология нанесения даст нужный результат.

Для металлических моделей подходит лазерная гравировка. Она особенно уместна для лаконичного логотипа или надписи: изображение формируется непосредственно на поверхности металла и не требует отдельной печатной краски.

Если в макете используются фирменные цвета, фотографии или сложная графика, применяется УФ-печать. Для отдельных моделей доступна также УФ-DTF-печать и нанесение по окружности.

Круговой логотип вместо небольшой зоны на одной стороне

У цилиндрической термокружки есть дополнительная возможность — печать или гравировка по окружности. Такой вариант позволяет разместить изображение вокруг корпуса, сделать повторяющийся паттерн или использовать более крупную иллюстрацию.

При круговом нанесении важно учитывать геометрию конкретной модели. На странице AEPRINT для лазерной гравировки указана площадь изображения до 30 см² с отдельным расчётом за дополнительную площадь. Для УФ-печати стоимость также зависит от площади нанесения: предусмотрены диапазоны до 10, 25, 50 и 100 см².

Термокружки для разных корпоративных сценариев

Для welcome pack сотрудникам можно подобрать стальную модель с гравировкой логотипа. Для подарка руководителю или партнёру больше внимания уделяют покрытию, внешнему виду и упаковке. На выставках и форумах, где требуется изготовить заметный тираж, практично рассматривать модели под круговую УФ-печать.

Термокружку также можно включить в корпоративный набор вместе с ежедневником, ручкой, текстилем или другой брендированной продукцией. В этом случае цвет корпуса и способ нанесения подбирают сразу для всего комплекта, чтобы элементы выглядели как единая коллекция.

Что можно нанести на термокружку

Для лаконичного оформления достаточно логотипа или названия компании. Если задача связана с мероприятием или специальной коллекцией, на корпус можно вынести фирменную графику, иллюстрацию, паттерн или другую полноцветную композицию.

При выборе макета стоит заранее определить площадь печати. Для УФ-печати на странице предусмотрена также возможность использовать лак, а для поверхности soft touch применяется отдельный коэффициент. Это влияет на итоговую стоимость и должно учитываться ещё на этапе подготовки макета.

Тираж напрямую влияет на стоимость нанесения

Для лазерной гравировки AEPRINT рассчитывает цену по тиражу и площади изображения: предусмотрены категории от 50, 100, 300, 500 и 1 000 штук. Для УФ-печати расчёт также зависит от количества изделий и площади запечатки. При тиражах свыше 2 000 изделий для гравировки и свыше 1 000 для УФ-печати стоимость рассчитывается индивидуально.

Если используется продукция заказчика, для гравировки предусмотрен обязательный приладочный образец. При необходимости AEPRINT также может подготовить сигнальный образец или согласовать нанесение по фотографии.

Термокружки с нанесением в AEPRINT

AEPRINT выполняет брендирование термокружек на собственном производстве в Екатеринбурге. Для корпоративных заказов доступны лазерная гравировка, УФ-печать по окружности и другие варианты нанесения в зависимости от выбранной модели. Готовые заказы отправляются транспортными компаниями по России.

При расчёте достаточно определить тираж, выбрать модель или задать требования к ней, приложить макет и указать, требуется ли круговое нанесение. После этого можно сопоставить технологию, площадь печати и стоимость с конкретной задачей.

От какого тиража можно заказать термокружки с логотипом?

Заказать можно от небольших партий. Минимальная сумма заказа - 5 000 руб. Чем больше тираж, тем ниже цена за штуку. AEPRINT работает по всей России, производство в Екатеринбурге

Сколько времени занимает изготовление термокружек с логотипом?

Изготовление занимает от 3 рабочих дней. Точный срок зависит от тиража и загрузки производства - менеджер назовёт его при расчёте.

Можно ли сделать срочный заказ?

Да, срочные тиражи возможны. Сроки и условия зависят от объёма и способа нанесения - укажите при заявке желаемую дату.

Что лучше выбрать — гравировку или УФ-печать?

Гравировка подходит для металла: выглядит сдержанно, не стирается, цвет логотипа не важен. УФ-печать - для полноцветных логотипов и сложной графики. Подскажем вариант под ваш макет и модель.

Сколько стоит нанесение логотипа на термокружку?

Лазерная гравировка (круговая 30 см) - от 56 ₽ за штуку при тираже от 1000. УФ-печать по окружности - от 74 ₽ за штуку, минимальный запуск УФ-печати 3000 ₽. Печать одним цветом дешевле, с лаком - дороже.

Можно ли сделать нанесение логотипа по кругу?

Да, делаем круговое нанесение УФ-печатью на 360 градусов. Возможность проверяем по форме конкретной модели.

Можно ли нанести индивидуальные имена на каждую термокружку?

Да, наносим переменные данные - имена и должности. Для гравировки переменных данных действует коэффициент 1,5 к стоимости.

Поможете выбрать модель термокружки?

Да, подбор бесплатный. Пришлите задачу, тираж и логотип - подберём модель под способ нанесения, бюджет и срок.

Вы делаете макет или нужен готовый?

Макет подготовим бесплатно. От вас нужен только логотип или исходная графика.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами, ИП и физлицами. Оформляем договор, счёт и закрывающие документы.

Где заказать термокружки с логотипом и делаете ли доставку по России?

AEPRINT находится в Екатеринбурге и доставляет по всей России транспортными компаниями. До любого ПВЗ СДЭК - бесплатно, от 30 000 ₽ - бесплатно до транспортной компании в черте Екатеринбурга..