Рубашки с логотипом оптом
Рубашки с вышивкой и печатью для офиса, ресторанов и сервиса: классические, с коротким рукавом, мужские и женские. Вышивка от 10 штук, DTF-печать от 5. Собственное производство в Екатеринбурге.
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- От 10 штукDTF от 145 ₽ за изделие
- 4 технологиишелкография, DTF, DTG, термотрансфер
- Гарантиястойкая печать при стирках
Рубашки с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Рубашка Oxford арт. O5068CM01в наличии 5 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 3 500 ₽цена без нанесения
- Рубашка Baltimore арт. HG716040.102в наличии 5 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 2 565 ₽цена без нанесения
- Рубашка Bristol арт. HG716050.102в наличии 5 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 2 050 ₽цена без нанесения
- Рубашка Executive арт. HG716060.102в наличии 1 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 3 698 ₽цена без нанесения
- Рубашка Brighton арт. HG717000.102в наличии 5 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 3 018 ₽цена без нанесения
- Рубашка Broadway арт. HG717030.102в наличии 1 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 2 915 ₽цена без нанесения
- Рубашка Eden арт. HG717015.219в наличии 1 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 3 093 ₽цена без нанесения
- Рубашка Aifos арт. O550455в наличии 5 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 3 287 ₽цена без нанесения
- Рубашка Ferox арт. O9085CA28в наличии 1 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 2 564 ₽цена без нанесения
- Рубашка Excess арт. HG717020.312в наличии 1 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 3 048 ₽цена без нанесения
- Рубашка Sofia арт. O506101в наличии 1 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 2 459 ₽цена без нанесения
- Рубашка Effect арт. HG717010.102в наличии 1 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 3 202 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни рубашек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Стандартная палитра 10 цветов, под заказ — любой Pantone
- Печать на груди, спине, рукаве — по вашему макету
- Малые тиражи DTF-печатью от 10 штук
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем рубашки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать рубашки под задачу
- 01Назначение
Классика — офис и банки. Короткий рукав — сервис и лето.
- 02Ткань
Поплин — бюджет и лёгкость. Оксфорд — плотный премиум.
- 03Нанесение
Вышивка на груди — стандарт для рубашек. DTF — для крупных принтов.
- 04Цвет
Белые и голубые — офис. Тёмные — рестораны и сервис.
Как нанести логотип на рубашки
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж рубашек
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на рубашки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Цены на нанесение на рубашки
DTF-печать, цена за изделие. Шелкография от 24 ₽ за 1 цвет при тираже от 1 000, термотрансфер от 40 ₽. Нанесение на продукцию заказчика — распаковка и упаковка +5 ₽ за изделие.
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|200 шт
|500 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают рубашки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Офисная формаРубашки с вышивкой для банков и офисов
- Рестораны и отелиЕдиный стиль официантов и администраторов
- АвтосалоныРубашки с логотипом дилера для менеджеров
- ВыставкиАккуратная форма для стенда
- Подарки партнёрамПремиальные рубашки в подарочной коробке
- Клиники и салоныРубашки для администраторов и ресепшн
- Топ-менеджерамОксфорд с вышивкой монограммы
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать рубашки
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель рубашекна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С рубашками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Рубашки с логотипом оптом
Рубашки с логотипом оптом печатаем и вышиваем от 10 штук, срок от 3 дней. DTF-печать от 145 ₽ за изделие, шелкография от 24 ₽ за цвет при тираже от 1 000. Мужские и женские модели из поплина и оксфорда, с длинным и коротким рукавом, восемь базовых цветов. Наносим на груди, манжете и воротнике. Собственное производство в Екатеринбурге.
Корпоративная рубашка подходит компаниям, где внешний вид сотрудников является частью фирменного образа: офис, торговый зал, гостиница, ресторан, выставка, презентация. Для команды можно подобрать рубашки в едином стиле и разместить на них логотип, а оформление дополнить именем сотрудника, должностью или другим элементом персонализации.
Печать логотипа на рубашках
Доступны шелкография, термотрансфер, полноцветная DTG-печать и DTF-печать. Выбор способа зависит от материала изделия, тиража, количества цветов и особенностей макета. DTF-печать подходит для небольших партий — расчёт начинается от 5 изделий. Шелкография и термотрансфер удобны для более крупных тиражей, а полноцветные технологии позволяют воспроизводить сложную графику и изображения. Также доступна DTF-печать с эффектом свечения.
Рубашки для корпоративной формы
Брендированные рубашки можно использовать как самостоятельный элемент корпоративной одежды или сочетать с брюками, юбками, жилетами, галстуками и другими предметами фирменной формы. Единое оформление визуально объединяет сотрудников и делает команду узнаваемой для клиентов и посетителей. Для разных подразделений можно использовать общий дизайн с индивидуальной информацией или отдельные варианты в рамках одной стилистики.
Рубашки с принтом для мероприятий
Рубашки с логотипом подходят не только для постоянной формы — их заказывают для выставок, конференций, презентаций и промоакций, где важно выделить сотрудников среди посетителей. При необходимости рубашки заказывают вместе с другой брендированной одеждой: футболками, поло, жилетами и куртками в едином стиле.
Изготовление и условия
Срок изготовления рубашек с нанесением — от 3 дней, на текстильную продукцию действует гарантия стойкости печати при стирках. Выполняем нанесение на продукцию заказчика: распаковка и упаковка изделий +5 ₽ за штуку. Работаем с юридическими лицами по договору и предоставляем полный пакет закрывающих документов. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге бесплатна, до ПВЗ СДЭК — бесплатно при любом объёме заказа.
Частые вопросы о рубашках
Какой минимальный тираж рубашек?
От 10 штук при DTF-печати. Шелкография выгодна от 50 штук, вышивка — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для офиса и банков подойдут классические рубашки с длинным рукавом, для сервиса и лета — с коротким. Поплин легче и бюджетнее, оксфорд плотнее и выглядит премиально. Есть мужские и женские модели, менеджер подберёт вариант под задачу и бюджет.
Сколько стоит печать на рубашках?
DTF-печать формата A6 — от 195 ₽ на малых тиражах и до 145 ₽ за изделие от 500 шт., A4 — от 192 ₽ при 500 шт. Шелкография — от 24 ₽ за 1 цвет при тираже от 1 000, термотрансфер — от 40 ₽. Цены указаны только за печать, без стоимости рубашки.
Можно ли напечатать на наших изделиях?
Да, наносим логотип на рубашки заказчика. Распаковка и упаковка изделий стоят +5 ₽ за штуку, нанесение — по прайсу. Способ подберём под ткань, тираж и макет: вышивку, DTF, DTG, шелкографию или термотрансфер.
Какие цвета есть в наличии?
В линейке восемь базовых цветов. Для офиса чаще берут белые и голубые рубашки, для ресторанов и сервиса — тёмные. Точное наличие нужной модели и размеров уточнит менеджер под ваш тираж.
Рубашки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Срок изготовления рубашек с нанесением — от 3 дней, вышивка — от 5 дней. Точный срок зависит от тиража и способа нанесения, назовём его при расчёте. Макет и визуализацию готовим бесплатно и согласуем до запуска.
Печать не сотрётся после стирки?
На текстильную продукцию действует гарантия стойкости печати при стирках. Способ нанесения подбираем под ткань и задачу: вышивка не выцветает и не трескается, шелкография стойкая на тиражах, DTF передаёт сложную графику.
Делаете вышивку на рубашках?
Да, вышивка на груди — стандарт для корпоративных рубашек. Вышиваем от 10 штук, до 12 цветов нитей, срок от 5 дней; можно разместить логотип на груди, манжете или воротнике, а для руководителей — монограмму. Стоимость рассчитаем по макету.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и предоставляем полный пакет закрывающих документов. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге бесплатна, до ПВЗ СДЭК — бесплатно при любом объёме. Возможен самовывоз с производства.