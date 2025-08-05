Рубашки с логотипом оптом

Рубашки с логотипом оптом печатаем и вышиваем от 10 штук, срок от 3 дней. DTF-печать от 145 ₽ за изделие, шелкография от 24 ₽ за цвет при тираже от 1 000. Мужские и женские модели из поплина и оксфорда, с длинным и коротким рукавом, восемь базовых цветов. Наносим на груди, манжете и воротнике. Собственное производство в Екатеринбурге.

Корпоративная рубашка подходит компаниям, где внешний вид сотрудников является частью фирменного образа: офис, торговый зал, гостиница, ресторан, выставка, презентация. Для команды можно подобрать рубашки в едином стиле и разместить на них логотип, а оформление дополнить именем сотрудника, должностью или другим элементом персонализации.

Печать логотипа на рубашках Доступны шелкография, термотрансфер, полноцветная DTG-печать и DTF-печать. Выбор способа зависит от материала изделия, тиража, количества цветов и особенностей макета. DTF-печать подходит для небольших партий — расчёт начинается от 5 изделий. Шелкография и термотрансфер удобны для более крупных тиражей, а полноцветные технологии позволяют воспроизводить сложную графику и изображения. Также доступна DTF-печать с эффектом свечения. Рубашки для корпоративной формы Брендированные рубашки можно использовать как самостоятельный элемент корпоративной одежды или сочетать с брюками, юбками, жилетами, галстуками и другими предметами фирменной формы. Единое оформление визуально объединяет сотрудников и делает команду узнаваемой для клиентов и посетителей. Для разных подразделений можно использовать общий дизайн с индивидуальной информацией или отдельные варианты в рамках одной стилистики. Рубашки с принтом для мероприятий Рубашки с логотипом подходят не только для постоянной формы — их заказывают для выставок, конференций, презентаций и промоакций, где важно выделить сотрудников среди посетителей. При необходимости рубашки заказывают вместе с другой брендированной одеждой: футболками, поло, жилетами и куртками в едином стиле. Изготовление и условия Срок изготовления рубашек с нанесением — от 3 дней, на текстильную продукцию действует гарантия стойкости печати при стирках. Выполняем нанесение на продукцию заказчика: распаковка и упаковка изделий +5 ₽ за штуку. Работаем с юридическими лицами по договору и предоставляем полный пакет закрывающих документов. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге бесплатна, до ПВЗ СДЭК — бесплатно при любом объёме заказа.