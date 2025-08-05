Флажки на пластиковой палочке

Размер полотна: 14×21 см. Материал: ткань 100% полиэстер, плотность 130 г/м².

Печать: полноцветная сублимационная, односторонняя.

Флажки на пластиковой палочке с логотипом — рекламная и сувенирная продукция для выставок, промоакций, спортивных соревнований, корпоративных мероприятий и массовых событий. Флажки изготавливаются из полиэфирной ткани с полноцветной сублимационной печатью и оформляются по индивидуальному дизайну.

Флажки на пластиковой палочке с логотипом

Брендированные флажки на палочке помогают привлечь внимание к компании, мероприятию или рекламной кампании. На полотне можно разместить логотип, фирменные цвета, изображение, надпись или другую графику.

Лёгкая конструкция позволяет раздавать флажки участникам мероприятия и использовать их непосредственно во время события.

Флажки с логотипом на заказ

Флажки изготавливаются по индивидуальному макету. Дизайн можно подготовить с учётом фирменного стиля компании, тематики мероприятия или рекламной кампании.

Перед производством согласовываются макет, размер и параметры будущих флажков.

Рекламные флажки на палочке

Флажки на пластиковой палочке подходят для рекламных акций, презентаций, открытий новых объектов и других мероприятий, где необходимо привлечь внимание к бренду.

Компактный формат позволяет использовать флажки как раздаточную рекламную продукцию.

Флажки для промоакций

Брендированные флажки удобно использовать на промоакциях и массовых мероприятиях. Их можно раздавать посетителям, участникам и гостям события.

Полноцветная печать позволяет разместить на полотне фирменную графику и рекламное сообщение.

Флажки для спортивных мероприятий

Флажки на палочке подходят для спортивных соревнований, фан-зон, турниров и других событий с большим количеством зрителей и участников.

На флажках можно разместить символику команды, название соревнования, логотип организатора или спонсора.

Флажки для выставок и конференций

На выставках и конференциях брендированные флажки можно использовать для оформления стенда, навигации или раздачи посетителям.

Фирменная графика помогает визуально выделить компанию среди других участников мероприятия.

Флажки для корпоративных мероприятий

Флажки подходят для корпоративных праздников, юбилеев компаний, тимбилдингов, фестивалей и других внутренних мероприятий.

Единый дизайн флажков помогает создать визуальное оформление события и поддержать корпоративный стиль.

Флажки для массовых мероприятий

Лёгкие флажки на палочке подходят для мероприятий с большим количеством участников. Их можно использовать как сувенир, элемент оформления или атрибут мероприятия.

Для крупного события можно заказать единый тираж с одинаковым дизайном.

Флажки с полноцветной печатью

Для флажков используется полноцветная сублимационная печать. Она позволяет переносить на полиэфирное полотно логотипы, изображения, фирменные цвета и другую графику.

Печать выполняется на одной стороне полотна.

Флажки из полиэфирной ткани

Полотно флажков изготавливается из 100% полиэфирной ткани плотностью 130 г/м².

Материал подходит для нанесения полноцветной сублимационной печати и используется для изготовления флажков разных форматов.

Флажки 14×21 см

Формат 14×21 см подходит для компактных рекламных и сувенирных флажков, которые удобно использовать на выставках, промоакциях и корпоративных мероприятиях.

Флажки 20×29 см

Формат 20×29 см имеет большую площадь полотна и позволяет разместить более заметный логотип, изображение или рекламную информацию.

Такой вариант подходит для мероприятий, где флажки должны хорошо выделяться среди участников и зрителей.

Флажки с фирменной символикой

Флажок можно оформить в корпоративных цветах компании и дополнить логотипом, названием бренда или другой фирменной графикой.

Единое оформление позволяет использовать флажки как часть общей визуальной концепции мероприятия.

Флажки для болельщиков

Флажки на палочке подходят для болельщиков на спортивных соревнованиях и других массовых событиях.

На полотне можно разместить символику команды, клуба, турнира или рекламного партнёра.

Флажки для рекламной раздачи

Небольшой вес и удобная конструкция делают флажки подходящими для массовой раздачи посетителям и участникам мероприятий.

Флажок можно использовать как самостоятельный сувенир или включить в комплект участника вместе с другой промопродукцией.

Как выбрать флажки на палочке

При выборе необходимо учитывать формат мероприятия, количество участников, размер флажка и требования к дизайну.

Компактный формат подходит для раздачи и небольших промоакций. Более крупный вариант позволяет сделать фирменное изображение заметнее.

Изготовление флажков на пластиковой палочке

AEPRINT изготавливает флажки на пластиковой палочке с логотипом и индивидуальным дизайном для рекламных, спортивных, корпоративных и массовых мероприятий.

Флажки выполняются из полиэфирной ткани с полноцветной односторонней сублимационной печатью. Доступны форматы 14×21 и 20×29 см.

Срок изготовления — от 7 дней. Доступны индивидуальный дизайн и бесплатная доставка при заказе от 30 000 ₽.

Для получения точного расчёта необходимо указать количество флажков, выбрать формат и предоставить логотип или макет.

Доставка по Свердловской области и России осуществляется транспортными компаниями. Доставка до ПВЗ СДЭК при любом объёме заказа осуществляется бесплатно.