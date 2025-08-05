Флажки на палочке
Маленькие ручные флажки для болельщиков, парадов и промо-акций. Массовая раздача большими тиражами. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать и сборка у нас
- В рукуразмер под массовую раздачу
- Большие тиражицена падает от 1 000 штук
Флажки на пластиковой палочке — форматы и варианты
Тканевые и бумажные флажки 15×22 и 20×30 см на пластиковой палочке.
- Флажок 15×22 см арт. FL-FP-15хит продаж Классический размер для болельщика Сублимация, крепление на палочку по запросуцена зависит от тиража
- Флажок 20×30 см арт. FL-FP-20заметнее Крупнее, лучше виден в толпе Печать с двух сторон по запросуцена зависит от тиража
- Двусторонний арт. FL-FP-2Sдля трибун Правильное изображение с обеих сторон Двуслойный пошив с блокатором по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Размеры, длина палочки, цвет древка и типы упаковки.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и количество — подберём размер, ткань и крепление.
- Печать с одной или двух сторон
- Длина палочки под возраст аудитории
- Упаковка комплектами для раздачи
- Серия из нескольких макетов в тираже
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флажки на пластиковой палочке на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать флажки на палочке
- 01Где будет использоваться
В помещении или на улице — от этого зависят ткань, плотность и обработка края.
- 02Размер
Стандартные 90×135 и 100×150 см или свой размер под флагшток и площадку.
- 03Ткань
Полиэфир для большинства задач, флажная сетка для ветра, атлас для церемоний.
- 04Крепление
Карман под древко, люверсы, карабины или готовый флагшток в комплекте.
Печать и отделка для флажков
- Сублимационная печатьКраска проникает в волокно — рисунок виден с двух сторон и не трескается.
- Двусторонняя печатьДва слоя ткани с блокатором: с обеих сторон правильное изображение.
- Обработка краяПодгибка с двойной строчкой или оверлок против распускания.
- Люверсы и карабиныМеталлические кольца и крепление к тросу флагштока.
- Карман под древкоПроклеенный карман под флагшток или ручное древко.
- Бахрома и кистиОтделка для церемониальных и наградных флагов.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили ткани и способы печати.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Полиэфир 110 гхит
|от 10 шт.
|по запросу
|улица и зал
|полноцвет
|от 3 дней
|универсальный вариант
|Флажная сетка
|от 10 шт.
|по запросу
|ветреные места
|полноцвет
|от 3 дней
|пропускает ветер, дольше служит
|Атлас
|от 10 шт.
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 5 дней
|церемонии и наградные флаги
|Двусторонняя
|от 10 шт.
|по запросу
|улица и зал
|полноцвет
|от 5 дней
|когда флаг виден с двух сторон
|Габардин
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|полноцвет
|от 3 дней
|плотная ткань для больших размеров
|Бумага
|от 100 шт.
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 3 дней
|разовые мероприятия и раздача
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- ВетерНа открытых площадках лучше флажная сетка
- КреплениеУточните тип флагштока до раскроя
Цены на флажки на палочке
Цена зависит от размера, ткани и количества. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза изделие, крепление считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Образецсогласуем до запуска тиража
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Флаги с логотипом
- Флаги на заказ
- Печать на флагах
- Флаг-парус
- Флаг-виндер
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают флажки на палочке
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Спортивные событияФлажки болельщикам на трибунах.
- Парады и праздникиМассовая раздача на городских событиях.
- Школы и вузыЛинейки, выпускные, спортивные дни.
- Промо-акцииРаздача в потоке на улице.
- ФестивалиСимволика события в руках у гостей.
- ОткрытияОформление входной группы и гостей.
- Политические кампанииАгитационная продукция большим тиражом.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флагов и флагштоков
Флаги, флажки, паруса, виндеры, флагштоки и подставки — 8 видов в разделе.
Как заказать флажки на палочке
Шесть шагов от макета до отгрузки заказа.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Флажки на палочке с логотипом оптом
Флажки на палочке с логотипом оптом делаем от 100 штук, срок от 3 дней. Полотно из флажной сетки или атласа на пластиковой либо деревянной палочке. Полноцветная печать с двух сторон, стандартные размеры от 10×15 до 30×45 см. Бумажные флажки — самый экономичный вариант для массовой раздачи. Собственное производство в Екатеринбурге.
Флажок на палочке — раздатка для трибун и площадей: его берут в руки и машут им, поэтому логотип оказывается в кадре трансляции и на фотографиях с события. Ни один другой сувенир не даёт такого эффекта массовости в объективе.
Материал полотна
Основной вариант — флажная сетка: лёгкая, не мнётся, развевается даже при слабом движении воздуха. Атлас плотнее и выглядит представительнее, поэтому идёт на настольные и протокольные флажки. Для одноразовой массовой раздачи на стадионе или параде берут бумагу — в разы дешевле, но живёт одно мероприятие.
Размеры и палочка
Для детских мероприятий и массовой раздачи берут флажки 10×15 см — помещаются в карман. Универсальный размер для трибун и уличных акций — 20×30 см. От 30×45 см флажок заметен издалека, но долго держать его тяжело. Палочка пластиковая или деревянная, длину подбираем под размер полотна: слишком короткая при большом флажке перевешивает и неудобна в руке.
Для каких событий
Спортивные матчи и болельщицкие акции. Городские праздники, парады, день города. Политические и общественные кампании. Корпоративные выезды и тимбилдинги. Открытия объектов и презентации, где нужен эффект массовости в кадре. Детские мероприятия — флажок безопаснее и дешевле любого другого сувенира.
Частые вопросы о флажках
Флажки на пластиковой палочке с логотипом: какой минимальный тираж?
От 1 штуки на большие флаги и конструкции, от 100 штук на маленькие флажки.
Сколько стоит флаг?
Цена зависит от размера флажка, материала полотна и тиража. Бумажные флажки — самый экономичный вариант для массовой раздачи, а от 1 000 штук цена за флажок заметно падает. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
За сколько изготовите?
Флажки на палочке изготавливаем от 3–5 дней на собственном производстве в Екатеринбурге — печать и сборка у нас. Срок зависит от тиража и материала. Если флажки нужны к матчу, параду или празднику, лучше разместить заказ заранее.
Печать видна с обеих сторон?
Да, печать полноцветная с двух сторон. На флажной сетке сублимация проникает в волокно, и рисунок виден с обеих сторон, на обороте — зеркально. Если нужно правильное изображение с каждой стороны, сделаем двусторонний флажок.
Какую ткань выбрать для улицы?
Для улицы берите флажную сетку: она лёгкая, не мнётся и развевается даже при слабом движении воздуха. Атлас плотнее и представительнее, его чаще берут для настольных флажков. Бумага подойдёт для одноразовой раздачи на одно мероприятие.
Сделаете нестандартный размер?
Стандартные размеры — от 10×15 до 30×45 см: 10×15 для детских мероприятий, 20×30 — универсальный для трибун и уличных акций. Другой размер обсудим под задачу, а длину палочки подберём под полотно, чтобы флажок не перевешивал в руке.
Подойдёт ли к нашему флагштоку?
Флажки на палочке не крепятся к флагштоку — они держатся в руке на пластиковой или деревянной палочке. Если нужны флаги для флагштока, подберём крепление: карман под древко, люверсы или петли под трос.
Есть срочное изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней. Возможность ускорить конкретный тираж зависит от объёма и загрузки производства — уточнит менеджер. Для больших тиражей к дате мероприятия советуем обращаться заранее.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отправляем по всей России транспортными компаниями, по городу при заказе от 30 000 ₽ доставка бесплатна, есть самовывоз в Екатеринбурге.
Флажки на пластиковой палочке
Размер полотна: 14×21 см. Материал: ткань 100% полиэстер, плотность 130 г/м².
Печать: полноцветная сублимационная, односторонняя.
Флажки на пластиковой палочке с логотипом — рекламная и сувенирная продукция для выставок, промоакций, спортивных соревнований, корпоративных мероприятий и массовых событий. Флажки изготавливаются из полиэфирной ткани с полноцветной сублимационной печатью и оформляются по индивидуальному дизайну.
Флажки на пластиковой палочке с логотипом
Брендированные флажки на палочке помогают привлечь внимание к компании, мероприятию или рекламной кампании. На полотне можно разместить логотип, фирменные цвета, изображение, надпись или другую графику.
Лёгкая конструкция позволяет раздавать флажки участникам мероприятия и использовать их непосредственно во время события.
Флажки с логотипом на заказ
Флажки изготавливаются по индивидуальному макету. Дизайн можно подготовить с учётом фирменного стиля компании, тематики мероприятия или рекламной кампании.
Перед производством согласовываются макет, размер и параметры будущих флажков.
Рекламные флажки на палочке
Флажки на пластиковой палочке подходят для рекламных акций, презентаций, открытий новых объектов и других мероприятий, где необходимо привлечь внимание к бренду.
Компактный формат позволяет использовать флажки как раздаточную рекламную продукцию.
Флажки для промоакций
Брендированные флажки удобно использовать на промоакциях и массовых мероприятиях. Их можно раздавать посетителям, участникам и гостям события.
Полноцветная печать позволяет разместить на полотне фирменную графику и рекламное сообщение.
Флажки для спортивных мероприятий
Флажки на палочке подходят для спортивных соревнований, фан-зон, турниров и других событий с большим количеством зрителей и участников.
На флажках можно разместить символику команды, название соревнования, логотип организатора или спонсора.
Флажки для выставок и конференций
На выставках и конференциях брендированные флажки можно использовать для оформления стенда, навигации или раздачи посетителям.
Фирменная графика помогает визуально выделить компанию среди других участников мероприятия.
Флажки для корпоративных мероприятий
Флажки подходят для корпоративных праздников, юбилеев компаний, тимбилдингов, фестивалей и других внутренних мероприятий.
Единый дизайн флажков помогает создать визуальное оформление события и поддержать корпоративный стиль.
Флажки для массовых мероприятий
Лёгкие флажки на палочке подходят для мероприятий с большим количеством участников. Их можно использовать как сувенир, элемент оформления или атрибут мероприятия.
Для крупного события можно заказать единый тираж с одинаковым дизайном.
Флажки с полноцветной печатью
Для флажков используется полноцветная сублимационная печать. Она позволяет переносить на полиэфирное полотно логотипы, изображения, фирменные цвета и другую графику.
Печать выполняется на одной стороне полотна.
Флажки из полиэфирной ткани
Полотно флажков изготавливается из 100% полиэфирной ткани плотностью 130 г/м².
Материал подходит для нанесения полноцветной сублимационной печати и используется для изготовления флажков разных форматов.
Флажки 14×21 см
Формат 14×21 см подходит для компактных рекламных и сувенирных флажков, которые удобно использовать на выставках, промоакциях и корпоративных мероприятиях.
Флажки 20×29 см
Формат 20×29 см имеет большую площадь полотна и позволяет разместить более заметный логотип, изображение или рекламную информацию.
Такой вариант подходит для мероприятий, где флажки должны хорошо выделяться среди участников и зрителей.
Флажки с фирменной символикой
Флажок можно оформить в корпоративных цветах компании и дополнить логотипом, названием бренда или другой фирменной графикой.
Единое оформление позволяет использовать флажки как часть общей визуальной концепции мероприятия.
Флажки для болельщиков
Флажки на палочке подходят для болельщиков на спортивных соревнованиях и других массовых событиях.
На полотне можно разместить символику команды, клуба, турнира или рекламного партнёра.
Флажки для рекламной раздачи
Небольшой вес и удобная конструкция делают флажки подходящими для массовой раздачи посетителям и участникам мероприятий.
Флажок можно использовать как самостоятельный сувенир или включить в комплект участника вместе с другой промопродукцией.
Как выбрать флажки на палочке
При выборе необходимо учитывать формат мероприятия, количество участников, размер флажка и требования к дизайну.
Компактный формат подходит для раздачи и небольших промоакций. Более крупный вариант позволяет сделать фирменное изображение заметнее.
Изготовление флажков на пластиковой палочке
AEPRINT изготавливает флажки на пластиковой палочке с логотипом и индивидуальным дизайном для рекламных, спортивных, корпоративных и массовых мероприятий.
Флажки выполняются из полиэфирной ткани с полноцветной односторонней сублимационной печатью. Доступны форматы 14×21 и 20×29 см.
Срок изготовления — от 7 дней. Доступны индивидуальный дизайн и бесплатная доставка при заказе от 30 000 ₽.
Для получения точного расчёта необходимо указать количество флажков, выбрать формат и предоставить логотип или макет.
Доставка по Свердловской области и России осуществляется транспортными компаниями. Доставка до ПВЗ СДЭК при любом объёме заказа осуществляется бесплатно.