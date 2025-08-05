Аксессуары для вина с логотипом
Нанесение логотипа на винные аксессуары: пробки, каплеуловители, термометры, аэраторы и нарезки. Лазерная гравировка по металлу и дереву.
- От 50 штукминимальный тираж аксессуаров
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Аксессуары для вина с логотипом на заказ
Выберите аксессуар и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Тумблер для виски Kuzie арт. O842041в наличии 1 000+ шт Двойные стенки Гравировка или деколь от 2 898 ₽цена без нанесения
- Бокал для виски Broddy арт. O273301в наличии 1 000+ шт Можно в посудомойку Гравировка или деколь от 399 ₽цена без нанесения
- Аэратор для вина Tuoretta арт. G19307.11в наличии 1 000+ шт Универсальная модель для нанесения Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 480 ₽цена без нанесения
- Сумка для вина арт. O612007в наличии 1 000+ шт Универсальная модель для нанесения Шелкография или DTF от 271 ₽цена без нанесения
- Аэратор для вина Lonks арт. G19306.30в наличии 1 000+ шт Универсальная модель для нанесения Лазерная гравировка или УФ-печать от 821 ₽цена без нанесения
- Пробка для вина Vincadia арт. G18573.00в наличии 1 000+ шт Герметичная крышка УФ-печать или тампопечать от 190 ₽цена без нанесения
- Чиллер Chill In арт. G12703.00в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка или УФ-печать от 990 ₽цена без нанесения
- Пробка для вина Bubbly арт. G18571.00в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка УФ-печать или тампопечать от 330 ₽цена без нанесения
- Декантер Ницца арт. P733018.112в наличии 500+ шт Универсальная модель для нанесения Гравировка или деколь от 1 899 ₽цена без нанесения
- Шайбы для виски Cool and Steel арт. O687313в наличии 500+ шт Универсальная модель для нанесения Лазерная гравировка от 1 208 ₽цена без нанесения
- Сферы для виски Islay арт. O687316в наличии 500+ шт Универсальная модель для нанесения Лазерная гравировка от 1 338 ₽цена без нанесения
- Подставка для бутылок Groot арт. O681937в наличии 500+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка от 299 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни винных аксессуаров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Пробки, термометры, аэраторы, каплеуловители и нарезки
- Лазерная гравировка по металлу и дереву, УФ-печать по корпусу
- Подарочная коробка и наборы сомелье под задачу
- Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем аксессуары для вина на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать винный аксессуар под задачу
- 01Формат
Пробка и каплеуловитель — массовый тираж. Аэратор — статусный подарок.
- 02Материал
Сталь под гравировку. Акрил и пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка не стирается. УФ-печать даёт цвет на пластике и акриле.
- 04Комплектация
Собираем набор сомелье: штопор, пробка, каплеуловитель и коробка.
Как нанести логотип на винный аксессуар
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж аксессуаров
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на винные аксессуары по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на винный аксессуар
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы350+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают аксессуары для вина
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Партнёрам и клиентамКомпактный подарок к праздникам и юбилеям сотрудничества
- Для ресторанов и баровФирменные аксессуары для персонала и гостей заведения
- Винным магазинамПробка или каплеуловитель в подарок при покупке
- Корпоративные подаркиНедорогой тираж с гравировкой на массовую раздачу
- Подарочные наборыНабор сомелье со штопором и пробкой в одной коробке
- Для дегустацийАксессуары с логотипом организатора на мероприятии
- Юбилеи компанииПамятный аксессуар с датой и фирменной символикой
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать аксессуары для вина с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и вид аксессуарана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С винными аксессуарами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Аксессуары для вина с логотипом оптом
Производим аксессуары для вина с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Штопоры-сомелье, кольца-каплеуловители, пробки-стопперы, термометры на бутылку, аэраторы, каплеуловители. Лазерная гравировка по металлу, тиснение по футляру. Собственное производство в Екатеринбурге.
Винные аксессуары — подарок с понятным статусом для партнёров и руководителей. Отдельные предметы берут как недорогой знак внимания, комплекты — на юбилеи и завершение крупных сделок, где нужен предмет с ощущением дорогого без чрезмерности.
Что чаще заказывают
Штопор-сомелье с двухступенчатым рычагом — базовая позиция: пробка выходит ровно и не крошится, в отличие от спирального. Пробка-стоппер с вакуумным насосом сохраняет открытое вино несколько дней — практичный предмет, которым реально пользуются. Кольцо-каплеуловитель надевается на горлышко и не даёт вину капать на скатерть. Аэратор насыщает вино кислородом при наливе. Термометр-браслет показывает температуру бутылки.
Нанесение
Гравировка по металлической рукояти — площадь небольшая, макет упрощаем до знака. Основной логотип обычно размещают на крышке футляра, где площади больше: там возможны тиснение по коже, гравировка по дереву, полноцветная печать. Именная гравировка для наградных подарков без доплаты за разнообразие.
Условия
От 20 штук, срок от 5 дней. Упаковка в подарочную коробку или футляр с ложементом. Работаем с юрлицами по договору с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о винных аксессуарах
Какой минимальный тираж винных аксессуаров?
От 50 штук. Гравировка стоит 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. — чем больше тираж, тем ниже цена за штуку.
Какие аксессуары для вина вы делаете?
Наносим логотип на штопоры-сомелье, пробки-стопперы, кольца-каплеуловители, термометры на бутылку, аэраторы и нарезки для фольги. В каталоге есть также декантеры, чиллеры, подставки для бутылок и аксессуары для виски. Подберём позиции под тираж и бюджет.
Аксессуары для вина с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
Лазерная гравировка стоит 89 ₽ за штуку от 50 шт., 77 ₽ от 100 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. УФ-печать на пластике и акриле при площади до 10 см² — от 113 ₽ до 74 ₽ за штуку. Цены указаны за нанесение без стоимости аксессуара.
Можно ли собрать набор сомелье?
Да, собираем набор сомелье: штопор, пробка, каплеуловитель и коробка или футляр с ложементом. Основной логотип обычно размещаем на крышке футляра — там больше площади для тиснения, гравировки или полноцветной печати. Состав набора подберём под бюджет.
Можно ли нанести имена сотрудников?
Да, делаем именную гравировку — для наградных подарков добавляем дату или номинацию. Площадь на металлических аксессуарах небольшая, поэтому имя можно разместить и на футляре. Стоимость персонализации и сроки рассчитает менеджер под ваш тираж.
Аксессуары для вина с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге; персонализация и сборка наборов — от 5 дней. Срок зависит от тиража и комплектации. Точный срок назовёт менеджер после расчёта.
Есть ли подарочная упаковка?
Да, аксессуары упаковываем в подарочную коробку или футляр с ложементом. Футляр можно брендировать — это основная площадка под логотип. Вариант упаковки подберём под тираж и бюджет.
Поможете подобрать аксессуар?
Да, подберём аксессуар под задачу: пробка и каплеуловитель подходят для массового тиража, аэратор — для статусного подарка. Сталь гравируем, акрил и пластик печатаем полноцветом. Расскажите о задаче — предложим варианты в тот же день.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.