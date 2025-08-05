Аксессуары для вина с логотипом оптом

Производим аксессуары для вина с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Штопоры-сомелье, кольца-каплеуловители, пробки-стопперы, термометры на бутылку, аэраторы, каплеуловители. Лазерная гравировка по металлу, тиснение по футляру. Собственное производство в Екатеринбурге.

Винные аксессуары — подарок с понятным статусом для партнёров и руководителей. Отдельные предметы берут как недорогой знак внимания, комплекты — на юбилеи и завершение крупных сделок, где нужен предмет с ощущением дорогого без чрезмерности.

Что чаще заказывают Штопор-сомелье с двухступенчатым рычагом — базовая позиция: пробка выходит ровно и не крошится, в отличие от спирального. Пробка-стоппер с вакуумным насосом сохраняет открытое вино несколько дней — практичный предмет, которым реально пользуются. Кольцо-каплеуловитель надевается на горлышко и не даёт вину капать на скатерть. Аэратор насыщает вино кислородом при наливе. Термометр-браслет показывает температуру бутылки. Нанесение Гравировка по металлической рукояти — площадь небольшая, макет упрощаем до знака. Основной логотип обычно размещают на крышке футляра, где площади больше: там возможны тиснение по коже, гравировка по дереву, полноцветная печать. Именная гравировка для наградных подарков без доплаты за разнообразие. Условия От 20 штук, срок от 5 дней. Упаковка в подарочную коробку или футляр с ложементом. Работаем с юрлицами по договору с НДС, отгрузка по всей России.