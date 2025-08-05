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Аксессуары для вина с логотипом

Нанесение логотипа на винные аксессуары: пробки, каплеуловители, термометры, аэраторы и нарезки. Лазерная гравировка по металлу и дереву.

  • От 50 штукминимальный тираж аксессуаров
  • Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
  • Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
  • УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
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Аксессуары для вина с логотипом — AEPRINT
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Аксессуары для вина с логотипом на заказ

Выберите аксессуар и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати

  • Тумблер для виски Kuzie с логотипом
    Тумблер для виски Kuzie арт. O842041в наличии 1 000+ шт Двойные стенки Гравировка или деколь Стекло311 мл3 цв. от 2 898 ₽цена без нанесения
  • Бокал для виски Broddy с логотипом
    Бокал для виски Broddy арт. O273301в наличии 1 000+ шт Можно в посудомойку Гравировка или деколь Стекло300 мл от 399 ₽цена без нанесения
  • Аэратор для вина Tuoretta с логотипом
    Аэратор для вина Tuoretta арт. G19307.11в наличии 1 000+ шт Универсальная модель для нанесения Лазерная гравировка или УФ-печать Нержавеющая сталь от 1 480 ₽цена без нанесения
  • Сумка для вина с логотипом
    Сумка для вина арт. O612007в наличии 1 000+ шт Универсальная модель для нанесения Шелкография или DTF Хлопок от 271 ₽цена без нанесения
  • Аэратор для вина Lonks с логотипом
    Аэратор для вина Lonks арт. G19306.30в наличии 1 000+ шт Универсальная модель для нанесения Лазерная гравировка или УФ-печать Нержавеющая сталь от 821 ₽цена без нанесения
  • Пробка для вина Vincadia с логотипом
    Пробка для вина Vincadia арт. G18573.00в наличии 1 000+ шт Герметичная крышка УФ-печать или тампопечать Пластик от 190 ₽цена без нанесения
  • Чиллер Chill In с логотипом
    Чиллер Chill In арт. G12703.00в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка или УФ-печать Нержавеющая сталь от 990 ₽цена без нанесения
  • Пробка для вина Bubbly с логотипом
    Пробка для вина Bubbly арт. G18571.00в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка УФ-печать или тампопечать Пластик от 330 ₽цена без нанесения
  • Декантер Ницца с логотипом
    Декантер Ницца арт. P733018.112в наличии 500+ шт Универсальная модель для нанесения Гравировка или деколь Стекло1350 мл от 1 899 ₽цена без нанесения
  • Шайбы для виски Cool and Steel с логотипом
    Шайбы для виски Cool and Steel арт. O687313в наличии 500+ шт Универсальная модель для нанесения Лазерная гравировка Сталь от 1 208 ₽цена без нанесения
  • Сферы для виски Islay с логотипом
    Сферы для виски Islay арт. O687316в наличии 500+ шт Универсальная модель для нанесения Лазерная гравировка Сталь от 1 338 ₽цена без нанесения
  • Подставка для бутылок Groot с логотипом
    Подставка для бутылок Groot арт. O681937в наличии 500+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка Дерево от 299 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни винных аксессуаров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Пробки, термометры, аэраторы, каплеуловители и нарезки
    • Лазерная гравировка по металлу и дереву, УФ-печать по корпусу
    • Подарочная коробка и наборы сомелье под задачу
    • Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Аксессуары для вина с логотипом: ещё модель 1Аксессуары для вина с логотипом: ещё модель 2Аксессуары для вина с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем аксессуары для вина на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать винный аксессуар под задачу

  • 01Формат

    Пробка и каплеуловитель — массовый тираж. Аэратор — статусный подарок.

  • 02Материал

    Сталь под гравировку. Акрил и пластик — под УФ-печать полноцветом.

  • 03Нанесение

    Гравировка не стирается. УФ-печать даёт цвет на пластике и акриле.

  • 04Комплектация

    Собираем набор сомелье: штопор, пробка, каплеуловитель и коробка.

Как нанести логотип на винный аксессуар

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж аксессуаров
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 5 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения на винные аксессуары по тиражу, цене и задачам

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Лазерная гравировкахитот 50 шт.от 56 ₽/штметаллцвет металлаот 3 днейwelcome pack, подарки топ-менеджерам
УФ-печатьот 30 шт.от 74 ₽/штпластик, металлполноцветот 3 днейвыставки, промо, яркие логотипы
Круговая 360°от 30 шт.от 74 ₽/штгладкий корпусполноцветот 5 днейпаттерны и крупные иллюстрации
УФ-DTFот 30 шт.по запросусложный рельефполноцветот 5 днейнестандартные формы корпуса
Печать 1 цветомот 30 шт.−5 % к ценепластик, металлбелый / чёрныйот 3 днейстрогий логотип, экономия на тираже
Переменные данныеот 50 шт.×1,5 к ценеметаллцвет металлаот 5 днейименные подарки сотрудникам
  • Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
  • Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
  • Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально

Сколько стоит нанесение на винный аксессуар

В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.

Прайс-лист PDF
Тираждо 10 см²до 25 см²до 50 см²до 100 см²Гравировка
до 29 шт по запросу
от 50 шт
от 100 шт
от 300 шт
от 1000 шт

Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец

Круговая 360°, УФ-DTF, Печать 1 цветом, С лаком — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
  • Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
  • Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — посчитаем стоимость вместе со сроком
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают аксессуары для вина

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Партнёрам и клиентамКомпактный подарок к праздникам и юбилеям сотрудничества
  • Для ресторанов и баровФирменные аксессуары для персонала и гостей заведения
  • Винным магазинамПробка или каплеуловитель в подарок при покупке
  • Корпоративные подаркиНедорогой тираж с гравировкой на массовую раздачу

  • Подарочные наборыНабор сомелье со штопором и пробкой в одной коробке
  • Для дегустацийАксессуары с логотипом организатора на мероприятии
  • Юбилеи компанииПамятный аксессуар с датой и фирменной символикой
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку

Другие виды посуды

Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом

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Как заказать аксессуары для вина с логотипом

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и вид аксессуарана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С винными аксессуарами часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Аксессуары для вина с логотипом оптом

Производим аксессуары для вина с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Штопоры-сомелье, кольца-каплеуловители, пробки-стопперы, термометры на бутылку, аэраторы, каплеуловители. Лазерная гравировка по металлу, тиснение по футляру. Собственное производство в Екатеринбурге.

Винные аксессуары — подарок с понятным статусом для партнёров и руководителей. Отдельные предметы берут как недорогой знак внимания, комплекты — на юбилеи и завершение крупных сделок, где нужен предмет с ощущением дорогого без чрезмерности.

Что чаще заказывают

Штопор-сомелье с двухступенчатым рычагом — базовая позиция: пробка выходит ровно и не крошится, в отличие от спирального. Пробка-стоппер с вакуумным насосом сохраняет открытое вино несколько дней — практичный предмет, которым реально пользуются. Кольцо-каплеуловитель надевается на горлышко и не даёт вину капать на скатерть. Аэратор насыщает вино кислородом при наливе. Термометр-браслет показывает температуру бутылки.

Нанесение

Гравировка по металлической рукояти — площадь небольшая, макет упрощаем до знака. Основной логотип обычно размещают на крышке футляра, где площади больше: там возможны тиснение по коже, гравировка по дереву, полноцветная печать. Именная гравировка для наградных подарков без доплаты за разнообразие.

Условия

От 20 штук, срок от 5 дней. Упаковка в подарочную коробку или футляр с ложементом. Работаем с юрлицами по договору с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о винных аксессуарах

Какой минимальный тираж винных аксессуаров?

От 50 штук. Гравировка стоит 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. — чем больше тираж, тем ниже цена за штуку.

Какие аксессуары для вина вы делаете?

Наносим логотип на штопоры-сомелье, пробки-стопперы, кольца-каплеуловители, термометры на бутылку, аэраторы и нарезки для фольги. В каталоге есть также декантеры, чиллеры, подставки для бутылок и аксессуары для виски. Подберём позиции под тираж и бюджет.

Аксессуары для вина с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?

Лазерная гравировка стоит 89 ₽ за штуку от 50 шт., 77 ₽ от 100 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. УФ-печать на пластике и акриле при площади до 10 см² — от 113 ₽ до 74 ₽ за штуку. Цены указаны за нанесение без стоимости аксессуара.

Можно ли собрать набор сомелье?

Да, собираем набор сомелье: штопор, пробка, каплеуловитель и коробка или футляр с ложементом. Основной логотип обычно размещаем на крышке футляра — там больше площади для тиснения, гравировки или полноцветной печати. Состав набора подберём под бюджет.

Можно ли нанести имена сотрудников?

Да, делаем именную гравировку — для наградных подарков добавляем дату или номинацию. Площадь на металлических аксессуарах небольшая, поэтому имя можно разместить и на футляре. Стоимость персонализации и сроки рассчитает менеджер под ваш тираж.

Аксессуары для вина с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге; персонализация и сборка наборов — от 5 дней. Срок зависит от тиража и комплектации. Точный срок назовёт менеджер после расчёта.

Есть ли подарочная упаковка?

Да, аксессуары упаковываем в подарочную коробку или футляр с ложементом. Футляр можно брендировать — это основная площадка под логотип. Вариант упаковки подберём под тираж и бюджет.

Поможете подобрать аксессуар?

Да, подберём аксессуар под задачу: пробка и каплеуловитель подходят для массового тиража, аэратор — для статусного подарка. Сталь гравируем, акрил и пластик печатаем полноцветом. Расскажите о задаче — предложим варианты в тот же день.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.

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