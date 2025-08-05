Наборы с пледами с логотипом оптом
Подарочные наборы с пледом и логотипом для сотрудников, партнёров и клиентов: плед с термокружкой, с носками, с чаем и свечой в коробке. Вышивка от 10 наборов. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 10 наборовминимальный тираж наборов
- Срок от 5 днейсборка на собственном производстве
- Вышивкалоготип на углу пледа, от 10 шт.
- Упаковкакоробка или бокс с логотипом
Наборы с пледами с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Набор с пледом Cozy арт. O700526.07в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Вышивка или нашивка от 2 723 ₽цена без нанесения
- Набор с пледом Dreamy арт. O700524.07в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Вышивка или нашивка от 2 153 ₽цена без нанесения
- Набор Tea Time арт. O700554.07в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Вышивка или нашивка от 2 015 ₽цена без нанесения
- Набор с пледом и свечой арт. O350075.04в наличии 500+ шт Готовый подарочный набор Вышивка или нашивка от 3 890 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни наборов с пледами в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Пледы из флиса, микрофибры и шерсти 130×150 см
- Вышивка на пледе, гравировка на кружке, печать на коробке
- Соберём состав под бюджет и повод
- Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем наборы с пледами на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать наборы с пледами под задачу
- 01Состав
Термокружка — универсально. Носки и свеча — уют. VIP — партнёрам.
- 02Плед
Флис — бюджет. Микрофибра — мягкость. Шерсть — премиум.
- 03Нанесение
Вышивка на углу пледа, гравировка на кружке, печать на коробке.
- 04Упаковка
Крафт-коробка, подарочный бокс или деревянный ящик с ложементом.
Как нанести логотип на наборы с пледами
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж наборов
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на наборы с пледами по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение логотипа на наборы с пледами
В таблице — шелкография для сравнения. Наборы считаются по составу и тиражу — пришлите бюджет
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают наборы с пледами
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Подарки сотрудникамУютный набор к Новому году и 8 Марта
- Подарки партнёрамVIP-набор с шерстяным пледом в ящике
- Welcome packПлед с кружкой новому сотруднику
- Клиентам и ВИП-гостямНабор в фирменной коробке к юбилею компании
- Выездные мероприятияПледы с термокружкой для форумов на природе
- Отели и глэмпингиНаборы для гостей с логотипом
- Дилерам и филиаламЕдиный подарок на всю сеть
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать наборы с пледами
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете повод, тираж и бюджет наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, плед и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С наборами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Наборы с пледами с логотипом оптом в Екатеринбурге
Собираем наборы с пледами с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Плед в комплекте с термокружкой, чаем, мёдом, свечой или книгой в коробке с ложементом. Вышивка и тиснение на пледе, гравировка на кружке. Собственное производство в Екатеринбурге.
Набор с пледом — самый тёплый по восприятию корпоративный подарок: он собирает несколько предметов вокруг одной идеи — зимний вечер дома. Компании берут такие наборы на Новый год для сотрудников и клиентов, когда хотят, чтобы подарок запомнился эмоцией, а не ценой.
Комплектации
Основа зимнего подарка — базовый набор: плед и термокружка с логотипом. В чайный добавляем кружку, чай в жестяной банке и мёд, в уютный — свечу, чай и открытку. Премиальный собираем из вязаного пледа, кружки с гравировкой, авторского чая и шоколада в кожаной или деревянной коробке. Состав подбираем под бюджет на одного получателя.
Коробка
Плед занимает основной объём, поэтому коробку делают под его габарит с ложементом для остальных позиций. Полноцветная печать или тиснение, лента, открытка с поздравлением. Раскладку утверждаем на образце до запуска тиража.
Сроки и доставка
От 10 дней, сборка ручная. Под Новый год заказ размещают в октябре: в ноябре текстиль и сборочные мощности загружены. Отгружаем готовыми партиями, развозим по адресам филиалов. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о наборах с пледами
Какой минимальный тираж наборов?
От 10 наборов. Вышивка на пледе и гравировка на кружке считаются по каждому предмету. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Что входит в набор?
Базовый набор — плед и термокружка с логотипом. В чайный добавляем кружку, чай в жестяной банке и мёд, в уютный — свечу, чай и открытку, есть варианты с носками. Премиальный набор собираем из вязаного пледа, кружки с гравировкой, авторского чая и шоколада в кожаной или деревянной коробке.
Сколько стоит набор с пледом?
Готовые наборы в каталоге стоят от 2 015 ₽ до 3 890 ₽. Итоговая цена зависит от состава, пледа, упаковки и тиража. Пришлите бюджет на одного получателя — соберём состав и рассчитаем стоимость.
Можно собрать набор под наш бюджет?
Да, состав подбираем под бюджет на одного получателя: от базового набора с пледом и кружкой до VIP-варианта в деревянном ящике. Пришлите бюджет и тираж, предложим несколько комплектаций.
Какие пледы есть в наличии?
Есть флисовые пледы — бюджетный вариант, из микрофибры — мягкие, шерстяные и вязаные — премиум для VIP-наборов. Наличие конкретных моделей и цветов уточнит менеджер под ваш тираж и подберёт плед под бюджет набора.
Сколько занимает сборка тиража?
Минимальный срок сборки — от 5 дней, для большинства тиражей закладывайте от 10 дней: сборка ручная. Под Новый год заказ лучше размещать в октябре, в ноябре текстиль и сборочные мощности загружены.
Вышивка не полиняет после стирки?
Вышивка на углу пледа не выцветает и не трескается — это самый стойкий способ нанесения на текстиль. Также возможно тиснение на пледе. Рекомендации по стирке зависят от материала пледа, подскажем под выбранную модель.
Упакуете в фирменную коробку?
Да, упаковываем в крафт-коробку, подарочный бокс или деревянный ящик с ложементом. На коробку наносим полноцветную печать или тиснение, добавляем ленту и открытку с поздравлением. Раскладку утверждаем на образце до запуска тиража.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отгружаем готовыми партиями и развозим по адресам филиалов, доставка по всей России транспортными компаниями.