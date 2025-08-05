Наборы с пледами с логотипом оптом в Екатеринбурге

Собираем наборы с пледами с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Плед в комплекте с термокружкой, чаем, мёдом, свечой или книгой в коробке с ложементом. Вышивка и тиснение на пледе, гравировка на кружке. Собственное производство в Екатеринбурге.

Набор с пледом — самый тёплый по восприятию корпоративный подарок: он собирает несколько предметов вокруг одной идеи — зимний вечер дома. Компании берут такие наборы на Новый год для сотрудников и клиентов, когда хотят, чтобы подарок запомнился эмоцией, а не ценой.

Комплектации Основа зимнего подарка — базовый набор: плед и термокружка с логотипом. В чайный добавляем кружку, чай в жестяной банке и мёд, в уютный — свечу, чай и открытку. Премиальный собираем из вязаного пледа, кружки с гравировкой, авторского чая и шоколада в кожаной или деревянной коробке. Состав подбираем под бюджет на одного получателя. Коробка Плед занимает основной объём, поэтому коробку делают под его габарит с ложементом для остальных позиций. Полноцветная печать или тиснение, лента, открытка с поздравлением. Раскладку утверждаем на образце до запуска тиража. Сроки и доставка От 10 дней, сборка ручная. Под Новый год заказ размещают в октябре: в ноябре текстиль и сборочные мощности загружены. Отгружаем готовыми партиями, развозим по адресам филиалов. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.