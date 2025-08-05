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Дисконтные карты на заказ

Пластиковые карты постоянного клиента со штрих-кодом и нумерацией. Привязываются к базе и учитывают покупки. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 5 днейпечать и персонализация у нас
  • Штрих-кодс проверкой на сканере
  • Нумерациясквозная по всему тиражу
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Шаблон для макета:Пластиковая карта · 86 × 54 мм · PDFвсе шаблоны

Дисконтные карты на заказ — AEPRINT
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15 000+ компаний доверяют AEPRINTСбер, РЖД, Росатом, ЕВРАЗ, Банк России, +14
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Дисконтные карты — варианты исполнения

Стандартный формат 86×54 мм, печать с двух сторон, штрих-код и номер на обороте.

  • Карта со штрих-кодом с логотипом
    Карта со штрих-кодом арт. PK-DS-01хит продаж 86×54 мм, штрих-код и номер на обороте Полноцвет с двух сторон, ламинация Белый ПВХ86×54 ммШтрих-код по запросуцена зависит от тиража
  • Карта с QR-кодом с логотипом
    Карта с QR-кодом арт. PK-DS-02без сканера Код считывается смартфоном Печать QR с проверкой считываемости Белый ПВХ86×54 ммQR по запросуцена зависит от тиража
  • С магнитной полосой с логотипом
    С магнитной полосой арт. PK-DS-03для касс Полоса под существующее оборудование Ло-ко или хи-ко полоса по вашему ридеру Белый ПВХ86×54 ммМагнитная по запросуцена зависит от тиража
  • Ещё варианты

    Типы кодов, магнитные полосы, подпись, скругление и брелоки-дубликаты.

    Не нашли нужный вариант?Опишите задачу и тираж — подберём тип карты, персонализацию и защиту.
    • Штрих-код проверяем на сканере до отгрузки
    • Сквозная нумерация с привязкой к базе
    • Брелок-дубликат с тем же кодом на связку ключей
    • Полоса для подписи на обороте
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СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем дисконтные карты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать дисконтные карты

  • 01Что должна уметь карта

    Просто предъявляться, сканироваться на кассе или открывать двери — от этого зависит технология.

  • 02Персонализация

    Номер, штрих-код, имя, фото — всё, что отличает одну карту от другой в тираже.

  • 03Пластик

    Стандартный белый, прозрачный, металлик или с матовой поверхностью под подпись.

  • 04Защита

    Магнитная полоса, чип, скретч-слой или защитная печать против копирования.

Персонализация и отделка для дисконтных карт

  • Офсетная и УФ-печать: дисконтные карты на заказОфсетная и УФ-печатьПолноцвет с двух сторон по пластику, включая фотографии.
  • Нумерация: дисконтные карты на заказНумерацияСквозные номера, в том числе невидимые в ультрафиолете.
  • Штрих-код и QR: дисконтные карты на заказШтрих-код и QRПечать кода с проверкой считываемости на сканере.
  • Магнитная полоса: дисконтные карты на заказМагнитная полосаЛо-ко и хи-ко полосы под ваше оборудование.
  • Эмбоссинг: дисконтные карты на заказЭмбоссингВыдавленные символы с окрашиванием — как на банковской карте.
  • Ламинация и скретч: дисконтные карты на заказЛаминация и скретчМатовая, глянцевая или скретч-слой поверх кода.
  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какую технологию выбрать

Сравнили технологии идентификации карт.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Штрих-кодхитот 100 шт.по запросуПВХсканерот 5 днейкассы и программы лояльности
QR-кодот 100 шт.по запросуПВХсмартфонот 5 днейсчитывание телефоном без оборудования
Магнитная полосаот 500 шт.по запросуПВХридерот 7 днейсуществующее кассовое оборудование
Чип и RFIDот 500 шт.по запросуПВХсчитывательот 10 днейпропуска и системы доступа
Нумерацияот 100 шт.по запросуПВХвизуальноот 5 днейучёт и привязка к клиенту
Скретч-слойот 500 шт.по запросуПВХстираетсяот 7 днейпромокоды и активация
  • ОбразецСогласуем до запуска тиража
  • СовместимостьПроверьте формат кода с вашей CRM
  • ТиражОт 1 000 штук цена за карту заметно ниже

Цены на дисконтные карты

Цена зависит от тиража, типа пластика и набора персонализации. Пришлём расчёт в день обращения.

Прайс-лист PDF
«Печать» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза карту, персонализация считается отдельно
  • Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
  • Образецсогласуем до запуска тиража
  • Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, тип карты и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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    все работы    400+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают дисконтные карты

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Программы лояльностиКарты клиентам с учётом покупок.
  • РитейлДисконт и бонусы в торговой сети.
  • Пропускные системыДоступ сотрудников на территорию.
  • HoReCaКлубные и подарочные карты гостям.

  • Фитнес и клубыЧленские карты с фото и номером.
  • Подарочные сертификатыКарта на сумму вместо бумажного бланка.
  • МероприятияКарты участника и аккредитация.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды пластиковых карт

Дисконтные, подарочные, клубные, пропуска, бесконтактные и скретч-карты — 8 видов в разделе.

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Как заказать дисконтные карты

Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С дисконтными картами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Дисконтные карты с логотипом оптом

Производим дисконтные карты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Пластик 0,76 мм формата банковской карты, полноцвет с двух сторон, нумерация, штрих-код, магнитная полоса, эмбоссирование. Собственное производство в Екатеринбурге.

Дисконтная карта — инструмент удержания клиента: она даёт постоянную скидку и лежит в кошельке, напоминая о магазине при каждом открытии. Розничные сети, салоны, кафе и сервисы используют её, чтобы клиент возвращался к ним, а не к конкуренту.

Персонализация для учёта

Каждая карта получает уникальный номер и штрих-код, привязанный к учётной системе магазина. Это позволяет видеть, какой клиент сколько покупает, и строить программу лояльности. Формат кодирования и тип штрих-кода согласуем с вашей кассовой системой до печати: карта, которую не читает сканер, бесполезна.

Отделка

Глянцевая и матовая ламинация, soft touch, серебрение и золочение, эмбоссирование номера как на банковской карте. Вырубка брелока-компаньона на той же карте: основную кладут в кошелёк, брелок вешают на ключи. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о дисконтных картах

Дисконтные карты с логотипом: какой минимальный тираж?

От 100 штук. Персонализация — нумерация, штрих-код, имена — считается отдельно от печати.

Сколько стоит карта?

Цена зависит от тиража, типа пластика и набора персонализации: печать, нумерация, штрих-код, магнитная полоса и эмбоссинг считаются отдельно. От 1 000 штук цена за карту заметно ниже. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Дисконтные карты с логотипом: сколько занимает изготовление?

Тираж с печатью и персонализацией изготавливаем от 5 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. Карты с магнитной полосой — от 7 дней, с чипом или RFID — от 10 дней. Точный срок назовём после согласования макета и состава персонализации.

Сделаете нумерацию и штрих-код?

Да, это основа дисконтной карты. Делаем сквозную нумерацию по всему тиражу, в том числе невидимую в ультрафиолете, и печатаем штрих-код или QR с проверкой считываемости на сканере. Каждая карта получает уникальный номер и код, привязанный к вашей учётной системе.

Подойдут ли карты к нашему оборудованию?

Подберём технологию под ваше оборудование: штрих-код для кассового сканера, QR для смартфона, магнитную полосу ло-ко или хи-ко для ридера. Формат кодирования и тип штрих-кода согласуем с вашей кассовой системой или CRM до печати, ведь карта, которую не читает сканер, бесполезна.

Можно фото и имя на каждой карте?

Да, персонализация может включать номер, штрих-код, имя и фото — каждая карта в тираже будет своей. Полноцветная офсетная и УФ-печать с двух сторон позволяет наносить фотографии. Данные печатаем по вашему списку, стоимость персонализации считается отдельно от печати.

Сделаете образец до тиража?

Да, образец согласуем до запуска тиража. Макет проверяем и готовим к печати бесплатно, визуализацию показываем заранее. Так вы убедитесь, что дизайн, номер и штрих-код выглядят и считываются как нужно, прежде чем мы запустим весь тираж.

Какой пластик выбрать?

Работаем со стандартным белым пластиком 0,76 мм формата банковской карты, а также с прозрачным, металлик и матовым под подпись. Отделка — глянцевая или матовая ламинация, soft touch, серебрение и золочение, эмбоссинг номера. Менеджер подберёт вариант под бюджет и образ вашего бренда.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, доставка по городу при заказе от 30 000 ₽ бесплатна, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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