Дисконтные карты с логотипом оптом

Производим дисконтные карты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Пластик 0,76 мм формата банковской карты, полноцвет с двух сторон, нумерация, штрих-код, магнитная полоса, эмбоссирование. Собственное производство в Екатеринбурге.

Дисконтная карта — инструмент удержания клиента: она даёт постоянную скидку и лежит в кошельке, напоминая о магазине при каждом открытии. Розничные сети, салоны, кафе и сервисы используют её, чтобы клиент возвращался к ним, а не к конкуренту.

Персонализация для учёта Каждая карта получает уникальный номер и штрих-код, привязанный к учётной системе магазина. Это позволяет видеть, какой клиент сколько покупает, и строить программу лояльности. Формат кодирования и тип штрих-кода согласуем с вашей кассовой системой до печати: карта, которую не читает сканер, бесполезна. Отделка Глянцевая и матовая ламинация, soft touch, серебрение и золочение, эмбоссирование номера как на банковской карте. Вырубка брелока-компаньона на той же карте: основную кладут в кошелёк, брелок вешают на ключи. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.