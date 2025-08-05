Светоотражающие брелоки с логотипом оптом

Производим светоотражающие брелоки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 7 дней. Мягкий ПВХ с отражающей вставкой, микропризматическая плёнка RA2, любая форма по контуру макета. Карабин, кольцо или шнурок на выбор. Собственное производство в Екатеринбурге.

Светоотражающий брелок решает ту же задачу безопасности, что и значок, но живёт дольше: он висит на связке ключей или рюкзаке постоянно, а не пристёгивается к одной куртке. Компании берут его под социальные программы, подарки клиентам с детьми и для сотрудников, работающих на территории и вдоль дорог.

Чем отличается от значка Значок крепится булавкой к конкретной вещи — снял куртку, и светоотражателя нет. Брелок переезжает вместе с ключами и рюкзаком, поэтому работает круглый год. При этом он дороже значка: корпус из ПВХ с отражающей вставкой сложнее в производстве, чем плоская вырубка из плёнки. Для массовой раздачи чаще берут значки, для подарков и долгих программ — брелоки. Форма и качество плёнки Вырубка по любому контуру: логотип, маскот, силуэт продукта. Отражающая вставка — плёнка класса RA2: она сохраняет свойства не менее трёх лет и не тускнеет от намокания. Дешёвые брелоки с простой плёнкой перестают отражать за сезон, и социальная программа превращается в формальность. Предоставляем документы на материал. Кто заказывает Банки и страховые дарят световозвращатели клиентам с детьми в рамках соцпрограмм. Дорожные и транспортные компании выдают их сотрудникам и используют в профилактических акциях, как и городские администрации с ГИБДД. Школы, детские сады и учебные центры заказывают для учеников, производственные площадки — для персонала, который перемещается по территории в тёмное время. Условия От 100 штук, срок от 7 дней. Индивидуальная форма из ПВХ требует пресс-формы — от 300 штук и от 20 дней, зато повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.