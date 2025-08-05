Светоотражающие брелоки с логотипом
Подвески на рюкзак и ключи из мягкого светоотражающего материала. Объёмные, двусторонние, любой формы. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпроизводство на своём производстве
- Видно за 130 мв свете фар автомобиля
- Мягкий материалне гремит и не царапает
Светоотражающие брелоки с логотипом — модели
Мягкие подвески на шнурке или карабине: плоские и объёмные, с печатью с двух сторон.
- Светоотражатель Круг арт. G24210.60в наличии 10 000+ шт Видимость на дороге Тампопечать или УФ-печать от 90 ₽цена без нанесения
- Светоотражатель Снежинка арт. G24209.60в наличии 10 000+ шт Видимость на дороге Тампопечать или УФ-печать от 85 ₽цена без нанесения
- Светоотражатель Мишка арт. G24815.60в наличии 10 000+ шт Видимость на дороге Тампопечать или УФ-печать от 99 ₽цена без нанесения
- Светоотражатель Звезда арт. G24211.60в наличии 5 000+ шт Видимость на дороге Тампопечать или УФ-печать от 99 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни светоотражателей в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Световозвращение по ГОСТ Р 57422
- Мягкий материал не царапает и не гремит
- Вырубка по контуру вашего логотипа
- Упаковка в индивидуальные пакетики
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем светоотражающие брелоки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать светоотражающие брелоки
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на светоотражающий брелок
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на светоотражающий брелок
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают светоотражающие брелоки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Школы и лагеряПодвеска на рюкзак каждому ребёнку.
- Социальные кампанииАкции по безопасности на дорогах.
- ТранспортРаздатка пассажирам и профилактика ДТП.
- СтраховыеПодарок клиенту с прямой связью с продуктом.
- Промо-раздачаПолезная мелочь с понятной пользой.
- СпортПодвеска бегунам и велосипедистам.
- Мерч-шопыПозиция с социальным смыслом.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать светоотражающие брелоки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С светоотражающими брелоками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Светоотражающие брелоки с логотипом оптом
Производим светоотражающие брелоки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 7 дней. Мягкий ПВХ с отражающей вставкой, микропризматическая плёнка RA2, любая форма по контуру макета. Карабин, кольцо или шнурок на выбор. Собственное производство в Екатеринбурге.
Светоотражающий брелок решает ту же задачу безопасности, что и значок, но живёт дольше: он висит на связке ключей или рюкзаке постоянно, а не пристёгивается к одной куртке. Компании берут его под социальные программы, подарки клиентам с детьми и для сотрудников, работающих на территории и вдоль дорог.
Чем отличается от значка
Значок крепится булавкой к конкретной вещи — снял куртку, и светоотражателя нет. Брелок переезжает вместе с ключами и рюкзаком, поэтому работает круглый год. При этом он дороже значка: корпус из ПВХ с отражающей вставкой сложнее в производстве, чем плоская вырубка из плёнки. Для массовой раздачи чаще берут значки, для подарков и долгих программ — брелоки.
Форма и качество плёнки
Вырубка по любому контуру: логотип, маскот, силуэт продукта. Отражающая вставка — плёнка класса RA2: она сохраняет свойства не менее трёх лет и не тускнеет от намокания. Дешёвые брелоки с простой плёнкой перестают отражать за сезон, и социальная программа превращается в формальность. Предоставляем документы на материал.
Кто заказывает
Банки и страховые дарят световозвращатели клиентам с детьми в рамках соцпрограмм. Дорожные и транспортные компании выдают их сотрудникам и используют в профилактических акциях, как и городские администрации с ГИБДД. Школы, детские сады и учебные центры заказывают для учеников, производственные площадки — для персонала, который перемещается по территории в тёмное время.
Условия
От 100 штук, срок от 7 дней. Индивидуальная форма из ПВХ требует пресс-формы — от 300 штук и от 20 дней, зато повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.
Частые вопросы о светоотражающих брелоках
Светоотражающие брелоки с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Светоотражающие брелоки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Складские светоотражатели стоят от 85 до 99 ₽ за штуку без нанесения — модели Круг, Снежинка, Мишка, Звезда. Брелок дороже значка, потому что корпус из ПВХ с отражающей вставкой сложнее в производстве. Стоимость с логотипом рассчитаем под тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Светоотражающие брелоки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Брелоки делаем из мягкого ПВХ с отражающей вставкой — микропризматической плёнкой класса RA2. Логотип наносим на складскую форму или делаем брелок индивидуальной формы по контуру логотипа, маскота или продукта. Крепление — карабин, кольцо или шнурок на выбор.
Светоотражающие брелоки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Брелоки на складских формах изготавливаем от 7 дней. Индивидуальная форма из ПВХ требует пресс-формы, поэтому срок от 20 дней, зато повторный тираж обходится дешевле. Точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию брелока — производство стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок, особенно для индивидуальной формы.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. Цвета логотипа и корпуса подбираем под фирменные цвета вашего бренда по макету, а при индивидуальной форме брелок можно сделать в виде логотипа или маскота компании. Визуализацию согласуем до запуска.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый брелок в индивидуальный пакетик — это 5 ₽ за изделие. Это удобно для раздачи в школах, лагерях и на акциях. Другие варианты упаковки менеджер подберёт под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, светоотражающий брелок хорошо дополняет подарок клиенту с детьми, набор школьника или комплект для сотрудников, работающих на территории. Подберём остальные предметы под бюджет и соберём набор перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы, на плёнку — документы на материал. Доставляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.