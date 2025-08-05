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Экоблокноты с логотипом

Блокноты из переработанной бумаги и крафта: небелёный блок, картонная обложка, печать без ламинации. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 5 днейпечать на своём производстве
  • Переработкавторичная бумага и крафт
  • Без пластиканет ламинации и плёнки
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Экоблокноты с логотипом — AEPRINT
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Экоблокноты — форматы и варианты

Крафтовая и переработанная бумага, картонные обложки, переплёт на пружине и нитке.

  • Крафтовый блокнот с логотипом
    Крафтовый блокнот арт. PG-EB-KRхит продаж Крафт-обложка, небелёный блок Печать в 1–2 цвета по крафту КрафтA560 листов по запросуцена зависит от тиража
  • Из переработанной бумаги с логотипом
    Из переработанной бумаги арт. PG-EB-PRвторсырьё Блок из вторичной целлюлозы Печать логотипа по обложке ПереработкаA560 листов по запросуцена зависит от тиража
  • С резинкой и ляссе с логотипом
    С резинкой и ляссе арт. PG-EB-RZподарочный Плотная картонная обложка с фиксатором Тиснение по крафту КрафтA580 листов по запросуцена зависит от тиража
  • Ещё варианты

    Плотности блока, типы переплёта, резинки, ляссе и виды крафта.

    Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
    • Небелёная бумага без хлорного отбеливания
    • Без ламинации и пластиковых элементов
    • Тиснение вместо печати для минималистичных макетов
    • Крафтовая упаковка тиража без плёнки
    Показать все форматы
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем экоблокноты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать экоблокноты

  • 01Тираж

    До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.

  • 02Материал

    Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.

  • 03Красочность

    Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.

  • 04Отделка

    Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.

Отделка и постпечать для экоблокнотов

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок печати
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какую печать выбрать

Сравнили технологии печати под разные тиражи.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Цифровая печатьхитот 100 шт.по запросулюбая бумагаполноцветот 2 днеймалые тиражи и срочные заказы
Офсетот 1 000 шт.по запросулюбая бумагаполноцветот 5 днейбольшие тиражи, низкая цена за экземпляр
УФ-печатьот 50 шт.по запросупластик, картонполноцветот 3 днейплотные материалы и нестандартные основы
Ризографияот 500 шт.по запросуофсетная1–2 цветаот 3 днейбланки и внутренние документы
Широкий форматот 10 шт.по запросубаннер, плёнкаполноцветот 1 дняпостеры, баннеры, стенды
Пантонот 1 000 шт.по запросулюбая бумагаточный цветот 7 днейточное попадание в фирменный цвет
  • МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
  • ОбразецСогласуем до запуска тиража
  • ПантонТочный фирменный цвет на офсете

Цены на экоблокноты

Цена зависит от формата, материала, объёма блока и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.

Прайс-лист PDF
«Цифра» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
  • Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
  • Образецсогласуем до запуска тиража
  • Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, формат и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Фирменная полиграфия: работа AEPRINTФирменная полиграфия
  • Настольный календарь. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTНастольный календарь
  • Календарь-круг, печать логотипа на заказКалендарь-круг
  • Работа AEPRINT: блокнот с логотипомБлокнот с логотипом
  • Наклейки на заказ: работа AEPRINTНаклейки на заказ
  • Стикерпак с вашим дизайном. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTСтикерпак с вашим дизайном
  • Объёмные наклейки, печать логотипа на заказОбъёмные наклейки
  • Работа AEPRINT: открытки на заказОткрытки на заказ
  • Новогодняя открытка: работа AEPRINTНовогодняя открытка
  • Закладки на заказ. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTЗакладки на заказ
  • Бумажные браслеты, печать логотипа на заказБумажные браслеты
  • Смотреть
    все работы    1000+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают экоблокноты

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • ESG-программыПозиция для отчёта об устойчивом развитии.
  • Эко-проектыМатериал совпадает с позиционированием.
  • УниверситетыРаздатка студентам и на мероприятиях.
  • КонференцииКомплект участника с эко-повесткой.

  • Welcome packНабор новичку в компании с зелёной политикой.
  • Банки и корпорацииПубличная эко-инициатива.
  • Мерч-шопыПозиция для магазина эко-бренда.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды полиграфии

Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.

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Как заказать экоблокноты

Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С экоблокнотами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Экоблокноты с логотипом оптом

Производим экоблокноты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Переработанная бумага, крафт-обложка, пружина или шитьё без пластика, бумажная ручка в комплекте. Тампопечать, тиснение. Собственное производство в Екатеринбурге.

Экоблокнот — канцелярия для компаний с экологической повесткой: переработанная бумага и крафт-обложка подтверждают заявленную позицию. Его берут для экоконференций, ESG-программ и офисов с зелёной политикой.

Что экологичного

Блок из переработанной бумаги — серый оттенок с вкраплениями, это визуальный признак вторичного сырья. Крафт-обложка без ламинации. Металлическая пружина перерабатывается, пластиковая — нет, поэтому берут металл или шитьё. Честная формулировка: «блокнот из переработанной бумаги», без обещаний полной экологичности.

Нанесение

Тампопечать в один цвет по крафту даёт тёмный контрастный логотип. Самый цельный вариант для эко-позиционирования — тиснение блинтом, без краски вообще. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о экоблокнотах

Экоблокноты с логотипом: какой минимальный тираж?

От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.

Экоблокноты с логотипом: сколько стоит печать?

Цена зависит от формата, объёма блока, вида обложки, крепления, нанесения и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Резинка, ляссе и бумажная ручка в комплекте добавляются к стоимости отдельно. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Экоблокноты с логотипом: сколько занимает изготовление?

Экоблокноты изготавливаем от 5 дней на своём производстве в Екатеринбурге. Образец согласуем до запуска тиража, поэтому под конференцию или ESG-мероприятие закладывайте время на это. Точный срок назовём при расчёте.

Подготовите макет к печати?

Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и образец согласуем до запуска тиража. Подскажем, как логотип будет смотреться на крафте и серой переработанной бумаге. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.

Какой материал выбрать?

Блок делаем из переработанной бумаги — серый оттенок с вкраплениями показывает вторичное сырьё, обложку — из крафт-картона без ламинации. Для крепления берём металлическую пружину или шитьё: металл перерабатывается, пластик — нет. Можно добавить резинку и ляссе.

Можно точный фирменный цвет?

Крафт и переработанная бумага небелёные, поэтому цвет на них темнеет и точное совпадение с брендбуком ограничено. Тампопечать в один цвет даёт тёмный контрастный логотип, а Пантон на офсете доступен от 1 000 штук. Менеджер подскажет, как ваш цвет ляжет на материал.

Сделаете ламинацию и фольгу?

Ламинацию в экоблокнотах не делаем — это принцип без пластика и плёнки. Вместо неё работает тиснение: блинт без краски — самый цельный вариант для эко-позиционирования. Тампопечать в один цвет тоже подходит.

Есть срочная печать?

Срочное изготовление возможно по договорённости, но стандартный срок — от 5 дней с согласованием образца. Если дата мероприятия жёсткая, расскажите о ней сразу — менеджер подберёт вариант, который успеем. Менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами — удобно для ESG-отчётности. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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