Экоблокноты с логотипом оптом

Производим экоблокноты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Переработанная бумага, крафт-обложка, пружина или шитьё без пластика, бумажная ручка в комплекте. Тампопечать, тиснение. Собственное производство в Екатеринбурге.

Экоблокнот — канцелярия для компаний с экологической повесткой: переработанная бумага и крафт-обложка подтверждают заявленную позицию. Его берут для экоконференций, ESG-программ и офисов с зелёной политикой.

Что экологичного Блок из переработанной бумаги — серый оттенок с вкраплениями, это визуальный признак вторичного сырья. Крафт-обложка без ламинации. Металлическая пружина перерабатывается, пластиковая — нет, поэтому берут металл или шитьё. Честная формулировка: «блокнот из переработанной бумаги», без обещаний полной экологичности. Нанесение Тампопечать в один цвет по крафту даёт тёмный контрастный логотип. Самый цельный вариант для эко-позиционирования — тиснение блинтом, без краски вообще. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.