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Крафт-пакеты с логотипом

Экологичные бурые и белые крафт-пакеты с логотипом для магазинов, кафе, пекарен и подарков. Шелкография и полноцвет, ламинация, форматы А5–А3. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штуктираж от 100 шт. для любого формата
  • Срок от 24 часовсобственное производство в Екатеринбурге
  • А5, А4, А3бурый и белый крафт 80–125 г/м²
  • от 30 ₽за пакет А5 с печатью при 1 000 шт.
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Шаблон для макета:Бумажный крафт-пакет · пример 250 × 320 мм · PDFвсе шаблоны

Крафт-пакеты с логотипом — AEPRINT
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Крафт-пакеты с логотипом на заказ

Выберите формат, цвет крафта и печать. Стоимость зависит от размера, ламинации, цветности и тиража

  • Фасовочный крафт А5 с логотипом
    Фасовочный крафт А5 арт. KR-A5бурый / белый Крафт 125 г/м², без ручек Печать 1 цвет или полноцвет · ламинация 1 цветПолноцветЛаминация от 30 ₽с печатью, от 100 шт.
  • С кручёными ручками с логотипом
    С кручёными ручками арт. KR-KRU8 размеров Крафт 80 г/м², кручёные ручки Шелкография 1–2 цвета · 240×105–450×520 ШелкографияРучки8 размеров от 25 ₽с печатью 1+0, от 250 шт.
  • С плоскими ручками с логотипом
    С плоскими ручками арт. KR-PLO7 размеров Крафт 80 г/м², плоские ручки Шелкография 1–2 цвета · 220×120–350×450 ШелкографияРучки7 размеров от 21 ₽с печатью 1+0, от 250 шт.
  • Ещё 5 видов крафт-пакетов

    Формат А4 и А3, с ламинацией, с окном, с атласной лентой, с вырубной ручкой

    Не нашли нужный вариант?Сделаем крафт-пакет по вашему размеру и макету — с окном, дном, лентой
    • Бурый и белый крафт 80–125 г/м²
    • Форматы А5, А4, А3 и нестандартные под товар
    • Печать 1 цвет, полноцвет 4+0, ламинация, лента +20 ₽
    • Отгрузка от 24 часов из Екатеринбурга
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СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем крафт-пакеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать крафт-пакет под задачу

  • 01Формат

    А5 — выпечка, косметика, сувениры; А4 — одежда и подарки; А3 — крупные покупки. Фасовочные без ручек — для еды и продуктов.

  • 02Цвет крафта

    Бурый — классика эко-стиля и дешевле; белый — чище передаёт цвета логотипа и подходит для полноцветной печати.

  • 03Печать

    1 цвет — логотип и текст, самый выгодный вариант; полноцвет 4+0 — фото и градиенты, только с ламинацией.

  • 04Ручки и отделка

    Кручёные ручки — прочнее для тяжёлого; плоские — дешевле; ламинация защищает от влаги, лента — для подарков.

Как нанести логотип на крафт-пакет

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж крафт-пакетов
  • 24 часаминимальный срок изготовления
  • А5–А3форматы + нестандартные
  • 15технологий нанесения

Какой крафт-пакет выбрать

Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, печати и задачам

Вид пакетаМин. тиражЦенаПечатьБумагаСрокЛучше всего подходит
Фасовочный А5, 1 цветхитот 100 шт.от 30 ₽/штшелкография 1+0крафт 125 г/м²от 24 часовпекарни, кофейни, фасовка
Фасовочный А5, ламинацияот 100 шт.от 44 ₽/шт1 цвет / 4+0крафт 125 + ламинацияот 3 днейкосметика, влажные товары
Формат А4, ламинацияот 100 шт.от 60 ₽/шт1 цвет / 4+0крафт 125 + ламинацияот 3 днейодежда, подарки, розница
Формат А3, ламинацияот 100 шт.от 107 ₽/шт1 цветкрафт 125 + ламинацияот 3 днейкрупные товары, выставки
С кручёными ручкамиот 250 шт.от 25 ₽/штшелкография 1–2 цв.крафт 80 г/м²от 24 часовмагазины, доставка еды
С плоскими ручкамиот 250 шт.от 21 ₽/штшелкография 1–2 цв.крафт 80 г/м²от 24 часовпромо, фастфуд, аптеки
  • Тираж 100–300 шт.Фасовочный А5 с печатью — от 75 ₽, срок от 24 часов
  • Тираж от 1 000 шт.Фасовочный А5 — от 30 ₽, с ручками — от 21 ₽ за пакет
  • Премиум-подачаБелый крафт, полноцвет с ламинацией и атласная лента

Сколько стоит крафт-пакет с логотипом

Цена за пакет с печатью зависит от формата, отделки и тиража. Ниже — фасовочные крафт-пакеты 125 г/м², печать в 1 цвет; полноцвет с ламинацией — А5 от 48 ₽, А4 от 63 ₽ при 1 000 шт.

Прайс-лист PDF
ТиражА5, без лам.А5 + ламинацияА4 + ламинацияА3 + ламинацияАтласная лента
100 шт
200 шт
300 шт
500 шт
1000 шт

Цена за нанесение на одно изделие · Печать: 1 цвет · Отделка: Без ламинации

Полноцвет, Кручёные ручки, Плоские ручки, Нестандартные — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза пакет с печатью в 1 цвет
  • Полноцвет + ламинацияА5 от 48 ₽, А4 от 63 ₽
  • Флексопечатьот 2 000 шт., по запросу
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш формат?Пришлите макет, тираж и размер — посчитаем стоимость вместе со сроком
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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  • Пакеты на заказ. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTПакеты на заказ
  • Бумажный пакет, 1 цвет, печать логотипа на заказБумажный пакет, 1 цвет
  • Работа AEPRINT: подарочная коробкаПодарочная коробка
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Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают крафт-пакеты

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Для пекарен и кофеенФасовочные пакеты под выпечку, кофе и сэндвичи с логотипом
  • Для магазинов и бутиковПакеты с ручками — упаковка покупки и реклама на улице
  • Для доставки едыПрочные пакеты 80–125 г/м² под контейнеры и коробки
  • Для эко-брендовБурый крафт без ламинации — перерабатываемая упаковка

  • Для подарковБелый крафт, полноцвет, атласная лента — праздничная подача
  • Для выставокПакеты под раздатку и сувениры участникам
  • Для аптек и ритейлаНедорогие пакеты с плоскими ручками для массовых тиражей
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём формат, крафт и печать

Другие виды пакетов

Бумажные, ПВД, шопперы, zip-пакеты и пакеты-майки с логотипом

Смотреть все виды пакетов

Как заказать крафт-пакеты с логотипом

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и формат пакетана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор видаПредлагаем формат, крафт и печать под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем пакеты, печать, ламинацию и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 24 часов
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С крафт-пакетами часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Крафт-пакеты с логотипом оптом

Производим крафт-пакеты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Крафт-бумага 70–120 г/м², с кручёными и плоскими бумажными ручками, с дном и боковинами. Флексопечать и шелкография в 1–2 цвета. Собственное производство в Екатеринбурге.

Крафт-пакет — упаковка с натуральным видом для кофеен, пекарен, фермерских и эко-брендов, магазинов одежды и подарков. Коричневая бумага сама по себе сообщает о натуральности, поэтому логотип на ней работает без сложной отделки.

Печать по крафту

Крафт-бумага коричневая и пористая, поэтому цвета на ней выглядят приглушённее, чем на белой: яркий фирменный цвет становится темнее. Лучше всего работает тёмный логотип — чёрный, тёмно-синий, тёмно-зелёный, — он контрастен на крафте. Светлые и пастельные цвета требуют белой подложки, что удорожает печать. Это стоит учесть при согласовании макета.

Плотность и ручки

70–80 г/м² — лёгкие покупки, выпечка, одежда. 100–120 г/м² — тяжёлые товары и подарки. Кручёные бумажные ручки прочнее и приятнее в руке, плоские — дешевле. Для тяжёлых вложений дно усиливается картоном. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о крафт-пакетах

Какой минимальный тираж крафт-пакетов?

От 100 штук для фасовочных пакетов А5–А3 и от 250 штук для пакетов с кручёными или плоскими ручками. При 100 шт. пакет А5 с печатью в 1 цвет стоит 112,5 ₽, при 1 000 шт. — 30 ₽.

Сколько стоит крафт-пакет с логотипом?

Фасовочный крафт-пакет А5 с печатью в 1 цвет стоит 112,5 ₽ при 100 шт. и 30 ₽ при 1 000 шт. С ламинацией А5 обойдётся от 43,5 ₽, А4 — от 60 ₽, А3 — от 106,5 ₽ при 1 000 шт. Пакеты с кручёными ручками — от 25 ₽, с плоскими — от 21 ₽. Атласная лента добавляет 20 ₽, макет бесплатно.

Бурый или белый крафт — что выбрать?

Бурый крафт — классика эко-стиля и обходится дешевле, на нём хорошо смотрится тёмный логотип: чёрный, тёмно-синий, тёмно-зелёный. Белый крафт чище передаёт цвета и подходит для полноцветной печати. Если фирменные цвета светлые или пастельные, лучше выбрать белый крафт: на буром для них нужна белая подложка.

Можно ли печатать полноцвет на крафте?

Да, полноцвет 4+0 печатаем на белом крафте и только с ламинацией. При тираже 1 000 шт. пакет А5 стоит от 48 ₽, А4 — от 63 ₽. На буром крафте цвета выглядят приглушённее, поэтому для фото и градиентов советуем белую бумагу.

Нужна ли ламинация?

Ламинация защищает печать и бумагу от влаги, поэтому она нужна для косметики, влажных товаров и подарков, а также обязательна при полноцветной печати. Для эко-брендов, выпечки и кофе подойдёт бурый крафт без ламинации: он дешевле и остаётся перерабатываемым. Подберём вариант под ваш товар.

Какие размеры пакетов с ручками есть?

Пакеты с кручёными и плоскими ручками делаем из крафта 80 г/м² тиражом от 250 шт. Конкретный набор форматов и размеров с ручками уточнит менеджер под ваш товар. Кручёные ручки прочнее и подходят для тяжёлых покупок, плоские — дешевле, их берут для промо, фастфуда и аптек.

Как подготовить макет?

Логотип пришлите в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), а растровый файл отрисует дизайнер. Учтите, что на буром крафте цвета темнеют, поэтому лучше работает тёмный логотип, а светлые оттенки требуют белой подложки. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем с вами до запуска.

Крафт-пакеты с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок — от 24 часов: так делаем фасовочные пакеты А5 в 1 цвет и пакеты с ручками. Пакеты с ламинацией изготавливаются от 3 дней. Точный срок зависит от тиража и отделки, менеджер назовёт его при расчёте заказа.

Доставляете ли пакеты в другие города?

Да, отгружаем по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки посчитаем вместе с заказом. Также можно забрать пакеты самовывозом с нашего производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами.

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