Крафт-пакеты с логотипом оптом

Производим крафт-пакеты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Крафт-бумага 70–120 г/м², с кручёными и плоскими бумажными ручками, с дном и боковинами. Флексопечать и шелкография в 1–2 цвета. Собственное производство в Екатеринбурге.

Крафт-пакет — упаковка с натуральным видом для кофеен, пекарен, фермерских и эко-брендов, магазинов одежды и подарков. Коричневая бумага сама по себе сообщает о натуральности, поэтому логотип на ней работает без сложной отделки.

Печать по крафту Крафт-бумага коричневая и пористая, поэтому цвета на ней выглядят приглушённее, чем на белой: яркий фирменный цвет становится темнее. Лучше всего работает тёмный логотип — чёрный, тёмно-синий, тёмно-зелёный, — он контрастен на крафте. Светлые и пастельные цвета требуют белой подложки, что удорожает печать. Это стоит учесть при согласовании макета. Плотность и ручки 70–80 г/м² — лёгкие покупки, выпечка, одежда. 100–120 г/м² — тяжёлые товары и подарки. Кручёные бумажные ручки прочнее и приятнее в руке, плоские — дешевле. Для тяжёлых вложений дно усиливается картоном. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.