Бизнес-наборы с логотипом оптом

Собираем бизнес-наборы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Ежедневник, ручка, визитница, флешка, пауэрбанк или термокружка в коробке с ложементом. Единое тиснение и гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Бизнес-набор — деловой подарок партнёрам, руководителям и ключевым клиентам: несколько предметов в едином стиле, которые используют в работе каждый день. В отличие от раздатки, его вручают адресно, и он работает на отношения.

Комплектации Классический набор — ежедневник и металлическая ручка в коробке. В расширенный добавляют визитницу и флешку. Премиальный собирают из ежедневника в натуральной коже, ручки-роллера и пауэрбанка или термокружки в кожаном кейсе. Состав подбираем под бюджет на получателя — от скромного до представительского. Согласованность уровня Предметы в наборе должны совпадать по уровню: пластиковая ручка рядом с кожаным ежедневником обесценивает комплект. Единое тиснение и гравировка на всех предметах, одна цветовая гамма. Именная гравировка без доплаты. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.