Бизнес-наборы с логотипом
Представительские комплекты в футляре: ежедневник, ручка, визитница, флешка и термокружка под один бренд. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 наборовминимальный тираж
- Срок от 7 днейсборка и нанесение
- В футляреложемент под каждый предмет
- Для первых лицподарок партнёрам и руководителям
Бизнес-наборы с логотипом — модели
Комплекты на 3–5 предметов в жёстком футляре с ложементом под каждый предмет.
- Набор ручек Legend арт. AG615446.09в наличии 10 000+ шт Ручки в фирменном футляре Гравировка или печать на упаковке от 309 ₽цена без нанесения
- Письменный набор Эко арт. NNTEU9-32602в наличии 50 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 508 ₽цена без нанесения
- Набор Atlantis арт. P270534.060в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 7 414 ₽цена без нанесения
- Набор First Line арт. G23029.40в наличии 10 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 921 ₽цена без нанесения
- Набор Ringo Walk арт. G24027.30в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 1 305 ₽цена без нанесения
- Набор Ton Memory арт. G17660.39в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 2 697 ₽цена без нанесения
- Набор «Время идей» арт. AG54121.05в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 2 112 ₽цена без нанесения
- Набор Passion Auris арт. P270521.010в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 4 700 ₽цена без нанесения
- Набор Journey арт. AG54141.03в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 3 868 ₽цена без нанесения
- Набор Curious арт. AG54115.01в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 1 457 ₽цена без нанесения
- Набор Sound & Energy арт. AG54104.02в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 2 519 ₽цена без нанесения
- Набор Cortado арт. G23647.40в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 1 647 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни бизнес-наборов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Ложемент вырезается под состав набора
- Именная гравировка для каждого получателя
- Фирменная коробка и лента в цвет бренда
- Сборка и отгрузка готовыми комплектами
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем бизнес-наборы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать бизнес-наборы
- 01Материал
Балакрон и экокожа держат тиснение, картон идёт под полноцветную печать, металл — под гравировку.
- 02Формат
A5 — стандарт, A6 — карманный, A4 — под документы и папки.
- 03Нанесение
Тиснение — классика делового подарка, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — для металла.
- 04Комплектация
Собираем в набор с ручкой, ежедневником или флешкой в общей упаковке.
Как нанести логотип на бизнес-набор
- ТиснениеЛоготип продавливается в материал — рельеф без краски, деловой вид.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет под фирменный стиль поверх рельефа.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами, включая фотографии и паттерны.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип, хорошо ложится на балакрон.
- Лазерная гравировкаПо металлическим уголкам, шильдам и элементам изделия.
- Сборка наборовРазложим предметы по упаковке и отгрузим готовые комплекты.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тиснениехит
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|рельеф
|от 3 дней
|деловые подарки и мерч сотрудникам
|Тиснение фольгой
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|золото, серебро
|от 5 дней
|акцент на логотипе
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|картон, пластик
|полноцвет
|от 3 дней
|цветные логотипы и фото
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|балакрон
|1–2 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|шильды и металлические элементы
|Сборка набора
|от 30 шт.
|5 ₽/шт
|—
|—
|от 5 дней
|готовые комплекты в упаковке
- НаборыСоберём комплект и отгрузим готовым
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрокиЗаказ под дату — планируйте заранее
Цены на нанесение логотипа на бизнес-наборы
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Ежедневники на заказ
- Блокноты с логотипом
- Блокноты на заказ
- Эко-блокноты
- Календари с нанесением
- Картхолдеры с нанесением
- Картхолдер на заказ
- Папки для документов
- Офисные аксессуары
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают бизнес-наборы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч сотрудникамФирменные аксессуары в корпоративных цветах.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам в подарочной упаковке.
- Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
- КонференцииКомплект участника с блокнотом и программой.
- ОбучениеРаздатка слушателям курсов и студентам.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие офисные аксессуары
Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы и упаковка — 11 видов в разделе.
Как заказать бизнес-наборы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С бизнес-наборами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Бизнес-наборы с логотипом оптом
Собираем бизнес-наборы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Ежедневник, ручка, визитница, флешка, пауэрбанк или термокружка в коробке с ложементом. Единое тиснение и гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Бизнес-набор — деловой подарок партнёрам, руководителям и ключевым клиентам: несколько предметов в едином стиле, которые используют в работе каждый день. В отличие от раздатки, его вручают адресно, и он работает на отношения.
Комплектации
Классический набор — ежедневник и металлическая ручка в коробке. В расширенный добавляют визитницу и флешку. Премиальный собирают из ежедневника в натуральной коже, ручки-роллера и пауэрбанка или термокружки в кожаном кейсе. Состав подбираем под бюджет на получателя — от скромного до представительского.
Согласованность уровня
Предметы в наборе должны совпадать по уровню: пластиковая ручка рядом с кожаным ежедневником обесценивает комплект. Единое тиснение и гравировка на всех предметах, одна цветовая гамма. Именная гравировка без доплаты. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о бизнес-наборах
Бизнес-наборы с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Индивидуальные проекты со своим блоком или пошивом — от 300 штук.
Бизнес-наборы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из набора и нанесения. Складские комплекты стоят от 309 ₽ (набор ручек Legend) и 921 ₽ (First Line) до 7 414 ₽ (Atlantis) без нанесения. Сборка — 5 ₽ за набор, гравировка — от 25 ₽ за шт., тиснение рассчитаем под состав. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, подберём комплект под бюджет на получателя.
Чем тиснение отличается от печати?
Тиснение продавливает логотип в материал ежедневника или футляра: блинтовое даёт рельеф без краски, фольгой — блестящий рельеф золотом или серебром. Печать наносит краску: УФ-печать передаёт полноцвет и фото, шелкография — однотонный знак. На металлических ручках, флешках и термокружках логотип гравируем лазером.
Бизнес-наборы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Бизнес-наборы с нанесением и сборкой изготавливаем от 7 дней. Срок зависит от состава комплекта, количества способов нанесения и тиража. Подарки к праздникам и встречам с партнёрами лучше заказывать заранее и сразу назвать дату вручения.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец набора согласуем до запуска тиража: проверим нанесение на каждом предмете и раскладку в футляре. После вашего одобрения запускаем производство. Макет и визуализацию готовим бесплатно, смена макета после согласования — 1 000 ₽ за тираж.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, подбираем предметы в одной цветовой гамме, близкой к фирменному стилю, а фольгу для тиснения — в цвет бренда. Следим, чтобы предметы совпадали по уровню: например, к кожаному ежедневнику — металлическая ручка, а не пластиковая.
Соберёте набор из нескольких предметов?
Да, собираем комплекты из ежедневника, ручки, визитницы, флешки, пауэрбанка или термокружки в футляре с ложементом под каждый предмет. Наносим логотип на все предметы в едином стиле и отгружаем готовые наборы. Сборка стоит 5 ₽ за набор, тираж от 30 шт.
Подберёте подарочную упаковку?
Да, бизнес-наборы поставляются в футляре или коробке с ложементом, упаковку можно брендировать вашим логотипом. Для премиальных подарков подберём кожаный кейс или коробку представительского уровня. Варианты и стоимость пришлём вместе с расчётом.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.