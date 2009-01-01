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Условия работы

Минимальная сумма заказа

Мы рады предложить вам широкий ассортимент сувенирной продукции с логотипом, которая поможет выделить ваш бренд и привлечь внимание клиентов.

Обратите внимание: минимальная сумма заказа на сувенирную продукцию составляет30 000 с НДС · тиражи от 10 штук

Однако у нас есть исключения

Для этих товаров действуют условия от минимального тиража (а не от суммы).

Не упустите возможность создать уникальную продукцию для вашего бизнеса!

Мы рекомендуем уточнить детали и доступные минимальные объемы заказа у наших менеджеров. Они с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать оптимальное решение для ваших нужд.

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