Условия работы
Минимальная сумма заказа
Мы рады предложить вам широкий ассортимент сувенирной продукции с логотипом, которая поможет выделить ваш бренд и привлечь внимание клиентов.
Обратите внимание: минимальная сумма заказа на сувенирную продукцию составляет30 000 ₽с НДС · тиражи от 10 штук
Однако у нас есть исключения
Для этих товаров действуют условия от минимального тиража (а не от суммы).
Не упустите возможность создать уникальную продукцию для вашего бизнеса!
Мы рекомендуем уточнить детали и доступные минимальные объемы заказа у наших менеджеров. Они с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать оптимальное решение для ваших нужд.