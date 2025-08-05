Металлические ручки с логотипом
Нанесение логотипа на металлические ручки: лазерная гравировка по корпусу и тампопечать. Представительский подарок партнёрам и руководителям.
- От 50 штукминимальный тираж металлических ручек
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- От 25 ₽гравировка при тираже от 1 000 шт.
- Гравировкаосновная технология для металла
Металлические ручки с логотипом на заказ
Выберите модель и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади гравировки
- Металлическая ручка арт. NNTEU9-32473в наличии 100 000+ шт Классическая промо-модель Лазерная гравировка от 59 ₽цена без нанесения
- Ручка Ardenes арт. OHW8013S102в наличии 100 000+ шт Кнопочный механизм Лазерная гравировка от 73 ₽цена без нанесения
- Ручка Roses арт. AGBL1341TA05в наличии 100 000+ шт Покрытие софт-тач Лазерная гравировка от 94 ₽цена без нанесения
- Ручка Dover арт. OBL8095TA02в наличии 100 000+ шт Покрытие софт-тач Лазерная гравировка от 84 ₽цена без нанесения
- Ручка Kosko арт. V1002.14в наличии 100 000+ шт Покрытие софт-тач Лазерная гравировка от 51 ₽цена без нанесения
- Ручка Max Soft арт. V1110.14в наличии 100 000+ шт Покрытие софт-тач Лазерная гравировка от 66 ₽цена без нанесения
- Ручка Hilton арт. V1060.03в наличии 100 000+ шт Классическая промо-модель Лазерная гравировка от 43 ₽цена без нанесения
- Ручка Melan арт. UMELAN102в наличии 100 000+ шт Покрытие софт-тач Лазерная гравировка от 80 ₽цена без нанесения
- Ручка Popular арт. G5895.40в наличии 50 000+ шт Классическая промо-модель Тампопечать или УФ-печать от 105 ₽цена без нанесения
- Ручка Имидж арт. O11344.07в наличии 50 000+ шт Классическая промо-модель Лазерная гравировка от 108 ₽цена без нанесения
- Ручка Business арт. HG1330/17в наличии 10 000+ шт Классическая промо-модель Лазерная гравировка от 105 ₽цена без нанесения
- Ручка Chromatic арт. G18777.11в наличии 10 000+ шт Кнопочный механизм Лазерная гравировка от 114 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни металлических ручек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Классические, софт-тач и модели в подарочном футляре
- Лазерная гравировка по корпусу и клипу, тампопечать
- Именная гравировка для каждого сотрудника в тираже
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем металлические ручки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать металлическую ручку под задачу
- 01Модель
Классическая — универсальный подарок. В футляре — для партнёров и руководства.
- 02Покрытие
Глянцевый металл заметнее. Софт-тач приятнее в руке и выглядит дороже.
- 03Нанесение
Гравировка даёт цвет металла и не стирается. Тампопечать — для цвета.
- 04Упаковка
Футляр, подарочная коробка и набор с карандашом — по запросу.
Как нанести логотип на металлическую ручку
- Лазерная гравировкаОсновной способ для металла. От 25 ₽ за штуку при тираже от 1 000.
- Гравировка по клипуДополнительная площадь под сайт или слоган компании.
- ТампопечатьЦветной логотип на окрашенном корпусе. От 2,9 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет и сложная графика по корпусу. Цена по запросу.
- Именная гравировкаИмя и должность на каждой ручке. Коэффициент 1,5 к цене.
- Гравировка футляраЛоготип на подарочном футляре вместе с ручкой.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж металлических ручек
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- от 25 ₽гравировка при крупном тираже
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на металлические ручки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Корпус
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|подарки партнёрам и руководству
|Гравировка по клипу
|от 50 шт.
|по запросу
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|сайт или слоган рядом с логотипом
|Тампопечать
|от 50 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|окрашенный металл
|1–2 цвета
|от 3 дней
|цветной логотип на массовом тираже
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 3 дней
|сложная графика и фотоизображения
|Именная гравировка
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
|Гравировка футляра
|от 50 шт.
|по запросу
|футляр
|цвет материала
|от 5 дней
|VIP-подарки в упаковке
- Тираж до 100 шт.Гравировка считается по площади и тиражу
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка от 25 ₽ за штуку
- Премиум-подарокРучка в футляре с гравировкой на обоих
Сколько стоит нанесение на металлическую ручку
В таблице — тампопечать по корпусу. Лазерная гравировка для металла считается отдельно: от 25 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт. Цены за нанесение, без стоимости ручки.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|Гравировка
|УФ-печать
|Единица
|до 50 шт
|по запросу
|по запросу
|51–100 шт
|по запросу
|по запросу
|от 200 шт
|по запросу
|по запросу
|от 1000 шт
|по запросу
|от 10000 шт
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Цветность: 1 цвет
|Тираж
|Гравировка
|до 50 шт
|по запросу
|51–100 шт
|по запросу
|от 200 шт
|по запросу
|от 1000 шт
|от 10000 шт
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение тампопечатью, без стоимости самой ручки
- До 100 штукцена за весь тираж
- От 200 штукцена за штуку
- Макет и визуализациябесплатно
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Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают металлические ручки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Партнёрам и клиентамПредставительский подарок к праздникам и юбилеям
- Топ-менеджерамРучка в футляре с именной гравировкой
- Для переговорныхФирменные ручки на столе при подписании договоров
- Корпоративные подаркиПодарок сотрудникам за выслугу и достижения
- Для банков и юрфирмСтатусный аксессуар в клиентской зоне
- Подарочные наборыРучка с ежедневником и визитницей в одной коробке
- Юбилеи компанииПамятная ручка с датой и фирменной символикой
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, печать и упаковку
Другие виды ручек
Металлические, подарочные, карандаши и наборы с логотипом
Как заказать металлические ручки с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель ручкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем корпус, покрытие и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем ручки, печать и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С металлическими ручками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Металлические ручки с логотипом оптом
Производим металлические ручки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 3 дней. Корпус алюминий или латунь с хромированием, поворотный и нажимной механизм, синий и чёрный стержень. Лазерная гравировка от 31 ₽ при тираже от 1 000, тампопечать по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Металлическая ручка — подарочная категория, а не раздатка: её вес ощущается в руке, и получатель воспринимает её как вещь, которую оставляют себе. Компании берут металл для наборов партнёрам, подарков руководителям и награждений за выслугу, где пластик выглядел бы неуместно.
Гравировка или печать
Лазерная гравировка снимает верхний слой покрытия, и логотип получается в цвете металла под ним — не сотрётся никогда. Для металлических ручек это основной способ: печать на корпусе, который ежедневно держат в руке, со временем истирается. Минус в том, что цвет не выбирается — на хромированном корпусе знак будет светлым, на анодированном чёрном он светлый и контрастный. Если фирменный цвет обязателен, остаётся тампопечать, но с оговоркой про износ.
Что влияет на восприятие
Вес — первое, что чувствует получатель: лёгкая металлическая ручка воспринимается как имитация. Механизм: поворотный тише и солиднее нажимного, у дешёвых моделей он разбалтывается за несколько месяцев. Стержень: у большинства корпоративных ручек он стандартный и меняется в любом магазине — это плюс, ручку не выбросят, когда закончится паста.
Персонализация
Гравировкой наносим имя рядом с логотипом без доплаты за разнообразие: в лазере меняется файл, а не оснастка, поэтому именной тираж стоит столько же, сколько одинаковый. Для наград добавляем дату или номинацию. Именная ручка перестаёт быть обезличенным подарком и почти не теряется.
В наборе
Металлическую ручку редко дарят отдельно: комплект с ежедневником, с блокнотом и флешкой, в футляре с ложементом. Для подарочных наборов берут именно металл — пластиковая ручка в дорогой коробке выглядит несогласованно и обесценивает весь комплект.
Частые вопросы о металлических ручках
Какой минимальный тираж металлических ручек?
От 50 штук. Гравировка стоит от 25 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт. На малых тиражах цена считается по площади гравировки и объёму заказа.
Гравировка или печать — что выбрать для металла?
Для металла основной способ — лазерная гравировка: логотип получается в цвете металла под покрытием и не сотрётся. Минус — цвет не выбирается. Если фирменный цвет обязателен, подойдёт тампопечать по окрашенному корпусу или УФ-печать полноцветом, но печать на ручке, которую держат каждый день, со временем истирается.
Сколько стоит нанесение логотипа на металлическую ручку?
Лазерная гравировка стоит от 25 ₽ за штуку при тираже от 1 000 штук, на малых тиражах считается по площади и объёму. Тампопечать по окрашенному корпусу — от 2 500 ₽ за тираж до 50 штук и от 2,9 ₽ за штуку на больших тиражах. Цены за нанесение, ручки в каталоге — от 43 ₽.
Не стирается ли гравировка со временем?
Нет, гравировка не стирается: лазер снимает верхний слой покрытия, и логотип проявляется в цвете металла под ним. Поэтому гравировку выбирают для ручек, которые ежедневно держат в руке, — в отличие от печати, она не истирается со временем.
Можно ли сделать именные ручки сотрудникам?
Да, наносим имя и должность на каждую ручку гравировкой — оснастку для этого не меняем, меняется только файл. По прайсу именная гравировка считается с коэффициентом 1,5 к цене, срок от 5 дней. Для наград можно добавить дату или номинацию.
Металлические ручки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Тампопечать и УФ-печать занимают от 3 дней, лазерная гравировка и гравировка футляра — от 5 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. Точный срок зависит от тиража, менеджер назовёт его при расчёте.
Есть ли ручки в подарочном футляре?
Да, футляр, подарочную коробку и набор с карандашом подбираем по запросу. Логотип можно выгравировать и на ручке, и на футляре — это вариант премиум-подарка партнёрам и руководителям. Также собираем наборы с ежедневником или визитницей.
Поможете подобрать модель ручки?
Да, подберём модель под задачу и бюджет: классическая — универсальный подарок, в футляре — для партнёров и руководства. Глянцевый металл заметнее, софт-тач приятнее в руке и выглядит дороже. Расчёт, макет и визуализация бесплатно.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Пришлите реквизиты, и менеджер подготовит договор.