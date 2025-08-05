Металлические ручки с логотипом оптом

Производим металлические ручки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 3 дней. Корпус алюминий или латунь с хромированием, поворотный и нажимной механизм, синий и чёрный стержень. Лазерная гравировка от 31 ₽ при тираже от 1 000, тампопечать по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Металлическая ручка — подарочная категория, а не раздатка: её вес ощущается в руке, и получатель воспринимает её как вещь, которую оставляют себе. Компании берут металл для наборов партнёрам, подарков руководителям и награждений за выслугу, где пластик выглядел бы неуместно.

Гравировка или печать Лазерная гравировка снимает верхний слой покрытия, и логотип получается в цвете металла под ним — не сотрётся никогда. Для металлических ручек это основной способ: печать на корпусе, который ежедневно держат в руке, со временем истирается. Минус в том, что цвет не выбирается — на хромированном корпусе знак будет светлым, на анодированном чёрном он светлый и контрастный. Если фирменный цвет обязателен, остаётся тампопечать, но с оговоркой про износ. Что влияет на восприятие Вес — первое, что чувствует получатель: лёгкая металлическая ручка воспринимается как имитация. Механизм: поворотный тише и солиднее нажимного, у дешёвых моделей он разбалтывается за несколько месяцев. Стержень: у большинства корпоративных ручек он стандартный и меняется в любом магазине — это плюс, ручку не выбросят, когда закончится паста. Персонализация Гравировкой наносим имя рядом с логотипом без доплаты за разнообразие: в лазере меняется файл, а не оснастка, поэтому именной тираж стоит столько же, сколько одинаковый. Для наград добавляем дату или номинацию. Именная ручка перестаёт быть обезличенным подарком и почти не теряется. В наборе Металлическую ручку редко дарят отдельно: комплект с ежедневником, с блокнотом и флешкой, в футляре с ложементом. Для подарочных наборов берут именно металл — пластиковая ручка в дорогой коробке выглядит несогласованно и обесценивает весь комплект.