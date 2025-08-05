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Пресс-воллы на заказ

Большие фоны для фотозон и пресс-подходов: каркас, полотно с логотипами и сумка для перевозки. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • Срок от 2 днейс макетом и печатью
  • От 30 000 ₽минимальный заказ
  • Разборныйсобирается без инструмента
  • 2×2 – 6×2,5 мстандартные размеры
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Пресс-воллы на заказ — AEPRINT
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Пресс-воллы — форматы и варианты

Каркасные конструкции с натяжным полотном: прямые, угловые и с аркой.

  • Пресс-волл 2×2,5 с логотипом
    Пресс-волл 2×2,5 арт. PG-PW-01хит продаж Базовый размер под фотозону Печать полотна, каркас и сумка в комплекте Баннер2×2,5 мКаркас по запросуцена зависит от размера
  • Пресс-волл 3×2,5 с логотипом
    Пресс-волл 3×2,5 арт. PG-PW-02для группы Помещается несколько человек в кадре Полноцветная печать полотна Баннер3×2,5 мКаркас по запросуцена зависит от размера
  • Угловой пресс-волл с логотипом
    Угловой пресс-волл арт. PG-PW-03для угла Г-образная конструкция для угла зала Печать по обеим плоскостям Баннерпо проектуУгловой по запросуцена зависит от размера
  • Ещё варианты

    Размеры, тип каркаса, материалы полотна и способы натяжения.

    Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
    • Сменное полотно при том же каркасе
    • Матовое полотно без бликов от вспышек
    • Каркас собирается без инструментов
    • Сумка для перевозки в комплекте
    Показать все форматы
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем пресс-воллы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать пресс-воллы

  • 01Тираж

    До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.

  • 02Материал

    Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.

  • 03Красочность

    Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.

  • 04Отделка

    Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.

Отделка и постпечать для пресс-воллов

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 10 шт.минимальный тираж
  • от 3 днейминимальный срок печати
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какую печать выбрать

Сравнили технологии печати под разные тиражи.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Цифровая печатьхитот 100 шт.по запросулюбая бумагаполноцветот 2 днеймалые тиражи и срочные заказы
Офсетот 1 000 шт.по запросулюбая бумагаполноцветот 5 днейбольшие тиражи, низкая цена за экземпляр
УФ-печатьот 50 шт.по запросупластик, картонполноцветот 3 днейплотные материалы и нестандартные основы
Ризографияот 500 шт.по запросуофсетная1–2 цветаот 3 днейбланки и внутренние документы
Широкий форматот 10 шт.по запросубаннер, плёнкаполноцветот 1 дняпостеры, баннеры, стенды
Пантонот 1 000 шт.по запросулюбая бумагаточный цветот 7 днейточное попадание в фирменный цвет
  • МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
  • СрочноОт 1 дня по договорённости
  • ПантонТочный фирменный цвет на офсете

Цены на пресс-воллы

Цена зависит от формата, материала, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.

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«Цифра» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
  • Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
  • Срочная печатьот 1 дня по договорённости
  • Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, формат и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Фирменная полиграфия: работа AEPRINTФирменная полиграфия
  • Настольный календарь. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTНастольный календарь
  • Календарь-круг, печать логотипа на заказКалендарь-круг
  • Работа AEPRINT: блокнот с логотипомБлокнот с логотипом
  • Наклейки на заказ: работа AEPRINTНаклейки на заказ
  • Стикерпак с вашим дизайном. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTСтикерпак с вашим дизайном
  • Объёмные наклейки, печать логотипа на заказОбъёмные наклейки
  • Работа AEPRINT: открытки на заказОткрытки на заказ
  • Новогодняя открытка: работа AEPRINTНовогодняя открытка
  • Закладки на заказ. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTЗакладки на заказ
  • Бумажные браслеты, печать логотипа на заказБумажные браслеты
  • Смотреть
    все работы    1000+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают пресс-воллы

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Пресс-подходыФон с логотипами для съёмки спикеров.
  • Премии и награжденияФотозона для победителей.
  • ФорумыЛоготипы партнёров в кадре.
  • ОткрытияФотозона для гостей на запуске.

  • КорпоративыФон для фотографий сотрудников.
  • Спортивные событияФон для интервью и награждения.
  • ВыставкиФотозона на стенде компании.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды полиграфии

Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.

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Как заказать пресс-воллы

Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С пресс-воллами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Пресс-воллы с логотипом оптом

Пресс-волл с логотипом оптом изготавливаем от 30 000 ₽, срок от 2 дней. Печать на баннерной ткани с люверсами или на ПВХ-панелях прямой УФ-печатью. Конструкция разборная, поставляется с инструкцией и инструментом — собирается на площадке без спецоборудования и используется многократно. Дизайн-макет бесплатно, доставка по России. Собственное производство в Екатеринбурге.

Пресс-волл — фон с логотипами для фотозон, пресс-подходов, презентаций, выставок и корпоративных мероприятий. Фотографии гостей на таком фоне расходятся по соцсетям вместе с вашим логотипом — это и есть основная отдача от конструкции, а не сам баннер.

Из чего состоит пресс-волл

Каркас — сборная конструкция из труб, которая раскладывается за несколько минут. Полотно — баннерная ткань с люверсами по периметру либо ПВХ-панели с прямой УФ-печатью. Первый вариант легче и дешевле, его удобно возить между площадками. Второй жёстче, не провисает и лучше выглядит на близком расстоянии, где видна фактура. Крепёж и утяжелители подбираем под место установки: в помещении, на улице, на сцене.

Размеры и форматы

Стандартные размеры — от 2×2 до 6×2,5 метра. Высоту берут исходя из роста людей в кадре: 2,3–2,5 метра достаточно, чтобы логотипы не обрезались над головами. Ширину считают по количеству людей в кадре одновременно: 2 метра на двоих, 3 метра на группу, от 4 метров на пресс-подход. Возможны нестандартные размеры и угловые конструкции.

Что размещают на полотне

Логотип компании и партнёров, название мероприятия, символику, QR-код, хештег. Раскладку делаем так, чтобы логотипы попадали в кадр при любом росте и позе: повторяющийся паттерн вместо одного большого знака в центре. Это главное отличие рабочего пресс-волла от просто напечатанного баннера.

Как заказать

Пришлите размер площадки, количество людей в кадре и логотипы. Подберём размер и материал, сделаем макет с раскладкой, покажем визуализацию до печати. Срок от 2 дней, при заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге бесплатно, до ПВЗ СДЭК — бесплатно при любом объёме.

Частые вопросы о пресс-воллах

Пресс-воллы с логотипом: какой минимальный тираж?

От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.

Пресс-воллы с логотипом: сколько стоит печать?

Минимальный заказ — от 30 000 ₽, итоговая цена зависит от размера, материала полотна и конструкции каркаса — пришлём расчёт в день обращения. Баннерная ткань с люверсами легче и дешевле, ПВХ-панели с прямой УФ-печатью жёстче и дороже. Макет с раскладкой логотипов делаем бесплатно.

Пресс-воллы с логотипом: сколько занимает изготовление?

Изготовим пресс-волл от 2–3 дней с макетом и печатью на нашем производстве. Под мероприятие с датой закладывайте время на согласование раскладки логотипов партнёров. Точный срок назовём при расчёте с учётом размера и материала.

Подготовите макет к печати?

Да, макет с раскладкой логотипов делаем бесплатно и показываем визуализацию до печати. Логотипы раскладываем повторяющимся паттерном, чтобы они попадали в кадр при любом росте и позе. Пришлите размер площадки, количество людей в кадре и логотипы в векторе (AI, EPS, PDF, CDR) — растровые дизайнер отрисует.

Какой материал выбрать?

Баннерная ткань с люверсами легче и дешевле, её удобно возить между площадками. ПВХ-панели с прямой УФ-печатью жёстче, не провисают и лучше смотрятся вблизи. Крепёж и утяжелители подберём под место установки — помещение, улицу или сцену.

Можно точный фирменный цвет?

Печатаем полноцветом и подбираем фирменный цвет максимально близко к брендбуку — визуализацию согласуем до печати. Точное попадание по Пантону доступно на офсете, а для широкоформатной и УФ-печати менеджер заранее подскажет, как будет выглядеть ваш цвет. Если цвет критичен, обсудим это на этапе макета.

Сделаете ламинацию и фольгу?

Ламинация и фольга для пресс-волла не нужны: полотно печатается на баннерной ткани или прямой УФ-печатью на ПВХ-панелях. Для съёмок важнее материал без лишних бликов и правильная раскладка логотипов — это подберём под площадку.

Есть срочная печать?

Да, срочное изготовление от 1 дня возможно по договорённости, если размер стандартный и логотипы готовы. Обычный срок — от 2 дней. Расскажите о дате мероприятия сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге бесплатна, до ПВЗ СДЭК — при любом объёме. Конструкция разборная и поставляется с инструкцией и инструментом.

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Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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