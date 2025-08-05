Пресс-воллы на заказ
Большие фоны для фотозон и пресс-подходов: каркас, полотно с логотипами и сумка для перевозки. Собственное производство в Екатеринбурге.
- Срок от 2 днейс макетом и печатью
- От 30 000 ₽минимальный заказ
- Разборныйсобирается без инструмента
- 2×2 – 6×2,5 мстандартные размеры
Пресс-воллы — форматы и варианты
Каркасные конструкции с натяжным полотном: прямые, угловые и с аркой.
- Пресс-волл 2×2,5 арт. PG-PW-01хит продаж Базовый размер под фотозону Печать полотна, каркас и сумка в комплекте по запросуцена зависит от размера
- Пресс-волл 3×2,5 арт. PG-PW-02для группы Помещается несколько человек в кадре Полноцветная печать полотна по запросуцена зависит от размера
- Угловой пресс-волл арт. PG-PW-03для угла Г-образная конструкция для угла зала Печать по обеим плоскостям по запросуцена зависит от размера
- Ещё варианты
Размеры, тип каркаса, материалы полотна и способы натяжения.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Сменное полотно при том же каркасе
- Матовое полотно без бликов от вспышек
- Каркас собирается без инструментов
- Сумка для перевозки в комплекте
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем пресс-воллы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать пресс-воллы
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Материал
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для пресс-воллов
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на пресс-воллы
Цена зависит от формата, материала, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают пресс-воллы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Пресс-подходыФон с логотипами для съёмки спикеров.
- Премии и награжденияФотозона для победителей.
- ФорумыЛоготипы партнёров в кадре.
- ОткрытияФотозона для гостей на запуске.
- КорпоративыФон для фотографий сотрудников.
- Спортивные событияФон для интервью и награждения.
- ВыставкиФотозона на стенде компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать пресс-воллы
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Пресс-воллы с логотипом оптом
Пресс-волл с логотипом оптом изготавливаем от 30 000 ₽, срок от 2 дней. Печать на баннерной ткани с люверсами или на ПВХ-панелях прямой УФ-печатью. Конструкция разборная, поставляется с инструкцией и инструментом — собирается на площадке без спецоборудования и используется многократно. Дизайн-макет бесплатно, доставка по России. Собственное производство в Екатеринбурге.
Пресс-волл — фон с логотипами для фотозон, пресс-подходов, презентаций, выставок и корпоративных мероприятий. Фотографии гостей на таком фоне расходятся по соцсетям вместе с вашим логотипом — это и есть основная отдача от конструкции, а не сам баннер.
Из чего состоит пресс-волл
Каркас — сборная конструкция из труб, которая раскладывается за несколько минут. Полотно — баннерная ткань с люверсами по периметру либо ПВХ-панели с прямой УФ-печатью. Первый вариант легче и дешевле, его удобно возить между площадками. Второй жёстче, не провисает и лучше выглядит на близком расстоянии, где видна фактура. Крепёж и утяжелители подбираем под место установки: в помещении, на улице, на сцене.
Размеры и форматы
Стандартные размеры — от 2×2 до 6×2,5 метра. Высоту берут исходя из роста людей в кадре: 2,3–2,5 метра достаточно, чтобы логотипы не обрезались над головами. Ширину считают по количеству людей в кадре одновременно: 2 метра на двоих, 3 метра на группу, от 4 метров на пресс-подход. Возможны нестандартные размеры и угловые конструкции.
Что размещают на полотне
Логотип компании и партнёров, название мероприятия, символику, QR-код, хештег. Раскладку делаем так, чтобы логотипы попадали в кадр при любом росте и позе: повторяющийся паттерн вместо одного большого знака в центре. Это главное отличие рабочего пресс-волла от просто напечатанного баннера.
Как заказать
Пришлите размер площадки, количество людей в кадре и логотипы. Подберём размер и материал, сделаем макет с раскладкой, покажем визуализацию до печати. Срок от 2 дней, при заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге бесплатно, до ПВЗ СДЭК — бесплатно при любом объёме.
Частые вопросы о пресс-воллах
Пресс-воллы с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Пресс-воллы с логотипом: сколько стоит печать?
Минимальный заказ — от 30 000 ₽, итоговая цена зависит от размера, материала полотна и конструкции каркаса — пришлём расчёт в день обращения. Баннерная ткань с люверсами легче и дешевле, ПВХ-панели с прямой УФ-печатью жёстче и дороже. Макет с раскладкой логотипов делаем бесплатно.
Пресс-воллы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовим пресс-волл от 2–3 дней с макетом и печатью на нашем производстве. Под мероприятие с датой закладывайте время на согласование раскладки логотипов партнёров. Точный срок назовём при расчёте с учётом размера и материала.
Подготовите макет к печати?
Да, макет с раскладкой логотипов делаем бесплатно и показываем визуализацию до печати. Логотипы раскладываем повторяющимся паттерном, чтобы они попадали в кадр при любом росте и позе. Пришлите размер площадки, количество людей в кадре и логотипы в векторе (AI, EPS, PDF, CDR) — растровые дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать?
Баннерная ткань с люверсами легче и дешевле, её удобно возить между площадками. ПВХ-панели с прямой УФ-печатью жёстче, не провисают и лучше смотрятся вблизи. Крепёж и утяжелители подберём под место установки — помещение, улицу или сцену.
Можно точный фирменный цвет?
Печатаем полноцветом и подбираем фирменный цвет максимально близко к брендбуку — визуализацию согласуем до печати. Точное попадание по Пантону доступно на офсете, а для широкоформатной и УФ-печати менеджер заранее подскажет, как будет выглядеть ваш цвет. Если цвет критичен, обсудим это на этапе макета.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Ламинация и фольга для пресс-волла не нужны: полотно печатается на баннерной ткани или прямой УФ-печатью на ПВХ-панелях. Для съёмок важнее материал без лишних бликов и правильная раскладка логотипов — это подберём под площадку.
Есть срочная печать?
Да, срочное изготовление от 1 дня возможно по договорённости, если размер стандартный и логотипы готовы. Обычный срок — от 2 дней. Расскажите о дате мероприятия сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге бесплатна, до ПВЗ СДЭК — при любом объёме. Конструкция разборная и поставляется с инструкцией и инструментом.