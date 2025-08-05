Пресс-воллы с логотипом оптом

Пресс-волл с логотипом оптом изготавливаем от 30 000 ₽, срок от 2 дней. Печать на баннерной ткани с люверсами или на ПВХ-панелях прямой УФ-печатью. Конструкция разборная, поставляется с инструкцией и инструментом — собирается на площадке без спецоборудования и используется многократно. Дизайн-макет бесплатно, доставка по России. Собственное производство в Екатеринбурге.

Пресс-волл — фон с логотипами для фотозон, пресс-подходов, презентаций, выставок и корпоративных мероприятий. Фотографии гостей на таком фоне расходятся по соцсетям вместе с вашим логотипом — это и есть основная отдача от конструкции, а не сам баннер.

Из чего состоит пресс-волл Каркас — сборная конструкция из труб, которая раскладывается за несколько минут. Полотно — баннерная ткань с люверсами по периметру либо ПВХ-панели с прямой УФ-печатью. Первый вариант легче и дешевле, его удобно возить между площадками. Второй жёстче, не провисает и лучше выглядит на близком расстоянии, где видна фактура. Крепёж и утяжелители подбираем под место установки: в помещении, на улице, на сцене. Размеры и форматы Стандартные размеры — от 2×2 до 6×2,5 метра. Высоту берут исходя из роста людей в кадре: 2,3–2,5 метра достаточно, чтобы логотипы не обрезались над головами. Ширину считают по количеству людей в кадре одновременно: 2 метра на двоих, 3 метра на группу, от 4 метров на пресс-подход. Возможны нестандартные размеры и угловые конструкции. Что размещают на полотне Логотип компании и партнёров, название мероприятия, символику, QR-код, хештег. Раскладку делаем так, чтобы логотипы попадали в кадр при любом росте и позе: повторяющийся паттерн вместо одного большого знака в центре. Это главное отличие рабочего пресс-волла от просто напечатанного баннера. Как заказать Пришлите размер площадки, количество людей в кадре и логотипы. Подберём размер и материал, сделаем макет с раскладкой, покажем визуализацию до печати. Срок от 2 дней, при заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге бесплатно, до ПВЗ СДЭК — бесплатно при любом объёме.