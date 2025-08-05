Конверты с логотипом оптом

Печатаем конверты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Форматы С6, DL, С5, С4, бумага офсетная 80–120 г/м², с окном и без, с отрывной лентой или клапаном. Полноцветная печать, тиснение фольгой, печать по клапану. Собственное производство в Екатеринбурге.

Фирменный конверт — первое, что видит получатель до того, как откроет документ. Для компаний с регулярным документооборотом это рабочий расходник: договоры, счета, приглашения, сертификаты и подарочные карты отправляются десятками в месяц, и каждый конверт несёт логотип через почту и курьера.

Форматы под вложение Стандарт для писем, счетов и приглашений — DL 110×220 мм под лист А4, сложенный втрое. С6 114×162 мм вмещает А4 в четыре сложения или открытку. В С5 162×229 мм лист складывается пополам и не мнётся на сгибах. С4 229×324 мм берёт А4 без сложения — договоры, каталоги и сертификаты доходят в неповреждённом виде. Для документов, которые нельзя складывать, подходит только С4. Окно и способ запечатывания Окно позволяет не печатать адрес на конверте — он виден через прозрачную плёнку на самом документе. Для массовых рассылок это экономит этап печати адресов. Отрывная лента запечатывает конверт без увлажнения и держится надёжнее клапана — для важных документов и курьерской отправки берут её. Печать по клапану и обороту Логотип и реквизиты печатаются на лицевой стороне, но клапан и оборот — недооценённая площадь: там размещают слоган, QR-код, контакты или фирменный паттерн. Получатель видит оборот, когда открывает конверт, — это второй контакт с брендом в одном отправлении. Тиражи и сроки От 100 штук, срок от 3 дней на печать по готовому макету, от 7 дней с тиснением. Конверты не портятся при хранении, поэтому при регулярной отправке выгоднее один крупный тираж — цена за штуку падает заметно. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.