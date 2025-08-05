Конверты на заказ
Фирменные конверты E65, C5 и C4 с печатью логотипа и обратного адреса. Для рассылок и передачи документов. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейпечать на своём производстве
- E65, C5, C4евро, A5 и A4
- С окном и безпод адресную рассылку
Шаблон для макета:Конверты · Евро · C5 · C4 · PDFвсе шаблоны
Конверты — форматы и варианты
Конверты E65 под евробуклет, C5 под A5 и C4 под A4, с окном и без, с клеевым клапаном.
- Конверт E65 арт. PG-KN-E65хит продаж 110×220 мм, под евробуклет и письмо Печать логотипа и обратного адреса по запросуцена зависит от тиража
- Конверт C5 арт. PG-KN-C5под A5 162×229 мм, документы без сгиба Полноцветная печать по лицевой стороне по запросуцена зависит от тиража
- Конверт C4 арт. PG-KN-C4под A4 229×324 мм, договоры и каталоги Печать логотипа, плотная бумага по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Форматы, плотности, окно, тип клапана и способ запечатывания.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Окно под адрес для автоматической рассылки
- Клеевой клапан или силиконовая лента
- Печать в 1–2 цвета или полноцвет
- Крафтовые и дизайнерские конверты
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем конверты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать конверты
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Материал
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для конвертов
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на конверты
Цена зависит от формата, материала, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают конверты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловая перепискаФирменный конверт для писем и документов.
- РассылкиМассовая отправка с окном под адрес.
- ТендерыКонверт для конкурсной документации.
- Банки и страховыеОтправка договоров и полисов клиентам.
- ПриглашенияДизайнерский конверт под событие.
- Подарочные сертификатыКонверт для вручения сертификата.
- Отгрузка документовКомплект закрывающих документов клиенту.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать конверты
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С конвертами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Конверты с логотипом оптом
Печатаем конверты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Форматы С6, DL, С5, С4, бумага офсетная 80–120 г/м², с окном и без, с отрывной лентой или клапаном. Полноцветная печать, тиснение фольгой, печать по клапану. Собственное производство в Екатеринбурге.
Фирменный конверт — первое, что видит получатель до того, как откроет документ. Для компаний с регулярным документооборотом это рабочий расходник: договоры, счета, приглашения, сертификаты и подарочные карты отправляются десятками в месяц, и каждый конверт несёт логотип через почту и курьера.
Форматы под вложение
Стандарт для писем, счетов и приглашений — DL 110×220 мм под лист А4, сложенный втрое. С6 114×162 мм вмещает А4 в четыре сложения или открытку. В С5 162×229 мм лист складывается пополам и не мнётся на сгибах. С4 229×324 мм берёт А4 без сложения — договоры, каталоги и сертификаты доходят в неповреждённом виде. Для документов, которые нельзя складывать, подходит только С4.
Окно и способ запечатывания
Окно позволяет не печатать адрес на конверте — он виден через прозрачную плёнку на самом документе. Для массовых рассылок это экономит этап печати адресов. Отрывная лента запечатывает конверт без увлажнения и держится надёжнее клапана — для важных документов и курьерской отправки берут её.
Печать по клапану и обороту
Логотип и реквизиты печатаются на лицевой стороне, но клапан и оборот — недооценённая площадь: там размещают слоган, QR-код, контакты или фирменный паттерн. Получатель видит оборот, когда открывает конверт, — это второй контакт с брендом в одном отправлении.
Тиражи и сроки
От 100 штук, срок от 3 дней на печать по готовому макету, от 7 дней с тиснением. Конверты не портятся при хранении, поэтому при регулярной отправке выгоднее один крупный тираж — цена за штуку падает заметно. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.
Частые вопросы о конвертах
Конверты с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Конверты с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от формата, бумаги, наличия окна, способа запечатывания, красочности и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Конверты не портятся при хранении, поэтому при регулярной отправке выгоднее один крупный тираж.
Конверты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Печать по готовому макету — от 3 дней, с тиснением фольгой — от 7 дней. Печать проходит на нашем производстве в Екатеринбурге. Точный срок назовём при расчёте с учётом формата и тиража. Для регулярной отправки удобно заказать крупный тираж заранее — конверты не портятся при хранении.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Разместим логотип и реквизиты на лицевой стороне, а слоган, QR-код или паттерн — на клапане и обороте. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать?
Используем офсетную бумагу 80–120 г/м². Формат выбирайте под вложение: DL — для А4, сложенного втрое, С5 — лист пополам, С4 — договоры и сертификаты без сложения. Для важных документов советуем отрывную ленту, для массовых рассылок — окно под адрес.
Можно точный фирменный цвет?
Да, для точного попадания в фирменный цвет печатаем по Пантону на офсете — от 1 000 штук, срок от 7 дней. На малых тиражах цифровая печать даёт полноцвет, и менеджер подскажет, насколько близко он совпадёт с брендбуком.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Тиснение фольгой делаем — оно подходит для дизайнерских конвертов под приглашения и сертификаты, срок с ним от 7 дней. Ламинация для конвертов обычно не нужна, возможность её применения на вашем формате уточнит менеджер. Отделка считается отдельно от печати.
Есть срочная печать?
Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости, если макет готов и не нужно тиснение. Стандартный срок — от 3 дней. Присылайте макет и тираж сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.