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Конверты на заказ

Фирменные конверты E65, C5 и C4 с печатью логотипа и обратного адреса. Для рассылок и передачи документов. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 3 днейпечать на своём производстве
  • E65, C5, C4евро, A5 и A4
  • С окном и безпод адресную рассылку
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Конверты на заказ — AEPRINT
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Конверты — форматы и варианты

Конверты E65 под евробуклет, C5 под A5 и C4 под A4, с окном и без, с клеевым клапаном.

  • Конверт E65 с логотипом
    Конверт E65 арт. PG-KN-E65хит продаж 110×220 мм, под евробуклет и письмо Печать логотипа и обратного адреса ОфсетнаяE6580 г по запросуцена зависит от тиража
  • Конверт C5 с логотипом
    Конверт C5 арт. PG-KN-C5под A5 162×229 мм, документы без сгиба Полноцветная печать по лицевой стороне ОфсетнаяC590 г по запросуцена зависит от тиража
  • Конверт C4 с логотипом
    Конверт C4 арт. PG-KN-C4под A4 229×324 мм, договоры и каталоги Печать логотипа, плотная бумага ОфсетнаяC4100 г по запросуцена зависит от тиража
  • Ещё варианты

    Форматы, плотности, окно, тип клапана и способ запечатывания.

    Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
    • Окно под адрес для автоматической рассылки
    • Клеевой клапан или силиконовая лента
    • Печать в 1–2 цвета или полноцвет
    • Крафтовые и дизайнерские конверты
    Показать все форматы
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем конверты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать конверты

  • 01Тираж

    До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.

  • 02Материал

    Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.

  • 03Красочность

    Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.

  • 04Отделка

    Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.

Отделка и постпечать для конвертов

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж
  • от 3 днейминимальный срок печати
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какую печать выбрать

Сравнили технологии печати под разные тиражи.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Цифровая печатьхитот 100 шт.по запросулюбая бумагаполноцветот 2 днеймалые тиражи и срочные заказы
Офсетот 1 000 шт.по запросулюбая бумагаполноцветот 5 днейбольшие тиражи, низкая цена за экземпляр
УФ-печатьот 50 шт.по запросупластик, картонполноцветот 3 днейплотные материалы и нестандартные основы
Ризографияот 500 шт.по запросуофсетная1–2 цветаот 3 днейбланки и внутренние документы
Широкий форматот 10 шт.по запросубаннер, плёнкаполноцветот 1 дняпостеры, баннеры, стенды
Пантонот 1 000 шт.по запросулюбая бумагаточный цветот 7 днейточное попадание в фирменный цвет
  • МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
  • СрочноОт 1 дня по договорённости
  • ПантонТочный фирменный цвет на офсете

Цены на конверты

Цена зависит от формата, материала, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.

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«Цифра» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
  • Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
  • Срочная печатьот 1 дня по договорённости
  • Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, формат и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Фирменная полиграфия: работа AEPRINTФирменная полиграфия
  • Настольный календарь. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTНастольный календарь
  • Календарь-круг, печать логотипа на заказКалендарь-круг
  • Работа AEPRINT: блокнот с логотипомБлокнот с логотипом
  • Наклейки на заказ: работа AEPRINTНаклейки на заказ
  • Стикерпак с вашим дизайном. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTСтикерпак с вашим дизайном
  • Объёмные наклейки, печать логотипа на заказОбъёмные наклейки
  • Работа AEPRINT: открытки на заказОткрытки на заказ
  • Новогодняя открытка: работа AEPRINTНовогодняя открытка
  • Закладки на заказ. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTЗакладки на заказ
  • Бумажные браслеты, печать логотипа на заказБумажные браслеты
  • Смотреть
    все работы    1000+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают конверты

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Деловая перепискаФирменный конверт для писем и документов.
  • РассылкиМассовая отправка с окном под адрес.
  • ТендерыКонверт для конкурсной документации.
  • Банки и страховыеОтправка договоров и полисов клиентам.

  • ПриглашенияДизайнерский конверт под событие.
  • Подарочные сертификатыКонверт для вручения сертификата.
  • Отгрузка документовКомплект закрывающих документов клиенту.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды полиграфии

Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.

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Как заказать конверты

Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С конвертами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Конверты с логотипом оптом

Печатаем конверты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Форматы С6, DL, С5, С4, бумага офсетная 80–120 г/м², с окном и без, с отрывной лентой или клапаном. Полноцветная печать, тиснение фольгой, печать по клапану. Собственное производство в Екатеринбурге.

Фирменный конверт — первое, что видит получатель до того, как откроет документ. Для компаний с регулярным документооборотом это рабочий расходник: договоры, счета, приглашения, сертификаты и подарочные карты отправляются десятками в месяц, и каждый конверт несёт логотип через почту и курьера.

Форматы под вложение

Стандарт для писем, счетов и приглашений — DL 110×220 мм под лист А4, сложенный втрое. С6 114×162 мм вмещает А4 в четыре сложения или открытку. В С5 162×229 мм лист складывается пополам и не мнётся на сгибах. С4 229×324 мм берёт А4 без сложения — договоры, каталоги и сертификаты доходят в неповреждённом виде. Для документов, которые нельзя складывать, подходит только С4.

Окно и способ запечатывания

Окно позволяет не печатать адрес на конверте — он виден через прозрачную плёнку на самом документе. Для массовых рассылок это экономит этап печати адресов. Отрывная лента запечатывает конверт без увлажнения и держится надёжнее клапана — для важных документов и курьерской отправки берут её.

Печать по клапану и обороту

Логотип и реквизиты печатаются на лицевой стороне, но клапан и оборот — недооценённая площадь: там размещают слоган, QR-код, контакты или фирменный паттерн. Получатель видит оборот, когда открывает конверт, — это второй контакт с брендом в одном отправлении.

Тиражи и сроки

От 100 штук, срок от 3 дней на печать по готовому макету, от 7 дней с тиснением. Конверты не портятся при хранении, поэтому при регулярной отправке выгоднее один крупный тираж — цена за штуку падает заметно. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.

Частые вопросы о конвертах

Конверты с логотипом: какой минимальный тираж?

От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.

Конверты с логотипом: сколько стоит печать?

Цена зависит от формата, бумаги, наличия окна, способа запечатывания, красочности и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Конверты не портятся при хранении, поэтому при регулярной отправке выгоднее один крупный тираж.

Конверты с логотипом: сколько занимает изготовление?

Печать по готовому макету — от 3 дней, с тиснением фольгой — от 7 дней. Печать проходит на нашем производстве в Екатеринбурге. Точный срок назовём при расчёте с учётом формата и тиража. Для регулярной отправки удобно заказать крупный тираж заранее — конверты не портятся при хранении.

Подготовите макет к печати?

Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Разместим логотип и реквизиты на лицевой стороне, а слоган, QR-код или паттерн — на клапане и обороте. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.

Какой материал выбрать?

Используем офсетную бумагу 80–120 г/м². Формат выбирайте под вложение: DL — для А4, сложенного втрое, С5 — лист пополам, С4 — договоры и сертификаты без сложения. Для важных документов советуем отрывную ленту, для массовых рассылок — окно под адрес.

Можно точный фирменный цвет?

Да, для точного попадания в фирменный цвет печатаем по Пантону на офсете — от 1 000 штук, срок от 7 дней. На малых тиражах цифровая печать даёт полноцвет, и менеджер подскажет, насколько близко он совпадёт с брендбуком.

Сделаете ламинацию и фольгу?

Тиснение фольгой делаем — оно подходит для дизайнерских конвертов под приглашения и сертификаты, срок с ним от 7 дней. Ламинация для конвертов обычно не нужна, возможность её применения на вашем формате уточнит менеджер. Отделка считается отдельно от печати.

Есть срочная печать?

Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости, если макет готов и не нужно тиснение. Стандартный срок — от 3 дней. Присылайте макет и тираж сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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