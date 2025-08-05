Пластиковые карты с логотипом

Пластиковые карты печатаем от 100 штук, срок от 3 дней. 8 видов: дисконтные, подарочные, пропуска, скретч-карты, со штрих-кодом, бесконтактные, прозрачные визитки. Пластик 0,76 мм, офсетная и цифровая печать, ламинация, персонализация номерами и штрих-кодами.

Пластиковая карта — единственный носитель бренда, который клиент кладёт в кошелёк и достаёт при каждой покупке. В отличие от бумажной визитки, которую выбрасывают, карта остаётся, потому что даёт скидку, доступ или бонусы.

Что выбрать под задачу

Рознице, салонам и сетям нужны дисконтные и бонусные карты: карта возвращает клиента и связывает его с брендом. Подарочные продают номинал и работают как предоплаченная выручка. Пропуска и бейджи с фото и штрих-кодом контролируют доступ в офис и на объект. Скретч-карты идут на промо-акции, коды активации и розыгрыши, бесконтактные с RFID — в пропускные системы и программы лояльности со считыванием. Прозрачные визитки — имиджевый формат, который не выбрасывают.

Персонализация

Нумерация, штрих-код, QR, магнитная полоса, эмбоссирование — выдавленные цифры, как на банковской карте. Переменные данные наносим на весь тираж: каждая карта со своим номером и кодом. Это обязательное условие для программ лояльности и систем доступа — без уникального идентификатора карта не работает в учётной системе.

Материал и отделка

Стандартная толщина 0,76 мм — тот же формат, что у банковских карт, помещается в кошелёк и картхолдер. Отделка: глянцевая и матовая ламинация, soft touch, выборочный УФ-лак, серебрение и золочение. Скругление углов и вырубка брелока-компаньона на одной карте — популярный формат: основную карту кладут в кошелёк, брелок вешают на ключи.

Тиражи и сроки

От 100 штук, срок от 3 дней на простые тиражи и от 7 дней с персонализацией. Карты с чипом и магнитной полосой требуют согласования с вашей учётной системой до печати: формат кодирования проверяем заранее, чтобы тираж не оказался нечитаемым.