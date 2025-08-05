Пластиковые карты с логотипом
Дисконтные, подарочные, клубные карты, пропуска и бесконтактные карты из прочного ПВХ. Магнитная полоса, чип, штрих-код, QR, нумерация и персонализация. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукскидки на крупные партии
- Срок 3–7 днейсрочно — по запросу
- Дизайн по брендбукуили ваш готовый макет
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
Пластиковые карты — все виды
Дисконтные, подарочные, клубные карты, пропуска, бесконтактные и скретч-карты — 8 категорий из ПВХ с персонализацией
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем пластиковые карты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок 3–7 днейсрочно — по запросу
Любая персонализацияномер, штрих-код, QR, фото, имя
Дизайн по брендбукуили адаптируем ваш макет
Как банковская картаПВХ 0,76 мм, стойкий к износу
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии изготовления пластиковых карт
Полноцветная печать на ПВХ с ламинацией, встроенные носители данных и персонализация каждой карты под задачу.
- 01Офсетная печать + ламинация Полноцвет с двух сторон на ПВХ 0,76 мм, глянцевая или матовая ламинация.
- 02Магнитная полоса HiCo / LoCo для дисконтных и клубных систем, запись данных.
- 03Чипы EM-Marine и Mifare Бесконтактные карты для СКУД, пропусков и систем лояльности.
- 04Штрих-код и QR Уникальный код на каждой карте для кассы, CRM и приложений.
- 05Тиснение и фольга Эмбоссирование номера и золотая фольга для премиальных и VIP-карт.
- 06Персонализация Имя, фото, номер, подпись — переменные данные из вашей базы.
Как выбрать карту и технологию?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Дисконтная + штрих-код
|100 шт.
|Розница, кафе, сервисы — программа лояльности
|Подарочная + скретч
|100 шт.
|Подарочные сертификаты с номиналом и защитным слоем
|Пропуск + чип
|100 шт.
|СКУД, офисы, бизнес-центры, мероприятия
|Клубная + магнит
|300 шт.
|Фитнес, клубы, VIP-программы с записью данных
|Прозрачная визитка
|100 шт.
|Имиджевые визитки руководителей и агентств
Цены на пластиковые карты
Ориентир по стоимости: цена зависит от тиража, персонализации и встроенных носителей (магнит, чип). Точные цены — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид карты
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Дисконтные и скидочные
|по запросу
|100 шт
|печать + ламинация
|3–7 дней
|Подробнее
|Подарочные
|по запросу
|100 шт
|печать, скретч-слой
|3–7 дней
|Подробнее
|Пропуска
|по запросу
|100 шт
|печать + чип EM-Marine
|3–7 дней
|Подробнее
|Бесконтактные Mifare
|по запросу
|100 шт
|печать + чип Mifare
|5–7 дней
|Подробнее
|Со штрих-кодом / QR
|по запросу
|100 шт
|печать + нумерация
|3–7 дней
|Подробнее
|Скретч-карты
|по запросу
|100 шт
|печать + скретч-слой
|5–7 дней
|Подробнее
|Прозрачные визитки
|по запросу
|100 шт
|печать на прозрачном ПВХ
|5–7 дней
|Подробнее
- Магнитная полосапо запросу
- Эмбоссирование номерапо запросу
- Персонализация из базыимя, фото, номер — по запросу
- Дизайн по брендбукубесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пропуски с фото
- Подарочные карты
- Карты с чипом EM-Marine
- Клубные карты
- Карты V12
- Дисконтная карта
- Подарочная карта
- Карта со штрих-кодом
- Смотреть
все работы400+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадке3–7 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С картами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Пластиковые карты с логотипом
Пластиковые карты печатаем от 100 штук, срок от 3 дней. 8 видов: дисконтные, подарочные, пропуска, скретч-карты, со штрих-кодом, бесконтактные, прозрачные визитки. Пластик 0,76 мм, офсетная и цифровая печать, ламинация, персонализация номерами и штрих-кодами.
Пластиковая карта — единственный носитель бренда, который клиент кладёт в кошелёк и достаёт при каждой покупке. В отличие от бумажной визитки, которую выбрасывают, карта остаётся, потому что даёт скидку, доступ или бонусы.
Что выбрать под задачу
Рознице, салонам и сетям нужны дисконтные и бонусные карты: карта возвращает клиента и связывает его с брендом. Подарочные продают номинал и работают как предоплаченная выручка. Пропуска и бейджи с фото и штрих-кодом контролируют доступ в офис и на объект. Скретч-карты идут на промо-акции, коды активации и розыгрыши, бесконтактные с RFID — в пропускные системы и программы лояльности со считыванием. Прозрачные визитки — имиджевый формат, который не выбрасывают.
Персонализация
Нумерация, штрих-код, QR, магнитная полоса, эмбоссирование — выдавленные цифры, как на банковской карте. Переменные данные наносим на весь тираж: каждая карта со своим номером и кодом. Это обязательное условие для программ лояльности и систем доступа — без уникального идентификатора карта не работает в учётной системе.
Материал и отделка
Стандартная толщина 0,76 мм — тот же формат, что у банковских карт, помещается в кошелёк и картхолдер. Отделка: глянцевая и матовая ламинация, soft touch, выборочный УФ-лак, серебрение и золочение. Скругление углов и вырубка брелока-компаньона на одной карте — популярный формат: основную карту кладут в кошелёк, брелок вешают на ключи.
Тиражи и сроки
От 100 штук, срок от 3 дней на простые тиражи и от 7 дней с персонализацией. Карты с чипом и магнитной полосой требуют согласования с вашей учётной системой до печати: формат кодирования проверяем заранее, чтобы тираж не оказался нечитаемым.
Вопросы о пластиковых картах
Какой минимальный тираж пластиковых карт?
Все виды карт — дисконтные, подарочные, пропуска, бесконтактные — делаем от 100 штук, на партии от 1 000 действуют скидки. Срок изготовления 3–7 рабочих дней, срочное производство по запросу.
Какие виды пластиковых карт изготавливаете?
Дисконтные и скидочные, подарочные, клубные, пропуска, бесконтактные карты с чипами EM-Marine и Mifare, карты со штрих-кодом и QR, скретч-карты и прозрачные визитки.
Возможна ли индивидуальная персонализация?
Да. Наносим на каждую карту уникальный номер, штрих-код или QR, имя, фото и подпись из вашей базы, записываем магнитную полосу и делаем эмбоссирование номера. Формат кодирования согласуем с вашей учётной системой до печати.
Из какого материала производятся карты?
Из ПВХ толщиной 0,76 мм — стандарт банковских карт: карта прочная, устойчива к износу и помещается в любой кошелёк и картхолдер. Прозрачные визитки печатаем на прозрачном ПВХ.
Можно ли создать карты в фирменном стиле?
Да. Разработаем дизайн по вашему брендбуку или адаптируем готовый макет. Доступна отделка: глянцевая и матовая ламинация, soft touch, выборочный УФ-лак, золочение и серебрение.
Доступна ли доставка по России?
Да, отправляем готовые карты транспортными компаниями по всей России. В Екатеринбурге возможен самовывоз с производства в день готовности заказа.
Другие разделы каталога
Одежда, сувениры, электроника и полиграфия с нанесением логотипа
Пластиковые карты с логотипом
Пластиковые карты на заказ – это удобный и эффективный инструмент для различных целей. Они могут быть использованы как лояльность, подарочные или корпоративные карты, а также для идентификации сотрудников или доступа к определенным помещениям. Изготовление пластиковых карт на заказ позволяет создать уникальный дизайн, который будет отображать вашу компанию или бренд. Вы можете выбрать цвета, шрифты и изображения, которые отражают вашу корпоративную идентичность. Благодаря этому, пластиковая карта становится не только функциональным инструментом, но и элементом визуальной коммуникации. Пластиковые карты на заказ изготавливаются из прочного и долговечного материала, что обеспечивает их долговечность и стойкость к повреждениям. Они могут быть изготовлены с различными технологическими особенностями, такими как чипы, магнитные полосы или штрих-коды, что позволяет использовать их для различных целей и задач. Пластиковые карты на заказ также могут быть персонализированы. Вы можете добавить на карту информацию о владельце, такую как имя, фотографию или контактные данные. Это делает карту удобной для идентификации и повышает ее функциональность.
Пластиковые карты на заказ
Изготовление пластиковых карт на заказ – это быстрый и удобный процесс. Вы можете выбрать необходимое количество карт, а также срок изготовления. Благодаря этому, вы можете получить карты в кратчайшие сроки и использовать их в своих бизнес-процессах или мероприятиях. Пластиковые карты на заказ – это эффективный инструмент для улучшения ваших бизнес-процессов и коммуникации с клиентами или сотрудниками. Они предоставляют удобство использования, стойкость к повреждениям и возможность персонализации. Благодаря своей уникальности и функциональности, пластиковые карты на заказ помогут вам выделиться среди конкурентов и создать положительное впечатление о вашей компании.
Какие виды пластиковых карт вы изготавливаете?
Мы производим дисконтные, бонусные, клубные, подарочные карты, пропуска, карты доступа и корпоративные ID-карты с логотипом.
Можно ли добавить на пластиковую карту индивидуальные данные?
Да, мы персонализируем карты — наносим имя, номер, штрих-код, QR-код, фотографию или уникальный идентификатор владельца.
Какие технологии используются при изготовлении карт?
Мы применяем печать с ламинацией, магнитные полосы, чипы (EM-Marine, Mifare), штрих-коды и горячее тиснение для премиальных карт.
Из какого материала изготовлены карты?
Карты производятся из прочного ПВХ (пластик), устойчивого к изгибам, влаге и механическому износу — как банковские карты.
Можно ли сделать карты в фирменном стиле компании?
Да, мы создаём дизайн согласно вашему брендбуку — логотип, фирменные цвета и шрифты. Также можно подготовить свой макет.
Какой минимальный тираж для заказа?
Минимальный тираж начинается от 100 штук. Для крупных партий предоставляются скидки.
Какой срок изготовления пластиковых карт?
Стандартный срок — от 3 до 7 рабочих дней. Срочное производство возможно по запросу.
Можно ли сделать пробный образец перед печатью тиража?
Да, мы можем подготовить сигнальный образец для согласования дизайна, цвета и материала.
Как использовать пластиковые карты с логотипом?
Карты подходят для систем лояльности, пропусков, подарочных сертификатов, идентификации сотрудников и маркетинговых программ.
Да, мы доставляем заказы по городу и по всей России через курьерские службы и транспортные компании.