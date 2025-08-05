Экокружки с логотипом
Нанесение логотипа на экокружки из бамбукового волокна, пшеничной соломы и кофейного жмыха. УФ-печать и гравировка. Многоразовая альтернатива одноразовым стаканчикам.
- От 50 штукминимальный тираж экокружек
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Шаблон для макета:Кружка — развёртка · 200 × 90 мм · PDFвсе шаблоны
Экокружки с логотипом на заказ
Выберите материал и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Термокружка Крэнстон арт. OTZ1709S160в наличии 10 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 717 ₽цена без нанесения
- Кружка Tana арт. TWP437.100в наличии 10 000+ шт Двойные стенки УФ-печать или тампопечать от 1 680 ₽цена без нанесения
- Термокружка Easy Lock арт. TWP435.063в наличии 10 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 2 190 ₽цена без нанесения
- Двустенный стакан Hudson арт. NNTEU15-584573в наличии 10 000+ шт Двойные стенки УФ-печать или тампопечать от 683 ₽цена без нанесения
- Термокружка Фолнер арт. OVA1999S102в наличии 10 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 058 ₽цена без нанесения
- Термокружка Metro арт. TWP435.043в наличии 10 000+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 090 ₽цена без нанесения
- Кружка из эко-стали арт. NNTEU5-988106в наличии 10 000+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка или УФ-печать от 907 ₽цена без нанесения
- Кружка Corky Walk арт. G12893.20в наличии 10 000+ шт Крышка в комплекте Лазерная гравировка от 525 ₽цена без нанесения
- Термокружка Embrace арт. TWP437.3005в наличии 10 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 2 787 ₽цена без нанесения
- Термокружка Vinga Erie арт. TWV4321005в наличии 10 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 2 736 ₽цена без нанесения
- Термокружка Fluid арт. TWP437.1303в наличии 5 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 2 480 ₽цена без нанесения
- Кружка Denpasar арт. O873102в наличии 10 000+ шт Можно в посудомойку Лазерная гравировка от 525 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни экокружек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Бамбук, пшеничная солома и кофейный жмых — биоразлагаемые материалы
- УФ-печать полноцветом и лазерная гравировка по корпусу
- Крышка-непроливайка и силиконовый держатель в комплекте
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем экокружки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать экокружку под задачу
- 01Материал
Бамбук прочнее и держит полноцвет. Пшеница и жмых — сильнее эко-посыл.
- 02Объём
350 мл — эспрессо и американо. 400–450 мл — латте и чай в дорогу.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет по корпусу. Гравировка — сдержанный логотип.
- 04Комплектация
Крышка-непроливайка, силиконовый держатель и коробка — по запросу.
Как нанести логотип на экокружку
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж экокружек
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на экокружки по тиражу, цене, стойкости и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на экокружку
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают экокружки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Эко-инициативыМногоразовая кружка вместо одноразовых стаканчиков в офисе
- Для кофеенФирменная кружка с логотипом заведения и скидкой за свою тару
- Welcome packЭкокружка новичку вместе с ланчбоксом и ежедневником
- Конференции и выставкиСувенир с эко-повесткой, который заберут с собой
- Корпоративный мерчЕдиный стиль и заметный сигнал об ответственности бренда
- ESG-проектыМатериальное подтверждение экологичной политики компании
- Подарочные наборыЭкокружка с кофе или чаем в крафтовой упаковке
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать экокружки с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал кружкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С экокружками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Экокружки с логотипом оптом
Производим экокружки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Бамбуковое волокно, пшеничная солома, переработанный пластик, рисовая шелуха. Объём 350–450 мл, крышка и силиконовый держатель. Лазерная гравировка, УФ-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Экокружка — позиция для компаний, которые заявили отказ от одноразового пластика и не могут раздавать обычные сувениры. Материал становится частью сообщения: подарок подтверждает повестку, а не противоречит ей.
Материалы и что они означают
Бамбуковое волокно — композит из прессованного бамбука с пищевым связующим: лёгкий, не бьётся, но не для микроволновки и посудомойки. Пшеничная солома — побочный продукт сельского хозяйства, перерабатывается вместе с органикой; рисовая шелуха — то же самое, только плотнее. Переработанный пластик — вторсырьё с понятной историей происхождения. Все варианты честные, но по долговечности ни один не заменяет стекло и керамику.
Честно про срок службы
Экоматериалы менее долговечны, чем керамика: они не любят кипяток, посудомоечную машину и падения на твёрдый пол. Для компании это означает, что экокружка — подарок с горизонтом в год-два, а не на десятилетие. Если нужна долговечность вместе с экоповесткой, берут стекло или сталь: они перерабатываются бесконечно.
Нанесение
Лазерная гравировка по бамбуку и соломе даёт контрастный тёмный логотип и не стирается. УФ-печать полноцветом возможна, но на пористых материалах держится хуже при регулярном мытье. Для тиражей на весь штат берут гравировку.
Частые вопросы об экокружках с логотипом
Какой минимальный тираж экокружек?
От 50 штук. Чем больше тираж, тем ниже цена за нанесение: УФ-печать стоит 113 ₽ при тираже от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт.
Из чего сделаны экокружки?
Экокружки делают из бамбукового волокна — прессованного бамбука с пищевым связующим, из пшеничной соломы, рисовой шелухи и переработанного пластика. В линейке есть и модели из кофейного жмыха. Материал становится частью сообщения бренда и подтверждает эко-повестку компании.
Сколько стоит нанесение логотипа на экокружку?
УФ-печать при площади до 10 см² стоит 113 ₽ за штуку от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт., лазерная гравировка — 89 ₽ и 56 ₽ соответственно. Цены указаны за нанесение без стоимости кружки, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽.
Можно ли мыть экокружку в посудомойке?
Лучше мыть вручную: экоматериалы, в том числе бамбуковое волокно, не любят посудомоечную машину, кипяток и падения на твёрдый пол. При бережном уходе экокружка служит год-два. Если нужна долговечность вместе с эко-повесткой, предложим стекло или сталь.
Подходит ли экокружка для горячих напитков?
Да, экокружки рассчитаны на кофе и чай в офисе и в дорогу. Но экоматериалы не любят кипяток, поэтому срок службы у них меньше, чем у керамики. Для очень горячих напитков и долгого использования подберём модели из стали или стекла.
Экокружки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге; круговая печать и УФ-DTF — от 5 дней. На отдельные модели и большие тиражи закладывайте до 7 дней. Точный срок назовёт менеджер после расчёта.
Есть ли модели с крышкой?
Да, по запросу комплектуем экокружки крышкой-непроливайкой, силиконовым держателем и коробкой. Объём моделей — 350–450 мл: 350 мл для эспрессо и американо, 400–450 мл для латте и чая в дорогу. Подберём комплектацию под задачу.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём материал, объём, нанесение и упаковку под бюджет. Бамбук прочнее и держит полноцвет, пшеница и жмых дают более сильный эко-посыл, а гравировка держится лучше печати на пористых материалах. Расскажите о задаче — предложим варианты.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска.