Производим экокружки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Бамбуковое волокно, пшеничная солома, переработанный пластик, рисовая шелуха. Объём 350–450 мл, крышка и силиконовый держатель. Лазерная гравировка, УФ-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Экокружка — позиция для компаний, которые заявили отказ от одноразового пластика и не могут раздавать обычные сувениры. Материал становится частью сообщения: подарок подтверждает повестку, а не противоречит ей.

Материалы и что они означают

Бамбуковое волокно — композит из прессованного бамбука с пищевым связующим: лёгкий, не бьётся, но не для микроволновки и посудомойки. Пшеничная солома — побочный продукт сельского хозяйства, перерабатывается вместе с органикой; рисовая шелуха — то же самое, только плотнее. Переработанный пластик — вторсырьё с понятной историей происхождения. Все варианты честные, но по долговечности ни один не заменяет стекло и керамику.

Честно про срок службы

Экоматериалы менее долговечны, чем керамика: они не любят кипяток, посудомоечную машину и падения на твёрдый пол. Для компании это означает, что экокружка — подарок с горизонтом в год-два, а не на десятилетие. Если нужна долговечность вместе с экоповесткой, берут стекло или сталь: они перерабатываются бесконечно.

Нанесение

Лазерная гравировка по бамбуку и соломе даёт контрастный тёмный логотип и не стирается. УФ-печать полноцветом возможна, но на пористых материалах держится хуже при регулярном мытье. Для тиражей на весь штат берут гравировку.