Антистрессы с логотипом оптом

Антистрессы с логотипом оптом от 100 штук, срок от 2 дней. Вспененный полиуретан — мячики, кубики, фигуры по форме вашего продукта. УФ-печать с белой подложкой. Индивидуальная форма от 300 штук с изготовлением пресс-формы. Собственное производство в Екатеринбурге.

Антистресс — рабочая раздатка для выставок и визитов медпредставителей: дешёвая в тираже и при этом остающаяся у человека на столе. Компании берут его там, где нужен большой охват при малом бюджете на единицу.

Формы и материал Вспененный полиуретан приятен на ощупь и восстанавливает форму после сжатия. На складе есть мячики, кубики, сердечки, звёзды, фрукты, животные. Индивидуальную форму отливаем по вашему эскизу: копия продукта, техники, здания или маскота бренда. Для отраслевых компаний это главный сценарий — антистресс в форме своего изделия объясняет, чем вы занимаетесь, без единого слова. Печать по цветному материалу УФ-печать наносится с белой подложкой: без неё краска на цветном антистрессе просвечивает и логотип теряет плотность. Количество цветов на стоимость не влияет, поэтому фотография и сложный градиент стоят столько же, сколько одноцветный знак. Поверхность мягкая и пористая — мелкие детали и тонкие линии на ней читаются хуже, макет проверяем до тиража. Отраслевые формы Антистресс в форме зуба для стоматологий, сердца для клиник и кардиоцентров, таблетки для фарм-компаний, дома для застройщиков, автомобиля для дилеров, каски для строителей, нефтяной вышки для добывающих компаний. Тематическая форма считывается мгновенно и работает лучше нейтрального мячика с логотипом на боку. Для каких задач На выставках и конференциях антистресс забирают со стенда и крутят в руках. Медпредставители берут массовые тиражи для визитов к врачам, на детских мероприятиях ценят мягкий безопасный материал. Сотрудникам он подходит как предмет на рабочий стол, в промо-акциях — как подарок за покупку или участие.