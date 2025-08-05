Антистрессы с логотипом
Мягкие фигурки из вспененного полиуретана: мячи, сердца, каски, техника, животные. Форма по вашему эскизу. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
- Готовые формысотни фигур на складе
- Своя формаот 1 000 шт. по эскизу
Антистрессы с логотипом — модели
Складские фигуры — мячи, сердца, каски, машины, животные — и формовка под заказ.
- Антистресс Seyku арт. AGSB1228S101в наличии 100 000+ шт Снимает стресс в офисе Тиснение или УФ-печать от 100 ₽цена без нанесения
- Антистресс Round арт. NNTEU15-338245в наличии 100 000+ шт Снимает стресс в офисе Тампопечать или УФ-печать от 189 ₽цена без нанесения
- Антистресс Biku арт. AGSB1229S101в наличии 50 000+ шт Снимает стресс в офисе Тиснение или УФ-печать от 120 ₽цена без нанесения
- Антистресс-кубик арт. NNTEU5-988166в наличии 50 000+ шт Развивающий сувенир Тиснение или УФ-печать от 163 ₽цена без нанесения
- Антистресс Сердце арт. V7010.07в наличии 10 000+ шт Снимает стресс в офисе Тиснение или УФ-печать от 100 ₽цена без нанесения
- Антистресс Мяч арт. HG7239/06в наличии 10 000+ шт Снимает стресс в офисе Тампопечать от 123 ₽цена без нанесения
- Антистресс Каска арт. V7015.05в наличии 10 000+ шт Снимает стресс в офисе Тиснение или УФ-печать от 140 ₽цена без нанесения
- Антистресс Dona арт. NNTEU38-517981в наличии 10 000+ шт Снимает стресс в офисе Тампопечать или УФ-печать от 142 ₽цена без нанесения
- Антистресс Tangle арт. G4244.30в наличии 5 000+ шт Снимает стресс в офисе Тампопечать или УФ-печать от 200 ₽цена без нанесения
- Брелок-антистресс арт. NNTEU5-988667в наличии 5 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка от 257 ₽цена без нанесения
- Антистресс CubeCade арт. G20761.66в наличии 1 000+ шт Снимает стресс в офисе Тампопечать или УФ-печать от 345 ₽цена без нанесения
- Антистресс Eternica арт. G20165.10в наличии 1 000+ шт Снимает стресс в офисе Тампопечать или УФ-печать от 1 855 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни антистрессов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Цвет фигуры под фирменный стиль
- Тампопечать в 1–2 цвета
- Своя форма от 1 000 штук по 3D-модели
- Упаковка в индивидуальные пакетики
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем антистрессы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать антистрессы
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на антистресс
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на антистресс
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают антистрессы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ВыставкиРаботает лучше листовки: берут в руки и уносят.
- Отраслевые мероприятияФигура в форме продукта или техники компании.
- Клиники и фармаТематические фигуры для врачей и пациентов.
- Стройка и производствоКаски, техника, инструменты в миниатюре.
- Детские мероприятияБезопасная мягкая игрушка с логотипом.
- Промо-раздачаМассовый тираж с низкой ценой за штуку.
- Мерч-шопыПозиция с высокой вовлечённостью.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать антистрессы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С антистрессами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Антистрессы с логотипом оптом
Антистрессы с логотипом оптом от 100 штук, срок от 2 дней. Вспененный полиуретан — мячики, кубики, фигуры по форме вашего продукта. УФ-печать с белой подложкой. Индивидуальная форма от 300 штук с изготовлением пресс-формы. Собственное производство в Екатеринбурге.
Антистресс — рабочая раздатка для выставок и визитов медпредставителей: дешёвая в тираже и при этом остающаяся у человека на столе. Компании берут его там, где нужен большой охват при малом бюджете на единицу.
Формы и материал
Вспененный полиуретан приятен на ощупь и восстанавливает форму после сжатия. На складе есть мячики, кубики, сердечки, звёзды, фрукты, животные. Индивидуальную форму отливаем по вашему эскизу: копия продукта, техники, здания или маскота бренда. Для отраслевых компаний это главный сценарий — антистресс в форме своего изделия объясняет, чем вы занимаетесь, без единого слова.
Печать по цветному материалу
УФ-печать наносится с белой подложкой: без неё краска на цветном антистрессе просвечивает и логотип теряет плотность. Количество цветов на стоимость не влияет, поэтому фотография и сложный градиент стоят столько же, сколько одноцветный знак. Поверхность мягкая и пористая — мелкие детали и тонкие линии на ней читаются хуже, макет проверяем до тиража.
Отраслевые формы
Антистресс в форме зуба для стоматологий, сердца для клиник и кардиоцентров, таблетки для фарм-компаний, дома для застройщиков, автомобиля для дилеров, каски для строителей, нефтяной вышки для добывающих компаний. Тематическая форма считывается мгновенно и работает лучше нейтрального мячика с логотипом на боку.
Для каких задач
На выставках и конференциях антистресс забирают со стенда и крутят в руках. Медпредставители берут массовые тиражи для визитов к врачам, на детских мероприятиях ценят мягкий безопасный материал. Сотрудникам он подходит как предмет на рабочий стол, в промо-акциях — как подарок за покупку или участие.
Частые вопросы о антистрессах
Антистрессы с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Антистрессы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Антистрессы на складе стоят от 100 ₽ за штуку без нанесения, в зависимости от модели — до 1 855 ₽. УФ-печать идёт без доплаты за количество цветов. Индивидуальная форма требует пресс-формы, её считаем отдельно. Рассчитаем под тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Антистрессы с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На антистрессах печатаем логотип УФ-печатью с белой подложкой — без неё краска на цветном материале просвечивает. Фото и градиент стоят столько же, сколько одноцветный знак. Поверхность мягкая и пористая, поэтому мелкие детали и тонкие линии проверяем в макете до тиража.
Антистрессы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Антистрессы со склада с печатью изготавливаем от 7 дней, простые заказы — быстрее, от 2 дней. Индивидуальная форма по эскизу дольше, так как сначала изготавливаем пресс-форму. Точный срок назовём после согласования макета и тиража.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на антистрессе — тираж стартует только после вашего согласования. Для индивидуальной формы обсудим образец с менеджером: он уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. Цвет фигуры подбираем из доступных на складе, а логотип печатаем полноцветом в фирменных цветах — белая подложка сохраняет плотность цвета на цветном материале. При индивидуальной форме цвет изделия обсуждается под ваш бренд.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый антистресс в индивидуальный пакетик или коробочку — это 5 ₽ за изделие. Это удобно для визитов медпредставителей, промо-акций, выставок и детских мероприятий. Другие варианты упаковки менеджер подберёт под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, антистресс хорошо дополняет welcome pack, набор на рабочий стол или раздатку на выставке. Подберём остальные предметы под бюджет, сделаем общую визуализацию и соберём комплект на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Эскиз своей формы и логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует. Доставляем по всей России или самовывозом в Екатеринбурге.