Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт

Антистрессы с логотипом

Мягкие фигурки из вспененного полиуретана: мячи, сердца, каски, техника, животные. Форма по вашему эскизу. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
  • Готовые формысотни фигур на складе
  • Своя формаот 1 000 шт. по эскизу
Смотреть модели Примеры работ
Антистрессы с логотипом — AEPRINT
Быстрый расчёт

Ответьте на 3 вопроса — менеджер подготовит расчёт стоимости и срока.

Шаг 1 из 2
Количество
Изделие
Нанесение
Без обязательств и оплаты
Контактные данные

Оставьте контакты — пришлём расчёт и ответим на вопросы.

Шаг 2 из 2
Способ связи *
Ответим в рабочее время
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время и пришлёт расчёт стоимости и срока.

СберРоснефтьРЖДРосатомЕВРАЗБанк России
15 000+ компаний доверяют AEPRINTСбер, РЖД, Росатом, ЕВРАЗ, Банк России, +14
Все клиенты и кейсы

Антистрессы с логотипом — модели

Складские фигуры — мячи, сердца, каски, машины, животные — и формовка под заказ.

  • Антистресс Seyku с логотипом
    Антистресс Seyku арт. AGSB1228S101в наличии 100 000+ шт Снимает стресс в офисе Тиснение или УФ-печать Экокожа6 цв. от 100 ₽цена без нанесения
  • Антистресс Round с логотипом
    Антистресс Round арт. NNTEU15-338245в наличии 100 000+ шт Снимает стресс в офисе Тампопечать или УФ-печать Пластик5 цв. от 189 ₽цена без нанесения
  • Антистресс Biku с логотипом
    Антистресс Biku арт. AGSB1229S101в наличии 50 000+ шт Снимает стресс в офисе Тиснение или УФ-печать Экокожа4 цв. от 120 ₽цена без нанесения
  • Антистресс-кубик с логотипом
    Антистресс-кубик арт. NNTEU5-988166в наличии 50 000+ шт Развивающий сувенир Тиснение или УФ-печать Экокожа9 цв. от 163 ₽цена без нанесения
  • Антистресс Сердце с логотипом
    Антистресс Сердце арт. V7010.07в наличии 10 000+ шт Снимает стресс в офисе Тиснение или УФ-печать Экокожа6 цв. от 100 ₽цена без нанесения
  • Антистресс Мяч с логотипом
    Антистресс Мяч арт. HG7239/06в наличии 10 000+ шт Снимает стресс в офисе Тампопечать Резина/ПВХ6 цв. от 123 ₽цена без нанесения
  • Антистресс Каска с логотипом
    Антистресс Каска арт. V7015.05в наличии 10 000+ шт Снимает стресс в офисе Тиснение или УФ-печать Экокожа4 цв. от 140 ₽цена без нанесения
  • Антистресс Dona с логотипом
    Антистресс Dona арт. NNTEU38-517981в наличии 10 000+ шт Снимает стресс в офисе Тампопечать или УФ-печать 2 цв. от 142 ₽цена без нанесения
  • Антистресс Tangle с логотипом
    Антистресс Tangle арт. G4244.30в наличии 5 000+ шт Снимает стресс в офисе Тампопечать или УФ-печать Пластик5 цв. от 200 ₽цена без нанесения
  • Брелок-антистресс с логотипом
    Брелок-антистресс арт. NNTEU5-988667в наличии 5 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка Бамбук от 257 ₽цена без нанесения
  • Антистресс CubeCade с логотипом
    Антистресс CubeCade арт. G20761.66в наличии 1 000+ шт Снимает стресс в офисе Тампопечать или УФ-печать Пластик от 345 ₽цена без нанесения
  • Антистресс Eternica с логотипом
    Антистресс Eternica арт. G20165.10в наличии 1 000+ шт Снимает стресс в офисе Тампопечать или УФ-печать Металл от 1 855 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни антистрессов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Цвет фигуры под фирменный стиль
    • Тампопечать в 1–2 цвета
    • Своя форма от 1 000 штук по 3D-модели
    • Упаковка в индивидуальные пакетики
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Антистрессы с логотипом: ещё модель 1Антистрессы с логотипом: ещё модель 2Антистрессы с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем антистрессы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать антистрессы

  • 01Материал

    Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.

  • 02Тираж

    Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.

  • 03Нанесение

    Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.

  • 04Упаковка

    Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.

Как нанести логотип на антистресс

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж
  • от 7 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Тампопечатьхитот 100 шт.по запросупластик, металл1–2 цветаот 5 днейбольшие тиражи, простые логотипы
УФ-печатьот 50 шт.по запросупластик, металлполноцветот 5 днейцветные логотипы и фото
Гравировкаот 50 шт.от 31 ₽/штметалл, деревоцвет материалаот 5 днейделовые подарки
Полимерная смолаот 100 шт.по запросуметаллполноцветот 7 днейобъёмный глянцевый логотип
Шелкографияот 100 шт.по запросупластик, текстиль1–2 цветаот 5 днейплотный логотип на цветном изделии
Вышивкаот 50 шт.по запросутекстильдо 12 цветовот 7 днейстропы, ремувки, текстиль
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
  • УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие

Цены на нанесение на антистресс

Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.

Прайс-лист PDF
ТиражТампопечатьГравировкаУФ-печатьСмолаУпаковка
от 50 шт по запросупо запросупо запросу
от 100 шт по запросупо запросупо запросу
от 300 шт по запросупо запросупо запросу
от 500 шт по запросупо запросупо запросу
от 1 000 шт по запросупо запросупо запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать

УФ-печать, Смола, Шелкография, Вышивка — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Смена макета1 000 ₽ за тираж
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Сувениры с логотипом: работа AEPRINTСувениры с логотипом
  • Бейджи и ланьярды. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTБейджи и ланьярды
  • Картхолдер с логотипом, печать логотипа на заказКартхолдер с логотипом
  • Работа AEPRINT: картхолдеры под нанесениеКартхолдеры под нанесение
  • Ремувки с логотипом: работа AEPRINTРемувки с логотипом
  • Ремувка. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTРемувка
  • Рулетки с логотипом, печать логотипа на заказРулетки с логотипом
  • Работа AEPRINT: чехол для очковЧехол для очков
  • Маска для сна: работа AEPRINTМаска для сна
  • Смотреть
    все работы    500+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Оставить отзыв Все отзывы
  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

    Читать на Яндекс Картах

Для каких задач заказывают антистрессы

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • ВыставкиРаботает лучше листовки: берут в руки и уносят.
  • Отраслевые мероприятияФигура в форме продукта или техники компании.
  • Клиники и фармаТематические фигуры для врачей и пациентов.
  • Стройка и производствоКаски, техника, инструменты в миниатюре.

  • Детские мероприятияБезопасная мягкая игрушка с логотипом.
  • Промо-раздачаМассовый тираж с низкой ценой за штуку.
  • Мерч-шопыПозиция с высокой вовлечённостью.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды сувениров

Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.

Смотреть все виды сувениров

Как заказать антистрессы

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С антистрессами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Антистрессы с логотипом оптом

Антистрессы с логотипом оптом от 100 штук, срок от 2 дней. Вспененный полиуретан — мячики, кубики, фигуры по форме вашего продукта. УФ-печать с белой подложкой. Индивидуальная форма от 300 штук с изготовлением пресс-формы. Собственное производство в Екатеринбурге.

Антистресс — рабочая раздатка для выставок и визитов медпредставителей: дешёвая в тираже и при этом остающаяся у человека на столе. Компании берут его там, где нужен большой охват при малом бюджете на единицу.

Формы и материал

Вспененный полиуретан приятен на ощупь и восстанавливает форму после сжатия. На складе есть мячики, кубики, сердечки, звёзды, фрукты, животные. Индивидуальную форму отливаем по вашему эскизу: копия продукта, техники, здания или маскота бренда. Для отраслевых компаний это главный сценарий — антистресс в форме своего изделия объясняет, чем вы занимаетесь, без единого слова.

Печать по цветному материалу

УФ-печать наносится с белой подложкой: без неё краска на цветном антистрессе просвечивает и логотип теряет плотность. Количество цветов на стоимость не влияет, поэтому фотография и сложный градиент стоят столько же, сколько одноцветный знак. Поверхность мягкая и пористая — мелкие детали и тонкие линии на ней читаются хуже, макет проверяем до тиража.

Отраслевые формы

Антистресс в форме зуба для стоматологий, сердца для клиник и кардиоцентров, таблетки для фарм-компаний, дома для застройщиков, автомобиля для дилеров, каски для строителей, нефтяной вышки для добывающих компаний. Тематическая форма считывается мгновенно и работает лучше нейтрального мячика с логотипом на боку.

Для каких задач

На выставках и конференциях антистресс забирают со стенда и крутят в руках. Медпредставители берут массовые тиражи для визитов к врачам, на детских мероприятиях ценят мягкий безопасный материал. Сотрудникам он подходит как предмет на рабочий стол, в промо-акциях — как подарок за покупку или участие.

Частые вопросы о антистрессах

Антистрессы с логотипом: какой минимальный тираж?

Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.

Антистрессы с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Антистрессы на складе стоят от 100 ₽ за штуку без нанесения, в зависимости от модели — до 1 855 ₽. УФ-печать идёт без доплаты за количество цветов. Индивидуальная форма требует пресс-формы, её считаем отдельно. Рассчитаем под тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Антистрессы с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?

На антистрессах печатаем логотип УФ-печатью с белой подложкой — без неё краска на цветном материале просвечивает. Фото и градиент стоят столько же, сколько одноцветный знак. Поверхность мягкая и пористая, поэтому мелкие детали и тонкие линии проверяем в макете до тиража.

Антистрессы с логотипом: сколько занимает изготовление?

Антистрессы со склада с печатью изготавливаем от 7 дней, простые заказы — быстрее, от 2 дней. Индивидуальная форма по эскизу дольше, так как сначала изготавливаем пресс-форму. Точный срок назовём после согласования макета и тиража.

Сделаете образец перед тиражом?

До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на антистрессе — тираж стартует только после вашего согласования. Для индивидуальной формы обсудим образец с менеджером: он уточнит возможность, стоимость и срок.

Можно подобрать цвет под бренд?

Да. Цвет фигуры подбираем из доступных на складе, а логотип печатаем полноцветом в фирменных цветах — белая подложка сохраняет плотность цвета на цветном материале. При индивидуальной форме цвет изделия обсуждается под ваш бренд.

Упакуете каждое изделие отдельно?

Да, упакуем каждый антистресс в индивидуальный пакетик или коробочку — это 5 ₽ за изделие. Это удобно для визитов медпредставителей, промо-акций, выставок и детских мероприятий. Другие варианты упаковки менеджер подберёт под задачу.

Соберёте подарочный набор с другими изделиями?

Да, антистресс хорошо дополняет welcome pack, набор на рабочий стол или раздатку на выставке. Подберём остальные предметы под бюджет, сделаем общую визуализацию и соберём комплект на производстве перед отправкой.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Эскиз своей формы и логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует. Доставляем по всей России или самовывозом в Екатеринбурге.

Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.