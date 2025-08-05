Ароматизаторы с логотипом
Картонные и полимерные ароматизаторы в машину: вырубка по контуру логотипа, печать с двух сторон. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпечать на своём производстве
- Любая формавырубка по вашему макету
- В машинелоготип перед глазами водителя
Ароматизаторы с логотипом — модели
Картонные подвески, полимерные с куполом и флаконы на дефлектор.
- Аромадиффузор Мизу арт. P730915.030в наличии 10 000+ шт Приятный аромат в офисе Тампопечать или УФ-печать от 1 740 ₽цена без нанесения
- Ароматизатор Boho арт. O22831в наличии 5 000+ шт Приятный аромат в офисе Тампопечать или УФ-печать от 179 ₽цена без нанесения
- Аромадиффузор AromaHarmony арт. G16398.10в наличии 1 000+ шт Приятный аромат в офисе Тампопечать или УФ-печать от 480 ₽цена без нанесения
- Аромадиффузор Euphoria арт. O445005в наличии 1 000+ шт Приятный аромат в офисе Тампопечать или УФ-печать от 1 491 ₽цена без нанесения
- Аромадиффузор Citrus Yuzu арт. O445000в наличии 1 000+ шт Приятный аромат в офисе Тампопечать или УФ-печать от 991 ₽цена без нанесения
- Ароматизатор Ascent арт. G12774.40в наличии 1 000+ шт Приятный аромат в офисе Тампопечать или УФ-печать от 111 ₽цена без нанесения
- Ароматизатор Flava Sweet арт. G74.05в наличии 1 000+ шт Приятный аромат в офисе Тампопечать или УФ-печать от 190 ₽цена без нанесения
- Диффузор Табак и ваниль арт. O268801в наличии 1 000+ шт Приятный аромат в офисе Тампопечать или УФ-печать от 1 950 ₽цена без нанесения
- Аромонабор Сейра арт. P730913.010в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Печать на упаковке или изделии от 1 800 ₽цена без нанесения
- Аромасаше Манго арт. O268821в наличии 1 000+ шт Приятный аромат в офисе Тампопечать или УФ-печать от 670 ₽цена без нанесения
- Диффузор Еловые шишки арт. O21063в наличии 1 000+ шт Натуральная пробка Тампопечать или УФ-печать от 450 ₽цена без нанесения
- Аромадиффузор Grunwald арт. G19351.40в наличии 1 000+ шт Приятный аромат в офисе Тампопечать или УФ-печать от 920 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни ароматизаторов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Вырубка по контуру вашего логотипа
- Выбор аромата из палитры
- Индивидуальная упаковка-саше с печатью
- Серия из нескольких макетов в тираже
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем ароматизаторы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать ароматизаторы
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на ароматизатор
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на ароматизатор
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают ароматизаторы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- АвтосалоныПодарок при выдаче и на сервисе.
- АвтомойкиАроматизатор в каждый обслуженный автомобиль.
- АЗСРаздатка в программе лояльности.
- Такси и каршерингФирменный аромат в салоне парка.
- Сервисные центрыПодарок клиенту после ТО.
- Промо-раздачаМассовый тираж с низкой ценой за штуку.
- СтраховыеПодарок при оформлении полиса.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать ароматизаторы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С ароматизаторами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Ароматизаторы с логотипом оптом
Производим ароматизаторы для автомобиля с логотипом оптом от 100 штук, срок от 7 дней. Картонные с пропиткой, на гелевой основе, подвесные и на дефлектор. Любая форма по контуру макета, полноцветная печать с двух сторон, аромат на выбор из палитры. Собственное производство в Екатеринбурге.
Автомобильный ароматизатор — раздатка для тех, кто за рулём: он висит в салоне на виду у водителя и пассажиров месяцами. Для автосалонов, АЗС, шиномонтажей и сервисов это самый естественный подарок клиенту — предмет из его же контекста, а не случайный сувенир.
Виды и срок действия
Самый дешёвый ароматизатор — картонный с пропиткой: держит аромат 2–4 недели, подходит для массовой раздачи. Гелевый в пластиковом корпусе работает 1–2 месяца, выглядит дороже и крепится на дефлектор. Подвесной на шнурке с деревянным или войлочным элементом — экоформат, аромат обновляется каплями масла. Для программ лояльности берут картонные тиражом в тысячи, для подарка клиенту при покупке — гелевые.
Форма и печать
Вырубка по любому контуру: силуэт автомобиля, логотип компании, здание салона, фигура маскота. Полноцветная печать с двух сторон — на обороте обычно контакты, QR на запись в сервис или условия акции. Индивидуальная форма не удорожает тираж существенно, в отличие от литых изделий: это делает ароматизатор одним из самых дешёвых способов получить сувенир в форме своего знака.
Кто заказывает
Автосалоны и дилерские центры дарят ароматизатор при выдаче автомобиля и на ТО, страховые — при оформлении КАСКО. АЗС и сети заправок используют его в акциях и программах лояльности, автосервисы, шиномонтаж и мойки вкладывают к чеку. Такси и каршеринг брендируют им салон, транспортные компании раздают водителям.
Условия
От 100 штук, срок от 7 дней. Каждый ароматизатор запаивается в индивидуальный пакет — иначе тираж выветрится на складе до раздачи. Палитру ароматов согласуем до печати. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.
Частые вопросы о ароматизаторах
Ароматизаторы с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Ароматизаторы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Ароматизаторы на складе стоят от 111 ₽ без нанесения, диффузоры и аромонаборы — до 1 950 ₽. Самые бюджетные — картонные с пропиткой под массовую раздачу, гелевые дороже. Индивидуальная форма почти не удорожает тираж. Рассчитаем под тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Ароматизаторы с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Картонные ароматизаторы вырубаем по контуру логотипа, автомобиля или маскота и печатаем полноцветом с двух сторон — на обороте обычно контакты, QR-код или условия акции. Аромат выбираете из палитры, её согласуем до печати.
Ароматизаторы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Ароматизаторы с логотипом изготавливаем от 7 дней на своём производстве. Срок зависит от вида ароматизатора, формы вырубки и тиража. Палитру ароматов согласуем до печати, а точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию ароматизатора, палитру ароматов согласуем до печати — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, печать полноцветная с двух сторон, поэтому фирменные цвета, логотип и графику передаём по вашему макету. Форму тоже можно сделать под бренд — вырубка по контуру знака компании.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, каждый ароматизатор запаивается в индивидуальный пакет — иначе тираж выветрится на складе до раздачи. Это входит в стандартный процесс производства, поэтому ароматизаторы можно хранить до акции и раздавать по мере необходимости.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, ароматизатор хорошо дополняет комплект к выдаче автомобиля, подарок после ТО или набор в программе лояльности. Подберём к нему другие предметы для автовладельцев под бюджет и соберём комплект перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.
Мы производим печать и гравировку на всех видах сувенирной продукции. Полный выбор ароматизаторов в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Ароматизаторы с логотипом — брендированный сувенир для автомобилей и рекламных кампаний. На ароматизатор можно нанести логотип компании, название бренда, контактный телефон, информацию об услугах или небольшое изображение. AEPRINT изготавливает ароматизаторы оптом и предлагает разные варианты по форме, размеру, конструкции и аромату.
Ароматизаторы с логотипом
Брендированный ароматизатор подходит компаниям, которые хотят дополнить рекламную или сувенирную продукцию практичным аксессуаром для автомобиля.
На изделии можно разместить фирменную символику и контактную информацию компании. Форму, размер, конструкцию и аромат можно подобрать в зависимости от конкретной модели и задачи.
Ароматизаторы с логотипом оптом
Оптовые ароматизаторы подходят для рекламных кампаний, корпоративных подарков, промоакций и постоянного использования в качестве сувенирной продукции.
На странице AEPRINT представлены варианты «Классика», «Премиум» и «Люкс». Условия заказа и актуальные цены указаны в отдельных блоках страницы.
Автомобильные ароматизаторы с логотипом
Автомобильный ароматизатор размещается в салоне автомобиля и может одновременно выполнять функцию сувенира и носителя фирменной информации.
На ароматизатор можно нанести логотип, название организации, номер телефона, краткое описание услуг или небольшое изображение.
Ароматизаторы для автосалонов
Брендированные ароматизаторы подходят автосалонам для вручения покупателям и использования в рекламных программах.
На изделии можно разместить логотип автосалона и контактную информацию, чтобы сувенир продолжал напоминать о компании после покупки автомобиля.
Ароматизаторы для автосервисов
Автосервисы могут использовать ароматизаторы как небольшой сувенир для клиентов после обслуживания автомобиля.
На изделии можно разместить логотип, телефон и краткую информацию об основных услугах компании.
Ароматизаторы для автомоек
Брендированные ароматизаторы подходят автомойкам, детейлинг-центрам и другим компаниям, работающим с автомобилями.
Ароматизатор можно использовать как подарок клиенту или как часть рекламной акции.
Ароматизаторы для корпоративного автопарка
Компании с собственным автопарком могут заказать ароматизаторы с корпоративной символикой для служебных автомобилей.
Единое оформление позволяет использовать один дизайн на автомобилях разных подразделений или филиалов компании.
Ароматизаторы для рекламных акций
Ароматизаторы подходят для промоакций, выставок, презентаций, открытия новых точек и других рекламных мероприятий.
Компактный формат позволяет использовать их как раздаточный сувенир для клиентов и посетителей.
Ароматизаторы для корпоративных подарков
Брендированный ароматизатор можно использовать как небольшой подарок клиентам, сотрудникам и партнёрам.
Для корпоративного набора его можно дополнить другими сувенирами и автомобильными аксессуарами с логотипом компании.
Ароматизаторы с индивидуальным дизайном
Оформление ароматизатора можно подготовить в соответствии с фирменным стилем компании или разработать специально для рекламной кампании.
В дизайне можно использовать логотип, название бренда, контактный телефон, информацию об услугах и небольшое изображение.
Ароматизаторы нестандартной формы
В зависимости от выбранной модели можно подобрать форму ароматизатора под фирменную символику или концепцию рекламной кампании.
Форма, размер и конструкция согласовываются при выборе конкретного варианта.
Ароматизаторы с разными ароматами
Для брендированных ароматизаторов можно подобрать подходящий аромат из доступных вариантов конкретной модели.
Выбор запаха согласовывается при оформлении заказа с учётом ассортимента выбранного ароматизатора.
Нанесение логотипа на ароматизаторы
На ароматизатор можно нанести логотип компании, название организации, телефон, краткую информацию об услугах или небольшое изображение.
Способ нанесения определяется материалом, конструкцией и особенностями выбранной модели.
Ароматизаторы с фирменной символикой
Фирменное оформление превращает обычный автомобильный ароматизатор в корпоративный сувенир. На изделии можно разместить элементы фирменного стиля компании или рекламную информацию.
Такой формат подходит как для постоянного корпоративного использования, так и для отдельных рекламных кампаний.
Как выбрать ароматизатор с логотипом
При выборе необходимо учитывать назначение заказа, тираж, бюджет, форму, размер, конструкцию, доступные ароматы и возможности нанесения.
Для массовой рекламной кампании можно выбрать один из стандартных вариантов. Для корпоративного подарка или специальной промоакции — модель, которая лучше соответствует фирменному стилю и формату проекта.
Ароматизаторы с логотипом на заказ
AEPRINT помогает подобрать ароматизаторы под задачу, тираж и бюджет. Можно выбрать подходящую модель из каталога или запросить коммерческое предложение по индивидуальным параметрам.
Перед производством согласовываются модель, дизайн, форма, аромат и другие параметры заказа.
Изготовление ароматизаторов с логотипом
AEPRINT изготавливает брендированные ароматизаторы для компаний, автосалонов, автосервисов, автомоек, рекламных агентств и других организаций.
В каталоге представлены разные варианты ароматизаторов, отличающиеся формой, размером, конструкцией и ароматом. На изделие можно нанести логотип, название компании, контактные данные, описание услуг или небольшое изображение.
Для получения точного расчёта необходимо указать выбранную модель или требования к ароматизатору, тираж и параметры нанесения.
Доставка по Свердловской области и России осуществляется транспортными компаниями. Доставка до ПВЗ СДЭК при любом объёме заказа осуществляется бесплатно.