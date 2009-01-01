Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт
Отраслевое решение

Решение для производственников

Сувенирная продукция для производственных компаний помогает решать сразу несколько задач: поддерживать корпоративную культуру, поздравлять сотрудников, представлять компанию на выставках, работать с клиентами и формировать единый фирменный стиль. AEPRINT производит и брендирует продукцию для заводов, предприятий и других производственных компаний с учётом задач бизнеса и формата проекта.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Решение для производственников

Что заказывают чаще всего

Весь каталог →

Примеры подарков

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Ежедневник Ton Metal с логотипом Ежедневник Ton Metal Черный с желтым от 868 ₽
  • Набор Office Hero с логотипом Набор Office Hero Cиний от 1293 ₽
  • Док-станция с логотипом Док-станция Белый от 929 ₽
  • Ежедневник Zenith с логотипом Ежедневник Zenith Белый от 821 ₽
  • Универсальное зарядное устройство с логотипом Универсальное зарядное устройство Серый от 1614 ₽
  • Термос Balax с логотипом Термос Balax от 1 226 ₽
  • Термокружка Horan с логотипом Термокружка Horan от 714 ₽
  • Power Bank Forge с логотипом Power Bank Forge от 1 599 ₽
  • Рюкзак Discovery с логотипом Рюкзак Discovery от 699 ₽
  • Жилет Bellagio с логотипом Жилет Bellagio от 2 120 ₽

Сувениры с логотипом для заводов

Брендированная продукция подходит для сотрудников производственных предприятий, клиентов, партнёров и участников корпоративных мероприятий. Её можно использовать для профессиональных праздников, памятных дат, выставок, презентаций и других событий.

Для предприятия можно сформировать единую коллекцию продукции с логотипом, корпоративными цветами и другими элементами фирменного стиля. Конкретный состав подбирается с учётом аудитории, тиража и бюджета проекта.

Корпоративные подарки для производственных компаний

Корпоративные подарки помогают поздравлять сотрудников и поддерживать деловые отношения с клиентами и партнёрами. Для разных категорий получателей можно подобрать продукцию различного уровня и назначения.

Для сотрудников предприятия можно подготовить подарки к профессиональным праздникам, юбилеям компании и другим значимым событиям. Для клиентов и партнёров можно сформировать более представительские комплекты.

Подарки сотрудникам производственных предприятий

Брендированная продукция может использоваться для поздравления сотрудников, награждения, профессиональных праздников и корпоративных мероприятий. Для большого количества работников можно подготовить единый тираж продукции в фирменном оформлении предприятия.

Для отдельных подразделений, руководителей и сотрудников с разными задачами можно подобрать различные варианты подарков, сохранив общую корпоративную концепцию.

Наградная продукция для сотрудников

Наградная продукция подходит для поощрения сотрудников, проведения внутренних конкурсов, профессиональных соревнований и корпоративных мероприятий.

Награды можно оформить с логотипом предприятия, названием мероприятия, номинацией, датой и другими индивидуальными элементами. Это позволяет связать наградную продукцию с конкретным событием и корпоративным стилем компании.

Промосувениры для выставок

Производственные компании участвуют в отраслевых выставках, форумах, конференциях и презентациях. Брендированные сувениры помогают привлекать внимание посетителей стенда и поддерживать контакт с потенциальными клиентами после мероприятия.

Для выставки можно сформировать несколько категорий продукции разного уровня — от небольших промосувениров для массовой раздачи до более презентационных подарков для ключевых клиентов и партнёров.

Полиграфия для производственных компаний

Полиграфическая продукция используется для презентации продукции и услуг предприятия, участия в выставках, деловых встреч и рекламных коммуникаций.

Можно заказать каталоги, буклеты, листовки и другие печатные материалы в едином фирменном стиле. AEPRINT производит полиграфию для бизнеса, включая производственные компании.

Welcome-наборы для сотрудников заводов

Welcome-набор помогает познакомить нового сотрудника с корпоративным стилем и культурой предприятия с первых дней работы. В комплект можно включить несколько видов брендированной продукции, подходящих для офиса и повседневного использования.

Состав набора подбирается индивидуально. В зависимости от задачи это могут быть канцелярия, посуда, текстиль, сувенирная продукция, сладкие подарки и другие категории.

Все элементы welcome-набора можно оформить в единой фирменной стилистике предприятия, включая упаковку и дополнительные материалы.

Упаковка с логотипом для производства

Брендированная упаковка подходит для предприятий, которые хотят использовать фирменный стиль не только в рекламной продукции, но и в рабочих процессах. Пакеты и другие упаковочные материалы можно оформить логотипом и корпоративной графикой.

Отдельным решением может стать брендированный скотч для упаковки. Он помогает дополнительно обозначить отправления и поддерживать фирменный стиль при работе с продукцией и заказами.

Электроника и бизнес-подарки для клиентов

Электроника подходит для представительских корпоративных подарков клиентам и деловым партнёрам. Конкретный вариант продукции подбирается из актуального ассортимента с учётом уровня подарка, тиража и бюджета.

Для ключевых клиентов можно сформировать подарочный набор, объединив электронику с другими категориями корпоративной продукции и фирменной упаковкой.

Брендирование продукции для производственных компаний

AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на сувенирную продукцию, текстиль, посуду, электронику, упаковку, полиграфию и другие категории. Компания располагает собственным производством и использует различные технологии нанесения. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Подходящая технология выбирается с учётом материала изделия, поверхности, особенностей макета, тиража и требований к готовому изображению. Это позволяет оформить разные категории продукции в едином фирменном стиле предприятия.

Сувенирная продукция к профессиональным праздникам

Для производственных компаний можно подготовить отдельные подарочные решения к профессиональным праздникам и памятным датам. Оформление продукции можно связать с отраслевой тематикой, названием предприятия или конкретным событием.

Для массового поздравления сотрудников можно сформировать единый тираж продукции, а для руководителей, ветеранов предприятия, клиентов и партнёров — отдельные подарочные комплекты.

Продукция для производственных выставок и презентаций

Для участия в выставке или отраслевом мероприятии можно подготовить комплексное решение: полиграфию, промосувениры, подарки для клиентов, одежду сотрудников и другие элементы фирменного оформления.

Единый дизайн помогает сделать стенд и представителей компании узнаваемыми и поддерживать фирменный стиль на протяжении всего мероприятия.

Изготовление сувенирной продукции для заводов

AEPRINT помогает производственным компаниям подобрать сувенирную продукцию, разработать дизайн и организовать изготовление корпоративного заказа. Можно заказать отдельные категории продукции или комплексное решение для сотрудников, клиентов, партнёров и мероприятий.

Для крупных производственных предприятий особенно важны согласование требований, стабильность качества и соблюдение условий поставки. AEPRINT работает с корпоративными заказами и имеет собственное производство, что позволяет контролировать процесс изготовления и нанесения.

Срок изготовления и минимальный тираж зависят от выбранной продукции, технологии нанесения и объёма заказа. Конкретные условия согласовываются индивидуально.

Сувенирную продукцию для производственных компаний можно заказать для сотрудников, клиентов и партнёров, профессиональных праздников, выставок, корпоративных мероприятий, welcome-наборов и тендерных проектов. Конкретный состав решения подбирается с учётом актуального ассортимента, задач предприятия, тиража и бюджета.

Похожие проекты

Все кейсы →

Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

Другие решения

23 февраля8 мартаРешение для банковских работниковПодарок на день металлургаПодарок на день нефтяниковПодарки на день строителяРешение для автосалоновРешение для государственного сектораРешение для госслужащихРешение для отдела персоналаРешение для индустрии здоровья и красотыРешение для IT компанийРешение для предвыборной кампанииРешение для ритейлаРешение для рынка недвижимостиРешение для сферы услугРешение для массовых мероприятийКорпоративные новогодние подаркиРешение для учебных заведенийПодарки для детейРешение для ресторанного и гостиничного бизнеса
Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.