Сувенирная продукция для ресторанов и гостиниц

Для заведений HoReCa важно, чтобы фирменный стиль проявлялся не только в интерьере и меню, но и в деталях, которыми пользуются сотрудники и гости.

Брендированная продукция может использоваться в зале, на кухне, в номерах, на ресепшене, во время мероприятий и в подарочных программах. Ассортимент подбирается под формат заведения, задачи проекта и необходимый тираж.

Посуда с логотипом для ресторанов и кафе

Брендированная посуда подходит для ресторанов, кафе, кофеен, баров, гостиниц и других заведений. На продукцию можно нанести логотип, название заведения, фирменную графику или другую символику.

В зависимости от концепции заведения можно подобрать кружки, стаканы, бутылки, бокалы, чайные и кофейные наборы, а также другую посуду из актуального ассортимента.

Стаканы с логотипом для кофеен

Стаканы с фирменным оформлением подходят для кофеен, фуд-кортов, ресторанов быстрого обслуживания, гостиниц и выездных мероприятий. На стаканах можно разместить логотип и другую графику в соответствии с фирменным стилем.

Для заведений с большим потоком заказов можно изготовить тираж брендированных стаканов в едином дизайне.

Экопосуда с логотипом

Экопосуда подходит для кафе, ресторанов, гостиничного бизнеса, кейтеринговых компаний и корпоративных мероприятий, где используется экологичная тематика.

В ассортименте представлены варианты продукции из материалов с экологичным позиционированием. Конкретный материал и характеристики зависят от выбранной модели.

Брендированная посуда для гостиниц

Посуда с логотипом может использоваться в номерах, ресторанах, барах, зонах завтрака и других пространствах гостиницы.

Для гостиничной сети можно разработать единый дизайн продукции для разных объектов или адаптировать оформление под конкретное заведение.

Продукция для номеров и гостиничных комплексов

Для гостиниц можно подобрать различные аксессуары и сувенирную продукцию для номеров, ресепшена и общих зон.

Фирменное оформление помогает выдержать единый стиль гостиницы и сделать взаимодействие гостя с брендом более последовательным.

Текстиль с логотипом для HoReCa

Брендированный текстиль подходит для сотрудников ресторанов, кафе и гостиниц, а также для оформления отдельных зон и мероприятий.

В зависимости от задачи можно подобрать футболки, поло, фартуки, головные уборы, полотенца и другую текстильную продукцию. Нанесение выполняется с учётом материала и конструкции изделия.

Форма для сотрудников ресторанов и гостиниц

Фирменная одежда помогает объединить внешний вид сотрудников и поддержать визуальный стиль заведения.

На одежду можно нанести логотип ресторана, кафе, гостиницы или управляющей компании. Для разных подразделений можно подготовить варианты оформления в рамках одной фирменной концепции.

Фартуки и текстиль для ресторанов

Фартуки и другой текстиль можно использовать сотрудникам кухни, официантам, барменам и персоналу мероприятий.

Фирменное нанесение позволяет оформить рабочую одежду в соответствии с брендингом заведения.

Упаковка с логотипом для ресторанов и кафе

Брендированная упаковка подходит ресторанам, кафе, кондитерским, службам доставки и другим компаниям, которые передают продукцию гостям навынос или доставляют заказы.

В зависимости от задачи можно использовать пакеты, коробки, бумажную упаковку и другую продукцию с фирменным оформлением.

Пакеты с логотипом для ресторанного бизнеса

Фирменные пакеты подходят для заказов навынос, доставки и продажи продукции. На упаковке можно разместить логотип, название заведения, контактные данные и другую графику.

Для сети заведений можно заказать единый тираж упаковки с одинаковым дизайном.

Сувениры для гостей ресторанов и гостиниц

Небольшие брендированные подарки можно использовать для постоянных гостей, специальных мероприятий, программ лояльности и памятных дат.

В качестве сувенира можно подобрать посуду, текстиль, аксессуары, канцтовары и другую продукцию в соответствии с концепцией заведения.

Корпоративные подарки для сотрудников HoReCa

Брендированную продукцию можно использовать для подарков сотрудникам ресторанов, кафе и гостиниц. Она подходит для профессиональных праздников, корпоративных мероприятий, юбилеев и программ мотивации.

Для сотрудников можно сформировать набор из нескольких изделий и оформить все элементы в едином фирменном стиле.

Подарочные наборы для ресторанов и гостиниц

Подарочный набор позволяет объединить несколько видов продукции в единый комплект. В него можно включить посуду, текстиль, канцелярские принадлежности, аксессуары и другие брендированные товары.

Состав набора подбирается в зависимости от получателя, повода, количества комплектов и бюджета проекта.

Сувенирная продукция для мероприятий в ресторанах и отелях

Брендированная продукция подходит для банкетов, конференций, презентаций, корпоративных мероприятий, свадеб и других событий, которые проходят в ресторанах и гостиницах.

Для мероприятия можно подготовить комплекты для гостей, подарки, текстиль, посуду и другую продукцию с единым оформлением.

Продукция для кейтеринга

Кейтеринговым компаниям и выездным ресторанам может потребоваться брендированная посуда, упаковка, текстиль и другая продукция для обслуживания мероприятий.

Единое оформление помогает сохранить фирменный стиль компании во время выездного обслуживания.

Брендирование продукции для HoReCa

AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на различные виды продукции. В зависимости от материала и поверхности могут использоваться гравировка, шелкография, тампопечать, УФ-печать, тиснение, вышивка и другие технологии.

Способ нанесения выбирается с учётом материала изделия, площади изображения, макета, тиража и требований к готовой продукции.

Корпоративный мерч для ресторанов и гостиниц

Для ресторанных и гостиничных сетей можно сформировать собственную коллекцию корпоративного мерча. В неё могут входить одежда, сумки, бутылки, кружки, блокноты, аксессуары и другие изделия.

Единый дизайн продукции позволяет использовать фирменный стиль не только в интерьере, но и в повседневных предметах сотрудников и гостей.

Брендированная продукция для сетей ресторанов и отелей

Для сети заведений можно разработать единый ассортимент брендированной продукции и использовать его на разных объектах.

При необходимости отдельные элементы можно адаптировать под конкретный ресторан, гостиницу, филиал или мероприятие, сохраняя общую визуальную концепцию бренда.

Индивидуальный дизайн продукции для HoReCa

Дизайн продукции можно разработать на основе брендбука компании или подготовить специально под конкретный проект.

В оформлении можно использовать логотип, фирменные цвета, название заведения, тематическую графику и другие элементы визуальной идентичности.

Изготовление продукции для ресторанного и гостиничного бизнеса

AEPRINT помогает подобрать брендированную продукцию для ресторанов, кафе, гостиниц, отелей, кейтеринговых компаний и других организаций HoReCa.

В зависимости от задачи можно сформировать заказ из нескольких категорий продукции: посуды, упаковки, текстиля, одежды, сувениров, корпоративных подарков и аксессуаров.

Стоимость зависит от выбранной продукции, тиража, технологии нанесения и сроков. AEPRINT работает с юридическими лицами и ИП, а также с государственными организациями. Расчёт формируется после получения параметров заказа.

Заказ можно оформить через сайт, по электронной почте или через мессенджеры. Для расчёта достаточно указать вид продукции, тираж, желаемые сроки и город доставки, а также приложить готовый макет, если он есть.

AEPRINT осуществляет доставку готовой продукции по России. Конкретные сроки зависят от выбранной транспортной компании и региона доставки.

Решения для ресторанного и гостиничного бизнеса можно заказать для оформления заведений, экипировки сотрудников, упаковки продукции, подарков гостям, корпоративных мероприятий, программ лояльности и рекламных проектов.