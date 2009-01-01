Сувенирная продукция для сферы услуг

В сфере услуг клиент постоянно взаимодействует с брендом — во время посещения заведения, получения услуги, покупки или участия в мероприятии. Фирменная продукция помогает продолжить этот контакт и после завершения обслуживания.

Брендированный сувенир можно подарить клиенту, использовать в качестве бонуса, включить в программу лояльности или вручить участнику рекламной акции. Конкретная продукция подбирается с учётом аудитории, формата бизнеса и бюджета проекта.

Подарки клиентам с логотипом

Подарок помогает выразить благодарность клиенту и сформировать положительное впечатление о компании. Для сферы услуг особенно хорошо подходят практичные и функциональные сувениры, которыми получатель сможет пользоваться в повседневной жизни.

На продукции можно разместить логотип компании, фирменную графику, название бренда или другое сообщение. При необходимости подарок можно дополнить фирменной упаковкой или включить в корпоративный набор.

Брендированная продукция для компаний сферы услуг

Фирменную продукцию можно использовать не только как подарок клиентам. Она подходит для сотрудников, внутренних мероприятий, рекламных акций, программ лояльности и продвижения отдельных услуг.

Для компании можно создать единую систему брендирования разных категорий продукции. Это позволяет использовать общие корпоративные цвета, логотип и визуальные элементы во всех точках контакта с клиентом.

Сувениры для повышения лояльности клиентов

Полезный брендированный сувенир остаётся у клиента после получения услуги и продолжает напоминать о компании. Функциональная продукция может использоваться регулярно, благодаря чему фирменная символика получает дополнительные контакты с аудиторией.

Сувениры можно использовать в программах лояльности, в качестве подарка за покупку, бонуса для постоянных клиентов или дополнения к основной услуге.

Корпоративная одежда для сотрудников

Фирменная одежда помогает клиентам быстро определить сотрудников компании и поддерживает единый визуальный стиль. Брендирование одежды особенно актуально для организаций, где персонал постоянно взаимодействует с посетителями.

Для команды можно разработать единое оформление одежды с логотипом и другими элементами фирменного стиля. Конкретный вид продукции подбирается в зависимости от условий работы и задач компании.

Полиграфия и упаковка для сферы услуг

Полиграфическая продукция помогает информировать клиентов об услугах, специальных предложениях, программах лояльности и других возможностях компании. Её можно использовать непосредственно в месте оказания услуги, при выдаче заказа или в рекламных кампаниях.

Фирменная упаковка также становится частью клиентского опыта. Пакеты и другие упаковочные материалы можно оформить в едином стиле с рекламной и сувенирной продукцией компании.

Брендирование продукции для сферы услуг

AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на различные виды продукции. В зависимости от материала и задачи используются шелкография, тампопечать, УФ-печать, лазерная гравировка, тиснение, DTF-печать, вышивка, UV-DTF и другие технологии.

Подходящий способ нанесения выбирается с учётом материала изделия, поверхности, особенностей макета, тиража и требований к изображению. Это позволяет подобрать технологию для сувениров, одежды, посуды, упаковки, полиграфии и других категорий продукции.

Корпоративные подарочные наборы

Для сферы услуг можно сформировать подарочный набор из нескольких видов продукции. Состав комплекта подбирается индивидуально в зависимости от аудитории, повода, количества получателей и бюджета.

Все элементы набора можно оформить в единой фирменной стилистике. При необходимости дополнительно брендируется упаковка, чтобы весь подарок выглядел как цельный продукт компании.

Изготовление продукции с логотипом для сферы услуг

AEPRINT помогает подобрать брендированную продукцию для компаний сферы услуг, разработать дизайн и организовать производство. Можно заказать отдельную категорию продукции или комплексное решение для клиентов и сотрудников.

Срок изготовления и минимальный тираж зависят от выбранной продукции, технологии нанесения и объёма заказа. Конкретные параметры согласовываются индивидуально.

AEPRINT работает с корпоративными заказами и осуществляет доставку готовой продукции по Екатеринбургу и в другие регионы России. Собственное производство позволяет контролировать процесс от подготовки макета до выпуска и отгрузки готовой продукции.

Продукцию для сферы услуг можно заказать для повышения лояльности клиентов, рекламных акций, программ поощрения, корпоративных мероприятий и оформления сотрудников. Конкретный состав подбирается с учётом актуального ассортимента, аудитории, тиража и бюджета проекта.