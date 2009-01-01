Задача
Обеспечить коллектив Роснефти подарками ко Дню Нефтяника.
Свяжитесь с нами
Поможем с выбором, рассчитаем стоимость и ответим на все вопросы
Заказчик: Роснефть
Напоминать коллективу о достоинствах и особенностях профессии — одна из форм повышения командного духа. Поэтому профессиональные праздники должны быть запоминающимися. Полезный и эффектный подарок помогает человеку отложить в своей памяти такой день надолго.
Обеспечить коллектив Роснефти подарками ко Дню Нефтяника.
Наше долгое сотрудничество с Роснефтью до этого заказа ограничивалось поставкой бумажных и ПВД-пакетов с их логотипом. Узнав о нас больше, руководство нефтяной компании решило расширить спектр заказанной у нас продукции. В преддверии Дня Нефтяника поступила просьба разработать и выпустить подарочные сеты сувенирной продукции для коллектива. Наборы включали в себя ручки, блокноты, зарядки. Все это было упаковано в качественные коробки в фирменном стиле. Контракт был объемный, но нам все же удалось его выполнить в сжатый срок.
Члены коллектива Роснефти, кроме впечатлений от праздничного шоу, стали обладателями отличных подарков. Все это вместе еще раз напомнило нефтяникам о престиже их нелегкой и ответственной профессии.
Подберём изделия и технологию нанесения, сделаем визуализацию и посчитаем стоимость и сроки производства.