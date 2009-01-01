02

Решение

Наше долгое сотрудничество с Роснефтью до этого заказа ограничивалось поставкой бумажных и ПВД-пакетов с их логотипом. Узнав о нас больше, руководство нефтяной компании решило расширить спектр заказанной у нас продукции. В преддверии Дня Нефтяника поступила просьба разработать и выпустить подарочные сеты сувенирной продукции для коллектива. Наборы включали в себя ручки, блокноты, зарядки. Все это было упаковано в качественные коробки в фирменном стиле. Контракт был объемный, но нам все же удалось его выполнить в сжатый срок.