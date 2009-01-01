Доставка и оплата

01
Как я могу оплатить заказ?
Вы можете оплатить по безналичной форме с НДС или без НДС, сделать перевод на банковскую карту или наличными при согласовании с менеджером.
02
Какие сроки доставки?
Готовая продукция отгружается день в день по городу курьерской службой или в транспортную компанию. Сроки доставки зависят от транспортной компании и удаленности вашего города.
03
Какой способ нанесения выбрать для продукции?
Для каждого вида продукции способ нанесения отличается друг от друга. Если вы затрудняетесь в выборе, напишите нашим менеджерам.
04
Какие сроки нанесения на продукцию?
Сроки нанесения от 1 дня, но в некоторых случаях они зависят от наличия продукции на складе, выбора товара, способа нанесения и тиража.
05
Можно ли посмотреть образцы продукции?
У нас есть шоу-рум в Екатеринбурге (ТРЦ «Фан-Фан», ул. Ясная, 2, оф. 517), также наши менеджеры могут приехать к вам в офис или отправить продукцию. При необходимости мы можем устроить онлайн презентацию.
06
Какой минимальный тираж продукции с нанесением?
Мы работаем с оптовыми заказами на брендирование продукции. Минимальные тиражи зависят от выбранной категории товаров. Уточните ваш тираж у менеджеров.
07
Вы работаете с НДС или без НДС?
Наша компания работает с НДС и без НДС.
08
Возможна ли частичная отсрочка платежа или постоплата?
Мы работаем по 100% предоплате, за индивидуальными условиями оплаты обратитесь к своему менеджеру или свяжитесь с нами.