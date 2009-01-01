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Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт
Карта доставки AEPRINT по России из Екатеринбурга * ориентировочно, до терминала ТК
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Доставка и оплата

Доставим ваш заказ быстро и надёжно по России и СНГ

Отгружаем тиражи с собственного производства в Екатеринбурге. Упакуем, промаркируем и передадим в транспортную компанию или курьеру.

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Способы доставки

Пункты выдачи заказов

Доставляем и выдаём заказы по всей России

  • Москваул. Москворечье, 31к1
  • Санкт-ПетербургМосковский пр., 7
  • Новосибирскул. Московская, 97
  • Челябинскул. Кирова, 3
  • Уфаул. Дорофеева, 3/2
  • Пермьул. Уинская, 13
  • Тюменьул. Малыгина, 4
  • Казаньпункт ТК рядом с вами
  • Нижний Новгородпункт ТК рядом с вами
  • Красноярскпункт ТК рядом с вами
Доставка в другие города

Заказ приходит в пункт выдачи рядом с вами или курьером до двери. Наведите на город — покажем примерный срок.

Звонки по всем городам — 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

Отслеживание заказа

После отгрузки пришлём трек-номер — статус груза видно на сайте транспортной компании.

Надёжная упаковка

Прочные гофрокоробки, защитные материалы и маркировка — продукция приезжает в идеальном состоянии.

Склад AEPRINT: упакованные заказы перед отгрузкой
Способы оплаты

Работаем с юридическими и физическими лицами.

  • Безналичный расчёт с НДС
  • Банковские карты
  • Счёт для юр. лиц
  • Наличные в офисе
Все способы оплаты
Документы

Полный комплект документов для бухгалтерии.

  • Счёт
  • Договор
  • Счёт-фактура
  • УПД / акт выполненных работ
  • Товарная накладная
  • ЭДО
Реквизиты компании

Вопросы о доставке и оплате

Все вопросы
01

Как я могу оплатить заказ?

Вы можете оплатить по безналичной форме с НДС или без НДС, сделать перевод на банковскую карту или наличными при согласовании с менеджером.

02

Какие сроки доставки?

Готовая продукция отгружается день в день по городу курьерской службой или в транспортную компанию. Сроки доставки зависят от транспортной компании и удаленности вашего города.

03

Какой способ нанесения выбрать для продукции?

Для каждого вида продукции способ нанесения отличается друг от друга. Если вы затрудняетесь в выборе, напишите нашим менеджерам.

04

Какие сроки нанесения на продукцию?

Сроки нанесения от 1 дня, но в некоторых случаях они зависят от наличия продукции на складе, выбора товара, способа нанесения и тиража.

05

Можно ли посмотреть образцы продукции?

У нас есть шоу-рум в Екатеринбурге (ТРЦ «Фан-Фан», ул. Ясная, 2, оф. 517), также наши менеджеры могут приехать к вам в офис или отправить продукцию. При необходимости мы можем устроить онлайн презентацию.

06

Какой минимальный тираж продукции с нанесением?

Мы работаем с оптовыми заказами на брендирование продукции. Минимальные тиражи зависят от выбранной категории товаров. Уточните ваш тираж у менеджеров.

07

Вы работаете с НДС или без НДС?

Наша компания работает с НДС и без НДС.

08

Возможна ли частичная отсрочка платежа или постоплата?

Мы работаем по 100% предоплате, за индивидуальными условиями оплаты обратитесь к своему менеджеру или свяжитесь с нами.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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