Доставка и оплата

Сроки нанесения от 1 дня, но в некоторых случаях они зависят от наличия продукции на складе, выбора товара, способа нанесения и тиража.

Для каждого вида продукции способ нанесения отличается друг от друга. Если вы затрудняетесь в выборе, напишите нашим менеджерам.

Готовая продукция отгружается день в день по городу курьерской службой или в транспортную компанию. Сроки доставки зависят от транспортной компании и удаленности вашего города.

Вы можете оплатить по безналичной форме с НДС или без НДС, сделать перевод на банковскую карту или наличными при согласовании с менеджером.

05 Можно ли посмотреть образцы продукции? У нас есть шоу-рум в Екатеринбурге (ТРЦ «Фан-Фан», ул. Ясная, 2, оф. 517), также наши менеджеры могут приехать к вам в офис или отправить продукцию. При необходимости мы можем устроить онлайн презентацию.

06 Какой минимальный тираж продукции с нанесением? Мы работаем с оптовыми заказами на брендирование продукции. Минимальные тиражи зависят от выбранной категории товаров. Уточните ваш тираж у менеджеров.

07 Вы работаете с НДС или без НДС? Наша компания работает с НДС и без НДС.