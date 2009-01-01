23Возможна ли отсрочка платежа или постоплата?

Базовое условие работы — 100% предоплата. Для постоянных клиентов и при оформлении крупных заказов могут быть предложены индивидуальные условия: частичная отсрочка или постоплата. Данные условия согласовываются индивидуально и обязательно фиксируются в договоре. Расчёт. Екатеринбург, ул. Ясная 2, ТРЦ «ФАН-ФАН», офис 517 График работы: ПН-ПТ: с 10:00 до 18:00 СБ-ВС: выходные дни --> Мы используем файлы соokіе. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов соokіе, а также с политикой конфиденциальности Принять --> Выберите город × Екатеринбург Санкт-Петербург Новосибирск Челябинск Уфа Пермь Тюмень 8 (800) 707-57-06 Офис 620102, г. 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