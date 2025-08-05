Ремувки с логотипом
Тканевый брелок-стропа с карабином: крепится к ключам, рюкзаку и сумке. Сублимация полноцветом или вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейсублимация на своём производстве
- Полноцветбез доплаты за цвета
- 20–25 ммширина стропы
Шаблон для макета:Ремувка-петля · 15 × 150 и 20 × 150 мм · PDFвсе шаблоны
Ремувки с логотипом — модели
Стропы шириной 10–25 мм с карабином, кольцом или фастексом; сублимация и вышивка.
- Ремувка Dominus арт. G16516.44в наличии 100 000+ шт Ремувка с логотипом бренда Сублимация или шелкография от 111 ₽цена без нанесения
- Ремувка Boost арт. O244986.07в наличии 50 000+ шт Ремувка с логотипом бренда Сублимация или шелкография от 130 ₽цена без нанесения
- Ремувка 888 арт. S18100888в наличии 10 000+ шт Ремувка с логотипом бренда Сублимация или шелкография от 130 ₽цена без нанесения
- Ремувка 114 арт. S18100114в наличии 10 000+ шт Ремувка с логотипом бренда Сублимация или шелкография от 220 ₽цена без нанесения
- Ремувка Summit арт. O244985.06в наличии 10 000+ шт С карабином Сублимация или шелкография от 87 ₽цена без нанесения
- Ремувка Force арт. O244987.02в наличии 10 000+ шт С карабином Сублимация или шелкография от 151 ₽цена без нанесения
- Ремувка Vida арт. O244988.17в наличии 10 000+ шт Ремувка с логотипом бренда Сублимация или шелкография от 149 ₽цена без нанесения
- Ремувка Domino арт. O702677в наличии 10 000+ шт С карабином Сублимация или шелкография от 300 ₽цена без нанесения
- Ремувка под сублимацию арт. O244984в наличии 10 000+ шт Ремувка с логотипом бренда Сублимационная печать от 158 ₽цена без нанесения
- Ремувка Carabinier арт. O702687в наличии 10 000+ шт С карабином Сублимация или шелкография от 374 ₽цена без нанесения
- Ремувка Trend арт. O828835в наличии 10 000+ шт С карабином Сублимационная печать от 250 ₽цена без нанесения
- Ремувка Big арт. O828838в наличии 10 000+ шт С карабином Сублимационная печать от 288 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни ремувок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Сублимация полноцветом с двух сторон стропы
- Цвет стропы и фурнитуры под фирменный стиль
- Вышивка для премиальных тиражей
- Комплект с бейджем и ретрактором
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем ремувки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать ремувки
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на ремувку
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на ремувку
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
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все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают ремувки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-раздачаМассовый носитель бренда на выставках и в точках продаж.
- Мерч-шопыНедорогая входная позиция фирменного магазина.
- Welcome packМелочь в наборе новичка вместе с основными предметами.
- КонференцииРаздатка участникам и посетителям стенда.
- Подарки клиентамПолезная мелочь с вашими контактами.
- МероприятияСувенир к фестивалю, юбилею или открытию.
- Дополнение к наборуЗаполняет комплект и повышает его ценность.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать ремувки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С ремувками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Ремувки с логотипом оптом
Ремувки с логотипом оптом делаем от 100 штук, срок от 5 дней. Тканевый брелок из стропы шириной 20–25 мм с металлическим карабином. Нанесение — сублимация по всей длине с двух сторон, вышивка или шелкография. Полноцветный рисунок и фирменный паттерн печатаются без доплаты за количество цветов. Собственное производство в Екатеринбурге.
Ремувка цепляется на ключи, рюкзак, сумку или бейдж и остаётся на виду каждый день. Это редкий формат промо: недорогой в тираже и при этом носимый — в отличие от сувенира, который уезжает в ящик стола.
Из чего состоит ремувка
Стропа — полиэстер шириной 20 или 25 мм, плотный и износостойкий. Карабин металлический, с поворотным креплением, чтобы лента не перекручивалась. Возможны варианты фурнитуры: кольцо, пластиковая застёжка, карабин увеличенного размера под рюкзак. Длина ленты подбирается под задачу: короткая под ключи, длиннее — под сумку или бейдж.
Способы нанесения
Сублимация — полноцветная печать по всей длине ленты с двух сторон, включая фон и паттерн. Количество цветов на цену не влияет, поэтому сложный макет стоит столько же, сколько простой. Вышивка даёт фактуру и премиальный вид, но ограничена по детализации. Шелкография экономична на больших тиражах при простом логотипе в один-два цвета.
Как разместить макет
Ремувка узкая и длинная, поэтому логотип на ней работает иначе, чем на плоском сувенире. Длинные надписи распределяем по ленте без плотного набора, мелкие элементы увеличиваем, сложный знак при необходимости упрощаем под выбранную технологию. На лицевой стороне обычно название компании, на обороте — слоган, сайт, название мероприятия или номер подразделения.
Для каких задач заказывают
Промо-раздача на выставках и конференциях, мерч для сотрудников, комплект в welcome pack, аксессуар к фирменной одежде, держатель бейджа на мероприятии, подарок участникам спортивных событий. Для серии мерча делают несколько вариантов с разными надписями и цветами в единой стилистике.
Частые вопросы о ремувках
Ремувки с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Ремувки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Ремувки на складе стоят от 87 ₽ за штуку без нанесения, в зависимости от модели и фурнитуры — до 374 ₽. Сублимация печатается полноцветом без доплаты за количество цветов. Точную стоимость с нанесением рассчитаем под модель и тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Ремувки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Для ремувок чаще всего выбирают сублимацию: полноцветная печать по всей длине ленты с двух сторон, включая фон и паттерн. Вышивка даёт фактуру и премиальный вид, но ограничена по детализации. Шелкография экономична на больших тиражах при простом логотипе в один-два цвета.
Ремувки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Ремувки с сублимацией изготавливаем от 5 дней на своём производстве, с вышивкой — от 7 дней. Срок зависит от тиража, длины ленты и фурнитуры. Точный срок назовём после согласования макета, а к выставке или конференции тираж лучше запускать заранее.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию: распределяем надписи по узкой ленте, при необходимости упрощаем мелкие элементы. Тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. При сублимации цвет ленты, фон и паттерн печатаются по вашему макету в фирменных цветах, без доплаты за количество цветов. Для вышивки подбираем нитки под цвета бренда — до 12 цветов. Фурнитуру выбираем из доступных вариантов.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждую ремувку в индивидуальный пакетик или коробочку — это 5 ₽ за изделие. Это удобно для раздачи на мероприятиях и для подарков. Другие варианты упаковки менеджер подберёт под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, ремувки часто кладут в welcome pack, комплектуют с фирменной одеждой или используют как держатель бейджа на мероприятии. Подберём остальные предметы под бюджет, можем сделать серию ремувок в единой стилистике и соберём набор перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует. Доставляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом в Екатеринбурге.
* Вышивка доступна при заказе от 500 штук
Размер 170 мм *32 мм, Материал: полиэстер, металл. Вес 30 гр.
* Вышивка доступна при заказе от 100 штук
Размер 160 мм *25 мм, Материал: полиэстер, металл. Вес 38 гр.
Ремувка с логотипом — компактный тканевый брелок с карабином для корпоративного мерча, промоакций, мероприятий и подарков. Её можно прикрепить к ключам, рюкзаку, сумке или другим аксессуарам. AEPRINT предлагает ремувки из полиэстера, силикона и ПВХ и выполняет нанесение логотипа, надписей и фирменной графики.
Ремувки с логотипом
Ремувка представляет собой компактный аксессуар с креплением-карабином. На тканевой части можно разместить логотип компании, название бренда, надпись или другую фирменную графику.
Брендированная ремувка подходит для корпоративного мерча, промоподарков, выставок, фестивалей и других мероприятий.
Ремувки с логотипом оптом
Ремувки подходят для изготовления корпоративных и рекламных тиражей. В зависимости от модели заказать можно от 50, 100 и более штук.
Для больших тиражей можно выбрать одну модель и оформить всю партию в едином фирменном стиле.
Тканевые ремувки с логотипом
Тканевая ремувка изготавливается из полиэстера и комплектуется металлическим карабином. На странице AEPRINT представлены модели с размерами 170×32 мм и 160×25 мм.
Тканевую часть можно брендировать полноцветной печатью или вышивкой в зависимости от выбранной модели и тиража.
Ремувка с карабином
Металлический карабин позволяет закрепить ремувку на ключах, рюкзаке, сумке, одежде или другом подходящем аксессуаре.
Карабин является частью конструкции представленных тканевых моделей и позволяет использовать ремувку не только как сувенир, но и как практичный аксессуар.
Ремувка-брелок с логотипом
Ремувку можно использовать как фирменный брелок. Компактный формат подходит для корпоративных подарков и промораздачи.
Логотип остаётся заметным при повседневном использовании аксессуара, особенно если ремувка закреплена на рюкзаке или сумке.
Ремувки для корпоративного мерча
Брендированные ремувки подходят для корпоративных коллекций и мерча сотрудников. Их можно использовать как самостоятельный аксессуар или включить в подарочный набор.
Для компании можно изготовить серию ремувок с одинаковым логотипом или разработать отдельный дизайн под конкретный проект.
Ремувки для промоакций
Ремувка — компактный формат промосувенира для рекламных кампаний, презентаций, выставок и мероприятий.
Для массовой раздачи можно выбрать модель с подходящей стоимостью и оформить её логотипом или рекламной графикой.
Ремувки для выставок и мероприятий
Брендированные ремувки подходят для выставок, конференций, фестивалей, презентаций и корпоративных мероприятий.
Их можно выдавать посетителям и участникам в качестве небольшого сувенира или включать в комплект участника вместе с другими брендированными товарами.
Ремувки для сотрудников
Ремувку можно использовать как небольшой корпоративный аксессуар для сотрудников. На ней размещается логотип компании или другая фирменная графика.
Для команды можно заказать единый тираж и оформить все изделия в одном дизайне.
Ремувки для клиентов и партнёров
Компактная брендированная ремувка подходит для небольших подарков клиентам и партнёрам. Её можно использовать самостоятельно или добавить в корпоративный подарочный набор.
Для деловых подарков можно выбрать более компактную премиальную модель.
Ремувки для рюкзаков и сумок
Ремувку удобно закреплять на рюкзаке, сумке или другом аксессуаре с помощью карабина.
Такой формат позволяет использовать фирменный аксессуар в повседневной жизни и одновременно размещать на нём логотип компании.
Ремувки для ключей
Ремувка может использоваться как брелок для ключей. Карабин позволяет быстро закреплять и снимать аксессуар.
Для такого сценария особенно подходят компактные тканевые модели.
Ремувки с полноцветной печатью
Для представленных тканевых моделей доступна полноцветная печать с одной или двух сторон.
Такой вариант подходит для логотипов, надписей и графики с несколькими цветами. Стоимость дополнительного нанесения зависит от выбранной модели и количества сторон.
Ремувки с вышивкой
Для тканевых ремувок доступна вышивка. Можно выполнить одностороннюю или двустороннюю вышивку в зависимости от модели и тиража.
На странице AEPRINT указано, что для модели Dominus вышивка доступна от 500 штук, а для премиальной модели «Фламинго» — от 100 штук.
Ремувки со светоотражающим логотипом
Для тканевых моделей доступно нанесение светоотражающего логотипа.
Такой вариант позволяет сделать фирменное изображение более заметным при попадании света на поверхность.
Силиконовые ремувки
В ассортименте AEPRINT представлены силиконовые ремувки. Для этой модели стоимость зависит от тиража и снижается при увеличении количества изделий.
На странице указаны тиражи от 100 до 3 000 штук. Дополнительно можно добавить ещё один цвет нанесения или заказать упаковку в пакетик.
Ремувки из ПВХ
Также доступны ремувки из ПВХ. Для них можно заказать дополнительные варианты оформления: второй цвет нанесения, выдавленный логотип, полноцветное нанесение и индивидуальную упаковку.
Стоимость ПВХ-ремувок рассчитывается по запросу.
Ремувка с выдавленным логотипом
Для ПВХ-моделей доступен вариант с выдавленным логотипом. Такой способ оформления позволяет сделать фирменное изображение частью поверхности изделия.
Стоимость дополнительного выдавленного логотипа указана на странице AEPRINT отдельно.
Ремувки в индивидуальной упаковке
Для силиконовых и ПВХ-моделей доступна упаковка в индивидуальный пакетик.
Такой вариант удобен для промораздачи, корпоративных подарков и мероприятий, где сувениры необходимо заранее подготовить к выдаче.
Классические ремувки
Классическая ремувка Dominus имеет размер 170×32 мм, изготовлена из полиэстера и металла и весит 30 г. Модель комплектуется металлическим карабином.
Для Dominus доступны полноцветная печать с одной или двух сторон, светоотражающий логотип и вышивка.
Премиальные ремувки
Премиальная ремувка «Фламинго» имеет размер 160×25 мм, изготовлена из полиэстера и металла и весит 38 г.
Модель имеет более компактный формат и также может брендироваться полноцветной печатью, светоотражающим логотипом или вышивкой.
Ремувки с индивидуальным дизайном
Дизайн ремувки можно подготовить на основе фирменного стиля компании или разработать специально под конкретное мероприятие.
В макете можно использовать логотип, фирменные цвета, название бренда, надписи и графические элементы.
Ремувки как корпоративный сувенир
Ремувка подходит для корпоративного мерча благодаря небольшому размеру и возможности использовать её как практичный аксессуар.
Её можно включить в welcome pack, подарочный набор сотрудника или комплект участника мероприятия.
Ремувки для рекламных агентств
Рекламные и event-агентства могут заказывать ремувки для клиентских проектов, промоакций, выставок и мероприятий.
Под каждый проект можно подобрать материал, модель, способ нанесения и тираж.
Как выбрать ремувку
При выборе необходимо учитывать материал, размер, тип крепления, тираж и способ нанесения.
Для массовой промораздачи можно выбрать силиконовую или стандартную модель. Для корпоративного мерча подойдёт тканевая ремувка с полноцветной печатью или вышивкой. Для более индивидуального оформления можно рассмотреть ПВХ-модель.
Изготовление ремувок с логотипом
AEPRINT изготавливает ремувки с логотипом для компаний, рекламных агентств, выставок, мероприятий и корпоративных подарочных программ.
В ассортименте представлены тканевые, силиконовые и ПВХ-модели. Для тканевых ремувок доступны DTF-печать и вышивка; для отдельных моделей можно заказать светоотражающий логотип. Для силиконовых и ПВХ-моделей доступны дополнительные варианты нанесения.
Срок изготовления — от 3 дней. Доступен бесплатный дизайн и бесплатная доставка при заказе от 30 000 ₽.
Для тканевых моделей на странице указаны тиражи от 50 или 100 штук в зависимости от модели. Силиконовая ремувка представлена от 100 штук, ПВХ-модель рассчитывается по запросу.
Стоимость зависит от модели, тиража, материала, количества сторон и выбранного способа нанесения. Для получения точного расчёта необходимо указать параметры заказа.
Ремувки с логотипом можно заказать для корпоративного мерча, промоакций, выставок, конференций, фестивалей, подарочных наборов и других мероприятий. Конкретная модель подбирается с учётом материала, конструкции, способа нанесения, тиража и бюджета проекта.
Какой минимальный тираж ремувок с логотипом?
Минимальный тираж — 100 штук. Ремувки в наличии на складе, поэтому небольшие партии отгружаем быстро.
За сколько дней изготовите ремувки?
При складском наличии заготовок — от 2 дней с момента согласования макета.
Можно ли нанести полноцветный логотип?
Да. Печать сублимацией и DTF передаёт полный цвет, градиенты и фотоизображения без ограничений по количеству цветов.
Да, наносим светоотражающую плёнку — ремувка становится заметной в темноте.