* Вышивка доступна при заказе от 500 штук

Размер 170 мм *32 мм, Материал: полиэстер, металл. Вес 30 гр.

* Вышивка доступна при заказе от 100 штук

Размер 160 мм *25 мм, Материал: полиэстер, металл. Вес 38 гр.

Ремувка с логотипом — компактный тканевый брелок с карабином для корпоративного мерча, промоакций, мероприятий и подарков. Её можно прикрепить к ключам, рюкзаку, сумке или другим аксессуарам. AEPRINT предлагает ремувки из полиэстера, силикона и ПВХ и выполняет нанесение логотипа, надписей и фирменной графики.

Ремувки с логотипом

Ремувка представляет собой компактный аксессуар с креплением-карабином. На тканевой части можно разместить логотип компании, название бренда, надпись или другую фирменную графику.

Брендированная ремувка подходит для корпоративного мерча, промоподарков, выставок, фестивалей и других мероприятий.

Ремувки с логотипом оптом

Ремувки подходят для изготовления корпоративных и рекламных тиражей. В зависимости от модели заказать можно от 50, 100 и более штук.

Для больших тиражей можно выбрать одну модель и оформить всю партию в едином фирменном стиле.

Тканевые ремувки с логотипом

Тканевая ремувка изготавливается из полиэстера и комплектуется металлическим карабином. На странице AEPRINT представлены модели с размерами 170×32 мм и 160×25 мм.

Тканевую часть можно брендировать полноцветной печатью или вышивкой в зависимости от выбранной модели и тиража.

Ремувка с карабином

Металлический карабин позволяет закрепить ремувку на ключах, рюкзаке, сумке, одежде или другом подходящем аксессуаре.

Карабин является частью конструкции представленных тканевых моделей и позволяет использовать ремувку не только как сувенир, но и как практичный аксессуар.

Ремувка-брелок с логотипом

Ремувку можно использовать как фирменный брелок. Компактный формат подходит для корпоративных подарков и промораздачи.

Логотип остаётся заметным при повседневном использовании аксессуара, особенно если ремувка закреплена на рюкзаке или сумке.

Ремувки для корпоративного мерча

Брендированные ремувки подходят для корпоративных коллекций и мерча сотрудников. Их можно использовать как самостоятельный аксессуар или включить в подарочный набор.

Для компании можно изготовить серию ремувок с одинаковым логотипом или разработать отдельный дизайн под конкретный проект.

Ремувки для промоакций

Ремувка — компактный формат промосувенира для рекламных кампаний, презентаций, выставок и мероприятий.

Для массовой раздачи можно выбрать модель с подходящей стоимостью и оформить её логотипом или рекламной графикой.

Ремувки для выставок и мероприятий

Брендированные ремувки подходят для выставок, конференций, фестивалей, презентаций и корпоративных мероприятий.

Их можно выдавать посетителям и участникам в качестве небольшого сувенира или включать в комплект участника вместе с другими брендированными товарами.

Ремувки для сотрудников

Ремувку можно использовать как небольшой корпоративный аксессуар для сотрудников. На ней размещается логотип компании или другая фирменная графика.

Для команды можно заказать единый тираж и оформить все изделия в одном дизайне.

Ремувки для клиентов и партнёров

Компактная брендированная ремувка подходит для небольших подарков клиентам и партнёрам. Её можно использовать самостоятельно или добавить в корпоративный подарочный набор.

Для деловых подарков можно выбрать более компактную премиальную модель.

Ремувки для рюкзаков и сумок

Ремувку удобно закреплять на рюкзаке, сумке или другом аксессуаре с помощью карабина.

Такой формат позволяет использовать фирменный аксессуар в повседневной жизни и одновременно размещать на нём логотип компании.

Ремувки для ключей

Ремувка может использоваться как брелок для ключей. Карабин позволяет быстро закреплять и снимать аксессуар.

Для такого сценария особенно подходят компактные тканевые модели.

Ремувки с полноцветной печатью

Для представленных тканевых моделей доступна полноцветная печать с одной или двух сторон.

Такой вариант подходит для логотипов, надписей и графики с несколькими цветами. Стоимость дополнительного нанесения зависит от выбранной модели и количества сторон.

Ремувки с вышивкой

Для тканевых ремувок доступна вышивка. Можно выполнить одностороннюю или двустороннюю вышивку в зависимости от модели и тиража.

На странице AEPRINT указано, что для модели Dominus вышивка доступна от 500 штук, а для премиальной модели «Фламинго» — от 100 штук.

Ремувки со светоотражающим логотипом

Для тканевых моделей доступно нанесение светоотражающего логотипа.

Такой вариант позволяет сделать фирменное изображение более заметным при попадании света на поверхность.

Силиконовые ремувки

В ассортименте AEPRINT представлены силиконовые ремувки. Для этой модели стоимость зависит от тиража и снижается при увеличении количества изделий.

На странице указаны тиражи от 100 до 3 000 штук. Дополнительно можно добавить ещё один цвет нанесения или заказать упаковку в пакетик.

Ремувки из ПВХ

Также доступны ремувки из ПВХ. Для них можно заказать дополнительные варианты оформления: второй цвет нанесения, выдавленный логотип, полноцветное нанесение и индивидуальную упаковку.

Стоимость ПВХ-ремувок рассчитывается по запросу.

Ремувка с выдавленным логотипом

Для ПВХ-моделей доступен вариант с выдавленным логотипом. Такой способ оформления позволяет сделать фирменное изображение частью поверхности изделия.

Стоимость дополнительного выдавленного логотипа указана на странице AEPRINT отдельно.

Ремувки в индивидуальной упаковке

Для силиконовых и ПВХ-моделей доступна упаковка в индивидуальный пакетик.

Такой вариант удобен для промораздачи, корпоративных подарков и мероприятий, где сувениры необходимо заранее подготовить к выдаче.

Классические ремувки

Классическая ремувка Dominus имеет размер 170×32 мм, изготовлена из полиэстера и металла и весит 30 г. Модель комплектуется металлическим карабином.

Для Dominus доступны полноцветная печать с одной или двух сторон, светоотражающий логотип и вышивка.

Премиальные ремувки

Премиальная ремувка «Фламинго» имеет размер 160×25 мм, изготовлена из полиэстера и металла и весит 38 г.

Модель имеет более компактный формат и также может брендироваться полноцветной печатью, светоотражающим логотипом или вышивкой.

Ремувки с индивидуальным дизайном

Дизайн ремувки можно подготовить на основе фирменного стиля компании или разработать специально под конкретное мероприятие.

В макете можно использовать логотип, фирменные цвета, название бренда, надписи и графические элементы.

Ремувки как корпоративный сувенир

Ремувка подходит для корпоративного мерча благодаря небольшому размеру и возможности использовать её как практичный аксессуар.

Её можно включить в welcome pack, подарочный набор сотрудника или комплект участника мероприятия.

Ремувки для рекламных агентств

Рекламные и event-агентства могут заказывать ремувки для клиентских проектов, промоакций, выставок и мероприятий.

Под каждый проект можно подобрать материал, модель, способ нанесения и тираж.

Как выбрать ремувку

При выборе необходимо учитывать материал, размер, тип крепления, тираж и способ нанесения.

Для массовой промораздачи можно выбрать силиконовую или стандартную модель. Для корпоративного мерча подойдёт тканевая ремувка с полноцветной печатью или вышивкой. Для более индивидуального оформления можно рассмотреть ПВХ-модель.

Изготовление ремувок с логотипом

AEPRINT изготавливает ремувки с логотипом для компаний, рекламных агентств, выставок, мероприятий и корпоративных подарочных программ.

В ассортименте представлены тканевые, силиконовые и ПВХ-модели. Для тканевых ремувок доступны DTF-печать и вышивка; для отдельных моделей можно заказать светоотражающий логотип. Для силиконовых и ПВХ-моделей доступны дополнительные варианты нанесения.

Срок изготовления — от 3 дней. Доступен бесплатный дизайн и бесплатная доставка при заказе от 30 000 ₽.

Для тканевых моделей на странице указаны тиражи от 50 или 100 штук в зависимости от модели. Силиконовая ремувка представлена от 100 штук, ПВХ-модель рассчитывается по запросу.

Стоимость зависит от модели, тиража, материала, количества сторон и выбранного способа нанесения. Для получения точного расчёта необходимо указать параметры заказа.

Ремувки с логотипом можно заказать для корпоративного мерча, промоакций, выставок, конференций, фестивалей, подарочных наборов и других мероприятий. Конкретная модель подбирается с учётом материала, конструкции, способа нанесения, тиража и бюджета проекта.

Какой минимальный тираж ремувок с логотипом?

Минимальный тираж — 100 штук. Ремувки в наличии на складе, поэтому небольшие партии отгружаем быстро.

За сколько дней изготовите ремувки?

При складском наличии заготовок — от 2 дней с момента согласования макета.

Можно ли нанести полноцветный логотип?

Да. Печать сублимацией и DTF передаёт полный цвет, градиенты и фотоизображения без ограничений по количеству цветов.

Да, наносим светоотражающую плёнку — ремувка становится заметной в темноте.