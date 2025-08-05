Металлические флешки с логотипом оптом

Производим металлические флешки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Алюминиевый и стальной корпус, поворотные и выдвижные, влагозащищённые, объём 8–64 ГБ. Лазерная гравировка — логотип в цвете металла, не стирается. Собственное производство в Екатеринбурге.

Металлическая флешка — деловой подарок, который носят на ключах годами: корпус не ломается, не царапается и выглядит солидно. Её выбирают для подарков партнёрам, руководителям и в наборы с ежедневником, где пластик выглядел бы недорого.

Прочность Металлический корпус защищает накопитель от ударов, изгиба и влаги — флешка переживает стирку в кармане и падения. Влагозащищённые модели выдерживают кратковременное погружение. Для носителя, который постоянно в кармане с ключами, это главное преимущество перед пластиком. Гравировка Лазерная гравировка снимает верхний слой покрытия: логотип получается в цвете металла и не стирается от трения о ключи. На анодированном цветном алюминии гравировка даёт контрастный светлый знак. Площадь небольшая, макет упрощаем до логотипа и короткой надписи. Именная гравировка без доплаты за разнообразие. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.