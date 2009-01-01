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Гарантия на товары

Гарантия на товары AEPRINT: условия предоставления, сроки действия и обязательства компании по качеству продукции. Официальная информация для клиентов.

В компании AEPRINT мы внимательно относимся к качеству продукции и делаем всё возможное, чтобы вы остались довольны сотрудничеством с нами.
Каждый товар проходит многоступенчатую проверку на разных этапах — от поступления продукции от поставщика до комплектации и отправки заказа со склада.
При получении заказа рекомендуем внимательно проверить товар, его внешний вид и комплектацию, а также сверить данные с сопроводительными документами.

Если вы обнаружили товар ненадлежащего качества или возникла любая другая проблема, пожалуйста, свяжитесь с нами удобным способом:

  • по телефону;
  • по электронной почте;
  • через форму обратной связи на сайте.

Менеджер, сопровождавший ваш заказ, подробно разберётся в ситуации и предложит оптимальное решение.
Мы оперативно поможем оформить возврат, замену товара или предложим другой вариант урегулирования вопроса в соответствии с законодательством РФ и внутренними стандартами компании.

Мы всегда готовы помочь!

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