Покупателям
Как оформить заказ
Вы можете оформить заказ любым удобным способом. AEPRINT работает с юридическими и физическими лицами по всей России.
После получения заявки менеджер:
- 1уточнит детали проекта
- 2рассчитает стоимость
- 3подготовит коммерческое предложение
- 4выставит счёт
- Через сайт
Оставьте заявку на странице нужного товара или воспользуйтесь формой обратной связи. Укажите тираж, способ нанесения, желаемые сроки и приложите макет, если он уже подготовлен.
- По телефону
Свяжитесь с нами для быстрой консультации и расчёта. Менеджер поможет подобрать оптимальное решение с учётом бюджета, сроков и технологии нанесения.
- 8 (800) 707-57-06, бесплатно по всей России
- По электронной почте
Такой формат особенно удобен для корпоративных клиентов и комплексных проектов.
- info@aeprint.ru, заявки и макеты
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Как мы работаем
- 01Согласование макета
- 02Подтверждение тиража и сроков
- 03Выставление счёта
- 04Оплата
- 05Запуск в производство
- 06Отгрузка и предоставление закрывающих документов
Что указать в запросе
- описание продукции
- тираж
- желаемые сроки
- реквизиты компании
- макеты или техническое задание
В офисе или шоуруме
Вы можете приехать к нам лично, чтобы:
- ознакомиться с образцами продукции
- оценить качество нанесения
- обсудить детали проекта
- заключить договор
Екатеринбургул. Ясная, 2, ТРЦ «Фан-Фан», 5 этаж, оф. 517