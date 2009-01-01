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Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт
Покупателям

Как оформить заказ

Вы можете оформить заказ любым удобным способом. AEPRINT работает с юридическими и физическими лицами по всей России.

После получения заявки менеджер:
  1. 1уточнит детали проекта
  2. 2рассчитает стоимость
  3. 3подготовит коммерческое предложение
  4. 4выставит счёт
Мы отвечаем в рабочее время максимально оперативно.
  • Через сайт

    Оставьте заявку на странице нужного товара или воспользуйтесь формой обратной связи. Укажите тираж, способ нанесения, желаемые сроки и приложите макет, если он уже подготовлен.

  • По телефону

    Свяжитесь с нами для быстрой консультации и расчёта. Менеджер поможет подобрать оптимальное решение с учётом бюджета, сроков и технологии нанесения.

    • 8 (800) 707-57-06, бесплатно по всей России
  • По электронной почте

    Такой формат особенно удобен для корпоративных клиентов и комплексных проектов.

    • info@aeprint.ru, заявки и макеты
  • В мессенджерах

    Напишите в Telegram или MAX — пришлите логотип и задачу прямо в чат.

Как мы работаем

  1. 01Согласование макета
  2. 02Подтверждение тиража и сроков
  3. 03Выставление счёта
  4. 04Оплата
  5. 05Запуск в производство
  6. 06Отгрузка и предоставление закрывающих документов
Что указать в запросе
  • описание продукции
  • тираж
  • желаемые сроки
  • реквизиты компании
  • макеты или техническое задание
Написать на info@aeprint.ru

В офисе или шоуруме

Вы можете приехать к нам лично, чтобы:

  • ознакомиться с образцами продукции
  • оценить качество нанесения
  • обсудить детали проекта
  • заключить договор
Екатеринбургул. Ясная, 2, ТРЦ «Фан-Фан», 5 этаж, оф. 517
Контакты и карта
Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.