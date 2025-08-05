Пакеты и упаковка с логотипом
Бумажные и крафт-пакеты, шопперы, ПВД и zip-пакеты, скотч с логотипом. Подберём материал, размер и способ печати под тираж и бюджет. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штуккрафт, ПВД, zip; шопперы от 10
- Срок от 24 часовна готовых пакетах со склада
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
- Макет бесплатнопревью с вашим логотипом
Пакеты с логотипом — все виды
Пакеты, шопперы, скотч и подарочная упаковка под нанесение логотипа — 12 категорий, более 300 размеров и форматов
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем пакеты и упаковку на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 24 часовпечать на готовых пакетах
6 технологий печатишелкография, офсет, флексо, УФ
Макет бесплатнопокажем результат до заказа
300+ размеров и форматовот А6 до А3, свои размеры
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии печати на упаковке
Подбираем способ нанесения под материал, тираж и бюджет: от 1 цвета на готовых пакетах до полноцветного офсета с ламинацией и тиснением фольгой.
- 01Шелкография Плотный укрывистый слой краски в 1–4 цвета. Готовые бумажные, крафт-, ПВД- и zip-пакеты.
- 02Офсетная печать (4+4) Полноцвет с фото-качеством на бумажных пакетах под заказ. Выгодна от 500–1000 шт.
- 03Флексопечать Печать по рулону для больших тиражей ПВД и пакетов-маек — от 2 000 шт., самая низкая цена.
- 04Цифровая печать Малые тиражи и персонализация без печатных форм. Быстро, любой макет, от 100 шт.
- 05УФ-печать Прямая печать на плотных материалах и коробках. Яркие цвета, стойкость к истиранию.
- 06Тиснение и фольгирование Премиальная отделка: горячее тиснение фольгой, блинтовое и конгревное тиснение логотипа.
Как выбрать технологию нанесения?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Шелкография
|100 шт.
|Готовые пакеты, логотип в 1–4 цвета, срок от 24 часов
|Офсет
|500 шт.
|Полноцветные бумажные пакеты под заказ — фирменный стиль, фото, ламинация
|Флексопечать
|2 000 шт.
|ПВД и пакеты-майки для ритейла — минимальная цена за штуку
|Цифровая печать
|100 шт.
|Небольшие партии, тест дизайна, персонализация под мероприятие
|Тиснение / фольга
|250 шт.
|Подарочная и премиальная упаковка, коробки, крафт с золотом
Цены на пакеты с логотипом
Ориентир по стоимости для каждого вида упаковки. Точные цены с тиражами, форматами и цветностью — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид упаковки
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Бумажные пакеты
|от 80 ₽
|100 шт
|шелкография, офсет
|от 3 дней
|Подробнее
|Крафт-пакеты
|от 30 ₽
|100 шт
|шелкография, флексо
|от 3 дней
|Подробнее
|Сумки-шопперы
|от 45 ₽
|10 шт
|шелкография, DTF
|от 24 часов
|Подробнее
|Zip-пакеты
|от 14 ₽
|100 шт
|шелкография
|от 24 часов
|Подробнее
|Пакеты ПВД
|от 30 ₽
|100 шт
|шелкография 1–4 цвета
|от 24 часов
|Подробнее
|Пакеты Paper Match
|от 30 ₽
|100 шт
|шелкография 1–4 цвета
|от 24 часов
|Подробнее
|Пакеты-майки
|от 1,25 ₽
|5 000 шт
|флексопечать
|от 7 дней
|Подробнее
|Скотч с логотипом
|по запросу
|36 рулонов
|флексопечать
|от 24 часов
|Подробнее
|Подарочные коробки
|по запросу
|50 шт
|УФ-печать, тиснение
|от 7 дней
|Подробнее
- Цена «от»за штуку при максимальном тираже
- Печатная форма+1 500 ₽ за цвет
- Свой размер пакетапо запросу
- Макет и визуализациябесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пакеты для «Сбер»
- ПВД-пакеты с логотипом
- Пакет для бутика
- Пакет, полноцвет
- Бумажный пакет с логотипом
- Пакеты на заказ
- Бумажный пакет, 1 цвет
- Подарочная коробка
- Zip-пакеты с печатью
- Шопер с полноцветом
- Шопер, DTF-печать
- Смотреть
все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадкеот 24 часов
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С упаковкой часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Упаковка и пакеты с логотипом
Упаковку с логотипом печатаем от 100 штук, срок от 24 часов. 11 видов: бумажные и крафт-пакеты, ПВД и зип-лок, майки, шопперы, фирменный скотч. Бумажный А6 от 90 ₽ при тираже 1 000, скотч от 72 роликов. Более 300 размеров, полноцветная печать и шелкография, ламинация, люверсы и шнуры.
Упаковка — единственный носитель бренда, который клиент уносит с собой сам и без возражений. Пакет живёт неделями, ездит по городу и попадает на глаза десяткам людей; коробка и скотч работают в момент вручения и распаковки. По стоимости контакта это самая дешёвая реклама, которая есть у розницы и интернет-магазинов.
Какую упаковку выбрать под задачу
Розница, кофейни, подарки и мероприятия берут бумажные и крафт-пакеты: выглядят дороже, разлагаются и принимают любую отделку. Сетям и промо-раздаче нужен ПВД — дешевле, легче, переносит вес и влагу. Зип-лок идёт на фасовку и комплектацию наборов, майки — на кассу и в точки с большим потоком. Шоппер — многоразовый вариант, который клиент носит сам. Скотч с логотипом упаковывает и рекламирует одновременно, а расходуется в тех же объёмах, что обычный.
Сроки и тиражи по видам
Бумажные пакеты печатаем от 100 штук, на складские форматы срок от 24 часов. ПВД — от 100 штук на малых партиях и от 5 000 на оптовые с вырубной ручкой. Фирменный скотч заказывают от 72 роликов, срок 12–15 рабочих дней, потому что под макет изготавливается клише. Шопперы и майки считаем под тираж. Перед Новым годом и в сезон распродаж сроки растут — тираж под пик лучше размещать за месяц.
Печать и отделка
Полноцветная печать 4+4 для сложных макетов и фотографий, шелкография 1+1 экономичнее на больших тиражах при простом логотипе. Отделка бумажных пакетов: матовая, глянцевая и «вельвет» ламинация, тиснение фольгой, конгрев, выборочный УФ-лак, промо-окно. Дно и подручники усиливаются картоном 300 г/м², ручки — шнур 5–7 мм, атласная или репсовая лента, вырубная ручка.
Как считается стоимость
Цена зависит от материала, размера, цветности и тиража — и падает нелинейно: разница между сотней и тысячей штук в разы больше, чем между тысячей и пятью. Если упаковка нужна регулярно, выгоднее один крупный тираж с хранением, чем несколько мелких. Макет и визуализацию делаем бесплатно до запуска в печать.
Вопросы о пакетах с логотипом
Какой минимальный тираж упаковки с логотипом?
Бумажные, крафт-, ПВД- и zip-пакеты с печатью делаем от 100 штук, сумки-шопперы — от 10. Пакеты-майки и ПВД с флексопечатью становятся выгодными от 2 000–5 000 штук: печать по рулону даёт самую низкую цену за пакет. Коробки и подарочную упаковку заказывают от 50–100 штук.
Сколько занимает изготовление упаковки с логотипом?
Печать на готовых пакетах со склада — от 24 часов. Бумажные пакеты под заказ — от 3 дней, пакеты-майки и подарочные коробки — от 7 дней. Скотч с логотипом — 12–15 рабочих дней: под макет изготавливается клише. Точный срок назовём после согласования макета.
Сколько стоит упаковка с логотипом?
Ориентиры: бумажные пакеты — от 80 ₽, крафт и ПВД — от 30 ₽, zip-пакеты — от 14 ₽, пакеты-майки — от 1,25 ₽ за штуку при максимальном тираже. Цена зависит от материала, размера, цветности и тиража; печатная форма — +1 500 ₽ за цвет. Точный расчёт пришлём под ваш макет.
Какие технологии печати вы используете на упаковке?
Шелкографию для готовых пакетов в 1–4 цвета, офсет 4+4 для полноцветных бумажных пакетов, флексопечать для больших тиражей ПВД и маек, цифровую печать для малых партий, УФ-печать для коробок, а также тиснение и фольгирование для премиальной упаковки.
Нужен готовый макет или вы разработаете дизайн?
Можно прислать готовый макет в векторе (AI, EPS, PDF, CDR) — проверим и подготовим к печати. Если макета нет, дизайнер адаптирует ваш логотип под формат пакета и покажет визуализацию до запуска. Макет и визуализация — бесплатно.
Можно ли сделать премиальную подарочную упаковку?
Да. Делаем бумажные пакеты с ламинацией soft touch или «вельвет», тиснением фольгой, конгревом и выборочным УФ-лаком, с ручками из атласной или репсовой ленты, а также подарочные коробки с УФ-печатью и тиснением — от 50 штук.
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