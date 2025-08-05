Упаковка и пакеты с логотипом

Упаковку с логотипом печатаем от 100 штук, срок от 24 часов. 11 видов: бумажные и крафт-пакеты, ПВД и зип-лок, майки, шопперы, фирменный скотч. Бумажный А6 от 90 ₽ при тираже 1 000, скотч от 72 роликов. Более 300 размеров, полноцветная печать и шелкография, ламинация, люверсы и шнуры.

Упаковка — единственный носитель бренда, который клиент уносит с собой сам и без возражений. Пакет живёт неделями, ездит по городу и попадает на глаза десяткам людей; коробка и скотч работают в момент вручения и распаковки. По стоимости контакта это самая дешёвая реклама, которая есть у розницы и интернет-магазинов.

Какую упаковку выбрать под задачу Розница, кофейни, подарки и мероприятия берут бумажные и крафт-пакеты: выглядят дороже, разлагаются и принимают любую отделку. Сетям и промо-раздаче нужен ПВД — дешевле, легче, переносит вес и влагу. Зип-лок идёт на фасовку и комплектацию наборов, майки — на кассу и в точки с большим потоком. Шоппер — многоразовый вариант, который клиент носит сам. Скотч с логотипом упаковывает и рекламирует одновременно, а расходуется в тех же объёмах, что обычный. Сроки и тиражи по видам Бумажные пакеты печатаем от 100 штук, на складские форматы срок от 24 часов. ПВД — от 100 штук на малых партиях и от 5 000 на оптовые с вырубной ручкой. Фирменный скотч заказывают от 72 роликов, срок 12–15 рабочих дней, потому что под макет изготавливается клише. Шопперы и майки считаем под тираж. Перед Новым годом и в сезон распродаж сроки растут — тираж под пик лучше размещать за месяц. Печать и отделка Полноцветная печать 4+4 для сложных макетов и фотографий, шелкография 1+1 экономичнее на больших тиражах при простом логотипе. Отделка бумажных пакетов: матовая, глянцевая и «вельвет» ламинация, тиснение фольгой, конгрев, выборочный УФ-лак, промо-окно. Дно и подручники усиливаются картоном 300 г/м², ручки — шнур 5–7 мм, атласная или репсовая лента, вырубная ручка. Как считается стоимость Цена зависит от материала, размера, цветности и тиража — и падает нелинейно: разница между сотней и тысячей штук в разы больше, чем между тысячей и пятью. Если упаковка нужна регулярно, выгоднее один крупный тираж с хранением, чем несколько мелких. Макет и визуализацию делаем бесплатно до запуска в печать.