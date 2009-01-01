Ленты и бейджи с логотипом

Мы производим печать и гравировку на всех видах сувенирной продукции. Полный выбор лент для бейджей в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru

Ленты для бейджей с логотипом — практичный элемент оформления сотрудников, участников конференций, выставок и других мероприятий. Лента одновременно выполняет функцию крепления бейджа и становится частью фирменного оформления: на неё можно нанести логотип, название компании или другую графику. AEPRINT изготавливает ленты и бейджи для корпоративных и event-задач на собственном производстве.

Ленты и бейджи для мероприятий

Бейдж с лентой помогает быстро идентифицировать участников и сотрудников на мероприятии. Такой комплект используют на конференциях, выставках, форумах, корпоративных встречах и других событиях, где у организаторов несколько категорий участников.

Для разных групп можно подготовить отдельные варианты оформления: например, изменить цвет или информацию на бейдже, сохранив единую фирменную стилистику. Это удобно при регистрации участников, работе персонала и организации доступа в разные зоны мероприятия.

Ленты с логотипом

Для лент доступна полноцветная печать логотипа и фирменной графики. На странице AEPRINT также представлены варианты лент с одно- и двухцветным нанесением. Дополнительно можно установить кармашек для бейджа или дополнительное крепление.

При выборе конструкции учитывают способ использования бейджа и необходимое крепление. В каталоге представлены ленты с карабином, варианты с ретрактором и другие модели, поэтому комплект можно подобрать под формат мероприятия.

Бейджи с персонализацией

Помимо ленты, AEPRINT изготавливает бумажные и пластиковые бейджи. Для них доступна персонализация — например, печать имени и других данных участника. Такой вариант подходит для мероприятий, где бейджи выпускаются заранее под конкретный список гостей.

Для пластиковых бейджей можно использовать полноцветную печать и персонализацию. Бумажные бейджи подходят для более коротких мероприятий, когда идентификатор используется в течение ограниченного времени.

Комплект для конференции или выставки

Ленты и бейджи можно заказать как единый комплект для мероприятия. На ленте размещается фирменная символика компании, а на бейдже — данные участника, должность или категория доступа. Такой подход позволяет решить задачу идентификации без разработки отдельных элементов оформления.

AEPRINT также производит другую продукцию для мероприятий — полиграфию, браслеты, сувениры и корпоративную одежду. Их можно оформить в единой визуальной концепции с бейджами и лентами.

Срок изготовления лент и бейджей на странице AEPRINT указан от 3 дней. Ленты с логотипом доступны тиражами от 100 штук, при этом стоимость одного изделия снижается с увеличением партии. AEPRINT работает с юридическими лицами по договору и предоставляет полный пакет закрывающих документов, с НДС и без.

При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно. Доставка по Свердловской области и в другие регионы России выполняется транспортными компаниями. Примеры реализованных проектов представлены в разделе «Кейсы».