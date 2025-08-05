Накидки с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим накидки и пончо с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Промо-накидки из спанбонда и нейлона, волонтёрские и фанатские, пончо-дождевики, накидки для парикмахерских и салонов. Шелкография, DTF-печать, сублимация. Собственное производство в Екатеринбурге.

Накидка — самый быстрый способ одеть большую группу людей в единые цвета: её надевают поверх любой одежды за секунды, и размер почти не важен. Организаторы мероприятий, спортивные клубы и промо-агентства берут накидки, чтобы выделить команду, волонтёров или болельщиков в толпе.

Виды под задачу Самые дешёвые — промо-накидки из спанбонда, одноразовые, для массовой раздачи на фестивалях и акциях. Нейлоновые прочнее и служат много сезонов: их берут волонтёрам и постоянным промо-командам. На уличные мероприятия с риском дождя заказывают пончо-дождевики. Отдельная категория — накидки для парикмахерских и салонов красоты: рабочий инвентарь с логотипом, который видит каждый клиент. Размер и цвет Главное преимущество накидки — универсальный размер: её не нужно подбирать по сотрудникам, одна модель подходит почти всем. Это снимает сложность сбора размеров, которая есть у любой другой одежды. Цвет подбирается под фирменный стиль и работает для зонирования: волонтёры, организаторы и пресса в разных цветах различимы издалека. Нанесение Крупный логотип или надпись «Волонтёр», «Организатор» на спине и груди печатаем шелкографией — читается издалека. Для малых партий подходит DTF с полноцветом, на полиэстере можно закрасить всю площадь сублимацией. На спанбонде работает только шелкография. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.