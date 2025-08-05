Накидки с логотипом оптом
Накидки и мантии с печатью логотипа для промо, выпускных, мероприятий и салонов: атлас, габардин, шёлк и полиэстер. Шелкография от 50 штук, DTF-печать от 5, сублимация от 30. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж накидок
- Срок от 5 днейпошив и печать под заказ
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
- Вышивкаэмблема на груди мантии, от 10 шт.
Накидки с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Накидка Hisako арт. TWP453.807в наличии 5 000+ шт Плед и накидка в одном Вышивка или нашивка от 5 196 ₽цена без нанесения
- Накидка Yumiko арт. TWP453.791в наличии 1 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка от 3 802 ₽цена без нанесения
- Накидка Keiko арт. TWP453.840в наличии 1 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка от 3 310 ₽цена без нанесения
- Накидка Ornos арт. TWV4502205в наличии 1 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка от 3 625 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни накидок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Атлас, габардин, шёлк и полиэстер, 8 цветов
- Шелкография, вышивка, DTF и сублимация
- Пошив под заказ по вашим размерам
- Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем накидки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать накидки под задачу
- 01Назначение
Промо — лёгкий полиэстер. Выпускные — мантии из атласа. Салоны — водоотталкивающие.
- 02Материал
Полиэстер — бюджет. Атлас — блеск и торжество. Габардин — плотность.
- 03Нанесение
Шелкография на спине — крупно. Вышивка — эмблемы. Сублимация — паттерн.
- 04Размер
Универсальные one size или по размерной сетке для мантий.
Как нанести логотип на накидки
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж накидок
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на накидки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на накидках
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают накидки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-акцииНакидки промоутеров с крупным логотипом
- ВыпускныеМантии и шапочки с эмблемой вуза и школы
- Салоны красотыПарикмахерские накидки с логотипом салона
- Мероприятия и фестивалиНакидки для гостей и аниматоров
- Пляжные клубы и отелиПляжные накидки с логотипом
- Детские праздникиЯркие накидки для квестов и шоу
- Спортивные событияНакидки-пончо участников
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать накидки
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал накидокна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, ткань и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С накидками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Накидки с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим накидки и пончо с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Промо-накидки из спанбонда и нейлона, волонтёрские и фанатские, пончо-дождевики, накидки для парикмахерских и салонов. Шелкография, DTF-печать, сублимация. Собственное производство в Екатеринбурге.
Накидка — самый быстрый способ одеть большую группу людей в единые цвета: её надевают поверх любой одежды за секунды, и размер почти не важен. Организаторы мероприятий, спортивные клубы и промо-агентства берут накидки, чтобы выделить команду, волонтёров или болельщиков в толпе.
Виды под задачу
Самые дешёвые — промо-накидки из спанбонда, одноразовые, для массовой раздачи на фестивалях и акциях. Нейлоновые прочнее и служат много сезонов: их берут волонтёрам и постоянным промо-командам. На уличные мероприятия с риском дождя заказывают пончо-дождевики. Отдельная категория — накидки для парикмахерских и салонов красоты: рабочий инвентарь с логотипом, который видит каждый клиент.
Размер и цвет
Главное преимущество накидки — универсальный размер: её не нужно подбирать по сотрудникам, одна модель подходит почти всем. Это снимает сложность сбора размеров, которая есть у любой другой одежды. Цвет подбирается под фирменный стиль и работает для зонирования: волонтёры, организаторы и пресса в разных цветах различимы издалека.
Нанесение
Крупный логотип или надпись «Волонтёр», «Организатор» на спине и груди печатаем шелкографией — читается издалека. Для малых партий подходит DTF с полноцветом, на полиэстере можно закрасить всю площадь сублимацией. На спанбонде работает только шелкография. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о накидках
Какой минимальный тираж накидок?
От 30 штук при пошиве под заказ, от 50 — шелкографией на готовых. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для массовой раздачи на фестивалях берите промо-накидки из спанбонда или лёгкого полиэстера. Нейлоновые прочнее и служат много сезонов — их берут волонтёрам и постоянным промо-командам. Для выпускных подойдут мантии из атласа, для салонов красоты — водоотталкивающие парикмахерские накидки, а при риске дождя — пончо-дождевики.
Сколько стоит накидка с логотипом?
Готовые накидки в каталоге стоят от 3 310 ₽ до 5 196 ₽. Нанесение считается отдельно: шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽. Пошив под заказ рассчитаем под ткань и тираж.
Сошьёте мантии по нашим размерам?
Да, мантии шьём по размерной сетке, остальные накидки обычно делаем универсального размера one size. Пришлите количество и размеры — рассчитаем пошив и нанесение эмблемы. Минимальный тираж при пошиве под заказ — от 30 штук.
Какие ткани и цвета есть?
Работаем с полиэстером, атласом, габардином, шёлком, спанбондом и нейлоном. Цвет подбираем под фирменный стиль, разные цвета удобно использовать для зонирования: волонтёры, организаторы и пресса различимы издалека. Наличие конкретных тканей уточнит менеджер.
Накидки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 5 дней, для пошива под заказ чаще закладывайте от 7 дней. Точный срок зависит от ткани, тиража и нанесения, назовём его при расчёте. Макет согласуем бесплатно до запуска.
Печать не полиняет после стирки?
Стойкость нанесения зависит от ткани и технологии: на спанбонде работает только шелкография, на полиэстере можно сделать сублимацию по всей площади, эмблемы на мантиях вышиваем. Учтите, что промо-накидки из спанбонда одноразовые, а нейлоновые служат много сезонов.
Есть ли шапочки к мантиям?
Да, к выпускным мантиям делаем шапочки с эмблемой вуза или школы. Эмблему на груди мантии можно вышить от 10 штук. Комплект и стоимость рассчитаем под ваш тираж, макет подготовим бесплатно и согласуем до запуска.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.
Накидки с логотипом — промо-форма для сотрудников и промоутеров, которую удобно использовать на выставках, презентациях, рекламных акциях и других мероприятиях. Накидка надевается поверх одежды и быстро превращает обычную форму команды в заметный элемент фирменного оформления. AEPRINT изготавливает и брендирует текстильные накидки на собственном производстве в Екатеринбурге.
Накидки для промоутеров и мероприятий
Промо-накидка подходит для ситуаций, когда сотрудникам нужно быть визуально заметными среди посетителей мероприятия. Её используют на выставках, промоакциях, презентациях и других событиях, где команда работает непосредственно с аудиторией.
Накидка надевается поверх верхней одежды и фиксируется завязками. Благодаря такой конструкции её можно использовать с разной одеждой и не привязывать фирменную форму к конкретному комплекту гардероба.
Материалы накидок
Для изготовления накидок используются атлас, габардин, шёлк и полиэстер. Выбор материала зависит от задачи проекта, внешнего вида изделия и особенностей дальнейшего использования.
Для массовой промоакции обычно важны практичность и стоимость тиража, а для презентационного мероприятия большее значение может иметь внешний вид ткани. Материал и способ нанесения можно подобрать под конкретный формат мероприятия.
Нанесение логотипа на накидки
Для брендирования накидок AEPRINT использует шелкографию, термотрансфер и полноцветную DTG-печать. Технологию выбирают с учётом материала, макета и тиража. Для шелкографии стоимость зависит от количества цветов: на странице представлены варианты от одного до четырёх цветов.
Для небольших тиражей доступна DTF-печать — на странице приведены расчёты стоимости начиная от 5 изделий. Также можно использовать DTF-печать с эффектом свечения для макетов, где нужен дополнительный визуальный эффект.
AEPRINT располагает собственным парком оборудования для нанесения, а штатные дизайнеры и менеджеры сопровождают заказ внутри компании. Это позволяет проверить макет и технологию до запуска тиража.
Фирменные накидки для промо-кампаний
Накидки можно использовать для единой формы промоутеров на выставках, открытиях торговых точек, презентациях и рекламных мероприятиях. Если в акции участвуют несколько групп сотрудников, для каждой команды можно подготовить свой вариант дизайна при сохранении общей фирменной стилистики.
Накидки также удобно сочетать с бейджами, футболками, бейсболками и другой корпоративной одеждой. В результате команда получает единый комплект, а логотип присутствует сразу на нескольких элементах промо-формы.
На странице AEPRINT указано, что срок изготовления накидок начинается от 3 дней. Для нанесения доступны тиражи от 5 изделий при DTF-печати; для шелкографии на странице приведены расчёты начиная от 50 изделий. Стоимость зависит от выбранной технологии, количества цветов и тиража.
AEPRINT работает с юридическими лицами по договору и предоставляет полный пакет закрывающих документов, с НДС и без. Собственное производство находится в Екатеринбурге. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно.
Среди реализованных проектов AEPRINT — USTA Group, Program School, Роснефть, Alma Ceramica и другие организации. Примеры корпоративной продукции представлены в разделе «Кейсы».