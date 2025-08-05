Наборы электроники с логотипом оптом

Собираем наборы электроники с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Комплекты из пауэрбанка, беспроводной зарядки, наушников, кабелей и колонки в коробке с ложементом. Состав под бюджет на человека, единое нанесение. Собственное производство в Екатеринбурге.

Набор электроники — подарок верхнего уровня для команд, партнёров и клиентов: несколько технологичных предметов в одной коробке воспринимаются как законченный подарок, а не набор случайных гаджетов. Компании берут такие наборы для IT-команд, на Новый год и для ключевых клиентов.

Комплектации Мобильный набор — всё для дороги: пауэрбанк, кабель 3-в-1 и беспроводные наушники. Офисный — беспроводная зарядка, лампа и органайзер. Премиальный — колонка, наушники и пауэрбанк в едином дизайне. Все позиции делаем в одной цветовой гамме и с единым нанесением, чтобы набор выглядел как коллекция, а не сборная солянка. Проверка и сборка Каждое устройство проверяем перед сборкой: брак в одном предмете портит впечатление от всего набора. Коробка с ложементом фиксирует технику при перевозке. Сборка ручная, требует времени сверх производства. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом. Работаем с юрлицами по договору с НДС.