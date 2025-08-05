Наборы электроники с логотипом
Комплекты в футляре: пауэрбанк, наушники, кабель и флешка под одним брендом и в общем ложементе. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 наборовминимальный тираж
- Срок от 7 днейсборка и нанесение
- В футляреложемент под каждый предмет
- Логотип на всёмна каждом устройстве набора
Наборы электроники с логотипом — модели
Комплекты на 2–4 устройства: пауэрбанк, наушники, колонка, флешка, кабель.
- Набор Flashwrite арт. G15335.40.16Гбв наличии 5 000+ шт Ручка и флешка Гравировка или печать на упаковке от 949 ₽цена без нанесения
- Набор Urban Power арт. G20184.40в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 3 353 ₽цена без нанесения
- Набор Hand Hunter арт. G7220.60в наличии 1 000+ шт Ручка и флешка Гравировка или печать на упаковке от 1 189 ₽цена без нанесения
- Набор Twist Classic арт. G7609.20.8Гбв наличии 1 000+ шт Ручка и флешка Гравировка или печать на упаковке от 1 034 ₽цена без нанесения
- Набор Power Bank + кабель арт. O427319в наличии 1 000+ шт Логотип с подсветкой Гравировка или печать на упаковке от 2 871 ₽цена без нанесения
- Набор Full Power арт. G20782.30в наличии 500+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 3 955 ₽цена без нанесения
- Набор Rules арт. G18390.30в наличии 1 000+ шт Уход за гаджетами и зарядка Гравировка или печать на упаковке от 1 990 ₽цена без нанесения
- Набор Tesla арт. O181025в наличии 500+ шт Блокнот, ручка и Power Bank Гравировка или печать на упаковке от 4 028 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни наборов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Ложемент вырезается под состав набора
- Логотип на каждом устройстве комплекта
- Фирменный кейс и вкладыш с инструкцией
- Сборка и отгрузка готовыми комплектами
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем наборы электроники на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать наборы электроники
- 01Модель и характеристики
Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на набор
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на набор
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пауэрбанк с логотипом
- Беспроводная зарядка
- Наушники с логотипом
- Колонка с нанесением
- Колонка с логотипом
- Электроника с логотипом
- Зарядная станция
- Увлажнитель с логотипом
- Смарт-часы с логотипом
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все работы250+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают наборы электроники
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
- Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
- ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.
- Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать наборы электроники
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С наборами электроники часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Наборы электроники с логотипом оптом
Собираем наборы электроники с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Комплекты из пауэрбанка, беспроводной зарядки, наушников, кабелей и колонки в коробке с ложементом. Состав под бюджет на человека, единое нанесение. Собственное производство в Екатеринбурге.
Набор электроники — подарок верхнего уровня для команд, партнёров и клиентов: несколько технологичных предметов в одной коробке воспринимаются как законченный подарок, а не набор случайных гаджетов. Компании берут такие наборы для IT-команд, на Новый год и для ключевых клиентов.
Комплектации
Мобильный набор — всё для дороги: пауэрбанк, кабель 3-в-1 и беспроводные наушники. Офисный — беспроводная зарядка, лампа и органайзер. Премиальный — колонка, наушники и пауэрбанк в едином дизайне. Все позиции делаем в одной цветовой гамме и с единым нанесением, чтобы набор выглядел как коллекция, а не сборная солянка.
Проверка и сборка
Каждое устройство проверяем перед сборкой: брак в одном предмете портит впечатление от всего набора. Коробка с ложементом фиксирует технику при перевозке. Сборка ручная, требует времени сверх производства. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о наборах электроники
Наборы электроники с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Наборы электроники с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Готовые наборы стоят от 949 ₽ (Flashwrite) до 4 028 ₽ (Tesla) без нанесения, например набор Power Bank + кабель — от 2 871 ₽. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ от 1 000. Состав подбираем под бюджет на человека и рассчитываем набор с нанесением на каждый предмет и сборкой.
Наборы электроники с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Логотип наносим на каждое устройство набора единым способом, чтобы комплект выглядел как коллекция: на металле и софт-тач — лазерная гравировка, на пластике — УФ-печать полноцветом. Футляр или коробку брендируем отдельно. Всё покажем на бесплатной визуализации.
Есть ли гарантия на технику?
Да, на технику в наборе действует гарантия производителя, устройства поставляются с документами. Каждое устройство проверяем перед сборкой, потому что брак в одном предмете портит впечатление от всего набора.
Наборы электроники с логотипом: сколько занимает изготовление?
Сборка и нанесение — от 7 дней. Сборка ручная и требует времени сверх производства, поэтому для комплектных наборов из нескольких устройств закладывайте от 10 дней. Точный срок назовём после согласования состава и макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Все позиции набора подбираем в одной цветовой гамме, близкой к вашему бренду. Возможность сделать корпуса устройств точно в фирменном цвете на заказной партии и нужный тираж уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Набор собираем в футляр или коробку с ложементом под каждый предмет — он фиксирует технику при перевозке. Коробку и вкладыш брендируем полноцветной печатью по вашему оформлению, макет и визуализацию готовим бесплатно.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, это основная задача раздела. Предлагаем мобильную комплектацию (пауэрбанк, кабель 3-в-1, наушники), офисную (беспроводная зарядка, лампа, органайзер) и премиальную (колонка, наушники, пауэрбанк) или собираем свой состав под бюджет — от 30 наборов.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отправляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.