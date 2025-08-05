Флагштоки мобильные с логотипом оптом

Производим мобильные флагштоки оптом от 10 штук, срок от 5 дней. Разборные алюминиевые и стеклопластиковые, высота 3–6 м, основание с утяжелителем, чехол для перевозки. Полотно с логотипом — отдельно. Собственное производство в Екатеринбурге.

Мобильный флагшток собирается за несколько минут без инструментов и перевозится в чехле. Его берут для выездных мероприятий, выставок, спортивных событий и открытий, где нужен флаг на один день или сезон без стационарной установки.

Конструкция Шток разбирается на секции и помещается в чехол длиной около метра — входит в багажник легкового автомобиля. Основание с полостью под воду или песок наполняется на месте, поэтому возится пустым. Алюминий прочнее и жёстче, стеклопластик гибче и лучше гасит ветровую нагрузку. Устойчивость Высота и размер полотна подбираются под основание: высокий флагшток с большим флагом на лёгком основании опрокинется от ветра. Для улицы нужен утяжелитель не менее 15–20 кг. Для помещения достаточно крестовины. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.