Мобильные флагштоки
Переносные конструкции для залов и площадок: напольные на крестовине и уличные на водоналивном основании. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 1 штукиминимальный заказ
- Срок от 3 днейсборка и комплектация у нас
- Без монтажаставится и убирается за минуту
- 2–6 метроввысота под задачу
Флагштоки мобильные — форматы и варианты
Напольные для помещений, телескопические для площадок и на водоналивной базе.
- Напольный флагшток арт. FL-FM-NPхит продаж Для зала и переговорной, крестовина Алюминиевая мачта, основание в комплекте по запросуцена зависит от высоты
- Телескопический арт. FL-FM-TLдля площадок Складывается для перевозки в багажнике Регулировка высоты, чехол в комплекте по запросуцена зависит от высоты
- На водоналивной базе арт. FL-FM-VDдля улицы Основание заполняется водой или песком Устойчивость без монтажа в грунт по запросуцена зависит от высоты
- Ещё варианты
Высоты, материалы мачты, типы оснований, чехлы и комплекты с флагом.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и количество — подберём размер, материал и крепление.
- Основание: крестовина, водоналив, утяжелители
- Телескопическая мачта складывается для перевозки
- Флюгерное крепление против наматывания
- Комплект с пошивом флага под размер
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флагштоки мобильные на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать мобильные флагштоки
- 01Где устанавливается
В помещении, на площадке или стационарно на улице — от этого зависит конструкция.
- 02Высота
Чем дальше зритель и чем выше окружающая застройка, тем выше нужен флагшток.
- 03Материал
Алюминий лёгкий и не ржавеет, сталь дешевле и прочнее, стеклопластик гибкий.
- 04Основание
Мобильная база, штырь в грунт, фундамент или настенный кронштейн.
Печать и отделка для мобильных флагштоков
- Подъём флагаТросовая система с лебёдкой или внутренний трос со скрытым механизмом.
- Флюгерное креплениеПоворотный узел, чтобы флаг не наматывался на мачту.
- ОснованиеКрестовина, водоналивная база, штырь или закладной фундамент.
- Порошковая покраскаЦвет мачты под фирменный стиль или классический белый.
- Комплект с флагомПошив флага под размер и высоту конструкции.
- МонтажВыезд, установка и настройка механизма подъёма.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили материалы и конструкции.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Алюминийхит
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|не ржавеет
|от 5 дней
|стационарные уличные мачты
|Сталь
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|прочный
|от 5 дней
|высокие мачты и ветреные места
|Стеклопластик
|от 10 шт.
|по запросу
|площадки
|гибкий
|от 5 дней
|мобильные конструкции
|Мобильное основание
|от 10 шт.
|по запросу
|зал и улица
|переносное
|от 3 дней
|мероприятия и временные площадки
|Фундамент
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|стационарный
|от 10 дней
|постоянная установка
|Настенный кронштейн
|от 10 шт.
|по запросу
|фасад
|крепёж
|от 5 дней
|флаги на здании
- РасчётПодбираем высоту и основание под площадку
- Ветровая нагрузкаУчитываем при выборе материала
- МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
Цены на мобильные флагштоки
Цена зависит от высоты, материала и типа основания. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза конструкцию, флаг считается отдельно
- Расчётподбираем высоту и основание под площадку
- Монтажсчитаем отдельно, выезжаем по городу
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Флаги с логотипом
- Флаги на заказ
- Печать на флагах
- Флаг-парус
- Флаг-виндер
- Смотреть
все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают мобильные флагштоки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Административные зданияФлаги России, региона и города.
- Промышленные площадкиФлаг компании на территории.
- Дилерские центрыОформление площадки с техникой.
- МероприятияМобильные конструкции на площадке.
- Офисы и залыНапольные флагштоки в переговорных.
- Спортивные объектыФлаги на стадионе и у входа.
- ОтелиФлаги у входной группы.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флагов и флагштоков
Флаги, флажки, паруса, виндеры, флагштоки и подставки — 8 видов в разделе.
Как заказать мобильные флагштоки
Шесть шагов от заявки до отгрузки заказа.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Флагштоки мобильные с логотипом оптом
Производим мобильные флагштоки оптом от 10 штук, срок от 5 дней. Разборные алюминиевые и стеклопластиковые, высота 3–6 м, основание с утяжелителем, чехол для перевозки. Полотно с логотипом — отдельно. Собственное производство в Екатеринбурге.
Мобильный флагшток собирается за несколько минут без инструментов и перевозится в чехле. Его берут для выездных мероприятий, выставок, спортивных событий и открытий, где нужен флаг на один день или сезон без стационарной установки.
Конструкция
Шток разбирается на секции и помещается в чехол длиной около метра — входит в багажник легкового автомобиля. Основание с полостью под воду или песок наполняется на месте, поэтому возится пустым. Алюминий прочнее и жёстче, стеклопластик гибче и лучше гасит ветровую нагрузку.
Устойчивость
Высота и размер полотна подбираются под основание: высокий флагшток с большим флагом на лёгком основании опрокинется от ветра. Для улицы нужен утяжелитель не менее 15–20 кг. Для помещения достаточно крестовины. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о мобильных флагштоках
Флагштоки мобильные с логотипом: какой минимальный тираж?
От 1 штуки. На комплектах от 5 конструкций цена за единицу ниже.
Сколько стоит флагшток?
Цена зависит от высоты, материала (алюминий или стеклопластик) и типа основания. Цена указывается за конструкцию, флаг считается отдельно, а на комплектах цена за единицу ниже. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
За сколько изготовите?
Сборку и комплектацию мобильных флагштоков выполняем от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге, для партии — от 5 дней. Если к конструкции нужен флаг с логотипом, срок посчитаем вместе с пошивом. Точную дату назовём после расчёта.
Какую высоту выбрать?
Мобильные флагштоки бывают высотой от 2 до 6 метров. Для зала и переговорной хватает напольного флагштока на крестовине, для улицы и площадки берут выше. Высоту и размер полотна подбираем под основание: высокий флагшток с большим флагом на лёгкой базе опрокинется от ветра.
Нужен ли фундамент?
Нет, мобильному флагштоку фундамент не нужен — он ставится и убирается за минуту. В помещении достаточно крестовины, на улице используют водоналивное основание или утяжелитель с водой или песком не менее 15–20 кг. Основание наполняется на месте, поэтому конструкцию удобно возить пустой.
Сделаете монтаж?
Мобильный флагшток не требует монтажа: шток собирается из секций за несколько минут без инструментов. Если нужен выезд на площадку для установки, монтаж считаем отдельно, выезжаем по городу — условия уточнит менеджер.
Флаг входит в комплект?
Цена указывается за конструкцию, флаг считается отдельно. Можем сделать комплект: сошьём флаг с логотипом под размер и высоту флагштока. Так конструкция и полотно точно подойдут друг к другу.
Какой материал лучше для улицы?
Для улицы подойдут алюминий и стеклопластик: алюминий лёгкий, прочный и не ржавеет, стеклопластик гибче и лучше гасит ветровую нагрузку. Не менее важно утяжелённое основание. Подберём материал и базу под вашу площадку.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Флагшток разбирается в чехол около метра, отправляем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз в Екатеринбурге.