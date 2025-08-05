Рекламные штендеры на заказ
Раскладные уличные конструкции у входа: металлический каркас со сменным вкладышем, устойчивые к ветру. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 1 штукиминимальный заказ
- Срок от 3 днейпечать и сборка у нас
- Для улицыстойкие материалы и утяжеление
- Вкладышменяем макет, каркас остаётся
Рекламные штендеры — форматы и варианты
Раскладные металлические штендеры формата A1 и A0 со сменными вкладышами.
- Штендер A1 арт. PG-ST-A1хит продаж Металлический каркас, два вкладыша Печать на композите, ламинация по запросуцена зависит от размера
- Штендер A0 арт. PG-ST-A0крупный Больше площадь, виден с дороги Полноцветная печать, защитная ламинация по запросуцена зависит от размера
- Меловой штендер арт. PG-ST-MLдля кафе Грифельная поверхность под надписи мелом Печать логотипа сверху, поле под мел по запросуцена зависит от размера
- Ещё варианты
Размеры, материалы каркаса, утяжелители и типы вкладышей.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Сменный вкладыш — макет меняется без замены каркаса
- Ламинация вкладыша от солнца и осадков
- Утяжелитель или водоналивное основание против ветра
- Меловые модели для кафе и заведений
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем рекламные штендеры на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать штендеры
- 01Где стоит
В помещении подойдёт лёгкая конструкция, на улице нужна ветроустойчивость и стойкие материалы.
- 02Материал
Баннерная ткань для полотен, пластик и композит для жёстких конструкций, плёнка для оклейки.
- 03Мобильность
Переносить каждый день или поставить один раз — от этого зависит вес и тип каркаса.
- 04Срок службы
Для разовых мероприятий и для постоянной эксплуатации подбираются разные материалы.
Отделка и постпечать для штендеров
- Широкоформатная печатьПолноцвет по баннеру, плёнке и пластику с высоким разрешением.
- ЛюверсыМеталлические кольца по периметру для крепления полотна.
- ЛаминацияЗащитная плёнка от ультрафиолета и осадков для наружных конструкций.
- ФрезеровкаРезка пластика и композита по контуру макета.
- Каркас и монтажИзготовление конструкции и установка на месте.
- Сменные модулиЗамена полотна или вкладыша без замены конструкции.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили материалы и конструкции.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Баннерная тканьхит
|от 10 шт.
|по запросу
|улица и зал
|полноцвет
|от 1 дня
|полотна, растяжки, фоны
|Самоклеящаяся плёнка
|от 10 шт.
|по запросу
|гладкая основа
|полноцвет
|от 1 дня
|витрины, стены, транспорт
|ПВХ-пластик
|от 10 шт.
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 2 дней
|таблички и стенды
|Композит
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|полноцвет
|от 3 дней
|фасадные вывески и конструкции
|Оргстекло
|от 10 шт.
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 3 дней
|премиальные таблички
|Сетка меш
|от 10 шт.
|по запросу
|фасад
|полноцвет
|от 2 дней
|большие полотна на здании
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
- Сменные модулиМеняем полотно, конструкция остаётся
Цены на штендеры
Цена зависит от размера, материала и конструкции. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза изделие, монтаж считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочноот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают штендеры
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- МагазиныАкция и ассортимент у входа.
- Кафе и рестораныМеню дня и спецпредложения.
- Салоны и клиникиУслуги и запись для проходящих мимо.
- АптекиАкции и режим работы.
- СервисыИнформация у въезда и на парковке.
- Сетевой ритейлЕдиное оформление всех точек.
- МероприятияНавигация по площадке.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать штендеры
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Рекламные штендеры с логотипом оптом
Производим рекламные штендеры оптом от 10 штук, срок от 3 дней. Двусторонние А-образные из металла и пластика, форматы А1 и А2, с карманом под сменный постер или с прямой печатью, утяжелитель для улицы. Собственное производство в Екатеринбурге.
Штендер стоит у входа и работает на прохожих круглый день: он привлекает внимание к магазину, кафе, салону и сообщает об акции. Для бизнеса с уличным трафиком это самый дешёвый способ увеличить проходимость.
Сменный или с печатью
Штендер с карманом из прозрачного пластика позволяет менять постер под каждую акцию, а конструкция служит годами. Штендер с прямой печатью на панелях несёт постоянное сообщение и выглядит солиднее. Для точек с частыми акциями берут сменный, для постоянной информации — с печатью.
Улица и ветер
На улице штендер сдувает ветром — обязателен утяжелитель: полость под песок или воду в основании, либо резиновый коврик-груз. Металлический каркас устойчивее пластикового. Для зимы стоит учитывать, что пластик на морозе становится хрупким. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о штендерах
Рекламные штендеры с логотипом: какой минимальный тираж?
От 1 штуки — конструкции и печать считаются поштучно. На тиражах от 5 штук цена за изделие ниже.
Сколько стоит изготовление?
Цена зависит от формата, материала каркаса, способа печати — сменный постер или прямая печать — и количества. Пришлём расчёт в день обращения, монтаж считается отдельно. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, на тиражах для сетевых точек цена за штендер ниже.
За сколько изготовите?
Изготовим штендер от 3 дней — печать и сборка проходят на нашем производстве в Екатеринбурге. Для сети точек с единым оформлением срок зависит от количества. Точный срок назовём при расчёте.
Подготовите макет?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Поможем сделать сообщение читаемым для прохожих издалека. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать для улицы?
Для улицы берите металлический каркас — он устойчивее пластикового, а пластик на морозе становится хрупким. Обязателен утяжелитель: полость под песок или воду в основании либо резиновый коврик-груз. Форматы — А1 и А2, двусторонние А-образные.
Сделаете монтаж на месте?
Штендер — раскладная конструкция, его достаточно поставить у входа, поэтому монтаж обычно не нужен. Если требуется установка на месте, монтаж считаем отдельно и выезжаем по городу. Детали уточнит менеджер.
Можно менять полотно потом?
Да, если выбрать штендер с карманом из прозрачного пластика: постер меняется под каждую акцию, а каркас служит годами. Для постоянного сообщения подойдёт вариант с прямой печатью на панелях. Новые вкладыши напечатаем по вашему макету.
Есть срочное изготовление?
Да, срочное изготовление от 1 дня возможно по договорённости — например, если нужен только новый вкладыш. Стандартный срок с каркасом — от 3 дней. Присылайте макет сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.