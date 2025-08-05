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Рекламные штендеры на заказ

Раскладные уличные конструкции у входа: металлический каркас со сменным вкладышем, устойчивые к ветру. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 1 штукиминимальный заказ
  • Срок от 3 днейпечать и сборка у нас
  • Для улицыстойкие материалы и утяжеление
  • Вкладышменяем макет, каркас остаётся
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Рекламные штендеры на заказ — AEPRINT
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Рекламные штендеры — форматы и варианты

Раскладные металлические штендеры формата A1 и A0 со сменными вкладышами.

  • Штендер A1 с логотипом
    Штендер A1 арт. PG-ST-A1хит продаж Металлический каркас, два вкладыша Печать на композите, ламинация КомпозитA1Двусторонний по запросуцена зависит от размера
  • Штендер A0 с логотипом
    Штендер A0 арт. PG-ST-A0крупный Больше площадь, виден с дороги Полноцветная печать, защитная ламинация КомпозитA0Двусторонний по запросуцена зависит от размера
  • Меловой штендер с логотипом
    Меловой штендер арт. PG-ST-MLдля кафе Грифельная поверхность под надписи мелом Печать логотипа сверху, поле под мел ДеревоA1Меловой по запросуцена зависит от размера
  • Ещё варианты

    Размеры, материалы каркаса, утяжелители и типы вкладышей.

    Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
    • Сменный вкладыш — макет меняется без замены каркаса
    • Ламинация вкладыша от солнца и осадков
    • Утяжелитель или водоналивное основание против ветра
    • Меловые модели для кафе и заведений
    Показать все форматы
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем рекламные штендеры на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать штендеры

  • 01Где стоит

    В помещении подойдёт лёгкая конструкция, на улице нужна ветроустойчивость и стойкие материалы.

  • 02Материал

    Баннерная ткань для полотен, пластик и композит для жёстких конструкций, плёнка для оклейки.

  • 03Мобильность

    Переносить каждый день или поставить один раз — от этого зависит вес и тип каркаса.

  • 04Срок службы

    Для разовых мероприятий и для постоянной эксплуатации подбираются разные материалы.

Отделка и постпечать для штендеров

  • Широкоформатная печать: рекламные штендеры на заказШирокоформатная печатьПолноцвет по баннеру, плёнке и пластику с высоким разрешением.
  • Люверсы: рекламные штендеры на заказЛюверсыМеталлические кольца по периметру для крепления полотна.
  • Ламинация: рекламные штендеры на заказЛаминацияЗащитная плёнка от ультрафиолета и осадков для наружных конструкций.
  • Фрезеровка: рекламные штендеры на заказФрезеровкаРезка пластика и композита по контуру макета.
  • Каркас и монтаж: рекламные штендеры на заказКаркас и монтажИзготовление конструкции и установка на месте.
  • Сменные модули: рекламные штендеры на заказСменные модулиЗамена полотна или вкладыша без замены конструкции.
  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 10 шт.минимальный тираж
  • от 3 днейминимальный срок печати
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какую печать выбрать

Сравнили материалы и конструкции.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Баннерная тканьхитот 10 шт.по запросуулица и залполноцветот 1 дняполотна, растяжки, фоны
Самоклеящаяся плёнкаот 10 шт.по запросугладкая основаполноцветот 1 днявитрины, стены, транспорт
ПВХ-пластикот 10 шт.по запросупомещениеполноцветот 2 днейтаблички и стенды
Композитот 10 шт.по запросуулицаполноцветот 3 днейфасадные вывески и конструкции
Оргстеклоот 10 шт.по запросупомещениеполноцветот 3 днейпремиальные таблички
Сетка мешот 10 шт.по запросуфасадполноцветот 2 днейбольшие полотна на здании
  • МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
  • МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
  • Сменные модулиМеняем полотно, конструкция остаётся

Цены на штендеры

Цена зависит от размера, материала и конструкции. Пришлём расчёт в день обращения.

Прайс-лист PDF
«Баннер» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза изделие, монтаж считается отдельно
  • Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
  • Срочноот 1 дня по договорённости
  • Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, формат и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Фирменная полиграфия: работа AEPRINTФирменная полиграфия
  • Настольный календарь. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTНастольный календарь
  • Календарь-круг, печать логотипа на заказКалендарь-круг
  • Работа AEPRINT: блокнот с логотипомБлокнот с логотипом
  • Наклейки на заказ: работа AEPRINTНаклейки на заказ
  • Стикерпак с вашим дизайном. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTСтикерпак с вашим дизайном
  • Объёмные наклейки, печать логотипа на заказОбъёмные наклейки
  • Работа AEPRINT: открытки на заказОткрытки на заказ
  • Новогодняя открытка: работа AEPRINTНовогодняя открытка
  • Закладки на заказ. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTЗакладки на заказ
  • Бумажные браслеты, печать логотипа на заказБумажные браслеты
  • Смотреть
    все работы    1000+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают штендеры

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • МагазиныАкция и ассортимент у входа.
  • Кафе и рестораныМеню дня и спецпредложения.
  • Салоны и клиникиУслуги и запись для проходящих мимо.
  • АптекиАкции и режим работы.

  • СервисыИнформация у въезда и на парковке.
  • Сетевой ритейлЕдиное оформление всех точек.
  • МероприятияНавигация по площадке.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды полиграфии

Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.

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Как заказать штендеры

Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С штендерами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Рекламные штендеры с логотипом оптом

Производим рекламные штендеры оптом от 10 штук, срок от 3 дней. Двусторонние А-образные из металла и пластика, форматы А1 и А2, с карманом под сменный постер или с прямой печатью, утяжелитель для улицы. Собственное производство в Екатеринбурге.

Штендер стоит у входа и работает на прохожих круглый день: он привлекает внимание к магазину, кафе, салону и сообщает об акции. Для бизнеса с уличным трафиком это самый дешёвый способ увеличить проходимость.

Сменный или с печатью

Штендер с карманом из прозрачного пластика позволяет менять постер под каждую акцию, а конструкция служит годами. Штендер с прямой печатью на панелях несёт постоянное сообщение и выглядит солиднее. Для точек с частыми акциями берут сменный, для постоянной информации — с печатью.

Улица и ветер

На улице штендер сдувает ветром — обязателен утяжелитель: полость под песок или воду в основании, либо резиновый коврик-груз. Металлический каркас устойчивее пластикового. Для зимы стоит учитывать, что пластик на морозе становится хрупким. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о штендерах

Рекламные штендеры с логотипом: какой минимальный тираж?

От 1 штуки — конструкции и печать считаются поштучно. На тиражах от 5 штук цена за изделие ниже.

Сколько стоит изготовление?

Цена зависит от формата, материала каркаса, способа печати — сменный постер или прямая печать — и количества. Пришлём расчёт в день обращения, монтаж считается отдельно. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, на тиражах для сетевых точек цена за штендер ниже.

За сколько изготовите?

Изготовим штендер от 3 дней — печать и сборка проходят на нашем производстве в Екатеринбурге. Для сети точек с единым оформлением срок зависит от количества. Точный срок назовём при расчёте.

Подготовите макет?

Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Поможем сделать сообщение читаемым для прохожих издалека. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.

Какой материал выбрать для улицы?

Для улицы берите металлический каркас — он устойчивее пластикового, а пластик на морозе становится хрупким. Обязателен утяжелитель: полость под песок или воду в основании либо резиновый коврик-груз. Форматы — А1 и А2, двусторонние А-образные.

Сделаете монтаж на месте?

Штендер — раскладная конструкция, его достаточно поставить у входа, поэтому монтаж обычно не нужен. Если требуется установка на месте, монтаж считаем отдельно и выезжаем по городу. Детали уточнит менеджер.

Можно менять полотно потом?

Да, если выбрать штендер с карманом из прозрачного пластика: постер меняется под каждую акцию, а каркас служит годами. Для постоянного сообщения подойдёт вариант с прямой печатью на панелях. Новые вкладыши напечатаем по вашему макету.

Есть срочное изготовление?

Да, срочное изготовление от 1 дня возможно по договорённости — например, если нужен только новый вкладыш. Стандартный срок с каркасом — от 3 дней. Присылайте макет сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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