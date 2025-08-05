Рекламные штендеры с логотипом оптом

Производим рекламные штендеры оптом от 10 штук, срок от 3 дней. Двусторонние А-образные из металла и пластика, форматы А1 и А2, с карманом под сменный постер или с прямой печатью, утяжелитель для улицы. Собственное производство в Екатеринбурге.

Штендер стоит у входа и работает на прохожих круглый день: он привлекает внимание к магазину, кафе, салону и сообщает об акции. Для бизнеса с уличным трафиком это самый дешёвый способ увеличить проходимость.

Сменный или с печатью Штендер с карманом из прозрачного пластика позволяет менять постер под каждую акцию, а конструкция служит годами. Штендер с прямой печатью на панелях несёт постоянное сообщение и выглядит солиднее. Для точек с частыми акциями берут сменный, для постоянной информации — с печатью. Улица и ветер На улице штендер сдувает ветром — обязателен утяжелитель: полость под песок или воду в основании, либо резиновый коврик-груз. Металлический каркас устойчивее пластикового. Для зимы стоит учитывать, что пластик на морозе становится хрупким. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.