Планинги с логотипом оптом

Производим планинги с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Настольные и настенные, недельные и месячные, с отрывными листами и в переплёте, датированные и недатированные. Полноцветная печать, тиснение. Собственное производство в Екатеринбурге.

Планинг лежит на рабочем столе развёрнутым и виден весь день — в отличие от ежедневника, который закрывают. Это делает его самым заметным носителем логотипа среди канцелярии: шапка планинга постоянно в поле зрения владельца и всех, кто подходит к столу.

Виды Самый ходовой планинг — настольный недельный с отрывными листами: неделя перед глазами, лист вырывается по завершении. Для планирования на месяц вперёд берут настольный месячный. Настенный вешают в переговорных и общих зонах, где план нужен всей команде. Тем, кто хранит записи, подходит планинг в переплёте. Шапка как рекламная площадь Шапка планинга — основная площадь под логотип, слоган, контакты, QR: она видна на каждом листе. Полноцветная печать позволяет размещать фирменную графику. Датированный планинг заказывают осенью, недатированный — в любое время. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.