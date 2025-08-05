Планинги с логотипом
Настольный формат для планирования: лежит перед глазами весь рабочий день и постоянно показывает логотип. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- На столелоготип постоянно в поле зрения
- Формат A4и удлинённый настольный
Планинги с логотипом — модели
Настольные планинги, отрывные блоки и модели с подставкой под ручку.
- Планинг Faro арт. G18294.30в наличии 1 000+ шт Датированный блок Тиснение или УФ-печать от 595 ₽цена без нанесения
- Планинг Velvet арт. O3-364.01в наличии 5 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 777 ₽цена без нанесения
- Планинг Urban арт. G72077.40в наличии 1 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 1 170 ₽цена без нанесения
- Планинг Alfa Buffalo арт. 108111.09в наличии 1 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 780 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни планингов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Логотип на каждом листе блока
- Своя сетка планирования под процессы компании
- Подставка под ручку и календарь на полях
- Комплект с ежедневником в едином оформлении
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем планинги на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать планинги
- 01Материал обложки
Балакрон и экокожа держат тиснение, софт-тач приятен на ощупь, текстиль идёт под вышивку.
- 02Формат
A5 — стандарт для ежедневника, A6 — карманный, A4 — под папку и планинг.
- 03Нанесение
Тиснение — классика делового подарка, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — для металлических элементов.
- 04Индивидуальный блок
От 300 штук печатаем свой блок: сетка, календарь, разделы и фирменные страницы.
Как нанести логотип на планинг
- ТиснениеЛоготип продавливается в обложку — рельеф без краски, самый деловой вид.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет под фирменный стиль поверх рельефа.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами по обложке, включая фотографии.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип, хорошо ложится на балакрон.
- Лазерная гравировкаПо металлическим уголкам, шильдам и элементам обложки.
- Индивидуальный блокСвоя сетка, календарь и фирменные страницы внутри от 300 штук.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на обложку.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тиснениехит
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|рельеф
|от 3 дней
|деловые подарки и мерч сотрудникам
|Тиснение фольгой
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|золото, серебро
|от 5 дней
|акцент на логотипе
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|любая обложка
|полноцвет
|от 3 дней
|цветные логотипы и фото
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|балакрон
|1–2 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|шильды и металлические элементы
|Свой блок
|от 300 шт.
|по запросу
|бумага
|полноцвет
|от 15 дней
|фирменный ежедневник целиком
- Свой блокОт 300 штук: сетка, календарь, фирменные страницы
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрокиЗаказ под дату — планируйте заранее
Цены на нанесение логотипа на планинги
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Ежедневники на заказ
- Блокноты с логотипом
- Блокноты на заказ
- Эко-блокноты
- Календари с нанесением
- Картхолдеры с нанесением
- Картхолдер на заказ
- Папки для документов
- Офисные аксессуары
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают планинги
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч сотрудникамФирменный ежедневник каждому в начале года.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам в подарочной упаковке.
- Welcome packНабор новичку: ежедневник, ручка, блокнот.
- КонференцииКомплект участника с блокнотом и программой.
- ОбучениеРаздатка слушателям курсов и студентам.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие офисные аксессуары
Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы и упаковка — 11 видов в разделе.
Как заказать планинги
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С планингами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Планинги с логотипом оптом
Производим планинги с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Настольные и настенные, недельные и месячные, с отрывными листами и в переплёте, датированные и недатированные. Полноцветная печать, тиснение. Собственное производство в Екатеринбурге.
Планинг лежит на рабочем столе развёрнутым и виден весь день — в отличие от ежедневника, который закрывают. Это делает его самым заметным носителем логотипа среди канцелярии: шапка планинга постоянно в поле зрения владельца и всех, кто подходит к столу.
Виды
Самый ходовой планинг — настольный недельный с отрывными листами: неделя перед глазами, лист вырывается по завершении. Для планирования на месяц вперёд берут настольный месячный. Настенный вешают в переговорных и общих зонах, где план нужен всей команде. Тем, кто хранит записи, подходит планинг в переплёте.
Шапка как рекламная площадь
Шапка планинга — основная площадь под логотип, слоган, контакты, QR: она видна на каждом листе. Полноцветная печать позволяет размещать фирменную графику. Датированный планинг заказывают осенью, недатированный — в любое время. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о планингах
Планинги с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Индивидуальный ежедневник со своим блоком — от 300 штук.
Планинги с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из планинга и нанесения. Складские модели стоят от 595 ₽ (Faro) до 1 170 ₽ (Urban) без нанесения, гравировка по металлическим элементам — от 25 ₽ за шт., тиснение и печать рассчитаем под модель и тираж. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, макет и визуализация бесплатно.
Чем тиснение отличается от печати?
Тиснение продавливает логотип в обложку: блинтовое даёт рельеф без краски, фольгой — блестящий рельеф золотом, серебром или цветом, это самый деловой вид. Печать наносит краску: УФ-печать передаёт полноцвет и фото, шелкография — плотный однотонный логотип на тиражах от 100 шт.
Можно сделать свой блок внутри?
Да, от 300 штук делаем индивидуальный блок: свою сетку, календарь компании и фирменные страницы, срок от 15 дней. Шапка планинга видна на каждом листе, поэтому на ней удобно разместить логотип, слоган, контакты и QR-код.
Планинги с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на складские планинги выполняем от 5 дней. Индивидуальный блок изготавливается от 15 дней. Датированный планинг на следующий год лучше заказывать осенью, недатированный — в любое время.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража: вы увидите логотип на выбранной модели до начала производства. Макет и визуализацию готовим бесплатно. Смена макета после согласования стоит 1 000 ₽ за тираж.
Можно подобрать цвет обложки под бренд?
Да, подберём модель с обложкой из балакрона или экокожи в цвете, близком к фирменному, а фольгу для тиснения — в цвет бренда. Если нужен точный цвет, обсудим индивидуальный вариант под ваш тираж.
Подберёте подарочную упаковку?
Да, подберём подарочную упаковку под планинг и бюджет, можем собрать набор с другими офисными аксессуарами. Варианты и стоимость менеджер пришлёт вместе с расчётом, визуализацию подготовим бесплатно.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
Мы производим печать на всех видах офисных аксессуаров. Полный выбор планингов по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Планинг с логотипом — удобный офисный аксессуар для планирования рабочих задач, встреч и дел на неделю. В отличие от обычного ежедневника, планинг помогает видеть рабочую нагрузку в более компактном формате и быстро ориентироваться в запланированных задачах. AEPRINT изготавливает планинги с фирменным оформлением для корпоративных клиентов.
Планинги для организации рабочего времени
Планинг подходит для сотрудников, руководителей и специалистов, которым важно держать основные задачи и встречи перед глазами. Его удобно использовать на рабочем столе в офисе, чтобы планировать дела без постоянного обращения к электронному календарю.
В зависимости от модели можно выбрать датированный или недатированный вариант. Датированный планинг помогает организовать работу по конкретным периодам, а недатированный можно использовать независимо от календарного года.
Планинг с логотипом компании
На обложку или другую доступную область изделия можно нанести логотип, название компании и элементы фирменного стиля. Брендированный планинг подходит как для использования сотрудниками, так и для корпоративных подарков клиентам и партнёрам.
AEPRINT выполняет печать на офисных аксессуарах и предлагает подготовку индивидуального дизайна. Макет можно адаптировать под выбранную модель планинга и фирменную айдентику компании.
Настольный планинг для сотрудников
Настольный планинг можно использовать как самостоятельный рабочий инструмент или включить в корпоративный набор. Его удобно сочетать с ручкой, блокнотом, ежедневником и другими офисными аксессуарами в едином фирменном оформлении.
Для компании можно подготовить единый тираж планингов для сотрудников или использовать их как часть подарочных наборов к корпоративным мероприятиям, деловым встречам и другим событиям.
Изготовление планингов с логотипом
Срок изготовления планингов на странице AEPRINT указан от 3 дней. Компания предоставляет бесплатный дизайн и работает с корпоративными заказами. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно.
AEPRINT изготавливает офисные аксессуары на собственном производстве в Екатеринбурге. Планинги можно заказать отдельно или включить в корпоративный набор вместе с другими брендированными аксессуарами. Примеры реализованных проектов представлены в разделе «Портфолио».