Кубарики с логотипом
Блок для записей на рабочем столе: логотип печатается на боковых гранях и виден, пока блок не закончится. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейпечать на своём производстве
- 90×90 ммходовой размер под подставку
- 1–4 цветапечать на каждом листе
Шаблон для макета:Кубарик (куб-блок) · 90 × 90 мм · PDFвсе шаблоны
Кубарики с логотипом — модели
Блоки для записей, липкие стикеры и настольные органайзеры со стикерами.
- Блокнот Write and Stick арт. O788901в наличии 10 000+ шт Со стикерами-закладками Печать логотипа на блоке от 219 ₽цена без нанесения
- Стикеры Stick and Fun арт. AG614113.03в наличии 5 000+ шт Яркие стикеры для заметок Печать логотипа на обложке от 199 ₽цена без нанесения
- Блокнот Van Diemen арт. AG650115.02в наличии 5 000+ шт Со стикерами-закладками Печать логотипа на блоке от 237 ₽цена без нанесения
- Блокнот Tasmania арт. 1526.04в наличии 1 000+ шт Со стикерами-закладками Печать логотипа на блоке от 385 ₽цена без нанесения
- Набор Expose арт. O5-10659401в наличии 1 000+ шт Ручка в комплекте Печать логотипа на обложке от 205 ₽цена без нанесения
- Стикеры Oriental арт. O5-10627000в наличии 5 000+ шт Яркие стикеры для заметок Печать логотипа на обложке от 43 ₽цена без нанесения
- Стикеры Smiler арт. AG49004.00в наличии 10 000+ шт Яркие стикеры для заметок Печать логотипа на обложке от 46 ₽цена без нанесения
- Липкий блокнот арт. NNTEU5-985654в наличии 5 000+ шт Для заметок на столе Печать логотипа на блоке от 356 ₽цена без нанесения
- Мини-блокнот Felt арт. O933430в наличии 1 000+ шт Со стикерами-закладками Печать логотипа на блоке от 208 ₽цена без нанесения
- Стикеры Taler арт. AG49001.02в наличии 1 000+ шт Яркие стикеры для заметок Печать логотипа на обложке от 176 ₽цена без нанесения
- Органайзер Nivora арт. AG49007.02в наличии 1 000+ шт Со стикерами-закладками Печать логотипа на блоке от 490 ₽цена без нанесения
- Стикеры Budma арт. AG49000.00в наличии 1 000+ шт Яркие стикеры для заметок Печать логотипа на обложке от 72 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни блоков и стикеров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Печать на четырёх боковых гранях блока
- Цветная бумага и печать на самих листах
- Подставка с местом под ручку
- Комплект с планингом и ручкой
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем кубарики на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать кубарики
- 01Материал
Балакрон и экокожа держат тиснение, картон идёт под полноцветную печать, металл — под гравировку.
- 02Формат
A5 — стандарт, A6 — карманный, A4 — под документы и папки.
- 03Нанесение
Тиснение — классика делового подарка, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — для металла.
- 04Комплектация
Собираем в набор с ручкой, ежедневником или флешкой в общей упаковке.
Как нанести логотип на кубарик
- ТиснениеЛоготип продавливается в материал — рельеф без краски, деловой вид.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет под фирменный стиль поверх рельефа.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами, включая фотографии и паттерны.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип, хорошо ложится на балакрон.
- Лазерная гравировкаПо металлическим уголкам, шильдам и элементам изделия.
- Сборка наборовРазложим предметы по упаковке и отгрузим готовые комплекты.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тиснениехит
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|рельеф
|от 3 дней
|деловые подарки и мерч сотрудникам
|Тиснение фольгой
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|золото, серебро
|от 5 дней
|акцент на логотипе
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|картон, пластик
|полноцвет
|от 3 дней
|цветные логотипы и фото
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|балакрон
|1–2 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|шильды и металлические элементы
|Сборка набора
|от 30 шт.
|5 ₽/шт
|—
|—
|от 5 дней
|готовые комплекты в упаковке
- НаборыСоберём комплект и отгрузим готовым
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрокиЗаказ под дату — планируйте заранее
Цены на нанесение логотипа на кубарики
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Ежедневники на заказ
- Блокноты с логотипом
- Блокноты на заказ
- Эко-блокноты
- Календари с нанесением
- Картхолдеры с нанесением
- Картхолдер на заказ
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают кубарики
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для офисаРасходник на каждый стол в едином фирменном виде.
- Ресепшн и переговорныеБлок для записей гостям и на стойке.
- Колл-центрыБыстрые пометки во время разговора.
- Welcome packНедорогая позиция в наборе новичка.
- Промо-раздачаМассовый носитель с низкой ценой за штуку.
- КонференцииБлок в комплекте участника.
- КлиентамПолезный расходник с вашими контактами.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие офисные аксессуары
Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы и упаковка — 11 видов в разделе.
Как заказать кубарики
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С кубариками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Кубарики с логотипом оптом
Кубарики с логотипом оптом печатаем от 100 штук, срок от 3 дней. Стандартные размеры 90×90, 90×50 мм и A6, высота блока от 1 до 10 см. Офсетная бумага 80 г/м², печать 1–4 цвета на каждом листе, проклейка по одной стороне. Возможна печать по торцу блока и упаковка в термоусадку. Собственное производство в Екатеринбурге.
Кубарик — редкий сувенир, который расходуется, а не пылится: листки отрывают, записывают на них и передают коллегам. Каждый оторванный лист уносит логотип на чужой стол. При этом сам блок стоит на видном месте месяцами, пока не закончится.
Форматы и объём блока
Самый ходовой размер — 90×90 мм, помещается в стандартные пластиковые подставки. Для небольших пометок хватает компактного 90×50 мм. Под развёрнутые записи и тем, кто использует блок вместо блокнота, берут A6 (105×148 мм). Высота блока определяет, насколько надолго его хватит: 1–3 см для промо-раздачи, 5–10 см для офиса и подарков.
Печать и бумага
Печатаем на каждом листе от одного до четырёх цветов. Обычно берём офсетную бумагу 80 г/м², при необходимости плотнее или мелованную. Логотип размещают в углу или подложкой под всю площадь листа: во втором случае бумага остаётся пригодной для записи, а брендирование заметнее. Отдельная опция — печать по торцу блока: изображение видно сбоку, пока листы не израсходованы.
Варианты исполнения
Самый экономичный вариант — без подставки: блок проклеен и не рассыпается. В картонном боксе с печатью кубарик выглядит как подарок, и блок защищён. Пластиковый диспенсер — офисный формат для рабочего места. С клеевым краем получаются листки-стикеры, которые крепятся к монитору и документам. Можно вырубить блок нестандартной формы — в виде логотипа или продукта компании.
Для каких задач
Конференции и выставки — недорогая раздатка, которую реально забирают. Комплектация welcome pack и подарочных наборов. Снабжение собственного офиса фирменной канцелярией. Подарок партнёрам вместе с ручкой и ежедневником в едином оформлении. Для банков и страховых — блоки на стойки в отделениях.
Частые вопросы о кубариках
Кубарики с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Индивидуальные проекты со своим блоком или пошивом — от 300 штук.
Кубарики с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена кубарика зависит от размера, высоты блока, количества цветов печати и исполнения: без подставки, в картонном боксе или в диспенсере. Готовые блоки и стикеры из каталога стоят от 43 ₽ (Oriental) до 490 ₽ (органайзер Nivora) без нанесения. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, рассчитаем под ваш тираж.
Чем тиснение отличается от печати?
На кубариках логотип печатается на каждом листе в 1–4 цвета — в углу или подложкой на всю площадь, а также по торцу блока. Тиснение продавливает логотип рельефом и уместно на картонном боксе или обложке блокнота. Подберём способ под выбранное исполнение.
Кубарики с логотипом: сколько занимает изготовление?
Кубарики с печатью изготавливаем от 3 дней. Срок зависит от тиража, высоты блока и опций: печати по торцу, бокса, вырубки нестандартной формы или упаковки в термоусадку. Если блоки нужны к конференции или выставке, назовите дату при заявке.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража: вы оцените печать на листе, размер и высоту блока. Только после одобрения запускаем производство. Макет и визуализацию готовим бесплатно, смена макета после согласования — 1 000 ₽ за тираж.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, печать в 1–4 цвета позволяет передать фирменные цвета на каждом листе и на торце блока. Бумагу обычно берём офсетную 80 г/м², при необходимости плотнее или мелованную. Картонный бокс тоже печатаем в фирменном стиле.
Соберёте набор из нескольких предметов?
Да, кубарики хорошо дополняют наборы: с ручкой и ежедневником в едином оформлении или в welcome pack. Разложим предметы по упаковке и отгрузим готовыми комплектами, сборка стоит 5 ₽ за набор.
Подберёте подарочную упаковку?
Да, кубарик можно упаковать в картонный бокс с печатью — так он выглядит как подарок и блок защищён. Для офиса есть пластиковый диспенсер, для экономичной раздачи — упаковка в термоусадку. Варианты и стоимость пришлём с расчётом.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
Кубарики с логотипом — офисный аксессуар для заметок, записи контактов, рабочих задач и коротких сообщений. Брендирование превращает обычный блок бумаги в часть фирменного рабочего пространства компании. AEPRINT изготавливает кубарики с логотипом для корпоративных заказчиков на собственном производстве в Екатеринбурге.
Кубарики для офиса и корпоративных задач
Блоки для записей используют на рабочих столах, ресепшене, в переговорных и клиентских зонах. Их можно выдавать сотрудникам как часть офисного набора или использовать в качестве небольшого корпоративного подарка на мероприятиях.
Кубарик удобно сочетать с другими офисными аксессуарами: ручкой, блокнотом, ежедневником или папкой для документов. При едином оформлении такой комплект можно использовать как welcome-набор для нового сотрудника или как презентационный набор для партнёров.
Нанесение логотипа на кубарики
Фирменная символика размещается на поверхности кубарика с учётом конструкции и доступной области нанесения. В макете можно использовать логотип, название компании, фирменные цвета или графические элементы бренда.
AEPRINT располагает собственным парком оборудования для нанесения и выполняет брендирование внутри компании. Штатные дизайнеры и менеджеры сопровождают заказ от подготовки макета до производства, поэтому технические параметры можно согласовать до запуска тиража.
Кубарики как часть корпоративного набора
Для компаний кубарики подходят не только как самостоятельная полиграфическая продукция. Их можно включать в наборы для сотрудников, использовать на рабочих местах или добавлять в комплекты для выставок и деловых мероприятий.
Если в набор входит несколько офисных аксессуаров, оформление кубарика можно выдержать в одной стилистике с остальной продукцией. Это позволяет собрать единый комплект без необходимости использовать одинаковые изделия.
Производство кубариков с логотипом
Срок изготовления кубариков на странице AEPRINT указан от 3 дней. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно. Доставка по Свердловской области и в другие регионы России выполняется транспортными компаниями.
AEPRINT работает с юридическими лицами по договору и предоставляет полный пакет закрывающих документов, с НДС и без. Собственное производство находится в Екатеринбурге, а заказ сопровождают штатные дизайнеры и менеджеры.
Кубарики можно заказать отдельно или включить в корпоративный набор вместе с другими офисными аксессуарами. Примеры реализованных проектов AEPRINT представлены в разделе «Портфолио».