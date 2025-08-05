Кубарики с логотипом оптом

Кубарики с логотипом оптом печатаем от 100 штук, срок от 3 дней. Стандартные размеры 90×90, 90×50 мм и A6, высота блока от 1 до 10 см. Офсетная бумага 80 г/м², печать 1–4 цвета на каждом листе, проклейка по одной стороне. Возможна печать по торцу блока и упаковка в термоусадку. Собственное производство в Екатеринбурге.

Кубарик — редкий сувенир, который расходуется, а не пылится: листки отрывают, записывают на них и передают коллегам. Каждый оторванный лист уносит логотип на чужой стол. При этом сам блок стоит на видном месте месяцами, пока не закончится.

Форматы и объём блока Самый ходовой размер — 90×90 мм, помещается в стандартные пластиковые подставки. Для небольших пометок хватает компактного 90×50 мм. Под развёрнутые записи и тем, кто использует блок вместо блокнота, берут A6 (105×148 мм). Высота блока определяет, насколько надолго его хватит: 1–3 см для промо-раздачи, 5–10 см для офиса и подарков. Печать и бумага Печатаем на каждом листе от одного до четырёх цветов. Обычно берём офсетную бумагу 80 г/м², при необходимости плотнее или мелованную. Логотип размещают в углу или подложкой под всю площадь листа: во втором случае бумага остаётся пригодной для записи, а брендирование заметнее. Отдельная опция — печать по торцу блока: изображение видно сбоку, пока листы не израсходованы. Варианты исполнения Самый экономичный вариант — без подставки: блок проклеен и не рассыпается. В картонном боксе с печатью кубарик выглядит как подарок, и блок защищён. Пластиковый диспенсер — офисный формат для рабочего места. С клеевым краем получаются листки-стикеры, которые крепятся к монитору и документам. Можно вырубить блок нестандартной формы — в виде логотипа или продукта компании. Для каких задач Конференции и выставки — недорогая раздатка, которую реально забирают. Комплектация welcome pack и подарочных наборов. Снабжение собственного офиса фирменной канцелярией. Подарок партнёрам вместе с ручкой и ежедневником в едином оформлении. Для банков и страховых — блоки на стойки в отделениях.