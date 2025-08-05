Кол-во/Цена 16Гб 32Гб 64Гб 10 360 410 460 20 345 395 445 50 330 380 430 100 310 360 410 500 295 345 395 --- --- Полноцветная печать* +30 Добавить упаковку +20 Персонализация*: на каждом изделии разное нанесение(картинка, фото, имя) +100

* - для тиражей более 100 штук, если тираж менее 100 шт. печать (на одной плоскости) будет стоить 2000 руб на тираж.

Кол-во/Цена 16Гб 32Гб 64Гб 50 425 563 775 100 415 553 765 500 405 543 755 --- --- Полноцветная печать* +30 Добавить упаковку +20 Персонализация*: на каждом изделии разное нанесение(картинка, фото, имя) +100

Кол-во/Цена 16Гб 32Гб 64Гб 10 438 479 1264 50 433 474 1259 100 418 459 1244 300 413 454 1239 500 408 449 1234 --- --- Полноцветная печать* +30 Добавить упаковку +20 Персонализация*: на каждом изделии разное нанесение(картинка, фото, имя) +100

Флешка-визитка с логотипом — компактный USB-накопитель в формате пластиковой карты. Плоский корпус удобно хранить в визитнице, кошельке или сумке, поэтому такой формат подходит для деловых подарков, презентаций, выставок и корпоративного мерча. На поверхность флешки можно нанести фирменную графику компании.

Флешка-визитка с логотипом

Флешка в форме визитки сочетает функцию USB-накопителя и рекламного носителя. На корпусе можно разместить логотип, название компании, фирменную графику или другую информацию.

Плоская конструкция делает флешку удобной для хранения и переноски, а большая площадь корпуса позволяет использовать её не только как накопитель, но и как заметный элемент фирменного оформления.

Флешка кредитка на заказ

Флешки-кредитки изготавливаются в формате, близком к стандартной пластиковой карте. Такой дизайн отличается от классических USB-флешек и подходит компаниям, которым нужен необычный корпоративный сувенир.

При выборе модели учитываются объём памяти, внешний вид корпуса и требования к нанесению.

Флешка в виде визитки

Формат визитки позволяет использовать всю поверхность корпуса для фирменного оформления. На ней можно разместить логотип, название компании, контактную информацию или другую графику.

Такой вариант особенно удобен для деловых презентаций: получатель получает одновременно цифровой носитель и компактный фирменный аксессуар.

Флешки-кредитки с полноцветной печатью

Плоская поверхность флешки подходит для полноцветного оформления. На корпус можно нанести сложную графику, изображения и фирменные цвета компании.

Полноцветная печать позволяет использовать флешку как полноценный рекламный носитель, а не только как место для небольшого логотипа.

Флешка-визитка для деловых подарков

Флешка-кредитка подходит для подарков клиентам, сотрудникам и деловым партнёрам. Необычная форма делает её более заметной среди стандартных корпоративных аксессуаров.

При необходимости флешку можно дополнить индивидуальной упаковкой и персонализацией.

Флешки-кредитки для презентаций

На USB-накопитель можно записать презентацию компании, каталог, фотографии, видеоматериалы или другие цифровые файлы. Такой формат удобен для передачи материалов на деловых встречах, презентациях и переговорах.

После получения флешка продолжает использоваться как обычный накопитель, поэтому контакт получателя с фирменным носителем сохраняется и после мероприятия.

Флешки-визитки для выставок и мероприятий

Плоские флешки удобно использовать в качестве раздаточной продукции на выставках, конференциях, презентациях и других деловых мероприятиях.

На корпусе можно разместить фирменную графику, а на сам накопитель предварительно записать материалы компании, чтобы передавать посетителям не только сувенир, но и полезный цифровой контент.

Персонализированные флешки-визитки

Для отдельных экземпляров можно предусмотреть персонализацию — например, разместить имя, фотографию или другое индивидуальное изображение.

Такой вариант подходит для именных корпоративных подарков, VIP-мероприятий и персональных комплектов для сотрудников или партнёров.

Флешки-кредитки с разным объёмом памяти

Для представленных моделей доступны варианты памяти 16, 32 и 64 ГБ. Объём выбирают в зависимости от количества цифровых материалов, которые планируется записать на накопитель.

Для презентаций и документов можно использовать компактный объём, а для каталогов, фотографий и видеоматериалов — более вместительную версию.

Изготовление флешек-визиток с логотипом

AEPRINT предлагает флешки-визитки в формате пластиковой карты для корпоративных и рекламных задач. В каталоге представлены модели KR006, KR007 и KR008 с разным объёмом памяти.

Для оформления доступна полноцветная печать. При необходимости можно добавить персонализацию и индивидуальную упаковку.

Для расчёта необходимо выбрать модель и объём памяти, указать тираж и предоставить логотип или готовый макет.