Флешки-визитки с логотипом
Плоская карта размером с банковскую: полноцветная УФ-печать с двух сторон, помещается в визитницу и кошелёк. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж визиток
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- Печать 2 стороныполноцвет без доплаты
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Шаблон для макета:Флешка-кредитка · 84 × 52 мм · PDFвсе шаблоны
Флешки-визитки с логотипом — модели
Формат карты 85×54 мм: вся площадь работает как рекламная поверхность с двух сторон.
- Флешка Card арт. V4030.08.8ГБв наличии 10 000+ шт Формат банковской карты УФ-печать или тампопечать от 428 ₽цена без нанесения
- Флешка Card Mini арт. V4029.07.8ГБв наличии 10 000+ шт Формат банковской карты УФ-печать или тампопечать от 456 ₽цена без нанесения
- Флешка Card Kvadro арт. V4037.07.8ГБв наличии 10 000+ шт Формат банковской карты УФ-печать или тампопечать от 456 ₽цена без нанесения
- Флешка Card Trio арт. V4039.07.16ГБв наличии 5 000+ шт Формат банковской карты УФ-печать или тампопечать от 580 ₽цена без нанесения
- Флешка-карточка мини арт. O6587.32.01в наличии 1 000+ шт Формат визитки малого размера УФ-печать или тампопечать от 699 ₽цена без нанесения
- Флешка-карта Swing арт. HG19329_16Gb/24в наличии 500+ шт Поворотная скоба с большим полем УФ-печать или тампопечать от 421 ₽цена без нанесения
- Флешка-карта Slide арт. O6574.64.06в наличии 1 000+ шт Выдвижной чип, формат карты УФ-печать или тампопечать от 911 ₽цена без нанесения
- Флешка-карта Flip арт. O6002.64.06в наличии 1 000+ шт Откидной механизм с выемкой УФ-печать или тампопечать от 921 ₽цена без нанесения
- Флешка Platinum Card арт. G3422.02в наличии 500+ шт Металлическая карта под гравировку Лазерная гравировка или УФ-печать от 999 ₽цена без нанесения
- Флешка-карточка круглая арт. O6586.64.06в наличии 500+ шт Круглая форма под логотип УФ-печать или тампопечать от 916 ₽цена без нанесения
- Флешка-карта прозрачная арт. O6575.32.06в наличии 500+ шт Прозрачная карта под печать УФ-печать или тампопечать от 760 ₽цена без нанесения
- Флешка-карточка треугольная арт. O6588.16.06в наличии 500+ шт Треугольная форма под логотип УФ-печать или тампопечать от 702 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни флешек-визиток в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Полноцветная печать с двух сторон без доплаты за цвета
- Контакты, QR-код и сайт прямо на корпусе
- Запись презентации или каталога на весь тираж
- Упаковка: конверт, пакетик или картонный холдер
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флешки-визитки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать флешки-визитки
- 01Материал
Пластик — полноцвет и низкая цена. Металл — гравировка и премиальный вид.
- 02Что печатаем
На одной стороне логотип и слоган, на другой — контакты, QR-код и сайт.
- 03Объём памяти
8–16 ГБ под КП и презентацию, 32–64 ГБ под каталог, 128 ГБ под видео.
- 04Разъём
Откидной или выдвижной — влияет на толщину карты и удобство.
Как нанести логотип на флешки-визитки
- УФ-печатьПолноцвет по всей плоскости карты, включая фотографии и градиенты.
- Печать 2 стороныЛоготип на лицевой, контакты и QR-код на обороте.
- Лазерная гравировкаПо металлической карте — логотип в цвете металла, не стирается.
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка поверх печати — защищает изображение.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на нестандартные поверхности карты.
- Запись данныхКоммерческое предложение, каталог или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на карту-визитку.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик
|полноцвет
|от 3 дней
|логотип, фото и контакты вместе
|Печать 2 стороны
|от 50 шт.
|×2 к нанесению
|пластик
|полноцвет
|от 3 дней
|когда нужны и логотип, и реквизиты
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|премиальные визитки руководителей
|Ламинация
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|—
|от 5 дней
|защита печати от истирания
|УФ-DTF
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные поверхности
|Запись данных
|от 50 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 3 дней
|КП, каталоги, презентации
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- МакетГотовим по вашим контактам и логотипу бесплатно
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на флешки-визитки
Цена карты зависит от материала и объёма памяти. Пришлём актуальный прайс в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
- Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают флешки-визитки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые знакомстваВизитка, которую не выбросят: внутри ваш каталог и презентация.
- ВыставкиОтдаёте карту вместо буклета — материалы уже на носителе.
- Коммерческие предложенияКП, прайс и договор на флешке с вашими контактами.
- ТендерыКомплект документов на носителе с реквизитами компании.
- РуководителямМеталлическая карта с гравировкой как статусная визитка.
- КонференцииМатериалы доклада и контакты спикера на одной карте.
- Агентства и студииПортфолио на носителе формата визитки.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, браслеты и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать флешки-визитки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С флешками-визитками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Флешки-визитки с логотипом оптом
Производим флешки-визитки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Плоский корпус формата банковской карты толщиной 2–3 мм, объём 8–32 ГБ, полноцветная печать по всей площади с двух сторон. Помещается в визитницу и кошелёк. Собственное производство в Екатеринбурге.
Флешка-визитка решает задачу, которую не решает обычная визитка: её не выбрасывают. Контакты напечатаны на корпусе, а внутри — презентация, каталог или портфолио. Для отдела продаж и на переговорах это способ оставить у клиента не бумажку, а рабочий материал.
Формат и площадь
85×54 мм — стандарт банковской карты: помещается в визитницу, кошелёк и картхолдер, не выпирает и не теряется. Печать по всей площади с двух сторон: на лицевой — логотип и фирменный стиль, на обороте — контакты, должность, QR на сайт. Это самая большая площадь под информацию среди всех флешек: по сути полноценная визитка, которая ещё и хранит файлы.
Объём и содержимое
Для переговоров стандарт — 8 ГБ: презентация компании и каталог. Под портфолио с изображениями, видео и проектную документацию берут 16–32 ГБ. Записываем материалы на весь тираж с автозапуском при подключении: клиент вставляет флешку и сразу видит презентацию, а не папку с файлами.
Для каких задач
Отдел продаж вручает флешку-визитку первым лицам и ключевым клиентам вместо обычной визитки. На выставках и форумах её раздают целевым контактам, а не всем подряд. Агентства, студии и архитекторы оставляют на ней портфолио у заказчика, застройщики и промышленные компании — техническую документацию по объекту, учебные центры — материалы курса участникам.
Условия
От 50 штук, срок от 5 дней. Толщина 2–3 мм — тоньше обычной флешки, но корпус жёсткий и не гнётся в кармане. Упаковка в конверт или картонный холдер по запросу. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.
Частые вопросы о флешках-визитках
Флешки-визитки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 50 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.
Какой размер у флешки-визитки?
Флешка-визитка выполнена в формате банковской карты — 85×54 мм, толщина корпуса 2–3 мм. Она тоньше обычной флешки, но корпус жёсткий и не гнётся в кармане. В каталоге есть и другие форматы: мини, квадратные, круглые и треугольные карточки.
Можно печатать с двух сторон?
Да, полноцветная УФ-печать с двух сторон — одна из главных особенностей модели. На лицевой стороне обычно размещают логотип и слоган, на обороте — контакты, должность, QR-код и сайт. Печать на второй стороне считается как ×2 к стоимости нанесения.
Какой объём памяти выбрать?
Для коммерческого предложения и презентации компании хватит 8–16 ГБ. Под каталог и портфолио с изображениями берут 32–64 ГБ, а 128 ГБ — если нужно записать видео. Цена карты зависит от объёма памяти и материала, актуальный прайс пришлём в день обращения.
Помещается ли карта в визитницу?
Да, формат 85×54 мм совпадает со стандартной банковской картой, поэтому флешка помещается в визитницу, кошелёк и картхолдер. Она не выпирает и не теряется среди других карт. При необходимости упакуем визитку в конверт или картонный холдер.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, запишем на всю партию коммерческое предложение, каталог, презентацию или видео. Можно настроить автозапуск при подключении — клиент вставит флешку и сразу увидит презентацию, а не папку с файлами. Стоимость записи уточнит менеджер вместе с расчётом.
Флешки-визитки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней для УФ-печати, печати с двух сторон и гравировки: нанесение выполняем на своём производстве в Екатеринбурге. Ламинация и УФ-DTF занимают от 5 дней. Точный срок под ваш тираж менеджер назовёт при расчёте.
Есть металлический вариант?
Да, есть металлические карты — по ним делаем лазерную гравировку, логотип получается в цвете металла и не стирается. Гравировка стоит от 25 ₽ за штуку, тираж — от 50 штук. Такой вариант выбирают для премиальных визиток руководителей.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.
|Кол-во/Цена
|16Гб
|32Гб
|64Гб
|10
|360
|410
|460
|20
|345
|395
|445
|50
|330
|380
|430
|100
|310
|360
|410
|500
|295
|345
|395
|---
|---
|Полноцветная печать*
|+30
|Добавить упаковку
|+20
|Персонализация*: на каждом изделии разное нанесение(картинка, фото, имя)
|+100
* - для тиражей более 100 штук, если тираж менее 100 шт. печать (на одной плоскости) будет стоить 2000 руб на тираж.
|Кол-во/Цена
|16Гб
|32Гб
|64Гб
|50
|425
|563
|775
|100
|415
|553
|765
|500
|405
|543
|755
|---
|---
|Полноцветная печать*
|+30
|Добавить упаковку
|+20
|Персонализация*: на каждом изделии разное нанесение(картинка, фото, имя)
|+100
|Кол-во/Цена
|16Гб
|32Гб
|64Гб
|10
|438
|479
|1264
|50
|433
|474
|1259
|100
|418
|459
|1244
|300
|413
|454
|1239
|500
|408
|449
|1234
|---
|---
|Полноцветная печать*
|+30
|Добавить упаковку
|+20
|Персонализация*: на каждом изделии разное нанесение(картинка, фото, имя)
|+100
Флешка-визитка с логотипом — компактный USB-накопитель в формате пластиковой карты. Плоский корпус удобно хранить в визитнице, кошельке или сумке, поэтому такой формат подходит для деловых подарков, презентаций, выставок и корпоративного мерча. На поверхность флешки можно нанести фирменную графику компании.
Флешка-визитка с логотипом
Флешка в форме визитки сочетает функцию USB-накопителя и рекламного носителя. На корпусе можно разместить логотип, название компании, фирменную графику или другую информацию.
Плоская конструкция делает флешку удобной для хранения и переноски, а большая площадь корпуса позволяет использовать её не только как накопитель, но и как заметный элемент фирменного оформления.
Флешка кредитка на заказ
Флешки-кредитки изготавливаются в формате, близком к стандартной пластиковой карте. Такой дизайн отличается от классических USB-флешек и подходит компаниям, которым нужен необычный корпоративный сувенир.
При выборе модели учитываются объём памяти, внешний вид корпуса и требования к нанесению.
Флешка в виде визитки
Формат визитки позволяет использовать всю поверхность корпуса для фирменного оформления. На ней можно разместить логотип, название компании, контактную информацию или другую графику.
Такой вариант особенно удобен для деловых презентаций: получатель получает одновременно цифровой носитель и компактный фирменный аксессуар.
Флешки-кредитки с полноцветной печатью
Плоская поверхность флешки подходит для полноцветного оформления. На корпус можно нанести сложную графику, изображения и фирменные цвета компании.
Полноцветная печать позволяет использовать флешку как полноценный рекламный носитель, а не только как место для небольшого логотипа.
Флешка-визитка для деловых подарков
Флешка-кредитка подходит для подарков клиентам, сотрудникам и деловым партнёрам. Необычная форма делает её более заметной среди стандартных корпоративных аксессуаров.
При необходимости флешку можно дополнить индивидуальной упаковкой и персонализацией.
Флешки-кредитки для презентаций
На USB-накопитель можно записать презентацию компании, каталог, фотографии, видеоматериалы или другие цифровые файлы. Такой формат удобен для передачи материалов на деловых встречах, презентациях и переговорах.
После получения флешка продолжает использоваться как обычный накопитель, поэтому контакт получателя с фирменным носителем сохраняется и после мероприятия.
Флешки-визитки для выставок и мероприятий
Плоские флешки удобно использовать в качестве раздаточной продукции на выставках, конференциях, презентациях и других деловых мероприятиях.
На корпусе можно разместить фирменную графику, а на сам накопитель предварительно записать материалы компании, чтобы передавать посетителям не только сувенир, но и полезный цифровой контент.
Персонализированные флешки-визитки
Для отдельных экземпляров можно предусмотреть персонализацию — например, разместить имя, фотографию или другое индивидуальное изображение.
Такой вариант подходит для именных корпоративных подарков, VIP-мероприятий и персональных комплектов для сотрудников или партнёров.
Флешки-кредитки с разным объёмом памяти
Для представленных моделей доступны варианты памяти 16, 32 и 64 ГБ. Объём выбирают в зависимости от количества цифровых материалов, которые планируется записать на накопитель.
Для презентаций и документов можно использовать компактный объём, а для каталогов, фотографий и видеоматериалов — более вместительную версию.
Изготовление флешек-визиток с логотипом
AEPRINT предлагает флешки-визитки в формате пластиковой карты для корпоративных и рекламных задач. В каталоге представлены модели KR006, KR007 и KR008 с разным объёмом памяти.
Для оформления доступна полноцветная печать. При необходимости можно добавить персонализацию и индивидуальную упаковку.
Для расчёта необходимо выбрать модель и объём памяти, указать тираж и предоставить логотип или готовый макет.