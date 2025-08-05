Сувениры под заказ с логотипом оптом

Производим сувениры из ПВХ под заказ по индивидуальному эскизу оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Любая форма: копия продукта, здания, техники, персонажа, логотипа. Объёмное литьё послойно по цветам, Pantone. Собственное производство в Екатеринбурге.

Сувенир под заказ из ПВХ — предмет, который повторяет ваш продукт или объект: миниатюра станка, бутылки, здания, автомобиля, маскота. Такой сувенир объясняет, чем занимается компания, без единого слова, и его не путают с чужой раздаткой.

Что можно отлить Отливаем продукт компании — упаковку, бутылку, деталь. Промышленным производителям и дилерам делаем технику и оборудование, застройщикам и туризму — здание или объект, брендам с маскотом — персонажа. Из отлитой фигуры получается брелок, магнит, подставка или фигурка на стол. Мелкие детали упрощаются под литьё, узнаваемый силуэт сохраняется. Процесс Эскиз, 3D-модель, пресс-форма, образец, тираж. Образец согласуем до запуска — после изготовления формы геометрию не изменить. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас: повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.