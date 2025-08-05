Сувениры из ПВХ под заказ
Любое изделие по вашему эскизу: фигурка, подставка, органайзер, копия продукта. От идеи до тиража за один цикл. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 25 днейполный цикл под проект
- Любая формаограничение только размером
- 3D-модельсогласуем до изготовления формы
Сувениры из ПВХ под заказ с логотипом — варианты
Индивидуальные проекты: фигуры, подставки, органайзеры, копии продукции и техники.
- Фигура по эскизу арт. PV-SU-FGчаще всего Объёмная фигура любой формы 3D-модель, форма, отливка тиража по запросуцена зависит от проекта
- Подставка или органайзер арт. PV-SU-PDфункциональный Изделие с практической функцией Проектирование под сценарий использования по запросуцена зависит от проекта
- Копия продукта арт. PV-SU-KPдля отрасли Точная миниатюра изделия компании Моделирование по вашим чертежам по запросуцена зависит от проекта
- Что можно сделать
Практически любое изделие размером до 150 мм: от фигурки до функционального органайзера.Не нашли нужный вариант?Пришлите эскиз и тираж — сделаем 3D-модель и посчитаем форму.
- 3D-модель и визуализация до изготовления формы
- Комбинация ПВХ с пластиком, металлом и магнитами
- Цвета по Pantone, многоцветная заливка
- Форма остаётся у нас — повторный тираж дешевле
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем сувениры из ПВХ под заказ на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать сувениры из ПВХ под заказ
- 01Форма изделия
Логотип, продукт, здание, персонаж — ПВХ повторяет любой контур и рельеф.
- 022D или 3D
Плоский рельеф дешевле, объёмная фигура выглядит эффектнее и заметнее.
- 03Тираж
Изготовление формы окупается на партии от 300 штук; дальше цена за штуку падает.
- 04Цвета
ПВХ заливается по Pantone — фирменные цвета воспроизводятся точно.
Как делается сувенир
- 3D-моделированиеГотовим модель по вашему эскизу и показываем визуализацию до запуска.
- Изготовление формыПресс-форма делается один раз и остаётся у нас под повторные тиражи.
- Заливка ПВХМягкий полимер заливается послойно, цвета подбираются по Pantone.
- Сборка фурнитурыКольца, карабины, магниты, шнуры и крепления по задаче.
- ТампопечатьМелкие надписи и контакты на плоских участках.
- УпаковкаИндивидуальные пакетики или общая упаковка тиража.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 25 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили исполнения изделий из ПВХ.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|2D-рельефхит
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|логотипы простых контуров
|3D-фигура
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|продукты, персонажи, здания
|С подложкой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|контрастная основа под рельеф
|Светящиеся
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|свечение
|от 25 дней
|вечерние мероприятия и промо
|Двусторонние
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 25 дней
|разные изображения с двух сторон
|С фурнитурой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ и металл
|по Pantone
|от 20 дней
|кольца, карабины, магниты
- ФормаИзготавливается один раз и остаётся у нас
- Повторный тиражДешевле первого — форма уже готова
- ЦветаПодбираем по Pantone до запуска
Цены на сувениры из ПВХ под заказ
Цена складывается из формы, отливки и тиража. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Формаизготавливается один раз и остаётся у нас
- 3D-модель и визуализациябесплатно
- Повторный тиражбез изготовления формы
- Цветаподбираем по Pantone
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Брелоки из ПВХ
- Брелок ПВХ с логотипом
- Объёмный брелок ПВХ
- Багажная бирка из ПВХ
- Шильдик ПВХ
- Флешки из ПВХ
- Флешка ПВХ с логотипом
- Фигурная флешка ПВХ
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все работы150+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают сувениры из ПВХ под заказ
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Отраслевые подаркиКопия продукта или техники компании.
- ЮбилеиУникальный сувенир под дату.
- ВыставкиИзделие, которого нет ни у кого.
- МаскотыПерсонаж бренда в физическом виде.
- Функциональные сувенирыПодставки, органайзеры, держатели.
- Мерч-шопыЭксклюзивная позиция магазина.
- Промо-кампанииНоситель под конкретную механику.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие изделия из ПВХ
Брелоки, магниты, бирки, подстаканники, нашивки и сувениры под заказ — 10 видов в разделе.
Как заказать сувениры из ПВХ под заказ
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 25 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С сувенирами из ПВХ часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Сувениры под заказ с логотипом оптом
Производим сувениры из ПВХ под заказ по индивидуальному эскизу оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Любая форма: копия продукта, здания, техники, персонажа, логотипа. Объёмное литьё послойно по цветам, Pantone. Собственное производство в Екатеринбурге.
Сувенир под заказ из ПВХ — предмет, который повторяет ваш продукт или объект: миниатюра станка, бутылки, здания, автомобиля, маскота. Такой сувенир объясняет, чем занимается компания, без единого слова, и его не путают с чужой раздаткой.
Что можно отлить
Отливаем продукт компании — упаковку, бутылку, деталь. Промышленным производителям и дилерам делаем технику и оборудование, застройщикам и туризму — здание или объект, брендам с маскотом — персонажа. Из отлитой фигуры получается брелок, магнит, подставка или фигурка на стол. Мелкие детали упрощаются под литьё, узнаваемый силуэт сохраняется.
Процесс
Эскиз, 3D-модель, пресс-форма, образец, тираж. Образец согласуем до запуска — после изготовления формы геометрию не изменить. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас: повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о сувенирах из ПВХ
Сувениры из ПВХ под заказ с логотипом: какой минимальный тираж?
От 300 штук — на меньшей партии не окупается изготовление пресс-формы под индивидуальную форму изделия.
Сувениры из ПВХ под заказ с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена зависит от проекта: сложности формы, размера, количества цветов и тиража, а также включает изготовление пресс-формы. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле. Рассчитаем стоимость под ваш эскиз и тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Что нужно прислать для расчёта?
Пришлите эскиз, фото или чертёж изделия — продукта, здания, техники, персонажа, — желаемый размер, тираж и фирменные цвета по Pantone. Подойдут и логотип в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), и растровые изображения — дизайнер отрисует. Расскажите, чем будет изделие: брелоком, магнитом, подставкой или фигуркой.
Сувениры из ПВХ под заказ с логотипом: сколько занимает изготовление?
Полный цикл под проект — от 25 дней: эскиз, 3D-модель, пресс-форма, образец и тираж. Срок зависит от сложности изделия. Повторный тираж делается быстрее, так как форма уже готова.
Покажете, как будет выглядеть изделие?
Да, 3D-модель и образец согласуем до запуска тиража, визуализация бесплатно. Это обязательный этап: после изготовления формы геометрию не изменить. Мелкие детали упрощаем под литьё, сохраняя узнаваемый силуэт.
Можно повторить тираж позже?
Да, пресс-форма остаётся у нас, поэтому повторный тираж дешевле первого и не требует повторного моделирования. Достаточно сообщить менеджеру нужный тираж — изделия будут такими же, как в согласованном образце.
Насколько точно воспроизводятся цвета бренда?
Цвета подбираем по Pantone до запуска — пришлите номера фирменной палитры. Изделие отливается послойно по цветам, поэтому палитра бренда воспроизводится точно, а границы цветов получаются чёткими, без растекания.
Форма остаётся у вас?
Да, пресс-форма изготавливается один раз и хранится у нас под повторные тиражи. Повторять заказ можно без нового моделирования и затрат на оснастку, а изделия в каждой партии будут идентичны согласованному образцу.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.