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Коферы с логотипом

Нанесение логотипа на коферы — держатели для стаканов кофе навынос. УФ-печать и гравировка по фетру, коже и картону. Мерч для кофеен и корпоративных подарков.

  • От 50 штукминимальный тираж коферов
  • Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
  • Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
  • УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
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Коферы с логотипом — AEPRINT
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Коферы с логотипом на заказ

Выберите материал и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати

  • Стакан стеклянный Mango с логотипом
    Стакан стеклянный Mango арт. AG56001.01.05в наличии 5 000+ шт Двойные стенки Гравировка или УФ-печать Стекло330 мл5 цв. от 702 ₽цена без нанесения
  • Термокружка Clive To Go с логотипом
    Термокружка Clive To Go арт. AG5054.01.02в наличии 1 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать Нержавеющая сталь420 мл5 цв. от 1 644 ₽цена без нанесения
  • Термокружка Surprise To Go с логотипом
    Термокружка Surprise To Go арт. AG5052.01.10в наличии 5 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать Нержавеющая сталь480 мл10 цв. от 1 228 ₽цена без нанесения
  • Стакан для кофе 270 мл с логотипом
    Стакан для кофе 270 мл арт. TWP432.672в наличии 5 000+ шт Можно в посудомойку УФ-печать или тампопечать Пластик270 мл4 цв. от 576 ₽цена без нанесения
  • Кофер Step 370 мл с логотипом
    Кофер Step 370 мл арт. V6302.07в наличии 5 000+ шт Герметичная крышка Лазерная гравировка или УФ-печать Нержавеющая сталь370 мл4 цв. от 680 ₽цена без нанесения
  • Кружка Magic To Go с логотипом
    Кружка Magic To Go арт. AG6134.10.15в наличии 5 000+ шт Покрытие софт-тач Сублимация или деколь Керамика420 мл9 цв. от 632 ₽цена без нанесения
  • Стакан для кофе двустенный с логотипом
    Стакан для кофе двустенный арт. TWP432.693в наличии 10 000+ шт Двойные стенки УФ-печать или тампопечать Пластик300 мл2 цв. от 613 ₽цена без нанесения
  • Кружка Make Me To Go с логотипом
    Кружка Make Me To Go арт. AG6140.02.07в наличии 1 000+ шт Универсальная модель для нанесения Сублимация или деколь Керамика320 мл12 цв. от 290 ₽цена без нанесения
  • Кофер глянцевый Edge с логотипом
    Кофер глянцевый Edge арт. T162.03в наличии 1 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать Нержавеющая сталь5 цв. от 900 ₽цена без нанесения
  • Стакан из PLA с логотипом
    Стакан из PLA арт. TWP432.894в наличии 5 000+ шт Крышка в комплекте УФ-печать или тампопечать Пластик280 мл3 цв. от 1 070 ₽цена без нанесения
  • Кружка Funny To Go с логотипом
    Кружка Funny To Go арт. AG6141.02.04в наличии 500+ шт Крышка в комплекте Сублимация или деколь Керамика520 мл5 цв. от 790 ₽цена без нанесения
  • Кофер металлик CO12m с логотипом
    Кофер металлик CO12m арт. T142.32в наличии 1 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать Нержавеющая сталь3 цв. от 667 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни коферов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Фетр, натуральная кожа и картон под разный бюджет
    • УФ-печать полноцветом, тиснение по коже и флексопечать
    • Модели на 2 и 4 стакана под кофейни и доставку
    • Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Коферы с логотипом: ещё модель 1Коферы с логотипом: ещё модель 2Коферы с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем коферы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать кофер под задачу

  • 01Материал

    Фетр — мягко и недорого. Кожа — представительский вид. Картон — крупные тиражи.

  • 02Вместимость

    На 2 стакана — для пары. На 4 — для команды и доставки в офис.

  • 03Нанесение

    УФ-печать даёт полноцвет. Тиснение и гравировка — для кожи и фетра.

  • 04Упаковка

    Индивидуальный пакет и подарочная коробка — по запросу.

Как нанести логотип на кофер

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж коферов
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 5 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения на коферы по тиражу, цене и задачам

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Лазерная гравировкахитот 50 шт.от 56 ₽/штметаллцвет металлаот 3 днейwelcome pack, подарки топ-менеджерам
УФ-печатьот 30 шт.от 74 ₽/штпластик, металлполноцветот 3 днейвыставки, промо, яркие логотипы
Круговая 360°от 30 шт.от 74 ₽/штгладкий корпусполноцветот 5 днейпаттерны и крупные иллюстрации
УФ-DTFот 30 шт.по запросусложный рельефполноцветот 5 днейнестандартные формы корпуса
Печать 1 цветомот 30 шт.−5 % к ценепластик, металлбелый / чёрныйот 3 днейстрогий логотип, экономия на тираже
Переменные данныеот 50 шт.×1,5 к ценеметаллцвет металлаот 5 днейименные подарки сотрудникам
  • Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
  • Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
  • Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально

Сколько стоит нанесение на кофер

В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.

Прайс-лист PDF
Тираждо 10 см²до 25 см²до 50 см²до 100 см²Гравировка
до 29 шт по запросу
от 50 шт
от 100 шт
от 300 шт
от 1000 шт

Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец

Круговая 360°, УФ-DTF, Печать 1 цветом, С лаком — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
  • Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
  • Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — посчитаем стоимость вместе со сроком
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают коферы

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Для кофеенФирменный держатель вместо безликого картонного
  • Для доставки кофеЗаказ в офис приезжает с логотипом заведения
  • Корпоративные подаркиКожаный кофер как аксессуар для руководителя
  • Конференции и выставкиКофе-брейк с фирменным держателем организатора

  • Для кофе-зон в офисеМногоразовый кофер вместо картонных держателей
  • Welcome packКофер вместе с термокружкой и ланчбоксом
  • Эко-инициативыМногоразовый держатель как часть экологичной политики
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку

Другие виды посуды

Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом

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Как заказать коферы с логотипом

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал коферана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С коферами часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Коферы с логотипом оптом

Производим коферы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Стальной термостакан 350–450 мл с двойной стенкой, герметичная крышка с поилкой, силиконовая подложка на дне. Лазерная гравировка по корпусу, УФ-печать по окружности. Собственное производство в Екатеринбурге.

Кофер — термостакан для кофе навынос, который заменяет одноразовый: сотрудник берёт его в кофейню вместо бумажного. Компании заказывают коферы под экологические программы и как подарок командам, где кофе — часть рабочего ритма.

Отличие от термокружки

Кофер повторяет форму и объём кофейного стакана, поэтому помещается в держатель кофемашины и в автомобильный подстаканник, а бариста может налить в него напиток без переливания. Термокружка шире и выше, рассчитана на долгое удержание температуры и питьё в течение дня. Для кофе навынос берут кофер, для смены на объекте — термокружку.

Что смотреть

Двойная стенка с вакуумом обязательна: без неё стакан греет руку. Герметичная крышка с поилкой и заглушкой не протекает в сумке. Силиконовая подложка на дне не даёт стакану скользить по столу и приборной панели. Внутренняя колба только из нержавейки — пластиковые вставки дают привкус кофе через месяц использования.

Нанесение

Гравировка по стали — логотип в цвете металла, не стирается от ежедневного мытья. УФ-печать по окружности даёт полноцвет, но требует ручного мытья. Для корпоративных тиражей берут гравировку: кофер моют каждый день, и печать этого не переживёт.

Частые вопросы о коферах с логотипом

Какой минимальный тираж коферов?

От 50 штук. Чем больше тираж, тем ниже цена за нанесение: УФ-печать стоит 113 ₽ при тираже от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт.

Что такое кофер и зачем он нужен?

Кофер — аксессуар для кофе навынос: держатель для стаканов из фетра, кожи или картона, а также стальной термостакан формата кофейного стакана 350–450 мл. Термостакан помещается в держатель кофемашины и подстаканник, бариста наливает в него напиток без переливания. Компании заказывают коферы для кофеен, доставки кофе и экологических программ.

Коферы с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?

УФ-печать при площади до 10 см² стоит 113 ₽ за штуку от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт., лазерная гравировка — 89 ₽ и 56 ₽ соответственно. Цены указаны за нанесение без стоимости изделия, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽. Тиснение по коже и фетру рассчитаем под ваш тираж.

Какой материал кофера выбрать?

Фетр — мягкий и недорогой вариант, кожа даёт представительский вид и подходит для подарка руководителю, картон выгоден на крупных тиражах. Если нужен многоразовый стакан, выбирайте стальной кофер с двойной стенкой, вакуумом и колбой из нержавейки. Подберём материал под задачу и бюджет.

На сколько стаканов бывают коферы?

Держатели бывают на 2 стакана — для пары напитков и на 4 стакана — для команды и доставки кофе в офис. Выбор зависит от того, как вы используете кофер: в кофейне, для доставки или в офисной кофе-зоне. Подскажем подходящий формат.

Коферы с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге; круговая печать 360° и УФ-DTF — от 5 дней. Срок зависит от тиража, материала и способа нанесения. Точные сроки назовёт менеджер при расчёте.

Можно ли сделать тиснение по коже?

Да, для кожаных и фетровых коферов делаем тиснение логотипа — это сдержанный и представительский вариант брендирования. Также возможна гравировка. Макет подготовим и согласуем с вами до запуска.

Поможете подобрать модель?

Да, подберём материал, вместимость, нанесение и упаковку под бюджет; по запросу добавим индивидуальный пакет или подарочную коробку. Для стальных коферов обращаем внимание на герметичную крышку с поилкой и силиконовую подложку на дне. Расскажите о задаче — предложим варианты в тот же день.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Доставляем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.

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