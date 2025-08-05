Коферы с логотипом
Нанесение логотипа на коферы — держатели для стаканов кофе навынос. УФ-печать и гравировка по фетру, коже и картону. Мерч для кофеен и корпоративных подарков.
- От 50 штукминимальный тираж коферов
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Коферы с логотипом на заказ
Выберите материал и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Стакан стеклянный Mango арт. AG56001.01.05в наличии 5 000+ шт Двойные стенки Гравировка или УФ-печать от 702 ₽цена без нанесения
- Термокружка Clive To Go арт. AG5054.01.02в наличии 1 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 644 ₽цена без нанесения
- Термокружка Surprise To Go арт. AG5052.01.10в наличии 5 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 228 ₽цена без нанесения
- Стакан для кофе 270 мл арт. TWP432.672в наличии 5 000+ шт Можно в посудомойку УФ-печать или тампопечать от 576 ₽цена без нанесения
- Кофер Step 370 мл арт. V6302.07в наличии 5 000+ шт Герметичная крышка Лазерная гравировка или УФ-печать от 680 ₽цена без нанесения
- Кружка Magic To Go арт. AG6134.10.15в наличии 5 000+ шт Покрытие софт-тач Сублимация или деколь от 632 ₽цена без нанесения
- Стакан для кофе двустенный арт. TWP432.693в наличии 10 000+ шт Двойные стенки УФ-печать или тампопечать от 613 ₽цена без нанесения
- Кружка Make Me To Go арт. AG6140.02.07в наличии 1 000+ шт Универсальная модель для нанесения Сублимация или деколь от 290 ₽цена без нанесения
- Кофер глянцевый Edge арт. T162.03в наличии 1 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 900 ₽цена без нанесения
- Стакан из PLA арт. TWP432.894в наличии 5 000+ шт Крышка в комплекте УФ-печать или тампопечать от 1 070 ₽цена без нанесения
- Кружка Funny To Go арт. AG6141.02.04в наличии 500+ шт Крышка в комплекте Сублимация или деколь от 790 ₽цена без нанесения
- Кофер металлик CO12m арт. T142.32в наличии 1 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 667 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни коферов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Фетр, натуральная кожа и картон под разный бюджет
- УФ-печать полноцветом, тиснение по коже и флексопечать
- Модели на 2 и 4 стакана под кофейни и доставку
- Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем коферы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать кофер под задачу
- 01Материал
Фетр — мягко и недорого. Кожа — представительский вид. Картон — крупные тиражи.
- 02Вместимость
На 2 стакана — для пары. На 4 — для команды и доставки в офис.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет. Тиснение и гравировка — для кожи и фетра.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакет и подарочная коробка — по запросу.
Как нанести логотип на кофер
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж коферов
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на коферы по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на кофер
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы350+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают коферы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для кофеенФирменный держатель вместо безликого картонного
- Для доставки кофеЗаказ в офис приезжает с логотипом заведения
- Корпоративные подаркиКожаный кофер как аксессуар для руководителя
- Конференции и выставкиКофе-брейк с фирменным держателем организатора
- Для кофе-зон в офисеМногоразовый кофер вместо картонных держателей
- Welcome packКофер вместе с термокружкой и ланчбоксом
- Эко-инициативыМногоразовый держатель как часть экологичной политики
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать коферы с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал коферана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С коферами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Коферы с логотипом оптом
Производим коферы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Стальной термостакан 350–450 мл с двойной стенкой, герметичная крышка с поилкой, силиконовая подложка на дне. Лазерная гравировка по корпусу, УФ-печать по окружности. Собственное производство в Екатеринбурге.
Кофер — термостакан для кофе навынос, который заменяет одноразовый: сотрудник берёт его в кофейню вместо бумажного. Компании заказывают коферы под экологические программы и как подарок командам, где кофе — часть рабочего ритма.
Отличие от термокружки
Кофер повторяет форму и объём кофейного стакана, поэтому помещается в держатель кофемашины и в автомобильный подстаканник, а бариста может налить в него напиток без переливания. Термокружка шире и выше, рассчитана на долгое удержание температуры и питьё в течение дня. Для кофе навынос берут кофер, для смены на объекте — термокружку.
Что смотреть
Двойная стенка с вакуумом обязательна: без неё стакан греет руку. Герметичная крышка с поилкой и заглушкой не протекает в сумке. Силиконовая подложка на дне не даёт стакану скользить по столу и приборной панели. Внутренняя колба только из нержавейки — пластиковые вставки дают привкус кофе через месяц использования.
Нанесение
Гравировка по стали — логотип в цвете металла, не стирается от ежедневного мытья. УФ-печать по окружности даёт полноцвет, но требует ручного мытья. Для корпоративных тиражей берут гравировку: кофер моют каждый день, и печать этого не переживёт.
Частые вопросы о коферах с логотипом
Какой минимальный тираж коферов?
От 50 штук. Чем больше тираж, тем ниже цена за нанесение: УФ-печать стоит 113 ₽ при тираже от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт.
Что такое кофер и зачем он нужен?
Кофер — аксессуар для кофе навынос: держатель для стаканов из фетра, кожи или картона, а также стальной термостакан формата кофейного стакана 350–450 мл. Термостакан помещается в держатель кофемашины и подстаканник, бариста наливает в него напиток без переливания. Компании заказывают коферы для кофеен, доставки кофе и экологических программ.
Коферы с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
УФ-печать при площади до 10 см² стоит 113 ₽ за штуку от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт., лазерная гравировка — 89 ₽ и 56 ₽ соответственно. Цены указаны за нанесение без стоимости изделия, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽. Тиснение по коже и фетру рассчитаем под ваш тираж.
Какой материал кофера выбрать?
Фетр — мягкий и недорогой вариант, кожа даёт представительский вид и подходит для подарка руководителю, картон выгоден на крупных тиражах. Если нужен многоразовый стакан, выбирайте стальной кофер с двойной стенкой, вакуумом и колбой из нержавейки. Подберём материал под задачу и бюджет.
На сколько стаканов бывают коферы?
Держатели бывают на 2 стакана — для пары напитков и на 4 стакана — для команды и доставки кофе в офис. Выбор зависит от того, как вы используете кофер: в кофейне, для доставки или в офисной кофе-зоне. Подскажем подходящий формат.
Коферы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге; круговая печать 360° и УФ-DTF — от 5 дней. Срок зависит от тиража, материала и способа нанесения. Точные сроки назовёт менеджер при расчёте.
Можно ли сделать тиснение по коже?
Да, для кожаных и фетровых коферов делаем тиснение логотипа — это сдержанный и представительский вариант брендирования. Также возможна гравировка. Макет подготовим и согласуем с вами до запуска.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём материал, вместимость, нанесение и упаковку под бюджет; по запросу добавим индивидуальный пакет или подарочную коробку. Для стальных коферов обращаем внимание на герметичную крышку с поилкой и силиконовую подложку на дне. Расскажите о задаче — предложим варианты в тот же день.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Доставляем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.