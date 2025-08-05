Коферы с логотипом оптом

Производим коферы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Стальной термостакан 350–450 мл с двойной стенкой, герметичная крышка с поилкой, силиконовая подложка на дне. Лазерная гравировка по корпусу, УФ-печать по окружности. Собственное производство в Екатеринбурге.

Кофер — термостакан для кофе навынос, который заменяет одноразовый: сотрудник берёт его в кофейню вместо бумажного. Компании заказывают коферы под экологические программы и как подарок командам, где кофе — часть рабочего ритма.

Отличие от термокружки Кофер повторяет форму и объём кофейного стакана, поэтому помещается в держатель кофемашины и в автомобильный подстаканник, а бариста может налить в него напиток без переливания. Термокружка шире и выше, рассчитана на долгое удержание температуры и питьё в течение дня. Для кофе навынос берут кофер, для смены на объекте — термокружку. Что смотреть Двойная стенка с вакуумом обязательна: без неё стакан греет руку. Герметичная крышка с поилкой и заглушкой не протекает в сумке. Силиконовая подложка на дне не даёт стакану скользить по столу и приборной панели. Внутренняя колба только из нержавейки — пластиковые вставки дают привкус кофе через месяц использования. Нанесение Гравировка по стали — логотип в цвете металла, не стирается от ежедневного мытья. УФ-печать по окружности даёт полноцвет, но требует ручного мытья. Для корпоративных тиражей берут гравировку: кофер моют каждый день, и печать этого не переживёт.