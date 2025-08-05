Беспроводные зарядки с логотипом
Qi-зарядки для стола: подставки, коврики и модели «два в одном» с подсветкой логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- Стандарт Qiподходит к большинству смартфонов
- На рабочем столелоготип в поле зрения весь день
Беспроводные зарядки с логотипом — модели
Плоские коврики, подставки под углом и комбинированные модели с часами или колонкой.
- Беспроводная зарядка Flappy арт. AG7019.03в наличии 1 000+ шт Положил смартфон — заряжается УФ-печать или тампопечать от 349 ₽цена без нанесения
- Беспроводная зарядка Dot арт. O5-13426402в наличии 5 000+ шт Компактная, под логотип УФ-печать или тампопечать от 499 ₽цена без нанесения
- Беспроводная зарядка Aphia арт. AG7035.02.10в наличии 1 000+ шт Магнитное крепление УФ-печать или тампопечать от 953 ₽цена без нанесения
- Беспроводная зарядка Disc арт. O590902в наличии 5 000+ шт Встроенный кабель 2-в-1 УФ-печать или тампопечать от 649 ₽цена без нанесения
- Беспроводная зарядка Аурис арт. P23167.010в наличии 1 000+ шт С подсветкой УФ-печать или тампопечать от 1 499 ₽цена без нанесения
- Зарядка Cooper Rond арт. G17715.30в наличии 1 000+ шт Магнитное крепление Лазерная гравировка от 957 ₽цена без нанесения
- Беспроводная зарядка Foldy арт. O592226в наличии 1 000+ шт Складная подставка УФ-печать или тампопечать от 990 ₽цена без нанесения
- Беспроводная зарядка Fomax арт. AG7037.02.10в наличии 1 000+ шт Магнитное крепление УФ-печать или тампопечать от 989 ₽цена без нанесения
- Power Bank Quantum арт. OG9618-1в наличии 1 000+ шт Аккумулятор с беспроводной зарядкой УФ-печать или тампопечать от 2 039 ₽цена без нанесения
- Беспроводная зарядка Magmate арт. G22023.10в наличии 1 000+ шт Магнитное крепление Лазерная гравировка от 890 ₽цена без нанесения
- Часы Pitstop арт. G11879.60в наличии 1 000+ шт Часы и беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 2 990 ₽цена без нанесения
- Станция 3 в 1 Max Power арт. O1-23170в наличии 1 000+ шт Телефон, часы и наушники УФ-печать или тампопечать от 5 499 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни беспроводных зарядок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Стандарт Qi — совместим с большинством смартфонов
- УФ-печать полноцветом по всей поверхности
- Модели с подсветкой логотипа при зарядке
- Кабель и фирменная коробка в комплекте
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем беспроводные зарядки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать беспроводные зарядки
- 01Модель и характеристики
Ёмкость, мощность, время работы — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на беспроводную зарядку
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на беспроводную зарядку
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают беспроводные зарядки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
- Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
- ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.
- Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать беспроводные зарядки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С беспроводными зарядками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Беспроводные зарядки с логотипом оптом
Производим беспроводные зарядки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Мощность 10–15 Вт, стандарт Qi, плоские коврики и подставки под углом, модели с MagSafe и совмещённые с часами или лампой. УФ-печать по корпусу, гравировка по металлическим элементам. Собственное производство в Екатеринбурге.
Беспроводная зарядка живёт на рабочем столе или прикроватной тумбе и работает каждый день по назначению. Для компании это подарок с высокой воспринимаемой ценностью и предсказуемым местом: логотип оказывается на постоянной поверхности, а не в ящике с раздаткой.
Мощность и совместимость
10 Вт достаточно для обычной зарядки телефона за ночь или рабочий день. 15 Вт — быстрая зарядка, заметна, если телефон ставят на полчаса между встречами. Стандарт Qi поддерживают практически все современные телефоны, но реальная скорость зависит от модели: часть устройств ограничивает мощность независимо от возможностей зарядки. Обещать конкретное время зарядки на такой технике некорректно.
Форматы
На плоском коврике телефон лежит — удобно для тумбы и переговорной. На подставке под углом экран видно: телефон заряжается и одновременно работает как часы или показывает уведомления, для рабочего стола этот формат удобнее. Совмещённые модели с лампой, часами или органайзером дороже, но воспринимаются как полноценный предмет, а не аксессуар.
Ограничение, о котором нужно знать
Беспроводная зарядка не работает через толстые и магнитные чехлы, а также через металлические пластины держателей. При раздаче на мероприятии часть получателей столкнётся с этим сразу — стоит предупредить в сопроводительной карточке. Модели с MagSafe решают проблему для современных iPhone, но стоят дороже.
Условия
От 20 штук, срок от 5 дней. Проверяем партию перед отгрузкой. Упаковка в коробку с ложементом, кабель в комплекте. Гарантия производителя, работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о беспроводных зарядках
Беспроводные зарядки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Беспроводные зарядки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Складские Qi-зарядки стоят от 349 ₽ (Flappy) до 5 499 ₽ за станцию 3 в 1 Max Power, цены указаны без нанесения. Гравировка по металлическим элементам — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ от 1 000, тираж до 49 шт. — 2 500 ₽ за партию. УФ-печать и итоговую стоимость посчитаем под модель и тираж.
Беспроводные зарядки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Для пластикового корпуса и цветного логотипа подходит УФ-печать полноцветом, на металлических элементах — лазерная гравировка, которая не стирается. На моделях с подсветкой логотип светится при зарядке — такой вариант подберём отдельно. Покажем макет и визуализацию бесплатно до запуска.
Есть ли гарантия на технику?
Да, на беспроводные зарядки действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Партию проверяем перед отгрузкой. Учтите, что зарядка не работает через толстые и магнитные чехлы — это ограничение технологии, его стоит указать в сопроводительной карточке.
Беспроводные зарядки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на своём производстве — от 5 дней, УФ-DTF и брендированная упаковка — от 7 дней. Складские модели изготавливаем быстрее заказных. Точный срок назовём после выбора модели, тиража и согласования макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Многие модели — коврики, подставки, варианты «два в одном» — выпускаются в нескольких цветах корпуса, подберём ближайший к вашему бренду. Возможность окрасить корпус точно в фирменный цвет и минимальный тираж для этого уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Зарядки упаковываем в коробку с ложементом, кабель в комплекте, а коробку и вкладыш брендируем полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка — 5 ₽ за изделие.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, соберём набор под задачу: беспроводная зарядка вместе с пауэрбанком, кабелем или другими гаджетами для welcome pack, новогоднего подарка или награды сотрудникам. Предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет и рассчитаем вместе с доставкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.