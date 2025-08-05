Беспроводные зарядки с логотипом оптом

Производим беспроводные зарядки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Мощность 10–15 Вт, стандарт Qi, плоские коврики и подставки под углом, модели с MagSafe и совмещённые с часами или лампой. УФ-печать по корпусу, гравировка по металлическим элементам. Собственное производство в Екатеринбурге.

Беспроводная зарядка живёт на рабочем столе или прикроватной тумбе и работает каждый день по назначению. Для компании это подарок с высокой воспринимаемой ценностью и предсказуемым местом: логотип оказывается на постоянной поверхности, а не в ящике с раздаткой.

Мощность и совместимость 10 Вт достаточно для обычной зарядки телефона за ночь или рабочий день. 15 Вт — быстрая зарядка, заметна, если телефон ставят на полчаса между встречами. Стандарт Qi поддерживают практически все современные телефоны, но реальная скорость зависит от модели: часть устройств ограничивает мощность независимо от возможностей зарядки. Обещать конкретное время зарядки на такой технике некорректно. Форматы На плоском коврике телефон лежит — удобно для тумбы и переговорной. На подставке под углом экран видно: телефон заряжается и одновременно работает как часы или показывает уведомления, для рабочего стола этот формат удобнее. Совмещённые модели с лампой, часами или органайзером дороже, но воспринимаются как полноценный предмет, а не аксессуар. Ограничение, о котором нужно знать Беспроводная зарядка не работает через толстые и магнитные чехлы, а также через металлические пластины держателей. При раздаче на мероприятии часть получателей столкнётся с этим сразу — стоит предупредить в сопроводительной карточке. Модели с MagSafe решают проблему для современных iPhone, но стоят дороже. Условия От 20 штук, срок от 5 дней. Проверяем партию перед отгрузкой. Упаковка в коробку с ложементом, кабель в комплекте. Гарантия производителя, работаем с юрлицами по договору с НДС.