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Силиконовые браслеты с логотипом

Силиконовые и резиновые браслеты для мероприятий, промо-акций и мерча бренда: печать, тиснение, заливка цветом по Pantone.

  • От 100 штуктираж от 100 шт. для всех видов
  • Срок от 24 часовпечать на браслетах со склада в Екатеринбурге
  • 11 видов браслетовпечать, вдавленные, сегментированные, с нумерацией
  • 50+ цветов Pantoneстандартный, женский, детский размер, широкие 20/25 мм
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Шаблон для макета:Силиконовый браслет · 12 и 25 мм · PDFвсе шаблоны

Силиконовые браслеты с логотипом — AEPRINT
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Прайс-лист на силиконовые браслеты

Цены за штуку с нанесением логотипа в 1 цвет. Выберите модель — таблица показывает стоимость при разных тиражах.

Силиконовые браслеты с логотипом

Силиконовые браслеты с логотипом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
100 шт40 ₽4 000 ₽
300 шт33 ₽9 900 ₽
500 шт26 ₽13 000 ₽
1 000 шт22 ₽22 000 ₽
3 000 шт19 ₽57 000 ₽
5 000 шт17 ₽85 000 ₽
10 000 шт16 ₽160 000 ₽
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Силиконовые браслеты с вдавленными и прокрашенным логотипом

Силиконовые браслеты с вдавленными и прокрашенным логотипом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
200 шт82 ₽16 400 ₽
300 шт65 ₽19 500 ₽
500 шт54 ₽27 000 ₽
1 000 шт41 ₽41 000 ₽
3 000 шт36 ₽108 000 ₽
5 000 шт32 ₽160 000 ₽
10 000 шт28 ₽280 000 ₽
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Силиконовые браслеты сегментированные с логотипом

Силиконовые браслеты сегментированные с логотипом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
100 шт45 ₽4 500 ₽
300 шт35 ₽7 800 ₽
500 шт30 ₽10 500 ₽
1 000 шт23 ₽23 000 ₽
3 000 шт21 ₽63 000 ₽
5 000 шт20 ₽100 000 ₽
10 000 шт18 ₽180 000 ₽
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Силиконовые браслеты с нумерацией (номер, фамилия, имя)

Силиконовые браслеты с нумерацией (номер, фамилия, имя)

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
100 шт100 ₽10 000 ₽
300 шт80 ₽24 800 ₽
500 шт65 ₽32 500 ₽
1 000 шт40 ₽40 000 ₽
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Силиконовые браслеты c вдавленным/выпуклым логотипом

Силиконовые браслеты c вдавленным/выпуклым логотипом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
200 шт72 ₽14 400 ₽
300 шт62 ₽18 600 ₽
500 шт50 ₽25 000 ₽
1 000 шт39 ₽39 900 ₽
3 000 шт34 ₽102 000 ₽
5 000 шт29 ₽145 000 ₽
10 000 шт26 ₽260 000 ₽
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Силиконовые браслеты с областью под надпись

Силиконовые браслеты с областью под надпись

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
100 шт34 ₽3 400 ₽
300 шт29 ₽8 700 ₽
500 шт25 ₽12 500 ₽
1 000 шт22 ₽22 000 ₽
3 000 шт20 ₽60 000 ₽
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Силиконовые широкие браслеты 20/25 мм c логотипом

Силиконовые широкие браслеты 20/25 мм c логотипом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
100 шт60 ₽6 000 ₽
200 шт56 ₽11 200 ₽
300 шт51 ₽15 300 ₽
500 шт47 ₽23 500 ₽
1 000 шт42 ₽42 000 ₽
3 000 шт39 ₽117 000 ₽
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Силиконовые браслеты "Номерки"

Силиконовые браслеты "Номерки"

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
100 шт49 ₽4 900 ₽
200 шт46 ₽9 200 ₽
300 шт42 ₽12 600 ₽
500 шт37 ₽18 500 ₽
750 шт34 ₽25 500 ₽
1 000 шт29 ₽29 900 ₽
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Силиконовые браслеты без нанесения

Силиконовые браслеты без нанесения

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
100 шт24 ₽2 400 ₽
300 шт22 ₽6 600 ₽
500 шт19 ₽9 500 ₽
1 000 шт17 ₽17 000 ₽
3 000 шт15 ₽45 000 ₽
5 000 шт12 ₽60 000 ₽
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Силиконовые браслеты "Георгиевская лента"

Силиконовые браслеты "Георгиевская лента"

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
100 шт40 ₽4 000 ₽
300 шт33 ₽9 900 ₽
500 шт28 ₽14 000 ₽
1 000 шт25 ₽25 000 ₽
3 000 шт22 ₽66 000 ₽
5 000 шт18 ₽90 000 ₽
10 000 шт17 ₽170 000 ₽
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Силиконовые браслеты двухсторонние с логотипом

Силиконовые браслеты двухсторонние с логотипом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
100 шт45 ₽4 500 ₽
300 шт35 ₽10 500 ₽
500 шт33 ₽16 500 ₽
1 000 шт25 ₽25 000 ₽
3 000 шт22 ₽66 000 ₽
5 000 шт19 ₽95 000 ₽
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  • Смена цвета нанесения - 500 руб., смена макета - 500 руб.
Не нашли нужную модель или тираж?Пришлите макет и количество — подберём браслет и посчитаем точную стоимость со сроком.
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем силиконовые браслеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать силиконовый браслет под задачу

  • 01Нанесение

    Печать — дёшево и быстро для промо; вдавливание с заливкой — для долговечного мерча, логотип не сотрётся

  • 02Ширина

    12 мм — стандарт для логотипа и текста; 20 и 25 мм — для крупных дизайнов и нескольких надписей

  • 03Размер

    Стандартный 202 мм, женский 180 мм, детский 160 мм — подберём под аудиторию мероприятия

  • 04Цвет

    50+ цветов Pantone, сегментированные и мраморные варианты, светонакопитель для ночных событий

Как нанести логотип на силиконовый браслет

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж браслетов
  • 24 часаминимальный срок изготовления
  • 1000 м²собственное производство
  • 15технологий нанесения

Какой силиконовый браслет выбрать

Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, стойкости и задачам

Вид браслетаМин. тиражЦенаЦветностьСтойкостьСрокЛучше всего подходит
С печатьюхитот 100 шт.от 40 ₽/шт1–2 цвета печатистирается за 6–12 мес.от 24 часовпромо-акции, фестивали, массовые раздачи
Вдавленный с заливкойот 200 шт.от 82 ₽/шт1–2 цвета заливкине стираетсяот 40 днеймерч бренда, корпоративные подарки, спортклубы
Вдавленный без заливкиот 200 шт.от 72 ₽/штв цвет браслетане стираетсяот 40 днейсдержанный премиальный мерч
Сегментированныйот 100 шт.от 45 ₽/шт2–4 цвета силиконапечать 6–12 мес.от 3 днейфестивали, команды, яркие промо
С нумерациейот 100 шт.от 100 ₽/шт1 цвет + номерпечать 6–12 мес.от 3 днейидентификация участников, контроль доступа
Широкий 20/25 ммот 100 шт.от 60 ₽/шт1–2 цветапечать 6–12 мес.от 3 днейкрупные логотипы, несколько надписей, детские
  • Тираж 100–300 шт.Печать — от 40 ₽ за браслет, срок от 24 часов, любой цвет Pantone
  • Тираж от 1 000 шт.Печать — от 22 ₽, вдавленные — от 41 ₽ за браслет
  • Долговечный мерчВдавливание с заливкой — логотип не сотрётся и не выцветет

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают силиконовые браслеты

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Для фестивалей и концертовЯркие сегментированные и светонакопительные браслеты — узнаваемость и контроль
  • Для спортивных событийЗабеги, турниры, марафоны — браслеты с нумерацией и логотипом спонсора
  • Для корпоративных мероприятийТимбилдинги, юбилеи компании — единый мерч для команды
  • Для промоакцийНедорогие браслеты с печатью для раздач и подарков покупателям

  • Для благотворительных акцийБраслеты-символы поддержки с надписью и логотипом фонда
  • Для школ и лагерейДетские размеры, широкие 20 мм, под надпись имени
  • Для мерча брендаВдавленные с заливкой — долговечный аксессуар с логотипом
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём вид, цвета и нанесение

Другие виды браслетов

Контрольные Tyvek, слэп, тканевые и световые браслеты с логотипом

Смотреть все виды браслетов

Как заказать силиконовые браслеты с логотипом

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и дату мероприятияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор видаПредлагаем вид браслета, ширину и цвета под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем браслеты, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 24 часов
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С силиконовыми браслетами часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Силиконовые браслеты с логотипом оптом

Производим силиконовые браслеты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 24 часов. С печатью от 16 ₽ при тираже 10 000, вдавленные от 28 ₽, сегментированные, с нумерацией, широкие 20–25 мм. Цвета по Pantone. Собственное производство в Екатеринбурге.

Силиконовый браслет — самый доступный носимый мерч: его надевают на руку и носят неделями, а логотип всегда на виду. Компании заказывают браслеты для мероприятий, спортивных событий, благотворительных акций, промо и корпоративных программ.

Печать или вдавленный логотип

Печать наносит логотип краской на поверхность: дешевле, допускает несколько цветов, но при активной носке со временем стирается. Вдавленный логотип продавливается в силиконе и не стирается никогда, а если залить его цветом, он ещё и читается издалека. Для мероприятия на один день хватает печати; браслету, который носят месяцами, нужен вдавленный.

Цены и опции

С печатью: 40 ₽ при 100 штуках, 22 ₽ при 1 000, 16 ₽ при 10 000. Вдавленные: от 65 ₽ при 300, 28 ₽ при 10 000. Дополнительно по 4 ₽: ещё один цвет, колечко, светонакопление, упаковка в пакетик. Смена цвета или макета внутри тиража — 500 ₽. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о силиконовых браслетах

Какой минимальный тираж силиконовых браслетов?

От 100 штук для браслетов с печатью, сегментированных, двусторонних и с нумерацией. Вдавленные с заливкой и без — от 200 штук. Цена снижается с тиражом: от 40 ₽ при 100 штуках до 16 ₽ при 10 000.

Сколько стоит силиконовый браслет с логотипом?

Браслет с печатью в 1 цвет стоит 40 ₽ при 100 шт., 22 ₽ при 1 000 шт. и 16 ₽ при 10 000 шт. Вдавленные с заливкой — от 65 ₽ при 300 шт. до 28 ₽ при 10 000, сегментированные — от 45 до 18 ₽, с нумерацией — от 100 ₽. Ещё один цвет, колечко или светонакопитель добавляют по 4 ₽, пакетик — 5 ₽.

Печать или вдавливание — что выбрать?

Печать дешевле и допускает 1–2 цвета, но при активной носке стирается за 6–12 месяцев, поэтому подходит для мероприятия или промо-раздачи. Вдавленный логотип продавливается в силиконе и не стирается, а с заливкой цветом ещё и читается издалека. Для мерча, который носят месяцами, советуем вдавливание, от 200 шт.

Какие размеры и ширины есть?

Браслеты есть в стандартном, женском и детском размере, а также в широком исполнении 20 и 25 мм. Широкие подходят для крупных логотипов, нескольких надписей и детских моделей, цена от 60 ₽ при 100 шт. Всего в ассортименте 11 видов браслетов, подберём размер под вашу аудиторию.

Можно ли подобрать цвет по Pantone?

Да, цвет браслета подбираем по Pantone, доступно более 50 цветов. Можно сделать сегментированный браслет из 2–4 цветов силикона. Смена цвета нанесения или макета внутри тиража стоит 500 ₽.

Можно ли сделать нумерацию или QR-код?

Да, наносим уникальный номер, имя или QR-код на каждый браслет для идентификации участников и контроля доступа. Тираж от 100 шт., цена от 100 ₽ при 100 шт. и от 40 ₽ при 1 000 шт., срок от 3 дней.

Как подготовить макет?

Логотип присылайте в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Учтите, что поверхность браслета узкая, поэтому мелкие детали лучше упростить, а для широкой графики выбрать браслет 20–25 мм. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до запуска.

Силиконовые браслеты с логотипом: сколько занимает изготовление?

Браслеты с печатью на складских цветах изготавливаем от 24 часов. Сегментированные, широкие и с нумерацией — от 3 дней. Вдавленные и выпуклые, в том числе с заливкой цветом, производим в Китае — срок от 40 дней. Если браслеты нужны к дате мероприятия, сообщите её сразу при заявке.

Доставляете ли браслеты в другие города?

Да, отправляем браслеты по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки рассчитаем вместе с заказом. Можно забрать тираж самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

Силиконовые браслеты с логотипом на заказ

Силиконовые браслеты с логотипом давно стали популярным рекламным аксессуаром для компаний, мероприятий и различных промо-акций. Это недорогая и практичная сувенирная продукция, которую можно использовать как подарок клиентам, атрибут мероприятия или дополнительный элемент фирменного стиля.

Силиконовые браслеты удобно заказывать большими тиражами, поэтому они особенно хорошо подходят для фестивалей, концертов, спортивных соревнований, выставок, конференций и корпоративных мероприятий. На поверхность браслета можно нанести логотип компании, надпись, название мероприятия, телефон или другое изображение.

В AEPRINT можно заказать силиконовые браслеты различных цветов, размеров и конструкций. Мы поможем подобрать подходящий вариант в зависимости от вашего макета, необходимого количества и бюджета.

Где используют силиконовые браслеты

Брендированные браслеты подходят практически для любого мероприятия, где требуется недорогой и заметный рекламный аксессуар. Их используют организаторы концертов и фестивалей, спортивные клубы, рекламные агентства, торговые компании, образовательные учреждения и крупные корпоративные заказчики.

Силиконовые браслеты можно использовать для контроля посетителей, разделения участников по категориям, продвижения бренда или просто в качестве памятного сувенира. Например, браслеты разных цветов позволяют быстро отличать сотрудников, участников, партнеров и VIP-гостей мероприятия.

Для рекламной кампании на браслете можно разместить название компании и логотип. Такой сувенир остается у человека после мероприятия и продолжает работать как небольшой рекламный носитель.

Если вам нужны браслеты для контроля доступа, также можно рассмотреть контрольные браслеты для мероприятий. Для более необычного промо-сувенира подойдут слэп-браслеты с логотипом.

Печать и нанесение на силиконовые браслеты

Внешний вид готового браслета во многом зависит от выбранного способа нанесения. В зависимости от модели можно использовать печать, сделать логотип выпуклым или вдавленным, подобрать цвет браслета под фирменный стиль компании.

Перед производством мы согласовываем макет и выбираем оптимальный способ его нанесения. Это особенно важно, если в логотипе используется несколько цветов, мелкие элементы или сложная графика.

Чтобы заказать силиконовые браслеты с логотипом, достаточно предоставить готовый макет или рассказать, какую продукцию вы хотите получить. Если с выбором модели и способом нанесения пока нет определенности, специалисты AEPRINT помогут подобрать подходящий вариант.

Силиконовые браслеты на заказ для бизнеса

Мы работаем не только с частными заказчиками, но и с компаниями, рекламными агентствами и организаторами мероприятий. Для юридических лиц оформляем заказ по договору, принимаем безналичную оплату и предоставляем необходимые закрывающие документы. Работаем с НДС.

Для расчета стоимости достаточно сообщить количество браслетов, желаемый цвет, вариант нанесения и срок, к которому необходим заказ. На основании этих данных мы подготовим коммерческое предложение и рассчитаем стоимость тиража.

Изготовление силиконовых браслетов

При производстве учитываются размеры браслета, цвет силикона, конструкция, площадь нанесения и особенности макета. Поэтому стоимость готового изделия зависит не только от количества, но и от выбранных характеристик.

Большой тираж позволяет снизить стоимость одного браслета, поэтому такой формат особенно выгоден для массовых мероприятий и рекламных кампаний. При необходимости можно заказать небольшую партию для корпоративного мероприятия, презентации или тестирования продукции.

Как заказать силиконовые браслеты

Чтобы заказать силиконовые браслеты с логотипом, отправьте нам макет и укажите необходимое количество изделий. Если макета еще нет, можно прислать логотип или просто описать задачу.

Мы поможем выбрать модель, цвет и способ нанесения, рассчитаем стоимость и согласуем все параметры перед запуском заказа в производство.

Работаем с заказами для бизнеса по договору, организуем доставку готовой продукции по Екатеринбургу и в другие города России. Оставьте заявку на сайте, чтобы получить расчет стоимости силиконовых браслетов для вашего тиража.

Можно ли заказать силиконовые браслеты с логотипом?

Да. На браслет можно нанести логотип, надпись, номер или другой элемент дизайна.

Минимальный тираж зависит от выбранной модели и технологии изготовления. На странице каждой модели указывается доступный минимальный заказ.

Можно ли сделать браслеты в цветах компании?

Да, цвет подбирается в соответствии с доступными вариантами для выбранной модели.

Какой способ нанесения лучше выбрать?

Это зависит от макета и желаемого результата. Для простой надписи подходит печать, для рельефного изображения можно выбрать вдавленный или выпуклый логотип.

Можно ли заказать браслеты без логотипа?

Да, доступны модели без нанесения.

Можно ли изготовить браслеты с индивидуальным дизайном?

Да. Перед производством согласовывается макет и параметры выбранной модели.

Сколько стоит силиконовый браслет?

Стоимость зависит от модели, тиража, цвета и способа нанесения. Точную цену рассчитываем после получения параметров заказа.

Можно ли заказать браслеты оптом?

Да, мы принимаем заказы различного объёма. Для крупных тиражей рассчитывается индивидуальная стоимость.

Доставляете ли вы браслеты в другие города?

Да, организуем доставку заказов по России.

Как заказать силиконовые браслеты?

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