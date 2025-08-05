Силиконовые браслеты с логотипом на заказ

Силиконовые браслеты с логотипом давно стали популярным рекламным аксессуаром для компаний, мероприятий и различных промо-акций. Это недорогая и практичная сувенирная продукция, которую можно использовать как подарок клиентам, атрибут мероприятия или дополнительный элемент фирменного стиля.

Силиконовые браслеты удобно заказывать большими тиражами, поэтому они особенно хорошо подходят для фестивалей, концертов, спортивных соревнований, выставок, конференций и корпоративных мероприятий. На поверхность браслета можно нанести логотип компании, надпись, название мероприятия, телефон или другое изображение.

В AEPRINT можно заказать силиконовые браслеты различных цветов, размеров и конструкций. Мы поможем подобрать подходящий вариант в зависимости от вашего макета, необходимого количества и бюджета.

Где используют силиконовые браслеты

Брендированные браслеты подходят практически для любого мероприятия, где требуется недорогой и заметный рекламный аксессуар. Их используют организаторы концертов и фестивалей, спортивные клубы, рекламные агентства, торговые компании, образовательные учреждения и крупные корпоративные заказчики.

Силиконовые браслеты можно использовать для контроля посетителей, разделения участников по категориям, продвижения бренда или просто в качестве памятного сувенира. Например, браслеты разных цветов позволяют быстро отличать сотрудников, участников, партнеров и VIP-гостей мероприятия.

Для рекламной кампании на браслете можно разместить название компании и логотип. Такой сувенир остается у человека после мероприятия и продолжает работать как небольшой рекламный носитель.

Если вам нужны браслеты для контроля доступа, также можно рассмотреть контрольные браслеты для мероприятий. Для более необычного промо-сувенира подойдут слэп-браслеты с логотипом.

Печать и нанесение на силиконовые браслеты

Внешний вид готового браслета во многом зависит от выбранного способа нанесения. В зависимости от модели можно использовать печать, сделать логотип выпуклым или вдавленным, подобрать цвет браслета под фирменный стиль компании.

Перед производством мы согласовываем макет и выбираем оптимальный способ его нанесения. Это особенно важно, если в логотипе используется несколько цветов, мелкие элементы или сложная графика.

Чтобы заказать силиконовые браслеты с логотипом, достаточно предоставить готовый макет или рассказать, какую продукцию вы хотите получить. Если с выбором модели и способом нанесения пока нет определенности, специалисты AEPRINT помогут подобрать подходящий вариант.

Силиконовые браслеты на заказ для бизнеса

Мы работаем не только с частными заказчиками, но и с компаниями, рекламными агентствами и организаторами мероприятий. Для юридических лиц оформляем заказ по договору, принимаем безналичную оплату и предоставляем необходимые закрывающие документы. Работаем с НДС.

Для расчета стоимости достаточно сообщить количество браслетов, желаемый цвет, вариант нанесения и срок, к которому необходим заказ. На основании этих данных мы подготовим коммерческое предложение и рассчитаем стоимость тиража.

Изготовление силиконовых браслетов

При производстве учитываются размеры браслета, цвет силикона, конструкция, площадь нанесения и особенности макета. Поэтому стоимость готового изделия зависит не только от количества, но и от выбранных характеристик.

Большой тираж позволяет снизить стоимость одного браслета, поэтому такой формат особенно выгоден для массовых мероприятий и рекламных кампаний. При необходимости можно заказать небольшую партию для корпоративного мероприятия, презентации или тестирования продукции.

Как заказать силиконовые браслеты

Чтобы заказать силиконовые браслеты с логотипом, отправьте нам макет и укажите необходимое количество изделий. Если макета еще нет, можно прислать логотип или просто описать задачу.

Мы поможем выбрать модель, цвет и способ нанесения, рассчитаем стоимость и согласуем все параметры перед запуском заказа в производство.

Работаем с заказами для бизнеса по договору, организуем доставку готовой продукции по Екатеринбургу и в другие города России. Оставьте заявку на сайте, чтобы получить расчет стоимости силиконовых браслетов для вашего тиража.

Можно ли заказать силиконовые браслеты с логотипом?

Да. На браслет можно нанести логотип, надпись, номер или другой элемент дизайна.

Минимальный тираж зависит от выбранной модели и технологии изготовления. На странице каждой модели указывается доступный минимальный заказ.

Можно ли сделать браслеты в цветах компании?

Да, цвет подбирается в соответствии с доступными вариантами для выбранной модели.

Какой способ нанесения лучше выбрать?

Это зависит от макета и желаемого результата. Для простой надписи подходит печать, для рельефного изображения можно выбрать вдавленный или выпуклый логотип.

Можно ли заказать браслеты без логотипа?

Да, доступны модели без нанесения.

Можно ли изготовить браслеты с индивидуальным дизайном?

Да. Перед производством согласовывается макет и параметры выбранной модели.

Сколько стоит силиконовый браслет?

Стоимость зависит от модели, тиража, цвета и способа нанесения. Точную цену рассчитываем после получения параметров заказа.

Можно ли заказать браслеты оптом?

Да, мы принимаем заказы различного объёма. Для крупных тиражей рассчитывается индивидуальная стоимость.

Доставляете ли вы браслеты в другие города?

Да, организуем доставку заказов по России.

Как заказать силиконовые браслеты?