Силиконовые браслеты с логотипом
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|40 ₽
|4 000 ₽
|300 шт
|33 ₽
|9 900 ₽
|500 шт
|26 ₽
|13 000 ₽
|1 000 шт
|22 ₽
|22 000 ₽
|3 000 шт
|19 ₽
|57 000 ₽
|5 000 шт
|17 ₽
|85 000 ₽
|10 000 шт
|16 ₽
|160 000 ₽
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Силиконовые и резиновые браслеты для мероприятий, промо-акций и мерча бренда: печать, тиснение, заливка цветом по Pantone.
Шаблон для макета:Силиконовый браслет · 12 и 25 мм · PDFвсе шаблоны
Цены за штуку с нанесением логотипа в 1 цвет. Выберите модель — таблица показывает стоимость при разных тиражах.
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|40 ₽
|4 000 ₽
|300 шт
|33 ₽
|9 900 ₽
|500 шт
|26 ₽
|13 000 ₽
|1 000 шт
|22 ₽
|22 000 ₽
|3 000 шт
|19 ₽
|57 000 ₽
|5 000 шт
|17 ₽
|85 000 ₽
|10 000 шт
|16 ₽
|160 000 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|200 шт
|82 ₽
|16 400 ₽
|300 шт
|65 ₽
|19 500 ₽
|500 шт
|54 ₽
|27 000 ₽
|1 000 шт
|41 ₽
|41 000 ₽
|3 000 шт
|36 ₽
|108 000 ₽
|5 000 шт
|32 ₽
|160 000 ₽
|10 000 шт
|28 ₽
|280 000 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|45 ₽
|4 500 ₽
|300 шт
|35 ₽
|7 800 ₽
|500 шт
|30 ₽
|10 500 ₽
|1 000 шт
|23 ₽
|23 000 ₽
|3 000 шт
|21 ₽
|63 000 ₽
|5 000 шт
|20 ₽
|100 000 ₽
|10 000 шт
|18 ₽
|180 000 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|100 ₽
|10 000 ₽
|300 шт
|80 ₽
|24 800 ₽
|500 шт
|65 ₽
|32 500 ₽
|1 000 шт
|40 ₽
|40 000 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|200 шт
|72 ₽
|14 400 ₽
|300 шт
|62 ₽
|18 600 ₽
|500 шт
|50 ₽
|25 000 ₽
|1 000 шт
|39 ₽
|39 900 ₽
|3 000 шт
|34 ₽
|102 000 ₽
|5 000 шт
|29 ₽
|145 000 ₽
|10 000 шт
|26 ₽
|260 000 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|34 ₽
|3 400 ₽
|300 шт
|29 ₽
|8 700 ₽
|500 шт
|25 ₽
|12 500 ₽
|1 000 шт
|22 ₽
|22 000 ₽
|3 000 шт
|20 ₽
|60 000 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|60 ₽
|6 000 ₽
|200 шт
|56 ₽
|11 200 ₽
|300 шт
|51 ₽
|15 300 ₽
|500 шт
|47 ₽
|23 500 ₽
|1 000 шт
|42 ₽
|42 000 ₽
|3 000 шт
|39 ₽
|117 000 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|49 ₽
|4 900 ₽
|200 шт
|46 ₽
|9 200 ₽
|300 шт
|42 ₽
|12 600 ₽
|500 шт
|37 ₽
|18 500 ₽
|750 шт
|34 ₽
|25 500 ₽
|1 000 шт
|29 ₽
|29 900 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|24 ₽
|2 400 ₽
|300 шт
|22 ₽
|6 600 ₽
|500 шт
|19 ₽
|9 500 ₽
|1 000 шт
|17 ₽
|17 000 ₽
|3 000 шт
|15 ₽
|45 000 ₽
|5 000 шт
|12 ₽
|60 000 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|40 ₽
|4 000 ₽
|300 шт
|33 ₽
|9 900 ₽
|500 шт
|28 ₽
|14 000 ₽
|1 000 шт
|25 ₽
|25 000 ₽
|3 000 шт
|22 ₽
|66 000 ₽
|5 000 шт
|18 ₽
|90 000 ₽
|10 000 шт
|17 ₽
|170 000 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|45 ₽
|4 500 ₽
|300 шт
|35 ₽
|10 500 ₽
|500 шт
|33 ₽
|16 500 ₽
|1 000 шт
|25 ₽
|25 000 ₽
|3 000 шт
|22 ₽
|66 000 ₽
|5 000 шт
|19 ₽
|95 000 ₽
Брендируем силиконовые браслеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Печать — дёшево и быстро для промо; вдавливание с заливкой — для долговечного мерча, логотип не сотрётся
12 мм — стандарт для логотипа и текста; 20 и 25 мм — для крупных дизайнов и нескольких надписей
Стандартный 202 мм, женский 180 мм, детский 160 мм — подберём под аудиторию мероприятия
50+ цветов Pantone, сегментированные и мраморные варианты, светонакопитель для ночных событий
Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, стойкости и задачам
|Вид браслета
|Мин. тираж
|Цена
|Цветность
|Стойкость
|Срок
|Лучше всего подходит
|С печатьюхит
|от 100 шт.
|от 40 ₽/шт
|1–2 цвета печати
|стирается за 6–12 мес.
|от 24 часов
|промо-акции, фестивали, массовые раздачи
|Вдавленный с заливкой
|от 200 шт.
|от 82 ₽/шт
|1–2 цвета заливки
|не стирается
|от 40 дней
|мерч бренда, корпоративные подарки, спортклубы
|Вдавленный без заливки
|от 200 шт.
|от 72 ₽/шт
|в цвет браслета
|не стирается
|от 40 дней
|сдержанный премиальный мерч
|Сегментированный
|от 100 шт.
|от 45 ₽/шт
|2–4 цвета силикона
|печать 6–12 мес.
|от 3 дней
|фестивали, команды, яркие промо
|С нумерацией
|от 100 шт.
|от 100 ₽/шт
|1 цвет + номер
|печать 6–12 мес.
|от 3 дней
|идентификация участников, контроль доступа
|Широкий 20/25 мм
|от 100 шт.
|от 60 ₽/шт
|1–2 цвета
|печать 6–12 мес.
|от 3 дней
|крупные логотипы, несколько надписей, детские
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
Контрольные Tyvek, слэп, тканевые и световые браслеты с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Производим силиконовые браслеты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 24 часов. С печатью от 16 ₽ при тираже 10 000, вдавленные от 28 ₽, сегментированные, с нумерацией, широкие 20–25 мм. Цвета по Pantone. Собственное производство в Екатеринбурге.
Силиконовый браслет — самый доступный носимый мерч: его надевают на руку и носят неделями, а логотип всегда на виду. Компании заказывают браслеты для мероприятий, спортивных событий, благотворительных акций, промо и корпоративных программ.
Печать наносит логотип краской на поверхность: дешевле, допускает несколько цветов, но при активной носке со временем стирается. Вдавленный логотип продавливается в силиконе и не стирается никогда, а если залить его цветом, он ещё и читается издалека. Для мероприятия на один день хватает печати; браслету, который носят месяцами, нужен вдавленный.
С печатью: 40 ₽ при 100 штуках, 22 ₽ при 1 000, 16 ₽ при 10 000. Вдавленные: от 65 ₽ при 300, 28 ₽ при 10 000. Дополнительно по 4 ₽: ещё один цвет, колечко, светонакопление, упаковка в пакетик. Смена цвета или макета внутри тиража — 500 ₽. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
От 100 штук для браслетов с печатью, сегментированных, двусторонних и с нумерацией. Вдавленные с заливкой и без — от 200 штук. Цена снижается с тиражом: от 40 ₽ при 100 штуках до 16 ₽ при 10 000.
Браслет с печатью в 1 цвет стоит 40 ₽ при 100 шт., 22 ₽ при 1 000 шт. и 16 ₽ при 10 000 шт. Вдавленные с заливкой — от 65 ₽ при 300 шт. до 28 ₽ при 10 000, сегментированные — от 45 до 18 ₽, с нумерацией — от 100 ₽. Ещё один цвет, колечко или светонакопитель добавляют по 4 ₽, пакетик — 5 ₽.
Печать дешевле и допускает 1–2 цвета, но при активной носке стирается за 6–12 месяцев, поэтому подходит для мероприятия или промо-раздачи. Вдавленный логотип продавливается в силиконе и не стирается, а с заливкой цветом ещё и читается издалека. Для мерча, который носят месяцами, советуем вдавливание, от 200 шт.
Браслеты есть в стандартном, женском и детском размере, а также в широком исполнении 20 и 25 мм. Широкие подходят для крупных логотипов, нескольких надписей и детских моделей, цена от 60 ₽ при 100 шт. Всего в ассортименте 11 видов браслетов, подберём размер под вашу аудиторию.
Да, цвет браслета подбираем по Pantone, доступно более 50 цветов. Можно сделать сегментированный браслет из 2–4 цветов силикона. Смена цвета нанесения или макета внутри тиража стоит 500 ₽.
Да, наносим уникальный номер, имя или QR-код на каждый браслет для идентификации участников и контроля доступа. Тираж от 100 шт., цена от 100 ₽ при 100 шт. и от 40 ₽ при 1 000 шт., срок от 3 дней.
Логотип присылайте в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Учтите, что поверхность браслета узкая, поэтому мелкие детали лучше упростить, а для широкой графики выбрать браслет 20–25 мм. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до запуска.
Браслеты с печатью на складских цветах изготавливаем от 24 часов. Сегментированные, широкие и с нумерацией — от 3 дней. Вдавленные и выпуклые, в том числе с заливкой цветом, производим в Китае — срок от 40 дней. Если браслеты нужны к дате мероприятия, сообщите её сразу при заявке.
Да, отправляем браслеты по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки рассчитаем вместе с заказом. Можно забрать тираж самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Силиконовые браслеты с логотипом давно стали популярным рекламным аксессуаром для компаний, мероприятий и различных промо-акций. Это недорогая и практичная сувенирная продукция, которую можно использовать как подарок клиентам, атрибут мероприятия или дополнительный элемент фирменного стиля.
Силиконовые браслеты удобно заказывать большими тиражами, поэтому они особенно хорошо подходят для фестивалей, концертов, спортивных соревнований, выставок, конференций и корпоративных мероприятий. На поверхность браслета можно нанести логотип компании, надпись, название мероприятия, телефон или другое изображение.
В AEPRINT можно заказать силиконовые браслеты различных цветов, размеров и конструкций. Мы поможем подобрать подходящий вариант в зависимости от вашего макета, необходимого количества и бюджета.
Брендированные браслеты подходят практически для любого мероприятия, где требуется недорогой и заметный рекламный аксессуар. Их используют организаторы концертов и фестивалей, спортивные клубы, рекламные агентства, торговые компании, образовательные учреждения и крупные корпоративные заказчики.
Силиконовые браслеты можно использовать для контроля посетителей, разделения участников по категориям, продвижения бренда или просто в качестве памятного сувенира. Например, браслеты разных цветов позволяют быстро отличать сотрудников, участников, партнеров и VIP-гостей мероприятия.
Для рекламной кампании на браслете можно разместить название компании и логотип. Такой сувенир остается у человека после мероприятия и продолжает работать как небольшой рекламный носитель.
Если вам нужны браслеты для контроля доступа, также можно рассмотреть контрольные браслеты для мероприятий. Для более необычного промо-сувенира подойдут слэп-браслеты с логотипом.
Внешний вид готового браслета во многом зависит от выбранного способа нанесения. В зависимости от модели можно использовать печать, сделать логотип выпуклым или вдавленным, подобрать цвет браслета под фирменный стиль компании.
Перед производством мы согласовываем макет и выбираем оптимальный способ его нанесения. Это особенно важно, если в логотипе используется несколько цветов, мелкие элементы или сложная графика.
Чтобы заказать силиконовые браслеты с логотипом, достаточно предоставить готовый макет или рассказать, какую продукцию вы хотите получить. Если с выбором модели и способом нанесения пока нет определенности, специалисты AEPRINT помогут подобрать подходящий вариант.
Мы работаем не только с частными заказчиками, но и с компаниями, рекламными агентствами и организаторами мероприятий. Для юридических лиц оформляем заказ по договору, принимаем безналичную оплату и предоставляем необходимые закрывающие документы. Работаем с НДС.
Для расчета стоимости достаточно сообщить количество браслетов, желаемый цвет, вариант нанесения и срок, к которому необходим заказ. На основании этих данных мы подготовим коммерческое предложение и рассчитаем стоимость тиража.
При производстве учитываются размеры браслета, цвет силикона, конструкция, площадь нанесения и особенности макета. Поэтому стоимость готового изделия зависит не только от количества, но и от выбранных характеристик.
Большой тираж позволяет снизить стоимость одного браслета, поэтому такой формат особенно выгоден для массовых мероприятий и рекламных кампаний. При необходимости можно заказать небольшую партию для корпоративного мероприятия, презентации или тестирования продукции.
Чтобы заказать силиконовые браслеты с логотипом, отправьте нам макет и укажите необходимое количество изделий. Если макета еще нет, можно прислать логотип или просто описать задачу.
Мы поможем выбрать модель, цвет и способ нанесения, рассчитаем стоимость и согласуем все параметры перед запуском заказа в производство.
Работаем с заказами для бизнеса по договору, организуем доставку готовой продукции по Екатеринбургу и в другие города России. Оставьте заявку на сайте, чтобы получить расчет стоимости силиконовых браслетов для вашего тиража.
Можно ли заказать силиконовые браслеты с логотипом?
Да. На браслет можно нанести логотип, надпись, номер или другой элемент дизайна.
Минимальный тираж зависит от выбранной модели и технологии изготовления. На странице каждой модели указывается доступный минимальный заказ.
Можно ли сделать браслеты в цветах компании?
Да, цвет подбирается в соответствии с доступными вариантами для выбранной модели.
Какой способ нанесения лучше выбрать?
Это зависит от макета и желаемого результата. Для простой надписи подходит печать, для рельефного изображения можно выбрать вдавленный или выпуклый логотип.
Можно ли заказать браслеты без логотипа?
Да, доступны модели без нанесения.
Можно ли изготовить браслеты с индивидуальным дизайном?
Да. Перед производством согласовывается макет и параметры выбранной модели.
Сколько стоит силиконовый браслет?
Стоимость зависит от модели, тиража, цвета и способа нанесения. Точную цену рассчитываем после получения параметров заказа.
Можно ли заказать браслеты оптом?
Да, мы принимаем заказы различного объёма. Для крупных тиражей рассчитывается индивидуальная стоимость.
Доставляете ли вы браслеты в другие города?
Да, организуем доставку заказов по России.
Как заказать силиконовые браслеты?