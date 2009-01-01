Команда
Наша команда — профессионалы своего дела. Мы постоянно повышаем свои компетенции. Мы стильные, яркие, душевные.
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Поможем с выбором, рассчитаем стоимость и ответим на все вопросы
Полный цикл создания брендированной продукции для бизнеса. От идеи до готового проекта: концепция, дизайн, собственное производство, упаковка и доставка по всей России.
С 2009 года реализуем проекты для компаний по всей России.
Работы с Китаем: прямые контракты с производителями, индивидуальный подход и сопровождение от идеи до поставки.
Собственное производство, контроль качества и сроков на каждом этапе.
Заказов выполняем ежегодно — от локальных тиражей до федеральных программ.
Миссия
Совместно с партнёрами, клиентами и сотрудниками мы развиваем российские бренды, получая удовольствие от процесса и результата.
Пять принципов, на которых держится каждый проект AEPRINT — от первого звонка до поставки.
Наша команда — профессионалы своего дела. Мы постоянно повышаем свои компетенции. Мы стильные, яркие, душевные.
Наш подход пластичный. Мы быстрые. Мы за комплексный подход. Мы понимаем уникальные потребности наших клиентов и даже больше.
Мы растём благодаря изменениям наших процессов под актуальные цели. Фокус на важном.
Мы всегда находим решения, договариваемся. Мы надёжный партнёр. Мы за долгосрочные отношения и тесные связи.
Мы создаём креативные решения и радуем сервисом.
Основание компании AEPRINT 11 сентября 2009 года.
Работа без офиса, первые проекты и первые клиенты.
Первый офис. Запуск первого сайта. Команда — 2 человека.
Активный рост:
Компания становится заметной на рынке: появляются постоянные корпоративные клиенты. Получен государственный грант:
Переезд в новый офис. Запуск направления производства в Китае.
Внедрение CRM-системы 1С. Открытие производства силиконовых браслетов — единственный производитель на Урале. Команда — 8 человек.
Расширение производства:
Расширение технологий брендирования:
Первый УФ-принтер. Запуск цифровой зоны печати. Расширение офиса.
Открытие направления производства бумажных пакетов.
Открытие полноценного шоурума — пространства для знакомства клиентов с материалами, технологиями и готовыми решениями.
Расширение участка тампонной печати.
Масштабирование производственных технологий:
Запуск event-направления. Первое собственное мероприятие. Переезд производства на площадь 1000 м². Расширение участка УФ-печати.
Открытие офиса в Москве. Запуск экскурсий на производство. Первое участие в Иннопроме совместно с командой Министерства спорта Свердловской области.
Новые направления: вышивка, швейное производство, кастомизация. Первые выступления спикерами на отраслевых мероприятиях. Второй год на Иннопроме, участие в СанкурЭволюции и Форуме WellBeingSpace.
Сотрудничество с креативным кластером «Домна». Производство AEPRINT — немузейная площадка Екатеринбурга в федеральном проекте «Юбилейная Ночь музеев».
Помогаем реализовывать проекты для маркетинга, HR, мероприятий и корпоративных коммуникаций — от первой идеи до готовой продукции и доставки.
Один подрядчик.Одна команда.Один ответственный результат.
Контролируем результат на каждом этапе — поэтому отвечаем и за качество, и за сроки.
заказов ежегодно
площадь производства в Екатеринбурге
этапов под нашим контролем — от макета до упаковки
Опыт проектов любого масштаба — от локальных тиражей до федеральных программ.
Совмещаем несколько технологий нанесения в одном проекте, чтобы добиться максимального визуального эффекта. Подбираем технологию под задачу, материал и тираж.
Нестандартные решения для вашего бизнеса. Более 12 лет прямой работы с производителями Китая: создаём продукцию, которая выходит за рамки стандартных каталогов.
Если готового решения не существует — поможем создать его с нуля.
Склад позволяет оперативно запускать проекты и выдерживать стабильные сроки поставки.
Работаем по всей России и доставляем продукцию в любой регион страны.
AEPRINT — не только производство, но и часть делового и культурного сообщества Урала.
Номинанты премий «Предприниматель года» и «Деловой Престиж».
ИННОПРОМ, НРФ, Wellbeing Space Forum, СанкурЭволюция и другие отраслевые мероприятия.
Конференции, бизнес-завтраки, профессиональные встречи и экскурсии на производство.
Ночь музеев 2026, фестиваль ГТО «За самбо» 2024.
Разработка логотипа для Индустриально-спортивного кластера Свердловской области.
клиентов по всей России из самых разных отраслей.
Банки, ритейл, медицина, энергетика, девелопмент, HoReCa — работаем с компаниями любого масштаба, от локального бизнеса до федеральных корпораций.
Мы растим экспертов внутри компании. Многие сотрудники проходят путь развития вместе с AEPRINT, осваивая новые направления и роли.
Каждый заказ ведут люди, которые отвечают за свой участок: от первого звонка до закрывающих документов.
Официальный дилер и сертифицированный партнёр крупнейших поставщиков сувенирной продукции. Работаем с юрлицами по договору с НДС, закрывающие документы — полный комплект.
Подберём продукцию и технологию, покажем образцы в шоу-руме и посчитаем проект под ваш бюджет и сроки.