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Презентация AEPRINT: корпоративный мерч и бизнес-сувениры полного цикла

Полный цикл создания брендированной продукции для бизнеса. От идеи до готового проекта: концепция, дизайн, собственное производство, упаковка и доставка по всей России.

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Брендированный брелок и бирки Save Now
Бутылки для воды с нанесением Get Moving
Прозрачный рюкзак с фирменной надписью
Набор мерча: сумка, блокнот, значки
Худи с принтом на спине
Прозрачные папки А5 с ланьярдами
17лет

С 2009 года реализуем проекты для компаний по всей России.

12+ лет

Работы с Китаем: прямые контракты с производителями, индивидуальный подход и сопровождение от идеи до поставки.

1000м²

Собственное производство, контроль качества и сроков на каждом этапе.

6500+

Заказов выполняем ежегодно — от локальных тиражей до федеральных программ.

Шоу-рум в ЕкатеринбургеПространство для вдохновения, знакомства с новинками и подбора решений вместе с экспертами AEPRINT.
Участники профессионального сообществаОрганизуем собственные мероприятия, выступаем партнёрами отраслевых форумов и участвуем в федеральных проектах.

Миссия

Совместно с партнёрами, клиентами и сотрудниками мы развиваем российские бренды, получая удовольствие от процесса и результата.

Какие мы

Пять принципов, на которых держится каждый проект AEPRINT — от первого звонка до поставки.

01

Команда

Наша команда — профессионалы своего дела. Мы постоянно повышаем свои компетенции. Мы стильные, яркие, душевные.

Брендированный набор для Сбера: шоппер и шапка
02

Подход

Наш подход пластичный. Мы быстрые. Мы за комплексный подход. Мы понимаем уникальные потребности наших клиентов и даже больше.

Брендированные пакеты и шезлонги
03

Постоянное развитие

Мы растём благодаря изменениям наших процессов под актуальные цели. Фокус на важном.

Панамы с фирменными нашивками
04

Порядочность

Мы всегда находим решения, договариваемся. Мы надёжный партнёр. Мы за долгосрочные отношения и тесные связи.

Прозрачная сумка с фирменными лентами
05

WOW со вкусом

Мы создаём креативные решения и радуем сервисом.

Ланьярд с надписью WOW

17 лет развития и роста

2009

Основание компании AEPRINT 11 сентября 2009 года.

Работа без офиса, первые проекты и первые клиенты.

2010

Первый офис. Запуск первого сайта. Команда — 2 человека.

2011–2012

Активный рост:

  • запуск ещё трёх сайтов;
  • команда до 4 человек;
  • стабильный поток заказов.

2013

Компания становится заметной на рынке: появляются постоянные корпоративные клиенты. Получен государственный грант:

  • своё производство ПВД-пакетов;
  • старт производства сувенирной продукции.

2014

Переезд в новый офис. Запуск направления производства в Китае.

2015

Внедрение CRM-системы 1С. Открытие производства силиконовых браслетов — единственный производитель на Урале. Команда — 8 человек.

2016

Расширение производства:

  • второй станок для силиконовых браслетов;
  • площадь — 120 м²;
  • команда — 10 человек.

2017

Расширение технологий брендирования:

  • тампонная печать;
  • сублимационная печать;
  • тиснение;
  • развитие шелкографии;
  • круговая шелкография.

2018

Первый УФ-принтер. Запуск цифровой зоны печати. Расширение офиса.

2019

Открытие направления производства бумажных пакетов.

2020

Открытие полноценного шоурума — пространства для знакомства клиентов с материалами, технологиями и готовыми решениями.

2021

Расширение участка тампонной печати.

2022

Масштабирование производственных технологий:

  • карусель для шелкографии;
  • DTF-печать;
  • гравировальные станки.

2023

Запуск event-направления. Первое собственное мероприятие. Переезд производства на площадь 1000 м². Расширение участка УФ-печати.

2024

Открытие офиса в Москве. Запуск экскурсий на производство. Первое участие в Иннопроме совместно с командой Министерства спорта Свердловской области.

Худи «Свердловский рок-клуб»

2025

Новые направления: вышивка, швейное производство, кастомизация. Первые выступления спикерами на отраслевых мероприятиях. Второй год на Иннопроме, участие в СанкурЭволюции и Форуме WellBeingSpace.

2026

Сотрудничество с креативным кластером «Домна». Производство AEPRINT — немузейная площадка Екатеринбурга в федеральном проекте «Юбилейная Ночь музеев».

От задачи бизнеса до готового решения

Помогаем реализовывать проекты для маркетинга, HR, мероприятий и корпоративных коммуникаций — от первой идеи до готовой продукции и доставки.

  1. Концепция и подбор продукции
  2. Дизайн
  3. Производство
  4. Брендирование
  5. Упаковка
  6. Логистика
Брендированные органайзеры и сумки «С нами строят города»

Один подрядчик.Одна команда.Один ответственный результат.

Собственное производство

Контролируем результат на каждом этапе — поэтому отвечаем и за качество, и за сроки.

6500+

заказов ежегодно

1000+ м²

площадь производства в Екатеринбурге

100%

этапов под нашим контролем — от макета до упаковки

Футболки и свитшоты с вышивкой и печатью

Преимущества

  • Контроль качества на всех этапах
  • Гибкое управление сроками
  • Малые и крупные тиражи
  • Доработка и кастомизация продукции
  • Оперативное решение производственных задач

Опыт проектов любого масштаба — от локальных тиражей до федеральных программ.

Технологии и возможности

Совмещаем несколько технологий нанесения в одном проекте, чтобы добиться максимального визуального эффекта. Подбираем технологию под задачу, материал и тираж.

ШелкографияКруговая шелкографияТампопечатьDTF-печатьВышивкаУФ-печатьЛазерная гравировкаТиснениеСублимацияКастомизация
Кружки с нанесением
Бутылка с печатью
Текстиль Сбер
Свитшот с вышивкой
Серебристая сумка с печатью
Бутылки для воды с логотипом

AEPRINT×Китай

Нестандартные решения для вашего бизнеса. Более 12 лет прямой работы с производителями Китая: создаём продукцию, которая выходит за рамки стандартных каталогов.

Индивидуальная разработка изделий
Согласование пробного образца
Нестандартные материалы и конструкции
Уникальная упаковка
Кастомные коллекции
Крупные тиражи

Если готового решения не существует — поможем создать его с нуля.

Сумка, шлёпанцы и брелок, произведённые в Китае

Собственный склад и логистика

Склад позволяет оперативно запускать проекты и выдерживать стабильные сроки поставки.

Для клиентов это означает

  • Быстрый старт проекта
  • Популярные позиции в наличии
  • Меньше рисков по срокам
  • Реализацию проекта в короткий срок
  • Слаженную работу команды на всех этапах

Работаем по всей России и доставляем продукцию в любой регион страны.

Прозрачная упаковка с цветными шнурками

Объединяем людей, идеи и бренды

AEPRINT — не только производство, но и часть делового и культурного сообщества Урала.

Профессиональное признание

Номинанты премий «Предприниматель года» и «Деловой Престиж».

Партнёрские проекты и коллаборации

ИННОПРОМ, НРФ, Wellbeing Space Forum, СанкурЭволюция и другие отраслевые мероприятия.

Собственные мероприятия

Конференции, бизнес-завтраки, профессиональные встречи и экскурсии на производство.

Социальные проекты

Ночь музеев 2026, фестиваль ГТО «За самбо» 2024.

Федеральные проекты

Разработка логотипа для Индустриально-спортивного кластера Свердловской области.

Открыты к партнёрствам, коллаборациям и новым идеям

Нам доверяют

11 000+

клиентов по всей России из самых разных отраслей.

Банки, ритейл, медицина, энергетика, девелопмент, HoReCa — работаем с компаниями любого масштаба, от локального бизнеса до федеральных корпораций.

Сбер
Мотив
Prinzip
TEN
УГМК Медицина
Точка банк
USTA Hotels
Монетка
Мегадента
Детский доктор
Surf Coffee
Railship
Полипласт
Кузбассэнерго

Люди AEPRINT

Мы растим экспертов внутри компании. Многие сотрудники проходят путь развития вместе с AEPRINT, осваивая новые направления и роли.

Менеджерыстановятся руководителями групп
Дизайнерыразвиваются в креативных специалистов
Печатникистановятся мастерами участков
Printing Brothersдуэт печатников, который работает не только на производстве, но и выезжает на мероприятия клиентов с мобильным DTF-комплексом
Серебристая сумка «Живи, твори, мечтай»

Команда AEPRINT

Каждый заказ ведут люди, которые отвечают за свой участок: от первого звонка до закрывающих документов.

01РуководителиСтратегия, ключевые клиенты, развитие производства
02Отдел продажПодбор продукции, расчёт, ведение заказа от заявки до отгрузки
03ПроизводствоПечать, вышивка, гравировка, упаковка — производство 1000 м²
04СнабжениеЗакупка изделий у поставщиков в России и Китае
05ЛогистикаСклад, комплектация и доставка по всей России
06МаркетингДизайн, мероприятия, контент и развитие бренда
07БухгалтерияДоговоры, счета с НДС, закрывающие документы

Проверенный поставщик

Официальный дилер и сертифицированный партнёр крупнейших поставщиков сувенирной продукции. Работаем с юрлицами по договору с НДС, закрывающие документы — полный комплект.

  • ООО «Рекламная группа»ИНН 6685073495 · с 2009 года
  • Договор и НДСсчёт, УПД, акт сверки
  • Госзакупкиработаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ
  • Реквизиты компании →
Проект 111: Сертифицированный партнёр, 2025
Проект 111Сертифицированный партнёр, 2025
Oasis: Официальный дилер, 2025
OasisОфициальный дилер, 2025
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Happy GiftsДилер на 2025 год
STAN: Официальный партнёр, 2025
STANОфициальный партнёр, 2025
Portobello: Сертифицированный партнёр
PortobelloСертифицированный партнёр
Администрация Екатеринбурга: Благодарственное письмо: «Предприниматель года» 2024
Администрация ЕкатеринбургаБлагодарственное письмо: «Предприниматель года» 2024
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Министерство спорта Свердловской областиБлагодарственное письмо: стенд на Иннопроме-2024
Рюкзак и фляга с фирменной графикой

Почему AEPRINT

  • Когда нужен не поставщик, а партнёрКоторый поможет сформулировать идею.
  • Когда нужен не каталог, а решениеПод конкретную задачу бизнеса.
  • Когда важны сроки и ответственностьОт первого звонка до поставки готовой продукции.
  • Когда нужен нестандартный продуктКоторого нет в готовых каталогах.
  • Когда хочется работать с людьми, которые понимают рынокИ готовы делиться своей экспертизой.
Мерчикмаскот AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINTМерчик — талисман AEPRINTМерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINT

Расскажите о задаче

Подберём продукцию и технологию, покажем образцы в шоу-руме и посчитаем проект под ваш бюджет и сроки.

Позвонить: 8 (800) 707-57-06
Мерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINTМерчик — талисман AEPRINTМерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINT
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