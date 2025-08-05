Карманные зеркала с логотипом
Складные и плоские зеркальца с полноцветной печатью на обратной стороне. Женская аудитория и промо-раздача. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать на своём производстве
- Полноцветпечать на обратной стороне
- В сумочкелоготип с владелицей ежедневно
Карманные зеркала с логотипом — модели
Круглые и прямоугольные, складные с двумя створками, с увеличением и в чехле.
- Зеркало Glaze арт. AGSB1220S160в наличии 100 000+ шт Складывается компактно Тампопечать или УФ-печать от 59 ₽цена без нанесения
- Зеркало Rps арт. NNTEU5-988998в наличии 10 000+ шт Помещается в сумку Тампопечать или УФ-печать от 85 ₽цена без нанесения
- Зеркало складное арт. O765900в наличии 10 000+ шт Складывается компактно Тампопечать или УФ-печать от 97 ₽цена без нанесения
- Зеркало Gradiox арт. HG346554в наличии 10 000+ шт Складывается компактно Тампопечать или УФ-печать от 175 ₽цена без нанесения
- Зеркало в пробковом корпусе арт. NNTEU9-495181в наличии 10 000+ шт Натуральная пробка Лазерная гравировка от 380 ₽цена без нанесения
- Зеркало Belle арт. OES1231S129в наличии 10 000+ шт Натуральная пробка Лазерная гравировка от 374 ₽цена без нанесения
- Зеркало Santis арт. AGES1143S129в наличии 10 000+ шт Складывается компактно Лазерная гравировка от 281 ₽цена без нанесения
- Зеркало Reflecta арт. TWP457.0419в наличии 5 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать или УФ-печать от 193 ₽цена без нанесения
- Зеркало Image арт. G24630.60в наличии 10 000+ шт Помещается в сумку Тиснение или УФ-печать от 320 ₽цена без нанесения
- Зеркало Hello арт. O769513в наличии 10 000+ шт Помещается в сумку Лазерная гравировка от 305 ₽цена без нанесения
- Зеркало Style арт. O762607в наличии 5 000+ шт Помещается в сумку Лазерная гравировка от 318 ₽цена без нанесения
- Зеркало Beautific арт. O521115в наличии 1 000+ шт С подсветкой Тампопечать или УФ-печать от 906 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни зеркал в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Полноцветная печать на обратной стороне
- Форма по контуру вашего логотипа
- Модели с увеличивающей створкой
- Упаковка в индивидуальные пакетики
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем карманные зеркала на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать карманные зеркала
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на карманное зеркало
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на карманное зеркало
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают карманные зеркала
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Косметические брендыСувенир, связанный с продуктом.
- Салоны красотыПодарок клиентке после услуги.
- 8 МартаМассовый подарок женской части коллектива.
- КлиникиРаздатка пациенткам с контактами.
- Промо-акцииТираж с низкой ценой за штуку.
- Мерч-шопыПозиция для магазина бренда.
- МероприятияСувенир к женскому событию.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать карманные зеркала
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С карманными зеркалами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Карманные зеркала с логотипом оптом
Производим карманные зеркала с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Круглые и квадратные, складные с двумя зеркалами, металлический и пластиковый корпус. УФ-печать, полимерная заливка, гравировка по металлу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Карманное зеркало — подарок для женской аудитории, который носят в сумке и достают каждый день. Косметические бренды, салоны красоты, аптеки и компании с женским коллективом берут его к 8 Марта и как раздатку в бьюти-сегменте.
Виды
Самый ходовой формат — круглое зеркало с полимерной заливкой: полноцветное изображение под куполом. Складное с двумя зеркалами, одно из которых увеличивающее, практичнее. Металлический корпус с гравировкой — деловой вариант. Диаметр 5–8 см помещается в любую сумку.
Нанесение
На крышке с полимерной заливкой помещается фото, иллюстрация или полноцветный логотип; гравировка по металлу смотрится сдержаннее. Подарочные тиражи упаковываем в бархатный мешочек или коробочку. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о карманных зеркалах
Карманные зеркала с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Карманные зеркала с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Зеркала на складе стоят от 59 ₽ без нанесения, складные и в премиальных корпусах — до 906 ₽. Стоимость нанесения зависит от способа: УФ-печать, полимерная заливка или гравировка по металлу. Рассчитаем под модель и тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Карманные зеркала с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Самый ходовой вариант — полноцветная печать на обратной стороне под куполом полимерной заливки: помещается фото, иллюстрация или яркий логотип. На металлическом корпусе гравировка смотрится сдержаннее и подходит для деловых подарков.
Карманные зеркала с логотипом: сколько занимает изготовление?
Карманные зеркала с логотипом изготавливаем от 5 дней на своём производстве. Срок зависит от модели, тиража и способа нанесения. К 8 Марта тираж лучше заказывать заранее, точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию зеркала — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, печать полноцветная, поэтому фирменные цвета, иллюстрации и фото передаём по вашему макету. Модель и цвет корпуса подбираем из доступных на складе, визуализацию с цветами согласуем до запуска тиража.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, подарочные тиражи упаковываем в бархатный мешочек или коробочку — это удобно к 8 Марта. Простой индивидуальный пакетик или коробочка обойдутся в 5 ₽ за изделие, вариант подберём под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, зеркало хорошо дополняет подарок к 8 Марта, набор косметического бренда или подарок клиентке салона красоты. Подберём остальные предметы под бюджет и соберём комплект на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах сувенирной продукции. Полный выбор карманных зеркал по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Карманные зеркала с логотипом — компактный и практичный сувенир для сотрудников, клиентов и деловых партнёров. Брендированное зеркало удобно использовать в повседневной жизни, а фирменное оформление превращает его в небольшой корпоративный подарок и носитель бренда. AEPRINT помогает подобрать карманные зеркала из актуального ассортимента и выполнить нанесение логотипа или индивидуального дизайна.
Карманные зеркала с логотипом
Брендированное карманное зеркало подходит компаниям, которым нужен компактный сувенир для повседневного использования. На изделие можно нанести логотип компании, название бренда, фирменную графику или другую информацию.
Зеркало можно использовать как самостоятельный корпоративный подарок или включить в подарочный набор. Конкретный вариант продукции подбирается с учётом актуального ассортимента, тиража и бюджета проекта.
Карманное зеркало как корпоративный подарок
Карманное зеркало подходит для подарков сотрудникам, клиентам и деловым партнёрам. Компактный формат позволяет использовать такой сувенир дома, на работе, в поездках и других повседневных ситуациях.
Для разных категорий получателей можно подобрать варианты различного дизайна и оформления. При этом всю серию можно выдержать в едином фирменном стиле компании.
Карманные зеркала для сотрудников
Брендированное зеркало можно использовать как корпоративный подарок сотрудникам, элемент welcome-набора или небольшое дополнение к праздничному комплекту.
Для большого тиража можно подготовить единый дизайн с логотипом компании. При необходимости оформление можно адаптировать под отдельное мероприятие или корпоративную кампанию.
Карманные зеркала для клиентов и партнёров
Фирменное зеркало подходит для подарков клиентам и деловым партнёрам. Компактный формат позволяет включить его в корпоративный набор вместе с другими аксессуарами и сувенирной продукцией.
Для ключевых клиентов можно сформировать более презентационный комплект с индивидуальной упаковкой и дополнительными элементами. Состав подарка подбирается с учётом задачи и бюджета.
Карманные зеркала для выставок и мероприятий
Брендированные зеркала подходят для выставок, конференций, презентаций, фестивалей, промоакций и других мероприятий. Их можно использовать как самостоятельный сувенир или дополнение к подарочному набору.
Для конкретного события можно разработать отдельное оформление с логотипом организатора, названием мероприятия, датой или тематической графикой.
Карманные зеркала с индивидуальным дизайном
Оформление зеркала можно разработать на основе существующего брендбука компании или создать специально под конкретный проект.
В дизайне можно использовать логотип, фирменные цвета, надписи, графические элементы и другую символику. Конкретные возможности оформления зависят от выбранной модели и площади поверхности.
Печать на карманных зеркалах
AEPRINT выполняет печать на сувенирной продукции и помогает подобрать подходящий способ нанесения для конкретного карманного зеркала. Технология определяется с учётом материала, формы поверхности, площади изображения, макета и тиража.
На зеркало можно нанести логотип, название компании, надпись или фирменную графику. Перед производством макет адаптируется под выбранную модель.
Возможность и технология нанесения зависят от конкретного изделия, поэтому параметры брендирования согласовываются при подготовке заказа.
Карманные зеркала в подарочных наборах
Карманное зеркало можно использовать как один из элементов корпоративного подарочного набора. Его можно сочетать с косметическими аксессуарами, текстилем, канцелярией, сувенирами и другими категориями продукции.
Упаковку и дополнительные элементы набора можно оформить в едином фирменном стиле. Это позволяет создать цельный подарок для сотрудника, клиента или партнёра.
Карманные зеркала для промоакций
Небольшой формат делает карманные зеркала подходящими для рекламных и промоакций. Брендированную продукцию можно использовать для раздачи на выставках и мероприятиях или включать в специальные подарочные комплекты.
Для массового тиража можно подготовить единый макет с логотипом компании или отдельный дизайн под конкретную рекламную кампанию.
Изготовление карманных зеркал с логотипом
AEPRINT предлагает подобрать карманные зеркала из актуального каталога и выполнить нанесение под необходимый тираж и задачу. На странице представлены разные варианты продукции, а при нестандартных требованиях можно запросить коммерческое предложение по своим параметрам.
Карманные зеркала с логотипом можно заказать для сотрудников, клиентов и партнёров, выставок, конференций, промоакций, корпоративных мероприятий и подарочных наборов. Конкретный вариант продукции подбирается с учётом актуального ассортимента, модели, тиража, способа нанесения и бюджета проекта.