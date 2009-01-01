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Отраслевое решение

Решение для IT компаний

Сувенирная продукция и корпоративный мерч для IT-компаний помогают формировать узнаваемый образ бренда, поддерживать корпоративную культуру и создавать дополнительные точки контакта с сотрудниками и клиентами. AEPRINT производит и брендирует продукцию для IT-компаний, стартапов, технологических проектов и команд разработки с учётом специфики отрасли и задач бизнеса.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Решение для IT компаний

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Корпоративные сувениры и подарки для IT

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Настольная подставка с логотипом Настольная подставка Черный от 3251 ₽
  • Зарядное устройство с логотипом Зарядное устройство Белый от 1699 ₽
  • Флешка SPARK с логотипом Флешка SPARK от 599,00 ₽
  • Сумка для ноутбука VINGA Baltimore с логотипом Сумка для ноутбука VINGA Baltimore от 4490 ₽
  • USB-флешка металлическая с логотипом USB-флешка металлическая Синий от 408 ₽
  • Сумка для ноутбука с логотипом Сумка для ноутбука Синий от 3035 ₽
  • Герметичная термокружка Auto с логотипом Герметичная термокружка Auto Белый от 1459 ₽
  • Термокружка EASY ACCESS с логотипом Термокружка EASY ACCESS Синий от 3710 ₽
  • Беспроводная зарядка Aphia с логотипом Беспроводная зарядка Aphia от 953 ₽
  • Худи Urban с логотипом Худи Urban от 2 000 ₽

Корпоративный мерч для IT-компаний

IT-компаниям особенно важно, чтобы корпоративный мерч соответствовал образу современного технологичного бизнеса. Практичная, функциональная и хорошо оформленная продукция может использоваться сотрудниками каждый день и становиться частью корпоративной культуры.

Мерч можно использовать для сотрудников, клиентов, партнёров, участников мероприятий и новых членов команды. Конкретный состав продукции подбирается с учётом аудитории, количества получателей и бюджета проекта.

Подарки для сотрудников IT-компаний

Брендированная продукция подходит для welcome-наборов, корпоративных подарков, программ мотивации и поздравлений сотрудников. Она помогает знакомить новых специалистов с корпоративным стилем и поддерживать чувство принадлежности к команде.

Для сотрудников можно создать единую коллекцию мерча или несколько вариантов продукции для разных подразделений и внутренних мероприятий. При этом все элементы можно выдержать в общей визуальной концепции компании.

Технологичные подарки для IT-специалистов

Для IT-команд особенно актуальны функциональные подарки, которые можно использовать в работе, дома или во время поездок. Электроника, аксессуары для рабочего места и другие практичные изделия позволяют сделать корпоративный подарок полезным в повседневной жизни.

Конкретный состав технологичного подарка подбирается в зависимости от актуального ассортимента, аудитории и бюджета. Это позволяет регулярно обновлять корпоративный мерч, не привязываясь к определённым моделям продукции.

Мерч для IT-мероприятий

Брендированная продукция подходит для конференций, хакатонов, митапов, презентаций, выставок, обучающих мероприятий и других событий IT-индустрии.

Для мероприятия можно разработать отдельную коллекцию с логотипом компании, названием события, датой и тематической графикой. Продукция может использоваться как подарок участникам или как часть оформления пространства компании.

Одежда с логотипом для IT-команд

Фирменная одежда помогает создать узнаваемый образ команды и может использоваться как повседневный корпоративный мерч. Одежду с логотипом можно подготовить для сотрудников, участников мероприятий, промокоманд и внутренних проектов.

Для коллекции можно использовать единый логотип, фирменные цвета и другие элементы визуальной идентичности компании. Отдельные варианты оформления можно разработать для разных мероприятий или команд.

Аксессуары для рабочего места

Брендированные аксессуары для рабочего пространства подходят для офисов, удалённых сотрудников и корпоративных подарочных наборов. Практичная продукция может использоваться ежедневно и при этом поддерживать визуальную связь сотрудника с брендом.

Для IT-компании можно сформировать отдельный набор для рабочего места, объединив несколько категорий продукции в единой фирменной стилистике.

Сумки и рюкзаки для IT-специалистов

Сумки и рюкзаки с логотипом подходят для сотрудников, которые работают в гибридном формате, посещают офисы, конференции и деловые мероприятия. В них удобно переносить рабочие устройства и другие необходимые вещи.

Корпоративные сумки также можно использовать как часть welcome-набора или подарка сотруднику. Конкретный вариант продукции подбирается по актуальному каталогу.

Промосувениры для IT-компаний

Небольшие брендированные сувениры подходят для выставок, конференций, презентаций и других мероприятий. Их можно вручать посетителям стенда, потенциальным клиентам, партнёрам и участникам событий.

Для промоакции можно сформировать несколько категорий продукции разного уровня стоимости, сохранив общий стиль бренда. Это позволяет подобрать решение как для массовой раздачи, так и для персональных подарков.

Подарочные наборы для IT-компаний

Корпоративный набор позволяет объединить несколько предметов в единый подарок. Его можно подготовить для нового сотрудника, клиента, партнёра, участника конференции или внутреннего мероприятия.

Состав набора подбирается индивидуально. Упаковку, открытку и другие элементы также можно оформить в фирменном стиле компании, чтобы весь комплект выглядел как единый продукт.

Брендирование продукции для IT

AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на сувенирную продукцию, электронику, текстиль, посуду, сумки, упаковку и другие категории. Для разных материалов используются подходящие технологии брендирования.

Способ нанесения выбирается с учётом материала изделия, поверхности, особенностей макета и тиража. Это позволяет использовать единую фирменную концепцию на продукции разных категорий.

Изготовление мерча для IT-компаний

AEPRINT помогает подобрать корпоративный мерч для IT-компаний, разработать дизайн и организовать производство. Можно заказать отдельные виды продукции или комплексное решение для сотрудников, клиентов и мероприятий.

Срок изготовления и минимальный тираж зависят от выбранной продукции, технологии нанесения и объёма заказа. Конкретные параметры согласовываются индивидуально.

AEPRINT работает с корпоративными заказами и осуществляет доставку готовой продукции по Екатеринбургу и в другие регионы России. Собственное производство позволяет контролировать процесс от подготовки макета до выпуска и отгрузки готового заказа.

Мерч для IT-компании можно заказать для сотрудников, клиентов, партнёров, welcome-наборов, конференций, хакатонов, выставок и других мероприятий. Конкретный состав продукции подбирается с учётом актуального ассортимента, задач компании, тиража и бюджета проекта.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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